Kundenkommunikation 2026: Radikale Hinwendung zum mehrstufigen Dialog

Diese fünf Trends definieren die Customer Experience neu.
Die Art und Weise, wie Unternehmen mit ihren Kunden interagieren, ändert sich gerade radikal. Neue Technologien ziehen sich durch alle Geschäftsprozesse – vom Marketing über den Kundenservice bis hin zum Rechnungs- und Mahnwesen. Quadient, Spezialist für Automatisierungslösungen, hat aus Studien und aktuellen Projekterfahrungen fünf Trends für die Kundenkommunikation 2026 abgeleitet.
Wenn sich eines für 2026 mit Sicherheit voraussagen lässt: Die Erwartung von Kunden an ihre Lieferanten und Dienstleister wird weiter steigen – sowohl was deren Reaktionszeiten als auch was die umgehende Problemlösung angeht. Und dabei darf es keine Rolle spielen, über welchen Kanal Kunden kommunizieren. Gleichzeitig wachsen die Anforderungen an Datenschutz und Compliance. Damit sich die Unternehmen in diesem anspruchsvollen Umfeld weiter behaupten können, zeichnen sich im Front- wie im Backoffice die folgenden fünf Trends ab.
Prozessautomation passt sich an jede Situation an
81 Prozent der Konsumenten erwarten einen Kundenservice, der ein Gespräch genau dort fortsetzt, wo es zuletzt geendet hat – ohne dass sie Informationen wiederholen müssen. So das Ergebnis des CX Trends Reports 2026 von Zendesk. Zudem zeigte die Umfrage unter 11.000 Unternehmen und Verbrauchern, wie sehr Kunden persönlichen, antizipierenden Kontakt erwarten – und das genau zum richtigen Zeitpunkt. Kurz gesagt: Kundenkommunikation muss den vollständigen Kontext jedes Kunden berücksichtigen!
Eine zeitgemäße Lösung geht daher über die reine Prozessautomatisierung hinaus. Statt einer standardisierten Mahnung versendet sie ein auf jeden Kunden zugeschnittenes Schreiben – etwa mit einem individuellen Angebot für Ratenzahlung oder Zahlungsaufschub. Dabei gilt: Automatisierung ist Standard und Antizipation Trumpf. Dazu analysiert das System den Customer Life Value sowie Risiko-Scores. Diese ermittelt es aus den Kundendaten sowie aus externen Faktoren, etwa der erwarteten wirtschaftlichen Entwicklung seiner Branche.
Kundendialog gestaltet sich mehrstufig und kanalübergreifend
Deutschland hat nach den USA und Indien die meisten Chatbot-Nutzer weltweit, so eine aktuelle Studie. Dies belegt: Die Kommunikation mit dem Kunden entwickelt sich immer mehr zum interaktiven Dialog. Und dieser wird über unterschiedlichste Kanäle geführt, sei es per E-Mail, über Social Media, Chat, Messenger oder Telefon. Das bestätigt auch ein Report von Harvard Business Review: 73 Prozent der Kunden nutzen mehrere Kanäle während ihres Einkaufs.
Um hier nicht den Überblick zu verlieren, braucht es smarte End-to-End-Prozesslösungen, die sowohl ein- wie ausgehende Informationen unabhängig von Format und Kanal zentral verarbeiten. KI-Unterstützung und automatisierte Workflows sorgen dafür, dass jeder Input automatisch erfasst, analysiert und entweder direkt beantwortet oder an die richtige Person weitergeleitet wird.
Regulierung wird dank Digitalisierung beherrschbar
Im August 2024 trat der EU-AI-Act in Kraft, die Umsetzung der E-Rechnungspflicht ist in vollem Gange. Hinzu kommen das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) sowie Vorschriften zu Nachhaltigkeit, IT-Sicherheit, Berichterstattung und Steuern. Wie PwC in seiner globalen Compliance-Umfrage 2025 ermittelte, finden 85 Prozent der Befragten, dass Compliance-Anforderungen in den letzten drei Jahren komplexer geworden sind. Daher stehen für die Hälfte von ihnen Technologie und Datenschutz ganz oben auf der Prioritätenliste.
