Sollte es ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige geben?

In Australien ist ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige in Kraft getreten. Plattformen wie TikTok und Snapchat müssen nun sicherstellen, dass die strengen Beschränkungen auch eingehalten werden. Auch in Deutschland wird derzeit über ein solches Verbot diskutiert. Dabei ist die Haltung der potenziellen Betroffenen zwiespältig. Zwar wollen zwei Drittel der 14-17-Jährigen wollen laut ifo Bildungsbarometers 2025 lieber in einer Welt mit Social Media leben. Trotzdem spricht sich eine relative Mehrheit (47 Prozent) der befragten Jugendlichen für ein Mindestalter von 16 Jahren aus. Eindeutiger ist hier die Haltung der Erwachsenen, wie der Blick auf die Statista-Grafik zeigt. Einigkeit besteht dagegen in der Frage, dass die Nutzung sozialer Netzwerke sich negativ auf die Gesundheit auswirken kann. Mathias Brandt
https://de.statista.com/infografik/35588/umfrage-zu-social-media-mindestalter-fuer-kinder-und-jugendliche/?lid=tgtjn6lp666o
https://de.statista.com/themen/13152/social-media-nutzung-von-kindern-und-jugendlichen/
Ist Social Media schlecht für Kinder und Jugendliche?
Die große Mehrheit der Erwachsenen in Deutschland, aber auch viele Jugendliche sind (eher) unterstützen die Einführung eines Social-Media-Mindestalters von 16 Jahren. Das zeigen Ergebnisse des ifo Bildungsbarometers 2025 [1]. Weitgehende Einigkeit besteht auch bei der Frage, ob Netzwerke wie TikTok und Instagram junge Menschen negativ beeinflussen. 77 Prozent der befragten Erwachsenen und 61 Prozent der Jugendlichen glauben an einen schlechten Einfluss auf das psychische Wohlbefinden, bei der körperlichen Gesundheit sind es 73 beziehungsweise 66 Prozent. Auch für Aufmerksamkeit und schulische Leistungen sieht jeweils die Mehrheit der Erwachsenen und Jugendlichen ein Risiko. Einzig bei der Informationsbeschaffung glauben die Studienteilnehmer überwiegend an eine positive Auswirkung (Erwachsene: 53 Prozent, Jugendliche: 71 Prozent). Mathias Brandt
https://de.statista.com/infografik/35581/umfrage-zu-negativen-einfluessen-von-social-media-auf-kinder-und-jugendliche/?lid=j7a9j2euffnt
[1] https://www.ifo.de/fakten/2025-09-09/ifo-bildungsbarometer-2025
1865 Artikel zu „Social Media“
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business | Trends Services | E-Commerce | Trends E-Commerce | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Logistik
E-Commerce Trends Report 2025: KI und Social Media definieren das Onlineshopping neu
Zustellung bleibt Nr. 1 Konversionskiller: 81 % der Käufer (85 % in Deutschland) brechen ihren Einkauf ab, wenn bevorzugte Lieferoptionen nicht angeboten werden. Wandel bei Nachhaltigkeit: Jeder dritte Käufer (29 % in Deutschland) steigt aufgrund von Nachhaltigkeitsbedenken aus. Social Commerce steht im Mittelpunkt: 70 % der globalen Verbraucher (59 % in Deutschland) erwarten, bis 2030…
News | IT-Security | Kommunikation | Tipps
Social Media – ein Ort, wo schöne Bilder, Selbstmarketing und Cyberkriminelle aufeinandertreffen
Social Media gehört für viele Menschen zum Alltag – das Status-Update oder das Teilen von Fotos, Videos, Neuigkeiten oder Meinungen ist ein tägliches ToDo. Doch: Social-Media-Plattformen sind heute auch eine der Hauptstätten für Betrug und Cyberkriminalität. Betrüger nutzen die Plattformalgorithmen, künstliche Intelligenz und personalisierte Interaktionen. Das Resultat: Angriffe können schneller und effektiver als je zuvor…
News | Marketing | Services
Die Vorteile, eine Marketing Agentur für Social Media zu beauftragen: Warum Profis den Unterschied machen
