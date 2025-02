»GenAI wird die menschliche Intelligenz, Kreativität und Empathie verstärken«

Welche Schlüsseltechnologien bestimmen das Jahr 2025, vor welchen Herausforderungen stehen Unternehmen und Mitarbeitende und wie holt man sich Top-Talente? Andrea Hendrickx, VP, Country Head –Germany, Infosys, gibt Einblicke in die Unternehmenskultur.

Welches Schlüsseltechnologien prägen Ihrer Meinung nach das Jahr 2025?

Einige der Schlüsseltechnologien, die das Jahr 2025 und darüber hinaus prägen werden, sind:

KI und generative KI: KI und generative KI sind wichtig und werden Teil jeder Branche und jedes Arbeitsprozesses sein. Generative KI entwickelt sich weiter: Über die einfache Erstellung von Inhalten hin zu komplexen Problemlösungen oder zur Codegenerierung. Der erfolgreiche Einsatz von KI erfordert jedoch Aufwand; Unternehmen müssen in KI-Schulungen investieren. Dies maximiert das Potenzial der KI.

Aufstieg agentenbasierter KI: Agentenbasierte KI, bei der KI-Systeme ihre Umgebung wahrnehmen, Entscheidungen treffen und Maßnahmen ergreifen können, um bestimmte Ziele zu erreichen, gewinnt an Bedeutung. Diese Technologie hat weitreichende Auswirkungen auf die Automatisierung. Die führt über einfache regelbasierte Systeme hinaus zu dynamischeren und anpassungsfähigeren Lösungen.

Security-Technologien: Sie sind auch im Jahr 2025 in allen Branchen enorm wichtig, insbesondere in der EU und in Deutschland. Dies ist auf die Konvergenz von KI und fortschrittlichen, hartnäckigen Bedrohungen zurückzuführen. KI erkennt jedoch auch Bedrohungen, automatisiert Reaktionsmechanismen und bietet vorausschauende Analysen, um Angriffe zu verhindern.

Quantencomputer: Obwohl Quantencomputer noch einige Jahre in der Zukunft liegen, wird 2025 vermehrt experimentiert. In bestimmten Bereichen kommt es zu einer frühen Einführung. Quantenalgorithmen werden auf bestehender Quantenhardware und -simulatoren entwickelt und getestet, um den Weg für künftige Durchbrüche zu ebnen.

Nachhaltige Technologien: Nachhaltigkeit ist ein wirtschaftliches Gebot – angetrieben durch den Druck der Gesetzgebung, Verbraucher-Nachfrage und der Notwendigkeit, den Klimawandel zu bekämpfen. Technologie spielt eine entscheidende Rolle, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Der Einsatz digitaler Technologien wie KI, IoT und Blockchain optimiert die Ressourcennutzung, reduziert Abfall und simuliert sowie verfolgt Umweltauswirkungen.

Welches sind die wichtigsten Herausforderungen, denen sich Unternehmen bei der Implementierung von KI/GenAI-Lösungen stellen müssen, und wie lassen sich diese Herausforderungen mildern?

Es gibt drei zentrale Herausforderungen: die Definition von KI-Anwendungsfällen, die Entwicklung der richtigen Fähigkeiten, um effiziente und sichere Lösungen zu entwickeln, und die Demokratisierung des Wissens und der Akzeptanz für den Einsatz dieser neuen Lösungen. Unternehmen müssen daher sowohl in die KI-Implementierung als auch in die Mitarbeiterschulung investieren. Außerdem sind solche Unternehmen beim Einsatz von KI erfolgreicher, die vor der Implementierung Anwendungsfälle definieren.

Organisationen profitieren auch, wenn sie bei der Implementierung von KI einen fallweisen Ansatz wählen. Sie konzentrieren sie sich auf die Teile des Unternehmens, die schnell vom Einsatz der KI profitieren. Im Anschluss übertragen sie die Erkenntnisse auf andere Bereiche, um einen größeren Erfolg zu erzielen.