»Gerade Unternehmen in stark regulierten Branchen müssen bei der Kommunikation mit ihren Kunden Vorschriften zu KI-generierten Inhalten und Barrierefreiheit einhalten sowie den Umgang mit personenbezogenen Daten genau überwachen«, erklärt Rudi Richter, VP Digital Sales bei Quadient. »Wir sehen in unseren Projekten, dass Technologie hier als Enabler fungieren kann. Ob im Kundenservice oder im Mahnwesen – moderne Systeme bilden nicht nur vollständige Änderungs- und Versionshistorien ab. Sondern sie führen auch turnusmäßige Checks durch. So gewährleisten sie Nachvollziehbarkeit und Compliance.«
IT-Systeme integrieren sich dynamisch
Doch wie der Verband Bitkom in einer repräsentativen Umfrage ermittelte, haben 53 Prozent der Unternehmen Probleme, die Digitalisierung zu bewältigen, Tendenz steigend! Denn vor einem Jahr waren es bereits 48 Prozent, 2023 erst 39 Prozent und 2022 sogar nur 34 Prozent. Daraus lässt sich ein klarer Auftrag an die Softwarehersteller erkennen: Technologien müssen sich einfach und kostengünstig integrieren lassen, damit sich die Digitalisierung auch meistern lässt. Möglich wird dies beispielsweise durch universelle Erweiterungen, die eine flexible und dynamische Entwicklung der IT-Architektur unterstützen. Dazu zählen Plug-ins für die einfache Anbindung von Customer-Communication-Management- und CRM-Tool ebenso wie Konnektoren für den Datenaustausch zwischen ERP-System und einer Lösung für die Finanzautomatisierung.
Der Mensch schaut der KI stärker in die Karten
KI verändert derzeit die Rolle des Menschen auf vielen Ebenen, auch im Austausch mit Kunden. Die Mitarbeitenden werden von Ausführenden zu Gestaltern, Bewertern und Kontrolleuren. Sie sind allerdings nur dann in der Lage, diese neuen Aufgaben auszufüllen, wenn sie die Entscheidungen der KI nachvollziehen können – und das ist eine Frage der richtigen Technologie.
Kennzeichnet etwa ein KI-Tool eine Rechnung als risikoreich, muss klar erkennbar sein, weshalb. Das kann an fehlenden Daten, ungewöhnlichen Ausgabemustern oder an Anomalien liegen. Erst diese Transparenz befähigt Fachkräfte, Ergebnisse zu hinterfragen, Verzerrungen zu erkennen sowie Entscheidungen zuverlässig zu validieren – und je nach Fall mit den betroffenen Kunden eine Lösung zu finden.
»Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden für diese neue Rolle befähigen, punkten im Dialog mit ihren Kunden«, erklärt Quadient VP Digital Sales, Rudi Richter. »Im Zusammenspiel mit einem Omnichannel-Ansatz lässt sich unserer Erfahrung nach die Kundenzufriedenheit so um bis zu 50 Prozent steigern.«
Fazit
Die Kundenkommunikation wird 2026 endgültig zum intelligenten Dialog – gesteuert von Technologie, aber geprägt vom menschlichen Anspruch auf Verlässlichkeit und Vertrauen. Wer intelligente Automatisierung richtig einsetzt, kann damit nicht nur Kosten senken und Abläufe beschleunigen, sondern vor allem eines erreichen: Kundennähe in Echtzeit.
371 Artikel zu „Kundenkommunikation „
News | Effizienz | Kommunikation | Services | Strategien | Ausgabe 9-10-2025
Schnellere Bereitstellung von IT-Services – Kundenkommunikation als strategischer Hebel für die IT
Wie Unternehmen mit einer Cloud-basierten Plattform für Kundenkommunikations-Management Kosten und Risiken senken und zugleich ihre Markteinführungszeiten beschleunigen.
