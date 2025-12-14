Sollte es ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige geben?

In Australien ist ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige in Kraft getreten. Plattformen wie TikTok und Snapchat müssen nun sicherstellen, dass die strengen Beschränkungen auch eingehalten werden. Auch in Deutschland wird derzeit über ein solches Verbot diskutiert. Dabei ist die Haltung der potenziellen Betroffenen zwiespältig. Zwar wollen zwei Drittel der 14-17-Jährigen wollen laut ifo Bildungsbarometers 2025 lieber in einer Welt mit Social Media leben. Trotzdem spricht sich eine relative Mehrheit (47 Prozent) der befragten Jugendlichen für ein Mindestalter von 16 Jahren aus. Eindeutiger ist hier die Haltung der Erwachsenen, wie der Blick auf die Statista-Grafik zeigt. Einigkeit besteht dagegen in der Frage, dass die Nutzung sozialer Netzwerke sich negativ auf die Gesundheit auswirken kann. Mathias Brandt

Ist Social Media schlecht für Kinder und Jugendliche?

Die große Mehrheit der Erwachsenen in Deutschland, aber auch viele Jugendliche sind (eher) unterstützen die Einführung eines Social-Media-Mindestalters von 16 Jahren. Das zeigen Ergebnisse des ifo Bildungsbarometers 2025 [1]. Weitgehende Einigkeit besteht auch bei der Frage, ob Netzwerke wie TikTok und Instagram junge Menschen negativ beeinflussen. 77 Prozent der befragten Erwachsenen und 61 Prozent der Jugendlichen glauben an einen schlechten Einfluss auf das psychische Wohlbefinden, bei der körperlichen Gesundheit sind es 73 beziehungsweise 66 Prozent. Auch für Aufmerksamkeit und schulische Leistungen sieht jeweils die Mehrheit der Erwachsenen und Jugendlichen ein Risiko. Einzig bei der Informationsbeschaffung glauben die Studienteilnehmer überwiegend an eine positive Auswirkung (Erwachsene: 53 Prozent, Jugendliche: 71 Prozent). Mathias Brandt

