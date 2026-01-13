Software Defined Industrie und Agentic AI bringen Industrie 4.0 zur vollen Entfaltung

Mit der Software Defined Industry (SDI) und agentenbasierter künstlicher Intelligenz (Agentic AI) entsteht ein neues Produktionsparadigma. Prozesse werden software- und KI-basiert gesteuert, wodurch Anlagen flexibler, effizienter, resilienter und autonomer arbeiten.

»Die nächste Dekade der Produktivitätssteigerung kommt von IT- oder KI-Lösungen«, sagt Gunther Koschnick, Bereichsleiter im ZVEI. »Deshalb ist das Denken in Richtung Software der logische nächste Schritt, um Autonomie in den Systemen zu steigern. Nur so könne Produktion in Deutschland und Europa auch zukünftig wettbewerbsfähig, resilient und nachhaltig bleiben: »Wir müssen diese Transformation aktiv gestalten: Durch Investitionen in SDI-Projekte, die Entwicklung interoperabler Standards und der Weiterbildung von Fachkräften.«

Klassische Systeme stoßen mittlerweile an Grenzen: lange Rüstzeiten, starre Strukturen und Fachkräftemangel. Agentic AI setzt hier an. Autonome Software-Agenten orchestrieren Produktionsschritte, bereiten Entscheidungen vor und reagieren dynamisch auf Störungen oder neue Produktanforderungen. »Wir benötigen in der heutigen sich schnell weiterentwickelnden Welt Produktionssysteme, die sich autonom auf Situationen einstellen, re-konfigurieren und optimieren können«, so Koschnick weiter.

Der Vorteil der SDI: Sie verbindet den Shopfloor mit der IT: Produktionsmodule werden über digital beschriebene Fähigkeiten flexibel kombiniert, digitale Zwillinge ermöglichen über die Produktion hinaus Simulation und schnelle Änderungen. SDI und Agentic AI eröffnen damit Effizienzgewinne, neue datenbasierte Geschäftsmodelle und stärken die Resilienz globaler Wertschöpfungsketten. Voraussetzung sind jedoch interoperable Standards, sichere Datenräume und ein innovationsfreundliches regulatorisches Umfeld. »Weltweit anwendbare, sichere Datenstandards sind ein Schlüsselelement«, betont Koschnick.

Strategischer Kompass für den Weg in die SDI

Mit seinem neuen Whitepaper »Vom Automatisieren zum Agieren – Mit Agentic AI zur Software Defined Industry« legt der ZVEI-Fachverband Automation einen umfassenden Leitfaden für die nächste industrielle Entwicklungsstufe vor. Das Papier zeigt, warum Software Defined Industry (SDI) und agentenbasierte KI (Agentic AI) zum zentralen Paradigma einer zukunftsfähigen Produktion werden, und welche technologischen, organisatorischen und politischen Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen.

Das Papier beschreibt dabei einen bedeutsamen Wandel: Während Industrie 4.0 wichtige Grundlagen geschaffen hat, reichen klassische Automatisierungslogiken nicht mehr aus, um Flexibilität, Produktivität und Resilienz sicherzustellen. Die Software Defined Industry hingegen entkoppelt Produktionslogiken konsequent von der Hardware. Agentenbasierte KI ermöglicht autonome Entscheidungsvorbereitung, selbstkonfigurierende Anlagen und eine dynamische Orchestrierung komplexer Produktionssysteme.

Die drei Leitthesen des Whitepapers:

Industrie: Wettbewerbsfähigkeit und Fachkräftesicherung gelingen nur mit softwaredefinierten, KI-gestützten Produktionssystemen.

Gesellschaft: KI stärkt menschliche Fähigkeiten und macht technisches Wissen breiter zugänglich.

Politik: Offene Standards, pragmatische Regulierung und wettbewerbsfähige Energiepreise sichern technologische Souveränität.

Das Whitepaper zeigt zudem konkrete Anwendungsfälle – von adaptiven Fertigungslinien über vorausschauende Wartung bis hin zu neuen Geschäftsmodellen wie Production-as-a-Service – und formuliert klare Handlungsempfehlungen für Industrie, Politik und Gesellschaft. Damit liefert es einen strategischen Kompass für den Weg in eine resiliente und innovationsstarke Produktionszukunft. https://www.zvei.org/themen/industrie?showPage=3218927&cHash=35e5b1c898a91ca03d6ccb41c65de5bb