News | Veranstaltungen
Comparting 2023 – Fachforum für die Omnichannel-Kundenkommunikation
Endlich wieder hautnah und vor Ort: Am 9. und 10. März 2023 wird die Kongresshalle Böblingen erneut zum Branchentreffpunkt für die moderne Omnichannel-Kundenkommunikation.
News | Veranstaltungen
Comparting fokussiert Chancen einer interaktiven, barrierefreien und transaktionalen Verarbeitung in der Kundenkommunikation
* Gastvorträge: Schweizer Post, Canon, WWF Schweiz und Techem * 1 Tag, 18 Vorträge, 4 Live-Diskussionen, 2 Streams * Teilnahme kostenlos »Freedom of Choice in Communication« – unter diesem Motto beleuchtet das Comparting am 30. November 2021 die Chancen und Herausforderungen einer barrierefreien, transaktionalen und interaktiven Kundenkommunikation und zeigt verschiedene Lösungen für die…
News | Lösungen | Services | Advertorial | Ausgabe 9-10-2021
Cloud in der Kundenkommunikation – Dokumente aus der Salesforce-Wolke
Firmen stehen unter IT-Kostendruck – und lagern daher immer mehr klassische Geschäftsanwendungen in die Cloud aus. Das betrifft auch die Dokumentenerzeugung.
News | Veranstaltungen
Comparting fokussiert Business-Szenarien für die Kundenkommunikation in der Cloud
Comparting am 18. und 19. November 2020: Virtuelle Fachkonferenz für die Omnichannel-Kommunikation von Unternehmen und Behörden fokussiert Business-Szenarien in der Cloud Swisscom, VW und mehr: Namhafte Unternehmen berichten von ihren Digitalisierungsprojekten in der Kundenkommunikation Live-Demos zu Einsatzszenarien von DocBridge®-Lösungen in Cloud- und SaaS-Umgebungen »Mittendrin in der digitalen Zukunft« – Live-Eröffnungstalk mit Vorstand und Regionalmanagern…
News | Trends Kommunikation | Trends Services | Kommunikation | Trends 2019 | Services
Kundenkommunikation: Fax ist verbreiteter als Social Media
Beim Kundenservice liegt in Deutschland vieles im Argen. Neue Technologien und Kommunikationsformen wie Chatbots oder Social Media spielen nach wie vor eine untergeordnete Rolle. Selbst das altbekannte Fax wird noch deutlich häufiger als Kommunikationskanal angeboten. So lauten Ergebnisse einer aktuellen Studie von Pegasystems Inc. (NASDAQ: PEGA), einem führenden Anbieter von strategischen Software-Lösungen für Vertrieb, Marketing,…
News | Business | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Kommunikation | Online-Artikel
Drei Branchen, die mithilfe von SMS ihre Kundenkommunikation optimieren können
Der Massenversand von SMS-Nachrichten ermöglicht Unternehmen eine direkte Kommunikation mit ihren Kunden, was zu einem bereichernden Erlebnis für alle Beteiligten führen kann – vorausgesetzt, die SMS-Strategie wird richtig implementiert. Die moderne Technologie stellt Unternehmen neue und bessere Kommunikationsmöglichkeiten zur Verfügung, was dazu führt, dass immer mehr Unternehmen auf eine Omnichannel-Strategie für die Kommunikation mit Kunden und…
News | Business | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Online-Artikel | Services
ROM statt ROI: So erreichen Sie einen höheren Investitionsertrag für Ihr Kundenkommunikationsmanagement
Die Erwartungen der Kunden haben sich verändert. Die Digitalisierung ist überall. Daher erwarten Verbraucher heute von Unternehmen jeder Art ein nahtloses, personalisiertes und hilfreiches Kundenerlebnis. Diese Erwartungen stets zu erfüllen, ist nicht einfach. Um die Kundenkommunikation zu verbessern, muss das ganze Unternehmen mitziehen, und es muss fortlaufend in Technologien investiert werden. Wie können Unternehmen…
