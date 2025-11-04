Die Bedeutung von KI-Weiterbildung für den Unternehmenserfolg

Obwohl KI in vielen Branchen bereits Realität ist, fehlt es oft an Wissen und Struktur, um sie effektiv zu nutzen. Unternehmen, die in die Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden investieren, können langfristig von den Vorteilen der KI profitieren und ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern. Viele Unternehmen schöpfen aber das Potenzial von künstlicher Intelligenz noch lange nicht aus, weiß Bastian Sens, Geschäftsführer der Sensational GmbH und erklärt, warum Unternehmen nun strategisch in die KI-Fortbildung investieren sollten.
»Künstliche Intelligenz ist längst kein Zukunftsthema mehr – sie ist bereits Realität in nahezu allen Branchen. Dennoch bleibt ihr Potenzial in vielen Unternehmen bislang ungenutzt. Zwar setzen rund 30 Prozent der Betriebe bereits auf KI, doch die meisten davon befinden sich noch in der Erprobungsphase. Besonders große Unternehmen testen Anwendungen, während Kleinst- und Kleinunternehmen KI oft mutiger und direkter als festen Bestandteil ihres Geschäftsmodells integrieren. Gleichzeitig sieht ein Drittel aller Firmen bislang keine Einsatzmöglichkeiten [1] – ein alarmierendes Signal in Zeiten, in denen Effizienz, Geschwindigkeit und Datenkompetenz über Wettbewerbsfähigkeit entscheiden.«
KI-Einsatz: Ja – aber mit Strategie
»Die Zahlen zeigen deutlich: KI ist in der Wirtschaft zwar angekommen, aber noch nicht strategisch verankert. Besonders häufig wird sie für die Erstellung von Texten, Bildern, Sprache oder Code genutzt – also in kreativen oder automatisierbaren Prozessen, die leicht zu implementieren sind. Am stärksten profitieren davon aktuell Marketing- und Vertriebsabteilungen, die mithilfe von KI-Inhalte schneller generieren und Kundeninteraktionen personalisieren können. Doch damit bleibt der Einsatz oft an der Oberfläche. Wirklich produktiv wird KI erst, wenn Unternehmen verstehen, wie sie Prozesse, Entscheidungsstrukturen und Datenflüsse transformieren kann – vom Einkauf über die Buchhaltung bis hin zum Personalwesen. Genau hier liegt die Lücke: In vielen Betrieben fehlt nicht die Technologie, sondern das Wissen, sie sinnvoll einzusetzen.«
Fehlende Kompetenzen bremsen Wirtschaftlichkeit
»Rund vier von zehn Unternehmen, die KI bereits nutzen oder deren Einsatz planen, bieten laut aktuellen Erhebungen Maßnahmen zur Weiterbildung an [2]. Das bedeutet im Umkehrschluss: Die Mehrheit tut es nicht. Dabei gilt KI-Kompetenz heute als eine der zentralen Zukunftsfähigkeiten – ähnlich wie Computerkenntnisse in den 1990er-Jahren. Die Folgen sind spürbar – ein Drittel der Unternehmen, die KI einsetzen, schätzt, dass ihre Mitarbeitenden noch Schwierigkeiten mit den eingesetzten Anwendungen haben [3]. Diese Unsicherheit führt zu Fehlbedienungen, ineffizienter Nutzung oder gar Ablehnung – obwohl die Akzeptanz für KI in der Belegschaft insgesamt hoch ist. Der Grund liegt selten in fehlender Motivation, sondern meist in mangelnder Schulung und Struktur. Wer Mitarbeitende mit Tools alleinlässt, riskiert, dass Potenziale ungenutzt bleiben. Dabei zeigt sich in der Praxis: Schon kurze Schulungen oder interne ›KI-Sprechstunden‹ führen dazu, dass Teams produktiver, kreativer und sicherer mit den Anwendungen umgehen.«
Investitionen, die sich rechnen
