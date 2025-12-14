Ist Social Media schlecht für Kinder und Jugendliche?

Die große Mehrheit der Erwachsenen in Deutschland, aber auch viele Jugendliche sind (eher) unterstützen die Einführung eines Social-Media-Mindestalters von 16 Jahren. Das zeigen Ergebnisse des ifo Bildungsbarometers 2025 [1]. Weitgehende Einigkeit besteht auch bei der Frage, ob Netzwerke wie TikTok und Instagram junge Menschen negativ beeinflussen. 77 Prozent der befragten Erwachsenen und 61 Prozent der Jugendlichen glauben an einen schlechten Einfluss auf das psychische Wohlbefinden, bei der körperlichen Gesundheit sind es 73 beziehungsweise 66 Prozent. Auch für Aufmerksamkeit und schulische Leistungen sieht jeweils die Mehrheit der Erwachsenen und Jugendlichen ein Risiko. Einzig bei der Informationsbeschaffung glauben die Studienteilnehmer überwiegend an eine positive Auswirkung (Erwachsene: 53 Prozent, Jugendliche: 71 Prozent). Mathias Brandt

