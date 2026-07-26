Gesamte Wirtschaftsleistung: Immer weniger Industrie

Executive Summary

Deutschland befindet sich in einem tiefgreifenden Strukturwandel: Der Dienstleistungssektor dominiert zunehmend die Wirtschaftsleistung, während die Industrie kontinuierlich an Anteil verliert. Zwischen 1991 und 2025 steigt der Dienstleistungsanteil an der Bruttowertschöpfung von 62,2 % auf 71,2 %, während die Industrie im gleichen Zeitraum von 36,6 % auf 27,8 % sinkt. Dieser Trend markiert den Übergang zu einer wissens‑ und dienstleistungsorientierten Volkswirtschaft und wird durch Digitalisierung, demografische Veränderungen sowie die wachsende Bedeutung von Gesundheits‑, Finanz‑ und IT‑Diensten beschleunigt.

Gleichzeitig entstehen strategische Fragen für den Industriestandort Deutschland: Die Industrie bleibt trotz sinkender Anteile ein zentraler Treiber für Produktivität, Exportkraft und technologische Innovation. Ein fortgesetzter Rückgang könnte langfristig die Wettbewerbsfähigkeit schwächen, insbesondere in energieintensiven Branchen und global vernetzten Lieferketten.

Studien und Trends zeigen jedoch auch Chancen: KI‑gestützte Produktion, Software‑Defined Industry, autonome Fabriken und industrielle Datenräume eröffnen neue Wege, industrielle Wertschöpfung zu modernisieren und resilienter zu gestalten. Deutschlands Industrie verfügt über große ungenutzte Datenbestände, die – richtig erschlossen – zum entscheidenden Rohstoff für die nächste Innovationswelle werden können.

Strategisch entscheidend wird sein, Industrie und Dienstleistungen intelligent zu verzahnen: durch digitale Plattformen, KI‑basierte Prozesse, neue Geschäftsmodelle und eine robuste technologische Infrastruktur. Nur so kann Deutschland seinen industriellen Kern erhalten und gleichzeitig die Vorteile einer dienstleistungsorientierten Wirtschaft nutzen.

Wie viel tragen einzelne Sektoren zur gesamten Wirtschaftsleistung bei?

Die Industrie verliert in Deutschland langsam an Bedeutung, während der Dienstleistungssektor seine dominierende Rolle in der deutschen Wirtschaft weiter ausbaut. So lag der Anteil des Dienstleistungssektors an der gesamten Bruttowertschöpfung im Jahr 1991 noch bei 62,2 Prozent – bis 2025 ist er auf 71,2 Prozent gestiegen. Im gleichen Zeitraum sinkt der Anteil der Industrie von 36,6 Prozent auf 27,8 Prozent. Das zeigt die Statista-Infografik auf Basis von Daten des Statistischen Bundesamts [1].

Über die Jahre zeigt sich damit ein klarer Strukturwandel: Bereits Anfang der 2000er Jahre überschreiten Dienstleistungen die Marke von 70 Prozent, während die Industrie kontinuierlich Anteile einbüßt. Die Land- und Forstwirtschaft bleibt mit rund einem Prozent weitgehend stabil und spielt gesamtwirtschaftlich nur eine untergeordnete Rolle.

Der Bedeutungszuwachs der Dienstleistungen spiegelt den Wandel hin zu einer wissens- und dienstleistungsorientierten Volkswirtschaft wider. Digitalisierung, demografische Veränderungen und die zunehmende Bedeutung von Gesundheits-, Finanz- und IT-Diensten treiben diese Entwicklung voran. Gleichzeitig könnte der sinkende Industrieanteil langfristig Fragen zur Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandorts Deutschland aufwerfen. Matthias Janson

Was bedeutet die Veränderung von der Industrie hin zu Dienstleistungen langfristig für Deutschland?

Langfristig bedeutet der Strukturwandel von der Industrie hin zu Dienstleistungen für Deutschland eine tiefgreifende ökonomische, technologische und gesellschaftliche Neuordnung. Die Daten zeigen klar: Der Dienstleistungssektor wächst seit Jahrzehnten, die Industrie verliert relativ an Bedeutung . Für ein Land, dessen Wohlstand historisch auf industrieller Wertschöpfung basiert, ist das kein triviales Phänomen.

Kernaussage

Deutschland entwickelt sich zu einer wissens‑, daten‑ und dienstleistungsorientierten Volkswirtschaft. Das eröffnet Chancen für Produktivität, Innovation und neue Geschäftsmodelle – birgt aber Risiken für Wettbewerbsfähigkeit, Wohlstandsniveau und geopolitische Resilienz, wenn die industrielle Basis weiter schrumpft.

