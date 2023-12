Neue Community für IT-Professionals – Wissensaustausch und Networking

Wissen miteinander teilen, sich mit Cybersecurity- oder KI-Experten aus aller Welt vernetzen und austauschen: das können IT-Professionals aus Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH-Region) seit kurzem in der CompTIA Community.

Im Mai 2023 wurde die Community in der DACH-Region als herstellerunabhängiges Forum zum Wissensaustausch und Networking gegründet und lädt seitdem ihre Mitglieder zu Präsenz- und Online-Veranstaltungen ein. Die Community unterstützt ihre Mitglieder beim Auf- und Ausbau ihrer Geschäfte und Karrieren durch Zusammenarbeit, Networking und den Austausch von Best Practices, die zeigen, wie Technologie zur Lösung von Geschäftsanforderungen eingesetzt werden. Als Teil einer globalen Organisation bietet sie aber auch spezielle Cybersecurity-Programme an, die Unternehmen weltweit proaktiv mit Daten zu Bedrohungen und umsetzbaren Analysen versorgen.

CompTIA selbst besteht seit mehr als vier Jahrzehnten. Der gemeinnützige Verband ist auf allen Kontinenten präsent und hat einen guten Ruf als Fürsprecher und Sprachrohr der globalen IT-Community. Aufgrund der langjährigen Erfahrung und des internen Know-hows versteht er die Einzigartigkeit des technologischen Ökosystems in jedem Land, jedem Markt und jeder Region. Das Hauptziel des Verbandes ist es, die Technologiebranche voranzubringen. Dazu sollen sich die Mitglieder der Community vernetzen, austauschen und mit ihren Ideen die Zukunft mitgestalten.

Die Gründungsversammlung der Community fand in Düsseldorf statt. Hier wurde das derzeit elfköpfige Führungsgremium, der »Executive Rat« gewählt. Vorsitzender ist Otto Schobert, Geschäftsführer des Systemhauses [thefi.com], sein Stellvertreter ist der Security- und MSP-Experte René Claus, EMEA MSP Sales Director bei Arcserve. Einzelpersonen wie auch Unternehmen können Mitglied werden. Der Vorteil von Unternehmensmitgliedschaften besteht darin, dass alle Mitarbeiter dieser Unternehmen kostenlos an den Events und den anderen Mitglieds-Benefits teilhaben können.

Die Community-Mitglieder sind nicht nur Teil einer Gruppe, die den lokalen Markt kennt. Sie gehören auch zu einer globalen Organisation mit Ressourcen Know-how, die helfen, die technologischen Veränderungen besser zu meistern und die eigene Karriere voranzubringen.

Miteinander reden. Die Treffen, ob virtuell oder in Präsenz, in lokalen Meetings und Initiativen, dienen der Wissensvermittlung und dem -Erfahrungsaustausch, aber auch der Unterstützung von IT-Unternehmen und deren Kunden, der Zusammenarbeit von Akteuren aus dem Channel, insbesondere von MSPs sowie der Weitergabe von Branchenwissen und innovativen Geschäftsmodellen.

Für die DACH-Region sind drei Community-Veranstaltungen pro Jahr geplant. Die aktuellen Schwerpunkte sind: Cybersicherheit, KI, Gleichstellung und Inklusion sowie Fachkräftemangel.

Das erste Treffen im Jahr 2024 wird am 14. März 2024 in München stattfinden. Dabei gibt es neben Vorträgen von IT-Experten und interaktiven Workshops auch genügend Zeit zum Netzwerken, was den Community-Mitgliedern besonders wichtig ist. Jeder der teilnehmen möchte, ist heute schon eingeladen, sich anzumelden und dabei zu sein.

Katrin Giza,

Manager, DACH Member Communities