Wie stellen Sie sich vor, dass KI/GenAI die Belegschaft in Zukunft ergänzt? Wird sie in erster Linie Aufgaben automatisieren oder sie die Mitarbeiter befähigen, sich auf höherwertige Tätigkeiten zu konzentrieren?

Infosys sieht KI und GenAI als leistungsstarke Ergänzung der Belegschaft und nicht als reines Automatisierungswerkzeug. KI ermöglicht es Mitarbeitern, sich auf höherwertige, strategischere Aktivitäten zu konzentrieren. Wir sind der Meinung, dass die Zukunft der Arbeit in einer symbiotischen Partnerschaft zwischen Mensch und KI liegt, in der die Technologie die menschlichen Fähigkeiten erweitert:

Hyperpersonalisierung und bessere Kundenerlebnisse: KI und GenAI demokratisieren Zugang zu Informationen und Erkenntnissen. Sie verwandelt nicht nur jeden Einzelnen in einen KI-Konsumenten, sondern versetzt Nutzer durch No-Code-Tools in die Lage, selbst KI zu entwickeln.

KI und GenAI erlauben bessere Zusammenarbeit und besseren Wissensaustausch: Intelligente Plattformen verknüpfen Mitarbeiter mit dem richtigen Fachwissen und den richtigen Ressourcen innerhalb eines Unternehmens. Sie fördern so die abteilungs- und länderübergreifende Zusammenarbeit. Die Plattformen erfassen und kodifizieren auch institutionelles Wissen, so dass dies leicht zugänglich ist.

KI und GenAI ermöglichen personalisiertes Lernen und Entwicklung: Die Mitarbeiter sind so in der Lage, sich kontinuierlich weiterzubilden und an die sich ändernden Anforderungen des Arbeitsmarktes anzupassen. KI-gestützte Lernplattformen analysieren individuelle Qualifikationslücken und empfehlen maßgeschneiderte Schulungen.

Wir sind der Meinung, dass KI und GenAI die menschliche Intelligenz, Kreativität und Empathie verstärken. Indem sie Routineaufgaben automatisieren, intelligente Erkenntnisse bereitstellen und Zusammenarbeit fördern setzen diese Technologien menschliches Potenzial frei. Damit konzentrieren sich Mitarbeiter auf höherwertige Tätigkeiten wie strategische Planung, komplexe Problemlösung und Innovation. Dies führt zu einer erhöhten Produktivität und Entscheidungsfindung.

Welches sind die wichtigsten HR-Richtlinien und -strategien, die Infosys umsetzt, um im Zeitalter von KI und Automatisierung Top-Talente anzuziehen, zu entwickeln und zu binden?

Unsere Mitarbeiter sind unser größtes Kapital. Als ein Unternehmen, das KI in den Mittelpunkt stellt, investierte Infosys in die Weiterbildung und Gestaltung unserer Belegschaft. Nur so können wir einer Welt, die zunehmend von KI und Automatisierung geprägt ist, erfolgreich sein. Dieses Engagement spiegelt sich in unseren umfassenden Personalrichtlinien und -strategien wider, die darauf ausgerichtet sind, Top-Talente anzuziehen, zu entwickeln und zu halten.

Unsere »AI-first«-Strategie zielt darauf ab, KI und Automatisierung in unsere eigenen Abläufe einzubetten und unsere Mitarbeiter zu befähigen, diese Technologien zu beherrschen. Wir haben einen wichtigen Meilenstein erreicht: 84 Prozent unserer weltweiten Belegschaft sind für KI geschult.

Unsere Personalstrategie konzentriert sich darauf, dass unser Unternehmen zukunftssicher ist, technologischen Disruptionen widersteht. Gleichzeitig möchten wir eine vielfältige und integrative Belegschaft aufbauen. Wir möchten unsere Mitarbeiter dazu inspirieren, die Zukunft neu zu gestalten, indem wir Ziele höher setzen und ein größeres Engagement anstreben – und somit einen Beitrag zum gesamten Unternehmenswachstum leisten.