»Unternehmen, die heute in KI investieren, tun das im Durchschnitt mit rund neun Prozent ihres Nettoumsatzes – ein Wert, der auf den ersten Blick gering erscheint, aber beachtlich ist, wenn man die langfristigen Effekte betrachtet. Interessant: Kleinere Unternehmen investieren verhältnismäßig mehr als große Konzerne [4]. Sie agieren flexibler, treffen Entscheidungen schneller und können KI oft unmittelbarer in ihre Geschäftsprozesse einbauen. Doch egal ob Konzern oder Mittelstand – ohne gezielte Personalentwicklung bleiben diese Investitionen Stückwerk. Denn KI ist keine Plug-and-Play-Lösung, sondern ein Lernprozess. Wirtschaftlicher Erfolg entsteht erst, wenn Technologie und Kompetenz Hand in Hand gehen. Wer sich einen wirtschaftlichen Vorsprung sichern möchte, der kommt sicher nicht mehr an KI vorbei, sei es zur Kundenbetreuung, zur Verfassung von Marketingtexten oder einfach um Quellen schnell zu finden [5]. Viele Aufgaben können mit KI-Einsatz in einem Bruchteil der Zeit erledigt werden. KI übernimmt nicht nur repetitive Aufgaben wie Textgenerierung, A/B-Testing oder Bildbearbeitung – sie liefert auch tiefergehende Insights, unterstützt die strategische Planung und hilft, Zielgruppen besser zu verstehen.«
Wissen ist der entscheidende Wettbewerbsvorteil
»Die häufigsten Hindernisse beim KI-Einsatz sind Zeitmangel, Fachkräftemangel und Rechtsunsicherheiten. Dass Akzeptanzprobleme nur eine untergeordnete Rolle spielen, ist ein positives Signal: Die Basis für Veränderung ist da. Wenn Führungskräfte also jetzt in Weiterbildung investieren, treffen sie auf eine offene, lernbereite Belegschaft. Ein entscheidender Schritt ist die Etablierung interner KI-Champions – Mitarbeitende, die sich gezielt in bestimmten Anwendungen oder Anwendungsfällen fortbilden und ihr Wissen weitergeben. Solche Multiplikatoren können den Einsatz im Unternehmen stabilisieren und tragen dazu bei, KI vom Projektstatus in den Alltag zu überführen. Darüber hinaus lohnt sich die Einbindung von Führungskräften in die Schulung, damit strategische Entscheidungen auf realistischem Verständnis beruhen. Wer die Möglichkeiten und Grenzen der Technologie kennt, kann Investitionen besser priorisieren und Risiken – etwa durch fehlerhafte Datengrundlagen oder rechtliche Unsicherheiten – frühzeitig erkennen.«
Luft nach oben – Potenzial riesig
»Die große Chance liegt darin, KI nicht als Werkzeug, sondern als Transformationskraft zu begreifen. Das erfordert Mut, Zeit und eine Lernkultur, die Fehler zulässt. Gerade im Mittelstand ist das Potenzial enorm: KI kann hier helfen, Fachkräftemangel abzufedern, Dokumentationsprozesse zu automatisieren oder Produktions- und Wartungsabläufe zu optimieren. Doch der Schlüssel liegt nicht im schnellen Rollout neuer Tools, sondern im Aufbau nachhaltiger Kompetenzstrukturen. KI ist in der Wirtschaft angekommen, aber noch nicht im Arbeitsalltag vieler Mitarbeitenden. Zu oft betrachten Verantwortliche das Thema als technologische Herausforderung – dabei ist es in erster Linie eine Bildungs- und Kulturaufgabe. Unternehmen, die heute in die Entwicklung interner KI-Expertinnen und -Experten investieren, sichern sich nicht nur Fachwissen, sondern einen nachhaltigen Vorsprung. Schulungen, Pilotprojekte und interne Lerncommunities sind keine Kostenfaktoren, sondern Renditebringer. Denn am Ende gilt: Künstliche Intelligenz belohnt diejenigen, die bereit sind, mit ihr zu lernen.«
[1] https://data.bundesnetzagentur.de/Bundesnetzagentur/SharedDocs/Mediathek/Berichte/2025/250703_KI_Umfrage_Bericht.pdf
[2] Ebd.
[3] Ebd.
[4] Ebd.
[5]https://www.iwkoeln.de/studien/andrea-hammermann-roschan-pourkhataei-monsef-oliver-stettes-wie-unternehmen-und-beschaeftigte-die-produktivitaetseffekte-einschaetzen.html
Bastian Sens
Bastian Sens zählt zu den prägenden Köpfen der Inhouse-Marketing-Bewegung im deutschen Mittelstand. Was für ihn mit dem Bau einer Website für den Getränkehandel seines Großvaters begann, nahm mit der Diplomarbeit zum Thema Suchmaschinenoptimierung seinen Lauf und mündete schließlich in der Gründung des eigenen Unternehmens Sensational. Dieses wandelte Sens von einer klassischen Online-Marketing-Agentur zur Academy und bietet seitdem Schulungen, Weiterbildungen und Coachings für den Weg zu einem produktiven Inhouse-Marketing an. Zudem war Sens Dozent für Online-Marketing an einer Hochschule in Köln und Autor diverser Fachbücher.
