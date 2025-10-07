Hohe Akzeptanz, wenig Bewusstsein: Die KI-Wissenslücke

- Neue Untersuchungen in Europa zeigen die KI-Wissenslücke auf – eine deutliche Diskrepanz zwischen dem Vertrauen der Öffentlichkeit in KI und dem Verständnis für den täglichen Gebrauch.
- Nur 32 % der Befragten in Deutschland glauben, KI oft in ihrem Alltag zu nutzen.
- Trotz der geringen wahrgenommenen Nutzung ist das Vertrauen der Öffentlichkeit in KI hoch.
Menschen in Deutschland nutzen nahezu täglich künstliche Intelligenz – doch den meisten ist das gar nicht bewusst. Das zeigt eine neue Studie von Equinix [1].
Von alltäglichen Anwendungen wie Google-Suchen und Fitness-Trackern bis hin zu unsichtbaren Vorteilen in der Medikamentenentwicklung oder bei der privaten Altersvorsorge: Künstliche Intelligenz (KI) ist längst in unseren Alltag integriert. Zwar geben knapp 60 % der Deutschen an, sich im Umgang mit KI »zuversichtlich« zu fühlen, darunter 13 % sogar »sehr zuversichtlich«, doch nur 32 % der Befragten geben an, KI mehrmals täglich oder jeden Tag zu verwenden. 19 % der Befragten sagen, sie würden KI überhaupt nicht verwenden – ein deutliches Zeichen für die Wissenslücke rund um diese Schlüsseltechnologie.
Die Umfrage, an der 6.000 Menschen aus Finnland, Deutschland, Spanien, Schweden, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich teilnahmen, zeigt, dass sich 77 % der Befragten nicht um die wachsende Rolle der künstlichen Intelligenz in der Gesellschaft sorgen. Tatsächlich fühlt sich mehr als die Hälfte der Befragten in Bezug auf KI bereits sicher. Dies deutet im Vergleich zum Vertrauen in frühere Innovationen wie das Internet oder das Mobiltelefon darauf hin, dass KI, die am schnellsten akzeptierte, neue Technologie der modernen Geschichte werden könnte.
Bruce Owen, EMEA President von Equinix erläutert: »KI steckt längst in unserer Hosentasche, an unserem Handgelenk und in unserem Posteingang. Doch die Daten zeigen, dass den meisten Menschen das gar nicht bewusst ist. Wenn wir das volle Potenzial von KI ausschöpfen wollen, müssen wir zunächst ein besseres Verständnis dafür entwickeln, wie wir sie bereits heute nutzen. Innovation beginnt mit Aufklärung.«
»KI-Plattformen können heute pharmazeutische Moleküle entwickeln, die in weniger als 18 Monaten statt in mehreren Jahren die klinische Testphase erreichen. Sie ermöglichen es intelligenten Thermostaten, tägliche Routinen und die Kohlenstoffintensität des Stromnetzes zu lernen, um Energie und Kosten zu sparen. Und sie verbessern sogar die Lebensmittelqualität, indem sie Produktionsprozesse optimieren und Abfall reduzieren.«
»Ohne die Infrastruktur, die all dies verbindet, wären diese Fortschritte nicht möglich. Bei Equinix verbinden wir Menschen auf der ganzen Welt, aber Verbindung allein reicht nicht aus. Wenn Menschen kein echtes Verständnis haben, vertrauen sie möglicherweise der KI nicht, was ihre Einführung verlangsamen und ihr Potenzial zur Transformation des Gesundheitswesens, der Wirtschaft und der Gesellschaft einschränken könnte. Es ist an der Zeit, dass Regierungen und Industrie neben der Entwicklung der Infrastruktur auch der KI-Bildung Priorität einräumen, damit Innovationen mit Klarheit und nicht mit Verwirrung aufgenommen werden.«
Historisch betrachtet lösten alle großen Innovationen – vom Internet bis zum Smartphone – zunächst Unsicherheit und Missverständnisse aus. Heute sind sie ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Alltags und haben enorme Fortschritte in Bereichen wie Kommunikation, Gesundheit und Unterhaltung ermöglicht.
Da das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher in KI bereits jetzt historische Höchstwerte erreicht, bietet sich die Chance für eine neue Innovationsära. Nun ist es entscheidend, das Verständnis für KI zu fördern: Was ist KI, wie funktioniert sie und welchen Beitrag leistet sie schon heute?
Weitere zentrale Studienergebnisse:
- In Europa geben über die Hälfte der Befragten (56 %) an, sich sicher zu sein, die Funktionsweise von KI zu verstehen.
