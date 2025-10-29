Mehrwert durch KI: Realizing the Value of AI

Um Wert aus KI zu schöpfen, braucht es mutige Ziele und belastbare Grundlagen. Der Cisco AI Readiness Index zeigt, dass eine kleine, aber beständige Gruppe von Unternehmen — die »Pacesetter« — über alle Kennzahlen hinweg besser abschneidet [1]. Etwa 13 % der Organisationen weltweit fallen seit drei Jahren in diese Kategorie.

Pacesetter schaffen es viermal wahrscheinlicher, KI‑Piloten in Produktion zu bringen, und 50 % wahrscheinlicher, messbaren Nutzen aus KI zu berichten. Insgesamt verspüren 82 % der Organisationen in den letzten sechs Monaten einen stärkeren Druck, Renditen aus KI zu liefern; Readiness scheint dabei den Unterschied zu machen.

Pacesetter messen Performance konsequent: Fast alle Pacesetter messen den Wert, verglichen mit 32 % der Unternehmen insgesamt; Pacesetter bewegen Use Cases häufiger in Produktion (77 % vs. 18 % global) und 70 % von ihnen sind zuversichtlich, dass ihre KI‑Use-Cases profitabel sein werden.

KI liefert Ergebnisse: 60 % aller Unternehmen berichten von Profitabilitäts‑ oder Umsatzzuwächsen; bei den Pacesettern liegt der Wert über 90 %. 53 % aller Unternehmen erwarten innerhalb eines Jahres Umsatzwachstum durch KI, bei Pacesettern sind es 79 %.

KI schafft smarteres Arbeiten, bessere Customer‑Experience und schnellere Innovation. Pacesetter berichten signifikant höhere Verbesserungen bei Produktivität, Kundenerlebnis und Innovation im Vergleich zum globalen Durchschnitt.

Agenten können größeren Mehrwert liefern, wenn man die Grundlagen schafft: 83 % der Unternehmen planen, Agenten im nächsten Jahr einzusetzen; bei Pacesettern liegt der Anteil bei 96 %, und über die Hälfte erwartet, dass Agenten innerhalb von zwölf Monaten mit Teams zusammenarbeiten werden. Agenten legen Schwächen in zugrundeliegenden Systemen offen — nur 15 % der Unternehmen halten ihre Netzwerke für flexibel, rund ein Drittel glaubt, sie ausreichend sichern zu können, und etwa 32 % haben Workforce‑Pläne; bei Pacesettern sind diese Werte deutlich höher.

Technische Verschuldung der KI ist ein echtes Risiko: »AI Infrastructure Debt« beschreibt die Abkürzungen, Lücken und notdürftigen Lösungen, die sich ansammeln, wenn Unternehmen KI hastig einführen. Warnsignale sind steigende Kosten, wiederkehrende Verzögerungen beim Skalieren, unzureichende Fähigkeiten zur Erkennung AI‑spezifischer Bedrohungen, Ressourcenengpässe bei GPUs und veraltete Infrastruktur, die die Rendite schmälert.

Fünf Empfehlungen der Pacesetter:

klare Strategie und Prioritäten; frühzeitige Infrastrukturinvestitionen; Daten als disziplinierte Grundlage; Führung des Transformationsprozesses inklusive Change Management; Innovationsfreude mit klaren Sicherheits‑ und Governance‑