News | Business Process Management | Digitalisierung | Trends Kommunikation | Geschäftsprozesse | Trends Geschäftsprozesse | Trends Services | Kommunikation | Trends 2017 | Services
ChatBots – der nächste logische Schritt in der Kundenkommunikation
Messenger-Dienste wie WhatsApp und Facebook Messenger haben die klassischen Social-Media-Plattformen in der Nutzung längst überholt. Immer mehr Kunden erwarten eine immer stärker personalisierte Kommunikation über Messenger-Dienste und können auf diesem Wege auch schneller und gezielter angesprochen werden. Auch Dienstleistungen und einfache Fragen können über Messenger schneller und kundenfreundlicher bereitgestellt beziehungsweise beantwortet werden. Für ein Unternehmen…
News | Business | Business Process Management | Digitale Transformation | Digitalisierung | Trends Geschäftsprozesse | Trends Services | Trends 2016 | Kommunikation | Services
Staugefahr bei Projekten zur digitalen Kundenkommunikation bei privaten Banken
Private Bankhäuser kommen mit der digitalen Kundenkommunikation nicht voran: Bei Projekten zum Ausbau von Vertriebswegen sowie den digitalen Services im Online- und Mobile-Banking besteht akute Staugefahr. Das sind Ergebnisse des IT-Stauatlas 2016 der Unternehmensberatung PPI, für den Führungskräfte von Privatbanken befragt wurden. Beim Ausbau von Online-Services haben die befragten Banken im vergangenen Jahr nur etwa…
News | IT-Security | Kommunikation | Tipps
WhatsApp-Hack: 3,5 Milliarden Konten auslesbar – warum Ihre Mobil-Telefonnummer ein echtes Risiko ist
Milliarden Menschen nutzen WhatsApp täglich – oft mit dem Gefühl, in einem geschützten, privaten Raum zu kommunizieren. Doch was, wenn dieser Raum in Wahrheit erstaunlich transparent ist? Und was, wenn ausgerechnet die Mobiltelefonnummer, die WhatsApp als Fundament nutzt, zur größten Schwachstelle wird? Ein beunruhigender Sicherheitsfund der Universität Wien erschütterte letztes Jahr das Vertrauen in…
News | Trends 2026 | E-Commerce | Trends E-Commerce
3 von 10 kaufen bereits über soziale Netzwerke ein
Social Commerce besonders bei jüngeren Menschen beliebt. Jeder Dritte zwischen 16 und 29 Jahren shoppt auf Instagram. Werbung und Influencer-Marketing auf Social Media entscheidend. Ein Möbelstück aus der Instagram-Story, eine Winterjacke aus einem TikTok-Video oder ein Tablet aus einem Facebook-Livestream: Fast 3 von 10 aller deutschen Internetnutzerinnen und -nutzer (29 Prozent) kaufen über soziale…
News | Trends 2026 | Digitale Transformation | Trends Wirtschaft
Drei IT-Trends für 2026
Die Digitalisierung transformiert unsere Arbeitswelt und Wirtschaft im schnellen Tempo. Allerdings kann aktuell niemand mit Sicherheit sagen, in welcher Weise sich die neuen Technologien auf unsere Geschäftsmodelle und Betriebsabläufe auswirken. Laut Aussagen führender IT- und Digitalisierungs-Experten lassen sich jedoch verschiedene Trends beobachten: KI-gestützte, datengetriebene Systeme gewinnen weiterhin massiv an Bedeutung und transformieren beispielsweise reaktive…
News | Business | Künstliche Intelligenz | Strategien | Ausgabe 11-12-2025
7 Learnings aus der IT-Praxis – KI erfolgreich einführen
Künstliche Intelligenz hält Einzug in Unternehmen aller Branchen – doch der Weg von der ersten Anwendung bis zur skalierbaren Lösung ist komplex. Fehlende Datenqualität, Insellösungen und unklare Ziele führen dazu, dass viele Projekte scheitern. Anhand von sieben Learnings aus der Praxis, zeigen wir, wie Unternehmen KI strategisch, nachhaltig, messbar – und damit erfolgreich – einführen können.