Der digitale Wandel hat die Art und Weise, wie Unternehmen Werbung machen, revolutioniert. Insbesondere Social Media hat sich als mächtiges Werkzeug herausgestellt, um Marken zu stärken und Zielgruppen weltweit zu erreichen. Doch trotz seiner vielen Möglichkeiten kann Social Media für Unternehmen eine Herausforderung darstellen. Eine Lösung ist, Marketing Agentur für Social Media beauftragen, die auf…
News | Trends Kommunikation | Trends 2023
Datenschutz-Studie: Mehrheit der Generation Z schockiert über Datenschutz auf Social Media
IONOS hat die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von TikTok und 4 weiteren sozialen Netzwerken unter die Lupe genommen, Eingriffe in die Privatsphäre der User ermittelt und die Generation Z zu ihrem Bewusstsein darüber befragt. Die Mehrheit der Gen Z interessiert sich nicht für Datenschutz und behält ihr Nutzerverhalten bei. Keine andere Plattform findet so großen…
News | Trends Kommunikation | Trends 2021 | Kommunikation
Social Media 2021 – Trends, Tipps und Expertenprognosen
2020 hat wirklich alles auf den Kopf gestellt. Dieses Jahr hat uns allen vor Augen geführt, dass die schönsten Pläne und Prognosen durch Krisen kurzer Hand durchkreuzt werden können. Gerade jetzt ist es wichtig zu wissen, welche Themen in den Social Media interessieren. Denn nur was relevant, nützlich und hilfreich für die Communities ist, findet…
News | Trends Kommunikation | Trends Services | Trends 2019 | Kommunikation | Services
Kundenkommunikation: Fax ist verbreiteter als Social Media
Beim Kundenservice liegt in Deutschland vieles im Argen. Neue Technologien und Kommunikationsformen wie Chatbots oder Social Media spielen nach wie vor eine untergeordnete Rolle. Selbst das altbekannte Fax wird noch deutlich häufiger als Kommunikationskanal angeboten. So lauten Ergebnisse einer aktuellen Studie von Pegasystems Inc. (NASDAQ: PEGA), einem führenden Anbieter von strategischen Software-Lösungen für Vertrieb, Marketing,…
News | Trends Kommunikation | Trends 2019 | Kommunikation
Rollenverständnis: Social Media und die Ungleichheit der Geschlechter
Je stärker junge Menschen soziale Medien nutzen, desto stärker ausgeprägt sind stereotype Rollenbilder – so interpretiert die Kinderrechtsorganisation Plan International die Ergebnisse ihrer aktuellen Studie zu dem Thema. Befragt wurden 1.000 junge Menschen zwischen 14 und 32 Jahren. Demnach geben 17 Prozent der Frauen ohne tägliche Social-Media-Nutzung an, es in Ordnung zu finden, wenn Frauen…
News | Kommunikation | Services
Social Media: YouTube vor WhatsApp
YouTube ist der beliebteste Social-Media-Dienst in Deutschland. Das ist ein Ergebnis des aktuellen Social-Media-Atlas der Hamburger Kommunikationsberatung Faktenkontor. Auf Platz zwei folgt WhatsApp das von 71 Prozent der 3.500 befragten Onliner genutzt wird. Erst auf Platz drei folgt mit 69 Prozent Facebook. Ein deutsches Unternehmen findet sich erst auf dem neunten Platz. Der Nutzeranteil von…
News | Trends Kommunikation | Digitalisierung | Trends 2015 | Trends 2018 | Trends 2019 | Kommunikation
Social-Media-Nutzung: Schrumpft Social Media?
53 Prozent der Einwohner Deutschlands (16 bis 74 Jahre) nutzen laut Eurostat Social Media – das sind vier Prozentpunkte weniger als 2015. In Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern bewegt sich der Rückgang sogar im zweistelligen Bereich. Lediglich drei Bundesländer wachsen gegen den Trend. Einen möglichen Grund nennt Martin Fuchs – aka der Hamburger Wahlbeobachter. Fuchs vermutet, dass…
News | Trends Kommunikation | Trends 2019 | Kommunikation
Social Media – Fluch oder Segen?
