Comparting fokussiert Business-Szenarien für die Kundenkommunikation in der Cloud

Comparting am 18. und 19. November 2020: Virtuelle Fachkonferenz für die Omnichannel-Kommunikation von Unternehmen und Behörden fokussiert Business-Szenarien in der Cloud

Swisscom, VW und mehr: Namhafte Unternehmen berichten von ihren Digitalisierungsprojekten in der Kundenkommunikation

Live-Demos zu Einsatzszenarien von DocBridge®-Lösungen in Cloud- und SaaS-Umgebungen

»Mittendrin in der digitalen Zukunft« – Live-Eröffnungstalk mit Vorstand und Regionalmanagern von Compart zur aktuellen Marktsituation

Am 18. November 2020 öffnet das Comparting seine virtuellen Türen. Erstmals in seiner 20-jährigen Geschichte findet der Fachkongress für die Kundenkommunikation von Unternehmen, Behörden und Organisationen komplett online statt.

Entsprechend den Regionen wird die Konferenz an mehreren Tagen durchgeführt:

Programm in Deutsch: 18. und 19. November 2020

Programm in Englisch: 2. und 3. Dezember 2020

Programm in Französisch: 10. Dezember 2020

Die Besucher erwartet ein Mix aus Technologie-Präsentationen, Diskussionen, Anwenderberichten und Live-Demos aus Europa und Nordamerika. Die Vorträge spiegeln die Bandbreite moderner Kundenkommunikation wider und zeigen innovative Ansätze und Architekturen für die digitale Transformation im Dokumenten- und Output-Management. Zugesagt als Referenten haben unter anderem VW, Ricoh, Federated Insurance und Broadridge (beide USA) sowie Avaloq, die über aktuelle Projekte ihres Dokumenten- und Output-Managements berichten.

Auch die Swisscom ist mit an Bord. Der größte Telekommunikationsdienstleister der Schweiz hat mit der Einführung von DocBridge® Impress und DocBridge® Pilot die grundlegenden Weichen für eine Omnichannel-Kommunikation auf hohem Niveau gelegt. Konkret heißt das: eine 3x höhere Performance in der Dokumentenaufbereitung gegenüber früher, reduzierte IT-Wartungskosten um rund 70 Prozent sowie die Fähigkeit, Rechnungen und andere Dokumente in vier Sprachen »on demand« auf allen heute gängigen analogen (papiergebundenen) und digitalen Medien auszugeben.

Cloud-Szenarien für die Kundenkommunikation und klassisches Output-Management

Den Auftakt der mehrsprachigen Fachkonferenz macht eine Eröffnungsrunde (Opening Talk), in der Vorstand und Regionalmanager die aktuelle Marktsituation diskutieren und darlegen, wohin sich Compart in den letzten Jahren entwickelt hat und was demnächst vom Unternehmen zu erwarten ist. Themen wie Cloud, Input-Management, digitale Posteingangsverarbeitung, Dokumentenerstellung und Automatisierung werden im Gespräch erörtert, aber auch das Output-Management mit seinen klassischen Ausprägungen.

Außerdem auf der Agenda: spannende Live-Demos und Technologie-Präsentationen aus dem Hause Compart. Gezeigt werden verschiedene Business-Szenarien in Cloud-Umgebungen, beispielsweise für die Dokumentenerstellung, sowie praxistaugliche Ansätze für die Modellierung und Implementierung eines Omnichannel-Kommunikationssystems.

Die Präsentationen zeigen, wie Compart mit der DocBridge® Produktfamilie die Geschäftsanwendungen von Unternehmen und Behörden in die »Wolke« begleiten wird. In diesem Zusammenhang greift das Comparting mit »Packaged Business Capabilities« ein sehr aktuelles Thema auf. Dabei handelt es sich um eine neue Herangehensweise für die Bereitstellung von Softwareanwendungen.

Für ausreichendes Networking ist auf dem Kongress gesorgt. So wird unter anderem ein Tool zur Verfügung gestellt, über das sich Teilnehmer mit anderen Besuchern in den Pausen zwischen den Vorträgen sowie im Anschluss an die Konferenz austauschen können. Außerdem stehen alle Referenten unmittelbar nach ihren Vorträgen im Live-Chat für Fragen zur Verfügung. Mit den Produktexperten von Compart können die Besucher zudem persönliche Gesprächstermine vereinbaren.

Mehr Informationen einschließlich Agenda und Online-Anmeldung zum Comparting 2020 unter www.compart.com/de/comparting-2020 .

Die Teilnahme am Fachkongress ist kostenlos.