Weitere Informationen finden Sie unter https://sensational.gmbh/
1297 Artikel zu „KI Weiterbildung“
News | Business | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | New Work | Services | Strategien | Tipps
KI-Kompetenz aufbauen – Weiterbildung als Schlüssel zur Zukunftsfähigkeit
Künstliche Intelligenz verändert die Arbeitswelt – und mit ihr die Anforderungen an Mitarbeitende. Wer den technologischen Wandel aktiv gestalten will, muss jetzt in Qualifizierung investieren. Experten für smarte Dokumentenverarbeitung erklären, warum Weiterbildung allein nicht genügt – und was es braucht, um Technologie und Menschen wirksam zu verbinden. Der Einsatz von KI prägt die Art…
News | Trends 2023 | Künstliche Intelligenz
KI-Schere: KI ist zukunftsprägend, Interesse an Weiterbildung jedoch gering
Deutsche schätzen ihre KI-Kompetenzen im Durchschnitt mittelmäßig ein. Nur 5 Prozent halten KI noch für einen Hype. Weiterbildung streben vor allem die Gruppen an, die ihr KI-Wissen bereits für relativ gut halten. Die Angaben unterscheiden sich stark zwischen Generationen und Geschlechtern. Auf einer Skala von 1 bis 10 schätzen die Deutschen ihr KI-Wissen bei…
News | Trends Wirtschaft | Business | Trends Kommunikation | Digitalisierung | Trends Services | Trends 2018 | Kommunikation | Lösungen | Services | Strategien
Weiterbildung: Soft Skills und IT-Kenntnisse gefragt
Alle fünf Jahre erhebt das Statistische Bundesamt, wie es um die Weiterbildung in deutschen Unternehmen steht. Am meisten wurden Veranstaltungen angeboten zu technischen, praktischen oder arbeitsplatzspezifischen Fertigkeiten mit 64 % der Lehrzeit, gefolgt von Kundenorientierung mit 27 Prozent. Für allgemeine IT-Kenntnisse wurden 20 Prozent der Fortbildungszeit verwendet, wie die Grafik von Statista zeigt. Gefragt nach…
Ausgabe 9-10-2025 | News | Business | Künstliche Intelligenz | Strategien
Wie Unternehmen KI-Agenten verantwortungsvoll einsetzen – Zwischen Hype und Realität
Für den erfolgreichen Einsatz von KI-Agenten in Unternehmen ist die Akzeptanz in der Belegschaft entscheidend. Zudem müssen klare Leitplanken für den Umgang mit KI gesetzt werden. Besonders großes Potenzial wird in Bereichen gesehen, in denen Daten im Mittelpunkt stehen und repetitive Prozesse dominieren, wie im Finanzwesen und IT-Support.
Trends 2026 | News | Trends Wirtschaft | Trends Security | Trends Infrastruktur | Trends Cloud Computing | Trends Kommunikation | Trends Geschäftsprozesse | Trends Services | Strategien
Technologietrends für 2026: Innovation und Transformation in einer KI-gesteuerten, hypervernetzten Welt
Die strategischen Technologietrends für 2026 umfassen KI-Supercomputing-Plattformen, Multiagentensysteme, domänenspezifische Sprachmodelle, KI-Sicherheitsplattformen, KI-native Entwicklungsplattformen, vertrauliches Rechnen, physische KI, präventive Cybersicherheit, digitale Herkunft und Geopatriation. Diese Trends treiben Innovation und Transformation in einer KI-gesteuerten, hypervernetzten Welt voran [1]. »2026 wird ein entscheidendes Jahr für Technologieführer, in dem Disruption, Innovation und Risiken in einem nie dagewesnen Tempo…
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | New Work
KI-Revolution: Management betrachtet KI-Agenten mit Neugier
Von allen Trend-Technologien werden KI-Agenten die Wertschöpfung der Wirtschaft am meisten stärken: 44 Prozent der deutschen Entscheider trauen ihnen zu, für den größten Produktivitätsschub zu sorgen, im Vergleich zu smarten Maschinen (42 Prozent), Quantencomputern (40 Prozent) und humanoiden Robotern (26 Prozent). Das zeigt eine repräsentative Civey-Umfrage im Auftrag von Microsoft Deutschland [1]. Den Einsatz von…
News | Business | Digitalisierung | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Services
Wie Unternehmen Mitarbeitende im Umgang mit KI schulen können