Infosys hat ein eigenes Weiterbildungs- und Umschulungsprogramm, Infosys Wingspan, entwickelt und eingeführt. Es nutzt KI, um eine personalisierte und adaptive Lernerfahrung für jeden Mitarbeiter zu schaffen.

Wie Zukunft sieht die Zukunft in Bezug auf die digitale Transformation und Innovationen aus? Wie werden neue Technologien wie KI/GenAI das Verhalten von Unternehmen künftig beeinflussen?

Wir sehen die Zukunft der digitalen Transformation als kontinuierliche Entwicklung, die durch KI und GenAI vorangetrieben wird. Sie schafft bislang nicht dagewesene Möglichkeiten. Dabei geht es um mehr als nur die Einführung neuer Tools; es geht darum, Geschäftsmodelle und -prozesse grundlegend zu überdenken.

Hyperpersonalisierung: KI und GenAI ermöglichen ein maßgeschneidertes Kundenerlebnis an jedem Kontaktpunkt.

Erweiterte intelligente Automatisierung: Wir sehen auch eine erweiterte intelligente Automatisierung voraus, zu denen auch komplexe kognitive Aufgaben gehören. Gen AI ist entscheidend, um unstrukturierte Daten zu verstehen, Entscheidungen zu automatisieren und Arbeitsabläufe zu optimieren. Die führt zu erheblichen Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen.

Datengesteuerte Entscheidungsfindung: Durch die Konvergenz von Big Data, KI und fortschrittlicher Analytik analysieren KI-Algorithmen riesige Datensätze, um Trends vorherzusagen und verwertbare Erkenntnisse zu liefern. Unternehmen sind damit in der Lage, Marktveränderungen vorhersehen und Risiken abzufedern.

Mensch-Maschine-Zusammenarbeit: Dies ist entscheidend für die Zukunft der Arbeit. KI und GenAI ergänzen menschliche Fähigkeiten, indem sie Routineaufgaben automatisieren und komplexe Berechnungen durchführen. Damit sind Menschen in der Lage, sich auf strategische Aufgaben zu konzentrieren.

Verantwortungsbewusste KI: Verantwortungsbewusste KI-Praktiken sind von größter Bedeutung. Sie verlangen von Unternehmen, dass sie ethischen Erwägungen, Fairness und Transparenz Vorrang einräumen sowie robuste Governance-Rahmenwerke und ethische Richtlinien einführen.

Warum sagen Sie, dass Zertifizierungen (Binding Corporate Rules) wichtig sind? Können Sie das näher erläutern?

Zertifizierungen geben Kunden die Gewissheit, dass Anwendungen, Geräte oder Dienstleistungen bestimmte Standards erfüllen. Dazu können Nachhaltigkeitsstandards ebenso gehören wie allgemeine Produktions- oder Technologiestandards.

Durch die Einführung von KI werden auch ethische, Sicherheits- und Datenschutzstandards wie die DSGVO immer wichtiger. Eine weitere Garantie bietet die EU-Zertifizierung nach den Binding Corporate Rules (BCR), die einen rechtlichen Rahmen für den internationalen Datentransfer innerhalb von Unternehmensgruppen bieten. Es gibt zwei Arten von BCR: eine für die eigenen Daten und eine für Kundendaten. Die BCR-Zertifizierung zeigt, dass sich ein Unternehmen dafür einsetzt, einheitliche Datenschutzstandards einzuhalten. Infosys erhielt vor kurzem die behördliche Genehmigung für seine BCR von der Hessischen Datenschutzbehörde, nachdem der Europäische Datenschutzausschuss (EDPB) zugestimmt hatte. Dies ist ein Beispiel für eine Zertifizierung, die dazu beiträgt, das Vertrauen in ein Unternehmen und seine Geschäftsabläufe zu stärken.

1351 Artikel zu „KI Trends 2025“