In Deutschland ist man deutlich negativer eingestellt als in anderen Ländern, wenn es um die Bedeutung von Social-Media-Plattformen wie Facebook und Twitter geht. Nach einer aktuellen Ipsos-Studie, die im Auftrag der BBC für die neue Staffel »Crossing Divides« unter mehr als 19.700 Befragten aus 27 Ländern durchgeführt wurde, stimmen die Befragten in 25 Ländern mehrheitlich…
News | Trends Security | Trends Kommunikation | Trends 2018 | IT-Security | Kommunikation
Fake-Support via Social Media entwickelt sich zur ernsthaften Bedrohung
Proofpoint hat seine aktuelle Analyse der jüngsten Entwicklungen im Bereich Cybersecurity veröffentlicht. Der Q3 Threat Report für Juli, August und September 2018 zeigt überraschende und teilweise alarmierende Entwicklungen bei Angriffsversuchen von Cyberkriminellen. Der vermutlich erschreckendste Trend ist die Zunahme von Betrugsversuchen durch falschen Support via Social Media. Die Sicherheitsforscher von Proofpoint verzeichneten dabei einen Zuwachs…
News | Trends Wirtschaft | Business | Trends Kommunikation | Trends Services | Trends 2018 | Kommunikation | Services
Social Media: Facebook kann nichts erschüttern
Vor gut drei Monaten wurde Facebook von einem Datenskandal erschüttert und das Unternehmen stand am Scheideweg. Der Aktienkurs stürzte ab, die Nutzer waren empört, und einige Experten forderten sogar die Zerschlagung des Konzerns. Mittlerweile hat sich die Aufregung gelegt, der Aktienkurs hat sich erholt und der große Nutzer-Exodus ist ausgeblieben. Im Gegenteil: Facebooks Online-Imperium wächst…
News | Trends Kommunikation | Digitalisierung | Trends 2018 | Kommunikation
Jeder Zweite nutzt Social Media im Bett
■ Noch häufiger werden soziale Netzwerke nur beim Fernsehen sowie in Bus und Bahn genutzt. ■ Jeder Dritte verzichtet auch beim Zusammensein mit Partner oder Freunden nicht auf Social Media. ■ Fast vier von zehn Social-Media-Nutzern sind auch auf der Toilette online. Fernsehen und parallel dazu twittern, unterwegs Momente festhalten und direkt hochladen oder morgens…
News | Business | Trends Kommunikation | Digitalisierung | Effizienz | Trends 2018 | Kommunikation
Social Media im Job: Für jeden Zweiten Alltag
48 Prozent der erwerbstätigen deutschen Onliner nutzen soziale Medien beruflich. Social Media nur ein Freizeitspaß, der bei der Arbeit nichts zu suchen hat? Weit gefehlt. An fast jedem zweiten Arbeitsplatz spielen soziale Medien heute eine entscheidende Rolle. 48 Prozent der erwerbstätigen Deutschen mit Internetzugang nutzen Facebook, Twitter, Xing, YouTube und Co. beruflich. Das zeigt…
News | Trends Kommunikation | Digitalisierung | Kommunikation
Wie Social Media auf Jugendliche wirkt
Fast drei Stunden verbringen 12- bis 17-Jährige hierzulande täglich mit sozialen Medien. Laut einer aktuellen Umfrage der DAK sind 2,6 Prozent der Jugendlichen sogar abhängig von WhatsApp, Instagram und Co. – also etwa 100.000. Mädchen sind dabei häufiger betroffen als Jungen. Ermittelt wurde dies anhand von neun Standardfragen, werden fünf davon positiv beantwortet, gilt der…
News | Trends Kommunikation | Digitalisierung | Trends 2018 | Kommunikation
Nachrichtenquelle Social Media: Wenig Vertrauen in Nachrichten bei Facebook und Co.
