USU in Analystenbewertung zu Enterprise Service Management Platforms, Q4 2025 ausgezeichnet

USU wurde in den aktuellen Report »The Forrester Wave: Enterprise Service Management Platforms, Q4 2025« aufgenommen, welcher die 15 bedeutendsten Anbieter auf dem Markt bewertet. Das unabhängige Forschungs- und Beratungsunternehmen Forrester Research, Inc. analysierte und bewertete jeden Anbieter anhand seines aktuellen Angebots, seiner Strategie und seines Kundenfeedbacks, um Unternehmen bei der Auswahl der passenden Lösung zu unterstützen. Der vollständige Forrester-Report ist auf der USU-Webseite kostenlos verfügbar [1].

Forresters Sicht auf den ESM-Markt

In dem Bericht schreibt Forrester, dass »der ESM-Markt ein beispielloses Wachstum erlebt, das durch den Wandel von prozessorientierten und reaktiven IT-Abläufen hin zu einem proaktiven, unternehmensweiten Servicemanagement angetrieben wird«. Das Unternehmen stellt fest, dass KI, einschließlich generativer und agentischer KI, inzwischen fest in zentrale IT-Service-Management-Praktiken integriert ist, wodurch Entscheidungsprozesse transformiert und die digitale Mitarbeitererfahrung verbessert werden.

Forresters USU-Bewertung

Der Forrester-Bericht beschreibt USU als »verankert im Kernbereich des Servicemanagements und schnell in der Einführung.« Weiter heißt es: »USU nimmt die Governance von KI sehr ernst, mit dem Ziel, Organisationen dabei zu unterstützen, sich sicher im schnell wandelnden Umfeld von Gesetzen und Vorschriften zu bewegen. Auch wenn dies zu einer langsameren Einführung von KI-Funktionen beitragen kann, macht das Unternehmen Fortschritte. Mit der Unterstützung des Investors Thoma Bravo haben sich die Investitionen in KI beschleunigt und die Roadmap entwickelt sich weiter.«

Forrester hebt außerdem hervor: »USU bietet ein solides Infrastruktur-Monitoring mit intelligenter Clusterbildung und Impact-Analysen sowie personengesteuerte Self-Service-Portale und Request-Fulfillment, die eine maßgeschneiderte Benutzererfahrung ermöglichen.«

Forresters Fazit zu USU lautet: »Für Unternehmen, die eine On-Premises-Option benötigen und europäische Softwareanbieter aufgrund von Compliance-, Souveränitäts- und Datenschutzanforderungen schätzen, ist USU eine geeignete Wahl.«

Blickwinkel der USU

USU sieht in dieser Anerkennung eine Bestätigung für den verantwortungsvollen, zukunftsorientierten Ansatz des Unternehmens im Bereich der KI-Innovation, der sicherstellt, dass Automatisierung und Intelligenz auf Vertrauen, Compliance und Transparenz basieren.

Die Strategie von USU konzentriert sich darauf, Unternehmen bei der sicheren Einführung von KI-gestütztem Servicemanagement zu unterstützen und durch On-Premises- und Cloud-Bereitstellungsoptionen für Flexibilität zu sorgen. Die neue Produktgeneration wird sich auf eine noch tiefere Automatisierung, eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit und nahtlose Integration fokussieren und so messbaren geschäftlichen Mehrwert für Kunden schaffen.

»Für uns spiegelt unsere Aufnahme in den Forrester Wave Report unsere solide Basis im Enterprise Service Management und unser Engagement für nachhaltige Innovation wider. Wir schätzen das wertvolle Feedback unserer Kunden, das ein wichtiger Treiber für Verbesserungen ist. Der Kundennutzen und das Schaffen von echtem Mehrwert für unsere Kunden steht im Zentrum unseres Handelns«, sagt Dr. Benjamin Strehl, CEO von USU.

Forrester does not endorse any company, product, brand, or service included in its research publications and does not advise any person to select the products or services of any company or brand based on the ratings included in such publications. Information is based on the best available resources. Opinions reflect judgment at the time and are subject to change. For more information, read about Forrester’s objectivity here.

2941 Artikel zu „Enterprise Service“