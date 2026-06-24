Westcon-Comstor lädt zur Partnerkonferenz mit Tech Summit in der VELTINS-Arena

Etablierter Branchentreff für den Security- und Netzwerk-Channel am 2. Juli 2026 in Gelsenkirchen.

Westcon-Comstor, ein weltweit führender Distributor von Cybersecurity-, Netzwerk- und Hybrid-Cloud-Lösungen, veranstaltet am 2. Juli 2026 die »Partnerkonferenz & Tech Summit 2026« in der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen. Der etablierte Branchentreff bringt die Sales- und Technik-Experten der Channelpartner zum fachlichen Austausch und zum Networking mit dem Team von Westcon-Comstor und führenden Herstellern zusammen.

Auch in diesem Jahr hat sich Westcon-Comstor für die Ausrichtung als Doppel-Event entschieden: Die Partnerkonferenz liefert in Keynotes und Podiumsdiskussionen spannende strategische Einblicke in die aktuellen Markttrends. Zeitgleich findet für die Technologieexperten der Tech Summit statt – mit einem anspruchsvollen, praxisorientierten Programm und kompakten Breakout-Sessions zu aktuellen Hot-Topics von AWS bis KI.

Der neue DACH-Lead stellt sich vor

Die diesjährige Veranstaltung markiert zudem noch in einer weiteren Hinsicht einen wichtigen Meilenstein: Jens Gerken, der als Vice President of Sales DACH seit April die Zusammenführung der Vertriebsorganisationen von Westcon und Comstor in DACH verantwortet, wird die Partner erstmals auf der Partnerkonferenz begrüßen und ihnen für Fragen zur Verfügung stehen.

»Ich freue mich sehr auf meine erste Partnerkonferenz bei Westcon-Comstor – und darauf, unsere Partner aus Deutschland, Österreich und der Schweiz willkommen zu heißen und persönlich kennenzulernen«, erklärt Jens Gerken, Vice President of Sales DACH bei Westcon-Comstor. »Ich möchte wissen, was unsere Hersteller und unsere Resellerpartner bewegt, wo sie derzeit Wachstumschancen sehen und wie wir sie optimal bei ihren täglichen Herausforderungen unterstützen können. Der persönliche Austausch auf der Partnerkonferenz ist für mich deshalb unglaublich wertvoll.«

Den Rahmen der Partnerkonferenz bildet auch 2026 eine große Partnerausstellung, auf der führende Security- und Networking-Hersteller ihre Lösungen präsentieren und für Fragen zur Verfügung stehen werden. Als

Sponsoren präsent sind AddOn Networks, Cato Networks, Check Point Software Technologies, Cisco, CrowdStrike, EfficientIP, Ericsson, Extreme Networks, F5, HPE-Juniper, Infoblox, Nokia, Palo Alto Networks, 1Password, Rackmount.IT, Vectra, Weblib sowie Zscaler.

Gemeinsamer Auftakt, differenzierte Inhalte

Der Veranstaltungstag beginnt für alle Teilnehmer mit der offiziellen Begrüßung durch das Westcon-Comstor Management. Anschließend gibt ihnen René Klein, der das Europa-Geschäft des VADs verantwortet, ein Update zum laufenden Geschäftsjahr und einen kompakten Ausblick auf die Roadmap 2026. Im Anschluss werden die Aussteller und Sponsoren vorgestellt, bevor beim Lunch erstmals das Networking in den Mittelpunkt rückt.

Am Nachmittag setzen Partnerkonferenz und Tech Summit dann unterschiedliche Schwerpunkte: Während die Erstere gezielt strategische Themen und Markttrends adressiert, stehen beim Tech Summit vertiefende Tech Sessions für die TechXperts der Partner im Fokus.

Bei der abendlichen Keynote des Events gibt DFB-Schiedsrichter Dr. Arne Aarnink den Zuhörern spannende Einblicke in den Alltag eines Schiris – und verrät, was es bedeutet, in Sekundenbruchteilen vor 60.000 Zuschauern entscheiden zu müssen. Sein Vortrag verbindet dabei anschaulich und praxisnah Erfahrungen aus dem Profifußball mit Impulsen für den Führungsalltag.

Ab 18.00 Uhr gehen die Teilnehmer dann gemeinsam zur Abendveranstaltung über. Diese schlägt mit einer optionalen Stadionführung und der Übertragung des abendlichen WM-Spiels gleich doppelt die Brücke zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026™. Das Networking-Dinner im LaOla-Club sorgt für einen entspannten Ausklang des Tages.

Jetzt anmelden

Die Teilnahme an der Westcon-Comstor Partnerkonferenz 2026 und am Tech Summit 2026 ist für Kunden und Partner von Westcon-Comstor kostenfrei. Die Anmeldung erfolgt ab sofort online unter https://p.westconcomstor.com/de_corp_partner-conference-tech-summit-2026_pe.html.

Hintergrund: VELTINS-Arena

Die VELTINS-Arena in Gelsenkirchen zählt zu den vielseitigsten Eventlocations Deutschlands und bietet mit ihrem modernen Stadionambiente ideale Voraussetzungen für Networking und Wissenstransfer – und liefert gerade mit Blick auf die zeitgleich stattfindende FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026™ den perfekten Rahmen für die Partnerkonferenz und den TechSummit.