Die produktive Nutzung von KI setzt eine adäquate Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter voraus. Durch die Automatisierung von Aufgaben, die Bereitstellung von Erkenntnissen und die Förderung der Zusammenarbeit ermöglicht KI Mitarbeitern, sich auf höherwertige Tätigkeiten zu konzentrieren, die Kreativität, kritisches Denken und strategische Entscheidungen erfordern. Da Unternehmen KI zunehmend nutzen, ist es entscheidend, die…
Trends 2025 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
KI verleiht altbekannten Angriffstaktiken neue Schlagkraft und Dimension
Cyberkriminelle nutzen die Fortschritte von KI zu ihrem Vorteil – Zunahme allgemeiner Bedrohungen, professionalisierter Browser-Diebstahl und konzentrierte Angriffe auf Cloud-Umgebungen. KI verändert nicht nur, wie wir arbeiten. Sie verändert auch die Art und Weise, wie Cyberkriminelle vorgehen. Aus einer neuen Studie von Elastic, dem Unternehmen für Search AI, geht hervor: Bedrohungsakteure nutzen künstliche Intelligenz,…
News | Business | Künstliche Intelligenz | Services | Tipps
KI-Anbieter im Check: So erkennen Unternehmen seriöse Partner
Künstliche Intelligenz (KI) gewinnt in Unternehmen zunehmend an Bedeutung – von der Prozessautomatisierung bis zur Datenanalyse. Gleichzeitig wächst die Zahl der Anbieter mit sehr unterschiedlichen Lösungen, was die Auswahl eines verlässlichen Partners erschwert. Doch die richtige Wahl ist entscheidend: Gut durchdachte KI-Projekte steigern Effizienz und Wettbewerbsvorteile, während unzuverlässige Lösungen zu Fehlinvestitionen, Datenlecks und damit zu…
Trends 2025 | News | Trends Kommunikation | Trends Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz
Hohe Akzeptanz, wenig Bewusstsein: Die KI-Wissenslücke
Neue Untersuchungen in Europa zeigen die KI-Wissenslücke auf – eine deutliche Diskrepanz zwischen dem Vertrauen der Öffentlichkeit in KI und dem Verständnis für den täglichen Gebrauch. Nur 32 % der Befragten in Deutschland glauben, KI oft in ihrem Alltag zu nutzen. Trotz der geringen wahrgenommenen Nutzung ist das Vertrauen der Öffentlichkeit in KI hoch. …
Trends 2025 | News | Trends Security | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Das Verbrauchervertrauen in KI stürzt ab, während die KI-Nutzung explodiert
Nur 23 Prozent der Befragten sind überzeugt, Betrugsversuche zu erkennen. Die Konsumenten fordern stärkere Sicherheit und eine Regulierung von KI. Ping Identity, ein Anbieter zur Sicherung digitaler Identitäten, hat seine Verbraucherumfrage 2025 veröffentlicht. Diese zeigt einen deutlichen Kontrast zwischen rasant steigender KI-Nutzung und dem zusammenbrechenden Vertrauen der Verbraucher in globale Marken. Der Bericht ergab,…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien | Tipps
Verantwortungsbewusster Einsatz von KI-Agenten: Maßnahmen und Empfehlungen
Es gibt mehr Herausforderungen und Risiken, die mit der Einführung von KI-Agenten in Unternehmen verbunden sind, als bisher angenommen. Gerade Unternehmen, die bereits KI-Agenten einsetzen, haben ein höheres Bewusstsein für die damit verbundene Management-Komplexität, und erkennen, dass diese Komplexität oft die verfügbaren Mitarbeiterressourcen übersteigt. Ohne klare Governance, Ressourcenplanung und Transparenz drohen erhebliche Risiken wie Überlastung,…
Trends 2025 | News | Business | Trends Geschäftsprozesse | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | New Work | Services
Drei Viertel der Unternehmen betrachten KI inzwischen als betriebskritisch
Agentic AI erreicht den Mainstream, da die Mehrheit der Unternehmen bereits mehrere KI-Agenten nutzt. Umfrageergebnisse belegen ein wachsendes Vertrauen von Führungskräften in KI-Agenten und zeigen, dass sich Unternehmen in allen Geschäftsbereichen zunehmend auf KI verlassen. Der PagerDuty AI Resilience Survey, für den 1.500 IT- und Führungskräfte aus Australien, Frankreich, Deutschland, Japan, Großbritannien und den USA…
Trends 2025 | News | Trends Security | Trends Kommunikation | IT-Security | Kommunikation | Künstliche Intelligenz