Langfristige Auswirkungen

Wohlstandsmodell unter Druck

Die Industrie trägt überproportional zu Exporten, Produktivität und hohen Löhnen bei.

Ein Rückgang des Industrieanteils kann das gesamtwirtschaftliche Produktivitätsniveau senken, da viele Dienstleistungen geringere Skaleneffekte haben.

Deutschland riskiert, vom »Hochlohn‑Industrie‑Champion« zum »Dienstleistungs‑Standardland« abzurutschen.

Abhängigkeit von globalen Lieferketten steigt

Weniger heimische Produktion bedeutet stärkere Abhängigkeit von Importen – besonders kritisch bei: Maschinenbau Elektronik Batterietechnologien Halbleitern

Geopolitische Risiken (China, USA, Energiepreise) wirken stärker auf eine Volkswirtschaft ohne robuste Industrie.

Dienstleistungssektor wird zum Innovationsmotor

IT‑Services, KI‑gestützte Geschäftsprozesse, Finanz‑ und Gesundheitsdienste wachsen dynamisch.

KI, Datenplattformen und Software werden zu zentralen Wertschöpfungstreibern – sichtbar in vielen Artikeln deines Tabs (zum Beispiel industrielle KI, Software‑Defined Industry) .

Deutschland kann hier neue Stärken entwickeln, wenn es gelingt, Technologiekompetenz und digitale Infrastruktur massiv auszubauen.

Industrie bleibt systemrelevant – aber anders

Die Industrie wird nicht verschwinden, sondern kleiner, hochautomatisiert und KI‑getrieben.

Wertschöpfung verschiebt sich: weg von Hardware, hin zu Software, Daten, Services rund um Produkte (»Product‑as‑a‑Service«).

Beispiel: Autoindustrie → softwarezentrierte Produkte, digitale Zwillinge, autonome Fabriken.

Arbeitsmarkt verändert sich radikal

Mehr Jobs in: IT, Datenanalyse, KI‑Entwicklung Pflege, Gesundheit Bildung, Beratung Kreativ‑ und Wissensarbeit

Weniger Jobs in: klassischer Produktion energieintensiven Industrien

Herausforderung: Qualifikationslücke – Deutschland bildet zu wenig digitale Fachkräfte aus.

Regionale Ungleichgewichte nehmen zu

Industriestarke Regionen (Baden‑Württemberg, Bayern, NRW) könnten Wohlstand verlieren, wenn Schlüsselindustrien schwächeln.

Dienstleistungswachstum konzentriert sich in Metropolregionen (München, Berlin, Hamburg).

Gefahr: neue wirtschaftliche Spaltung zwischen Industrie‑Peripherie und Dienstleistungszentren.

Politische und gesellschaftliche Folgen

Verlust industrieller Arbeitsplätze erzeugt soziale Spannungen.

Industriepolitische Debatten (Subventionen, Standortförderung, Energiepreise) werden intensiver.

Deutschland muss entscheiden: Will es ein industrielles Kernland bleiben – oder ein wissensbasiertes Dienstleistungsland werden?

Strategische Chancen – wenn Deutschland richtig handelt

Aufbau einer Software‑Defined Industry (SDI) und KI‑gestützten Produktion.

Nutzung industrieller Daten als »neuer Rohstoff«.

Stärkung von Plattformen, Datenräumen, interoperablen Standards (GAIA‑X, Manufacturing‑X).

Massive Investitionen in: digitale Infrastruktur KI‑Kompetenzen Energieeffizienz Automatisierung

Transformation der Industrie zu hochproduktiven, autonomen Fabriken.

Risiken – wenn Deutschland nicht handelt

Verlust globaler Wettbewerbsfähigkeit

Abwanderung von Schlüsselindustrien

Wohlstandsverluste

Fachkräftemangel verschärft sich

Innovationskraft sinkt

Abhängigkeit von geopolitisch unsicheren Lieferketten

Fazit

Der Wandel hin zu Dienstleistungen ist nicht per se schlecht – aber er ist gefährlich, wenn die industrielle Basis erodiert. Deutschlands Zukunft hängt davon ab, ob es gelingt, Industrie und Dienstleistungen intelligent zu verzahnen: KI‑gestützte Produktion, datengetriebene Geschäftsmodelle, Software‑basierte Wertschöpfung.

Deutschland muss sich neu erfinden – nicht als postindustrielles Land, sondern als Industrie‑Dienstleistungs‑Hybrid, der seine Stärken aus beiden Welten kombiniert.

Albert Absmeier & KI

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