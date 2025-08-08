Enterprise Digital Twin: Digitale Zwillinge wachsen über sich hinaus

Exklusiv
Digitale Zwillinge galten lange als technisches Hilfsmittel im Engineering – meist als CAD-basierte Modelle einzelner Maschinen oder Komponenten. Ihr Nutzen lag vor allem in der Visualisierung und begrenzten Simulation. Doch mit dem zunehmenden Reifegrad von IoT, Cloud-Plattformen, KI und Simulationstechniken hat sich ihr Potenzial massiv verbessert. Heute sind Digital Twins in der Lage, Daten aus verschiedensten Quellen zu integrieren, Prozesse in Echtzeit abzubilden und Entscheidungen aktiv zu unterstützen.
Damit verändert sich auch ihr Charakter. Digital Twins waren früher Modellbausätze – heute sind sie vernetzte Rechenräume für operative Entscheidungen.
Diese Entwicklung schlägt sich auch in den Investitionen nieder. Marktprognosen schätzen den Gesamtmarkt für Digital Twins auf 25-36 Milliarden US-Dollar in 2025. Über die nächsten fünf Jahre soll das weltweite Volumen auf rund 150-180 Milliarden ansteigen, was einem jährlichen Wachstum von 30-40 % entspricht.
Im Zentrum steht dabei der Enterprise Digital Twin: ein vernetztes, fachübergreifendes System aus miteinander verbundenen Prozess-, Anlagen- und Organisationsmodellen. Daten aus Produktion, Qualitätssicherung, Instandhaltung, Logistik, Energie, Compliance und Kundenservice werden in einer gemeinsamen Struktur zusammengeführt. Sie bilden die Grundlage für Simulationen, Analysen, Automatisierung und kontinuierliche Optimierung. Ziel ist eine vollständig virtualisierte und steuerbare Wertschöpfung, die auf Abweichungen reagieren, Szenarien durchspielen und strategische Entscheidungen datenbasiert vorbereiten kann.
Technische Grundlagen für digitale Entscheidungsräume
Die technologische Grundlage des Enterprise Digital Twin liegt in der Fähigkeit, Daten aus verschiedenen Systemen und Fachbereichen konsistent zu erfassen, zu verbinden und nutzbar zu machen. Dafür werden zunächst physische Informationen über Sensoren, IoT-Plattformen oder industrielle Datenspeicher – sogenannte Data Historians – aufgenommen. Diese liefern hochfrequente Echtzeitdaten etwa zu Temperaturen, Vibrationen, Laufzeiten oder Energieverbräuchen. Parallel dazu fließen strukturierte Informationen aus klassischen Unternehmenssystemen ein, etwa aus ERP-, MES-, SCADA- oder PLM-Anwendungen. Diese Kombination erlaubt es, technische Betriebsdaten mit wirtschaftlichen und logistischen Kontexten zu verknüpfen – eine zentrale Voraussetzung für die Entwicklung simulationsfähiger Unternehmensmodelle.
Um diese Vielfalt an Daten sinnvoll zusammenzuführen, nutzen Unternehmen zunehmend Data Lakes und Data Fabrics. Erstere dienen als zentrale Speicherorte für Rohdaten unterschiedlichster Formate, letztere als logische Infrastruktur, die Daten über Systeme hinweg auffindbar, verfügbar und einheitlich nutzbar macht. Ziel ist es, einen konsolidierten, domänenübergreifenden Datenraum zu schaffen, der sowohl operativ als auch strategisch verwertbar ist.
Auf dieser Grundlage beginnt die Modellierung. Dabei kommen sowohl physikbasierte als auch KI-basierte Ansätze zum Einsatz. Erstere beruhen auf bekannten Gesetzen, etwa in Thermodynamik oder Strömungsmechanik, und eignen sich besonders für stabile, gut beschreibbare Systeme. Letztere hingegen erkennen Muster und Zusammenhänge auf Basis historischer Daten und eignen sich vor allem für komplexe, nichtlineare Systeme mit vielen Einflussfaktoren. In der Praxis ergänzen sich beide Ansätze – etwa wenn ein physikalisches Grundmodell durch maschinelles Lernen laufend angepasst wird.
Für die eigentliche Simulation greifen Unternehmen auf Methoden wie Monte-Carlo-Verfahren oder agentenbasierte Modelle zurück. So lassen sich Wahrscheinlichkeiten berechnen, dynamische Systeme nachbilden und »Was-wäre-wenn«-Szenarien durchspielen – etwa bei einem geänderten Produktmix, einem Lieferengpass oder einem ungeplanten Maschinenausfall. Eine zunehmende Rolle spielen dabei auch offene Datenformate und Werkzeuge, wie etwa OpenUSD zur standardisierten Visualisierung, Digital-Thread-Ansätze für die durchgängige Modellierung über den gesamten Lebenszyklus oder spezialisierte Twin-Plattformen, die modulare Modellkomponenten verwalten und orchestrieren können.