News | Trends 2025 | Digitalisierung | Trends Kommunikation | Kommunikation | Services
Sollte es ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige geben?
In Australien ist ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige in Kraft getreten. Plattformen wie TikTok und Snapchat müssen nun sicherstellen, dass die strengen Beschränkungen auch eingehalten werden. Auch in Deutschland wird derzeit über ein solches Verbot diskutiert. Dabei ist die Haltung der potenziellen Betroffenen zwiespältig. Zwar wollen zwei Drittel der 14-17-Jährigen wollen laut ifo Bildungsbarometers 2025…
News | Trends 2025 | Trends Kommunikation | Healthcare IT | Kommunikation
Ist Social Media schlecht für Kinder und Jugendliche?
Die große Mehrheit der Erwachsenen in Deutschland, aber auch viele Jugendliche sind (eher) unterstützen die Einführung eines Social-Media-Mindestalters von 16 Jahren. Das zeigen Ergebnisse des ifo Bildungsbarometers 2025 [1]. Weitgehende Einigkeit besteht auch bei der Frage, ob Netzwerke wie TikTok und Instagram junge Menschen negativ beeinflussen. 77 Prozent der befragten Erwachsenen und 61 Prozent der Jugendlichen…
News | Trends 2026 | Effizienz | Trends Infrastruktur | Trends Kommunikation | Infrastruktur | Kommunikation | Künstliche Intelligenz
6G und KI: Und Telekommunikation wird wieder spannend
Beim diesjährigen Brooklyn 6G Summit wurde deutlich: Die nächste Mobilfunkgeneration wird nicht einfach schneller. Sie wird intelligenter. Nokia zeichnete das Bild einer Zukunft, in der 6G und künstliche Intelligenz keine getrennten Welten sind, sondern ein gemeinsames System bilden [1]. Die Branche spricht inzwischen von »AI-native networks«: Netzen, die nicht nur Daten übertragen, sondern selbst aktiv…
News | Business Process Management | Cloud Computing | Geschäftsprozesse | Produktmeldung
Mit der Cloud: So einfach gelingt die digitale Dokumentenablage
Unternehmen erkennen die Vorzüge der Digitalisierung immer mehr. Dennoch gibt es vielerorts nach wie vor eine große Menge an papierbasierten Dokumenten, die es heute eigentlich nicht mehr bräuchte. Hier kann die digitale Dokumentenablage aus der Cloud Abhilfe schaffen. Diese zu etablieren, muss nicht kompliziert sein – bereits kleinere Lösungen haben einen großen Effekt. In vielen…
News | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien | Whitepaper
Whitepaper: Enterprise AI Agents verändern den digitalen Arbeitsplatz
Autonome KI-Systeme revolutionieren Prozesse, Effizienz und Entscheidungsfindung. Die Arbeitswelt durchläuft einen tiefgreifenden Wandel: Mit Enterprise AI Agents halten intelligente, autonome Systeme Einzug in Unternehmensprozesse – und läuten die nächste Stufe der Digitalisierung ein. Diese KI-gestützten Agenten übernehmen nicht nur Aufgaben, sondern denken mit, treffen Entscheidungen, lernen kontinuierlich hinzu und schaffen neue Formen der Zusammenarbeit…
News | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Services
USU in Analystenbewertung zu Enterprise Service Management Platforms, Q4 2025 ausgezeichnet
USU wurde in den aktuellen Report »The Forrester Wave: Enterprise Service Management Platforms, Q4 2025« aufgenommen, welcher die 15 bedeutendsten Anbieter auf dem Markt bewertet. Das unabhängige Forschungs- und Beratungsunternehmen Forrester Research, Inc. analysierte und bewertete jeden Anbieter anhand seines aktuellen Angebots, seiner Strategie und seines Kundenfeedbacks, um Unternehmen bei der Auswahl der passenden Lösung…