Managed Service Provider punkten mit Effizienz – strategische Beratung bleibt Schwachstelle

Managed Services gewinnen in der Unternehmens-IT zunehmend an Bedeutung. Sie entlasten IT-Abteilungen, steigern die Effizienz und sichern den stabilen Betrieb von Lösungen wie Microsoft 365, Cloud-Diensten oder SAP S/4HANA. Doch wie zufrieden sind Unternehmen wirklich mit ihren Dienstleistern? Antworten liefert das aktuelle »Professional User Rating: Managed Services 2025« (PUR MS) des Analystenhauses techconsult, das auf Basis von rund 3.200 Anwenderbewertungen erstellt wurde [1]. Es zeigt, welche Anbieter überzeugen und wo Nachholbedarf besteht.

Anbieter überzeugen mit Effizienz und Vertrauen

Die Anwenderbefragung des Analystenhauses techconsult analysiert Bereiche wie Managed Firewall Services, Microsoft 365, Cloud & Database Services, IT-Network Services und SAP S/4 HANA und bewertet die Erfahrungen der Anwender nach Anbieterzuverlässigkeit und Lösungsqualität. Spitzenanbieter glänzen im »PUR-Ergebnisdiamanten«. In diesem Jahr stechen drei Stärken besonders heraus: Unternehmen schätzen die hohe Zufriedenheit, etwa mit Microsoft 365 und Cloud-Lösungen, die reibungslos laufen und die Mehrheit zur Weiterempfehlung bewegen. Die IT-Entlastung durch Services wie Netzwerkmanagement oder Cloud-Lösungen gibt Teams Freiraum für strategische Aufgaben, was die Wettbewerbsfähigkeit stärkt. Zudem festigt das Vertrauen in Anbieter, besonders bei sicherheitskritischen Services wie Firewall-Management, langfristige Partnerschaften. Diese hohe Zufriedenheit und IT-Entlastung sind entscheidend, da sie Unternehmen nicht nur operative Effizienz, sondern auch die Flexibilität für Innovation und Wachstum in einer digitalen Welt sichern.

Strategische Beratung als Hürde

Trotz der Stärken gibt es Schwächen, die die Anwender zu Protokoll geben. Die strategische Beratungskompetenz im Vorfeld ist bei vielen Anbietern mangelhaft, besonders bei Managed Detection and Response, Application Services und SAP S/4 HANA. Unternehmen erwarten fundierte Analysen und maßgeschneiderte Empfehlungen, etwa zu IT-Strategien oder Kosteneinsparungen, doch oft fehlen klare Orientierungshilfen vor der Implementierung. So bemängeln Nutzer unzureichende initiale IT-Analysen oder mangelnde Transparenz zu finanziellen Vorteilen wie Gesamtbetriebskosten. Dies führt zu Unsicherheiten bei der Anbieterwahl und verzögert Projekte.

Managed Service Provider sollten künftig verstärkt auf fundierte strategische Beratung und transparente Analysen setzen, um die Erwartungen der Anwenderunternehmen zu erfüllen, Unsicherheiten zu reduzieren und Projekte effizient umzusetzen. »Managed Services sind unverzichtbar, doch strategische Beratung muss besser werden«, resümiert Ercan Hayvali, Senior Analyst bei techconsult.

[1] Zu den Detailergebnissen des PUR – Managed Services 2025: https://www.techconsult.de/pur-ms-2025