54 Prozent der EU-Bürger haben wenig oder gar kein Vertrauen in Nachrichten, die sie über soziale Netzwerke oder Messenger erhalten. Das geht aus einer aktuellen Erhebung im Auftrag der Europäische Kommission hervor, für die 26.576 Personen (ab 15 Jahren) aus allen EU-Staaten befragt wurden. Besonders skeptisch gegenüber der Nachrichtenquelle Social Media sind demnach die Italiener…
News | Trends Wirtschaft | Business | Trends Kommunikation | Digitalisierung | Trends Services | Trends 2017 | Kommunikation | Marketing
Social Media: 2,1 Milliarden Menschen nutzen Facebook
2.192 Millionen monatlich aktive Nutzer hat Facebook laut aktuellem Geschäftsbericht mittlerweile – das entspricht einem Wachstum von rund 14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Dabei dürfte deutlich über die Hälfte der Nutzerschaft das soziale Netzwerk ausschließlich mobil nutzen. Genau lässt sich für 2017 indes nicht mehr sagen, weil Facebook nur noch die Gesamtzahl der Monthly und…
News | Business | Business Process Management | Trends Kommunikation | Trends Geschäftsprozesse | Digitalisierung | Trends Services | Geschäftsprozesse | Trends 2018 | Trends 2017 | Kommunikation | Marketing | Services
Vorliebe für Messaging und Social Media setzt Unternehmen beim Kundenservice unter Druck
Unternehmen müssen Kundenservice via Chat, Social Media und Telefon gleichermaßen anbieten, um gestiegene Erwartungen zu erfüllen. Online-Kunden verlangen von Unternehmen immer mehr Flexibilität bei der Kommunikation: Sie erwarten Kundenservice per Chat, Facebook, Twitter, WhatsApp – wollen aber das Telefon trotzdem nicht missen. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie von BT und Cisco. Einige…
News | Trends Wirtschaft | Business | Trends 2017 | Marketing
Auf Instagram kommt Werbung am besten an: Studie zur Nutzung von Social Media
Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter – Welche Plattform ist am beliebtesten, welche Themen finden User spannend und wie kommt eigentlich Werbung auf sozialen Netzwerken an? All diese Fragen wurden über die Marktforschungsplattform Appinio von fast 4000 Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz beantwortet. Dabei konnten spannende Einblicke in das Social Media Verhalten verschiedener Altersgruppen gewonnen…
News | Business | Trends Kommunikation | Digitalisierung | Trends Services | Trends 2017 | Kommunikation | Marketing | Services | Strategien
Jedes zweite Unternehmen hat Richtlinien für Social Media
■ Social-Media-Betreuung ist meist Aufgabe der Marketingabteilung. ■ Nur 36 Prozent der Unternehmen bilden Mitarbeiter in Sachen Social Media weiter. Social Media ist in mehr als jedem dritten Unternehmen (37 Prozent) Chefsache. Häufig werden die Aufgaben aber auch an die Marketing-Abteilung delegiert (57 Prozent). So lautet das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des…
News | Business | Digitalisierung | Trends Services | E-Commerce | Trends E-Commerce | Trends 2017 | Marketing | Services
Social Media: Einfluss auf Kaufentscheidungen wächst
Private Empfehlungen im Web 2.0 regten jeden vierten Onliner zum Kauf an. Was kommt in den Einkaufswagen? Diese Frage beantworten immer mehr Internet-Nutzer mit Hilfe der Sozialen Medien. 27 Prozent aller Onliner haben schon Produkte gekauft oder Dienstleistungen in Anspruch genommen, weil sie ihnen von einem privaten Kontakt über Social Media empfohlen wurden. 16…
News | Trends Kommunikation | Trends 2017 | Kommunikation | Marketing
Corporate Social Media: Erfolg ist, wenn keiner meckert?
Deutsche Unternehmen setzen falschen Fokus für die Erfolgsmessung im Web 2.0. Woran bemisst sich Erfolg in den sozialen Medien? Erstaunlich viele Unternehmen legen die Messlatte hier auffällig niedrig: Erfolg ist, wenn keiner meckert. »Kein negatives Echo« sehen 33 Prozent befragter Führungskräfte und 21 Prozent befragter Mitarbeiter aus Presseabteilungen schon als Erfolg im Web 2.0 an.…
News | Business | Trends Kommunikation | Trends 2017 | Kommunikation | Marketing
Social Media: Der Einfluss der Influencer
Youtuber und Blogger laufen TV- und Radiowerbung den Rang ab. Vlogger und Blogger beeinflussen Kaufentscheidungen so stark wie TV- und Radiowerbung: 13 Prozent aller Internet-Nutzer in Deutschland haben innerhalb eines Jahres Produkte gekauft oder Dienstleistungen in Anspruch genommen, weil sie von einem Youtuber empfohlen wurden. Fünf Prozent folgten Einkaufstipps von Bloggern. Besonders groß ist der…
News | Business | Trends Kommunikation | Trends 2017 | Kommunikation | Marketing