Vergessen Sie Ihre Privatsphäre: KI-Browser wollen alles wissen
Der neue Gemini im KI-Browser Chrome für Mobilgeräte sammelt die meisten Nutzerdaten unter den von Surfshark analysierten KI-Browsern. Er sammelt Daten wie Namen, präzise Standortdaten und den Browserverlauf der Nutzer. Ein Cybersicherheitsexperte weist auf eine noch wichtigere Tatsache hin: Wir könnten mit einer neuen Form der Überwachung konfrontiert werden, wenn KI-Browser alles sehen, nachverfolgen und…
News | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Services
Lokalkolorit, das mitfährt: So verankert KI Sprachen im Alltag
Sprachen überleben nicht allein in Wörterbüchern, sondern im Alltag – in Geschäftsräumen, auf Bahnsteigen und in Fahrzeugen. Wo seltene, nur teilweise normierte oder digital unterversorgte Sprachen auf betriebliche Anforderungen treffen, entscheidet saubere Text-to-Speech-Technologie (TTS) über Verstehen, Akzeptanz und damit auch über Sichtbarkeit und Erhalt. Dabei kann Sprach-KI helfen – vorausgesetzt, sie erfüllt die Anforderungen an…
News | IT-Security | Kommentar | Künstliche Intelligenz
Warum KI ein Teil der Cybersicherheit von Unternehmen sein sollte
Künstliche Intelligenz beschleunigt die Reaktion auf Cyberangriffe und hilft bei der Entwicklung von Verteidigungsstrategien, die auf neue Bedrohungen zugeschnitten sind. Expertenkommentar von Joel Carusone, Senior Vice President of Data and Artificial Intelligence bei NinjaOne KI ist ein mächtiger Verbündeter im Kampf gegen Cyberbedrohungen. In einer aktuellen Umfrage des Ponemon Institute geben 56 Prozent…
News | Künstliche Intelligenz | Strategien | Whitepaper
5 Gründe, an denen KI-Strategien häufig scheitern
90 % der Unternehmen planen, ihre Ausgaben für KI-Tools im nächsten Jahr zu erhöhen. Schon heute sind es lediglich 6 % der Befragten, die noch nicht in irgendeiner Form künstliche Intelligenz einsetzen. Allein diese beiden Zahlen zeigen die aktuelle Transformation der Wirtschaft. Der Wandel zur »AI-First-Company« ist in vollem Gange. Doch auf diesem Weg liegen…
News | Trends Wirtschaft | Trends Infrastruktur | Digitalisierung | Effizienz | Infrastruktur | Rechenzentrum
KI bedingt einen um 60 % höheren Energiebedarf bis 2028
Die rasante Ausweitung der künstlichen Intelligenz wird bis 2028 einen um 60 Prozent höheren Energiebedarf herbeiführen – dies geht aus dem neuesten Economist-Impact-Bericht hervor, der vom Industriesachversicherer FM in Auftrag gegeben wurde [1]. Die Studie warnt, dass die globale digitale Infrastruktur angesichts des beispiellosen Energiebedarfs unter Druck geraten wird und damit umgehender Handlungsbedarf besteht. Der…
Trends 2025 | News | Trends Kommunikation | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien | Whitepaper
Vertrauen ist Schlüsselfaktor für Akzeptanz von KI-Agenten
KI-Agenten könnten der nächste große Trend sein – ihr Potenzial wird bislang aber kaum ausgeschöpft. Transparenz & Kontrolle sowie Rechtssicherheit sind zentrale Anforderungen. Unternehmen erproben Monetarisierungsansätze – Zahlungsbereitschaft entsteht nur bei klar erkennbarem Mehrwert. KI-Agenten, also Programme, die Aufgaben eigenständig ausführen, entwickeln sich zum nächsten großen Technologietrend. 39 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher nutzen…
News | Industrie 4.0 | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Tipps
Connected Work: 6 Wege, wie KI intelligente Zusammenarbeit fördert
Liefertermine wackeln, Teams arbeiten unter Dauerlast, Know-how verschwindet in der Rente: In vielen Industrieunternehmen gehört der Ausnahmezustand zum Betriebsalltag. Gleichzeitig soll die Zusammenarbeit in Produktion, Qualitätskontrolle und Wartung immer schneller, präziser und vernetzter werden. Wie das KI-gestützt gelingen kann, zeigt der Softwarehersteller Augmentir an sechs konkreten Praxisbeispielen. Intelligente Kollaboration in der Industrie geht über…