- Das Vertrauen in die eigene Fähigkeit, KI zu verstehen, variiert stark zwischen den Altersgruppen: Während 75 % der Unter-35-Jährigen zuversichtlich sind, sind es bei den Über-55-Jährigen nur 48 %.
- Es gibt deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern: 62 % der Männer in Europa geben an, Vertrauen in KI zu haben, gegenüber nur 50 % der Frauen. In Deutschland sind es 65 % der Männer und 55 % der Frauen.
- Beim KI-Verständnis ist Deutschland selbstbewusster als der europäische Durchschnitt (60 % vs. 56 %). Bei der Haltung zur wachsenden Rolle von KI zeigt sich Deutschland leicht stärker polarisiert: Es gibt mehr Begeisterung (38 % vs. 35 %) und zugleich mehr Sorge (25 % vs. 23 %), dafür weniger »Unentschlossene«.
- In Deutschland steht ein Viertel der Befragten (24 %) der zunehmenden Rolle von KI »vorsichtig optimistisch« gegenüber, 13 % sind sehr begeistert. Lediglich 18 % äußern sich besorgt oder nervös. Damit zeigt sich auch in Deutschland eine mehrheitlich positive Einstellung gegenüber KI in der Gesellschaft.
- Im Städtevergleich fällt Düsseldorf auf: mit dem höchsten Anteil sehr Begeisterter (19 %) und zugleich einem der niedrigsten Sorgewerte (~10 %). Köln zeigt dagegen die größte Skepsis (23 % besorgt/nervös), während Berlin und Essen bei der Begeisterung über dem Bundesschnitt liegen.
- Beim Verständnis von KI liegen Stuttgart (69 %), Dortmund (66 %) und Düsseldorf (64 %) deutlich über dem Bundesdurchschnitt.
Diese Ergebnisse zeigen: In Europa und insbesondere in Deutschland ist das Vertrauen in KI grundsätzlich hoch, vor allem unter jüngeren Menschen. Gleichzeitig besteht jedoch eine Diskrepanz zwischen dem subjektiven Vertrauen und dem tatsächlichen Verständnis sowie der bewussten Nutzung von KI.
Jens-Peter Feidner, VP & Managing Director von Equinix in Deutschland betont:
»Die Ergebnisse zeigen deutlich: In Deutschland ist die Offenheit gegenüber neuer Technologie größer als viele vermuten. Das Vertrauen in KI ist groß. Nun geht es darum, dieses Vertrauen in Wissen und Fähigkeiten umzusetzen. Denn nur, wenn Menschen verstehen, wie KI bereits heute in ihrem Alltag wirkt, können wir das Potenzial dieser Technologie voll ausschöpfen. Deutschland bringt dafür beste Voraussetzungen mit: Es gibt eine starke Forschungslandschaft, hochinnovative Startups und die Bereitschaft der Menschen, neue Wege zu gehen. Bei Equinix legen wir den Grundstein dafür, dass KI hierzulande mehr ist als nur ein Schlagwort. So ermöglichen wir Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und echten Mehrwert für Gesellschaft und Wirtschaft.«
Das Zeitalter der Intelligenz hat begonnen, und ein zentraler Teil davon ist KI. Doch sie existiert nicht isoliert: KI verändert bereits jetzt ganze Branchen, beschleunigt Entdeckungen und eröffnet neue Möglichkeiten. Damit Innovation im großen Maßstab gelingt, muss jedoch mehr öffentliches Wissen geschaffen werden, damit die Technologie zugänglich, akzeptiert und effizient genutzt werden kann.
Mit mehr als 120 Rechenzentren in EMEA bietet Equinix das Fundament, auf dem KI und ihre gesellschaftlichen Vorteile aufbauen können. Sichere, vernetzte und latenzarme Infrastrukturen sorgen dafür, dass KI ihr Versprechen einlösen kann. Mit dem kürzlich gestarteten Globalen ‘AI Proving Ground’ schafft Equinix zusätzlich eine dynamische Umgebung, in der Unternehmen mit führenden KI-Technologiepartnern zusammenarbeiten, gemeinsame Lösungen testen, Risiken reduzieren und schneller auf den Markt kommen können.
[1] Die von Equinix in Auftrag gegebene, unabhängige Studie befragte 6.000 Verbraucherinnen und Verbraucher ab 16 Jahren in sechs Märkten. Großbritannien, Deutschland, Finnland, Spanien, Schweden und die Schweiz. Durchgeführt wurde die Studie von Censuswide, einem weltweit anerkannten Marktforschungsunternehmen. Die Daten wurden zwischen dem 28. August und dem 3. September 2025 erhoben. Censuswide ist Mitglied der Market Research Society und hält sich an den MRS-Verhaltenskodex sowie an die ESOMAR-Grundsätze.