Politisches Informationsverhalten: Messenger und Social Media hoch im Kurs
Im Vorfeld des Wahlkampfes für die Bundestagswahl 2017 wird vielerorts debattiert, über welche Medien die Wähler mobilisiert werden können. Aktuell gibt jeder fünfte Deutsche an, sich zu politischen Themen in Deutschland vorwiegend über soziale Netzwerke zu informieren. Besonders hoch sind die Werte mit 34 Prozent unter den AfD-Anhängern. Damit liegen die sozialen Netzwerke als Informationsquelle…
News | Trends Wirtschaft | Business | Trends Kommunikation | Trends 2017 | Kommunikation | Strategien
Social Recruiting: Über Social Media zum Job
Viele Unternehmen in Deutschland nutzen heute Social Media, um Stellenanzeigen zu schalten und potentielle neue Mitarbeiter auf sich aufmerksam zu machen. Das sogenannte Social Recruiting ist vor allem bei großen Unternehmen beliebt, wie eine aktuelle Studie von Monster.de zeigt. Am häufigsten nutzen die Personaler dafür die Seite Xing: 25 Prozent der Top 1.000 Unternehmen in…
News | Trends Kommunikation | Digitalisierung | Trends 2017 | Kommunikation | Marketing
Social Media: Unsoziale Netzwerke
Über soziale Netzwerke kann man mit Freunden in Kontakt bleiben, Meinungen austauschen, Nachrichten lesen – oder das eigene Profil pflegen. Dass dabei alle die bestmögliche Version ihrer selbst darstellen, ist klar. Und das kann unglücklich machen, denn die meist sorgfältig ausgewählten Fotos, Postings und Orte, an denen man gewesen ist, stehen selten repräsentativ für das…
News | Trends Wirtschaft | Business | Trends Kommunikation | Trends 2016 | Kommunikation | Services
Social Media: Twitter kommt nicht vom Fleck
167 Millionen US-Dollar Verlust und ein Umsatzwachstum im homöopathischen Bereich; Trotz der Twitter-Begeisterung des neuen US-Präsidenten sind die aktuellen Geschäftszahlen des Unternehmens enttäuschend. Im US-Handel stürzte die Twitter-Aktie nach Veröffentlichung des Berichts um rund 10 Prozent ab. Dass das Unternehmen wirtschaftlich nicht in den grünen Bereich kommt, liegt sicher auch an der geringen Anziehungskraft des…
News | Trends Security | Trends Kommunikation | Digitalisierung | Trends 2017 | IT-Security | Kommunikation | Tipps
Nomophobie: Per Social Media den Partner fürs Leben mal eben verschrecken
Schlechte Aussichten für den Valentinstag: die Hälfte (40 %) der Deutschen war beim ersten Date im Konkurrenzkampf mit einem Smartphone. Schwerwiegende Auswirkungen von Nomophobie auf Beziehungen. (Fast) jeder von uns kennt das Gefühl: Wir bekommen einen riesigen Schock, wenn wir merken, dass wir unser Handy vergessen haben und fühlen uns dann auf eine seltsame Weise…
News | Business | Business Process Management | Cloud Computing | Trends Mobile | Digitale Transformation | Trends 2017 | Internet der Dinge | IT-Security | Kommunikation | Outsourcing | Services
Mobile-Enterprise-Trends 2017 – »Mobile only« integriert in Social Media, Collaboration und M-Commerce
Im Jahr 2016 ist Mobile Enterprise einer der größten Fokusbereiche für IT-Investitionen, Tendenz steigend. Während die Barrieren zur Einführung von Smartphones und Tablets weitgehend beseitigt sind, gibt es noch sehr viel Potenzial für das mobile Produktivitätsversprechen. Dementsprechend hoch sind die Arbeitsstunden, die über effiziente mobile Erledigung hinzugewonnen werden können. Experton Group erwartet für das Jahr…
News | Trends Kommunikation | Digitalisierung | Trends 2016 | Kommunikation
Mehr als jeder Fünfte fühlt seine Meinung durch Social Media stärker wahrgenommen
Repräsentative Umfrage zur Wahrnehmung und Verantwortung von Medien. Facebook, Twitter und Co. machen es einfach, seine Meinung anderen mitzuteilen. Aber fühlen sich die Deutschen dadurch auch besser in der medialen Öffentlichkeit wahrgenommen als in der Zeit vor den sozialen Netzwerken? Eine repräsentative Umfrage zeigt nun: Insgesamt 22 Prozent finden, dass ihre Meinung heute stärker wahrgenommen…
News | Business | Trends Kommunikation | Digitalisierung | Trends 2016 | Kommunikation | Marketing | Strategien
Fast jedes Unternehmen nutzt Social Media – die meisten planlos
Experten-Umfrage: Social-Media-Strategien unverzichtbar, aber kaum vorhanden. In der deutschen Wirtschaft verzichtet kaum ein Unternehmen mehr auf soziale Medien. Das zeigt eine aktuelle Umfrage unter Unternehmenspressestellen und PR-Agenturen: 92 Prozent der befragten Mitarbeiter aus Pressestellen geben an, dass ihr Unternehmen über Social Media kommuniziert. Das gleiche gilt für die größten Kunden von 86 Prozent der PR-Profis…