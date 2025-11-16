Whitepaper Industrial AI: So sichert KI die Zukunft der Industrie

KI gilt der Mehrheit als entscheidend für Wettbewerbsfähigkeit.

Whitepaper zeigt Status quo, Praxisbeispiele und politische Hebel auf.

Ob selbstlernende Roboter, vorausschauende Wartung oder simulationsgestützte Entwicklung – KI ist in der Industrie angekommen und gilt dort als der Schlüssel zur nächsten Stufe der Automatisierung. Anfang des Jahres nutzten bereits 42 Prozent der deutschen Industrieunternehmen künstliche Intelligenz in der Produktion. Die sogenannte »Industrial AI« kann Prozesse optimieren, Ressourceneinsatz reduzieren, neue datenbasierte Geschäftsmodelle ermöglichen und die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, Forschung und Technologieanbietern stärken. So sind 82 Prozent der Industrieunternehmen überzeugt, dass der Einsatz von KI zukünftig entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit der Branche sein wird.

Das neue Whitepaper »Industrial AI – Intelligenz für die Produktion von morgen« gibt nun einen Überblick über den Status quo, den Nutzen und die Voraussetzungen für Industrial AI in Deutschland. Anhand von Praxisbeispielen aus Forschung & Entwicklung, Produktion, Logistik und Infrastruktur werden die vielfältigen Anwendungsfelder entlang der gesamten Wertschöpfungskette aufgezeigt. Außerdem wird benannt, welche politischen Maßnahmen nötig sind, damit erfolgreiche Projekte skaliert und Deutschlands Innovationsführerschaft gesichert werden kann – von Investitionen in Schlüsseltechnologien über praxisnahe Förderprogramme bis hin zu besseren Rahmenbedingungen für Zusammenarbeit und Fachkräfteförderung.

Neben dem Papier zum kostenlosen Download

https://www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/Industrial-AI-Intelligenz-fuer-die-Produktion-von-morgen

sind die Praxisbeispiele und politischen Leitlinien des Whitepapers hier auch klickbar aufbereitet:

www.bitkom.org/Informationen/Industrial-AI

Was ist Industrial AI

Industrielle Künstliche Intelligenz (Industrial AI) eröffnet neue Horizonte für die Fertigungsindustrie und den Wirtschaftsstandort Deutschland. ist der Schlüssel zur nächsten Stufe der Automatisierung. Sie verbindet generative KI und KI-Agenten mit Robotik, IoT, digitalen Zwillingen und fortschrittlicher Analytik, um industrielle Prozesse selbstlernend, effizient und resilient zu gestalten. Bereits heute setzt jedes dritte Unternehmen in Deutschland KI-Modelle in der Wertschöpfung ein. Besonders im produktionsnahen Umfeld gilt KI als Schlüssel für Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit und Innovation. Der Mehrwert für den Industriestandort Deutschland ist erheblich: höhere Effizienz, geringerer Ressourceneinsatz und neue datenbasierte Geschäftsmodelle. Industrial AI stärkt die Zusammenarbeit zwischen Industrie, Forschung und Technologieanbietern und beschleunigt den Transfer von Innovationen in die Praxis.

Industrial AI wird die industrielle Wertschöpfung der Zukunft prägen. Diese Seite zeigt, wie Industrial AI zukünftig entlang der Wertschöpfungskette eingesetzt werden kann, welche Anwendungen bereits heute umgesetzt werden und welche politischen sowie strukturellen Hebel notwendig sind, um Deutschland als führenden Standort für industrielle KI zu etablieren.

Ein Blick in die Praxis

Unter realen, technischen, regulatorischen und organisatorischen Randbedingungen optimiert Industrial AI die Wertschöpfung. Sie verbindet Datenräume und Automatisierungstechnik (OT) mit IT-Systemen und Digitalen Zwillingen zu lernfähigen, teilweise autonomen Prozessen. In der Fertigung finden sich über alle Branchen und Aktivitäten der Wertschöpfungskette Anwendungsfelder für Industrielle KI.

Innerhalb der Mitgliedschaft des Bitkom finden sich durch eine Vielzahl produzierender Gewerbe und produzierender Branchen Anwendungsfelder für Industrial AI in der Praxis. Wir legen im folgenden Showcase der Use Cases den Fokus auf die auf die primären Aktivitäten Produktion und Logistik sowie die sekundären Aktivitäten Technologieentwicklung (Forschung und Entwicklung) und Infrastruktur.

665 Artikel zu “ Industrial AI“

3044 Artikel zu „Produktion KI“