Damit diese Modelle nicht statisch bleiben, sondern mit dem laufenden Betrieb synchronisiert werden können, braucht es eine durchgängige Echtzeitverarbeitung. Technisch erfolgt dies über Stream-Verarbeitungssysteme, die kontinuierliche Datenflüsse aus Sensoren, Maschinen und IT-Systemen erfassen, analysieren und bereitstellen. Die digitalen Modelle werden dadurch laufend mit aktuellen Informationen gespeist und bleiben stets auf dem neuesten Stand. In sogenannten Closed-Loop-Systemen fließen diese Informationen nicht nur in die Analyse ein, sondern direkt zurück in die Steuerung. So entstehen adaptive Regelkreise, die etwa bei Abweichungen automatisch neue Vorschläge generieren oder Prozesse direkt anpassen – eine Grundlage für prädiktive (predictive) und vorausschauende (prescriptive) Analytik.
Die Interaktion mit dem Digital Twin erfolgt schließlich über unterschiedliche Visualisierungsformate. Klassische Dashboards werden dabei zunehmend ergänzt durch immersive Technologien wie Augmented und Virtual Reality. Diese ermöglichen neue Formen der Interaktion, etwa für die Fernwartung, die Schulung von Mitarbeitenden oder das Design neuer Anlagen und Produkte. Besonders in sicherheitskritischen oder schwer zugänglichen Umgebungen eröffnen sich dadurch konkrete Vorteile. Zugleich zeigen sich aber auch Grenzen: Nicht jeder Anwendungsfall profitiert von immersiver Darstellung. In vielen Fällen bleiben klassische Visualisierungsformen – etwa strukturierte Prozessansichten oder simulationsbasierte Entscheidungshilfen – die effizientere Lösung.
Schritt für Schritt zum Enterprise Twin
Der Weg zum Enterprise Digital Twin ist in der Regel ein evolutionärer. Ausgangspunkt ist meist ein einzelner Digital Twin, etwa zur Überwachung einer Maschine oder Produktionslinie. Hier steht die gezielte Optimierung eines isolierten Assets im Fokus – etwa durch die Vorhersage von Ausfallzeiten oder die Analyse von Prozessabweichungen. Im nächsten Schritt werden mehrere dieser Modelle funktional verknüpft, etwa durch die Kombination von Produktions- und Instandhaltungsdaten. So lassen sich erste Zusammenhänge systematisch abbilden und Abläufe ganzheitlicher steuern.
Die nächste Entwicklungsstufe besteht in der domänenübergreifenden Integration. Produktionsdaten werden etwa mit Logistik-, Qualitäts- oder Compliance-Informationen verbunden. Dadurch entstehen dynamische, abteilungsübergreifende Modelle, die komplexe Ursache-Wirkungs-Beziehungen sichtbar machen – und sich als Frühwarnsysteme für Störungen, Engpässe oder Zielkonflikte nutzen lassen.
Am Ende dieses Pfads steht der Enterprise Digital Twin. Er bildet die gesamte betriebliche Realität digital ab – inklusive Materialflüsse, Personalressourcen, Energieeinsatz, Produktqualität und regulatorischer Anforderungen. Neben der reinen Darstellung erlaubt er auch die Simulation ganzer Szenarien: Welche Auswirkungen hätte ein verändertes Nachfrageprofil? Wie reagiert das System auf eine Lieferunterbrechung? Welche Maßnahmen verbessern die Nachhaltigkeitsbilanz? Der Enterprise Twin macht solche Fragen nicht nur sichtbar, sondern rechnerisch durchspielbar – als Grundlage für fundierte Entscheidungen.
Der praktische Nutzen des Enterprise Digital Twin zeigt sich besonders in Branchen mit hohem Komplexitäts- oder Regulierungsdruck. In der Fertigung wird er genutzt, um neue Produkte virtuell zu testen und deren Auswirkungen auf bestehende Prozesse frühzeitig zu bewerten. Das ermöglicht eine beschleunigte Entwicklung, reduziert Umrüstzeiten und macht physische Prototypen in vielen Fällen überflüssig.
Im pharmazeutischen Umfeld liegt der Schwerpunkt auf der Absicherung regulatorischer Anforderungen. Simulationsmodelle werden genutzt, um Chargenverläufe, Produktionsprotokolle und Abweichungen digital zu dokumentieren. So entsteht ein digitaler Audit Trail, der GMP-Vorgaben effizienter erfüllt und Compliance-Prozesse deutlich entlastet – etwa im Hinblick auf Validierung, Rückverfolgbarkeit oder Reporting.
Im Energiesektor schließlich verzahnen sich verschiedene Zwillinge – etwa von Netzbetrieb, Anlagenverfügbarkeit und CO₂-Monitoring – zu einem dynamischen Gesamtsystem. Es erlaubt die Optimierung von Einspeisung, Lastverteilung und Nachhaltigkeitszielen in einem konsistenten Modell. Entscheidungen können so schneller, präziser und regulatorisch belastbarer getroffen werden.
Unternehmensführung neu modelliert
Der Enterprise Digital Twin markiert nicht das Ende, sondern den Anfang einer neuen Stufe digitaler Unternehmenssteuerung. Je enger digitale Abbilder mit strategischen Zielen, Geschäftslogiken und Planungsprozessen verknüpft werden, desto stärker entwickelt sich der Twin zur Plattform – für datenbasierte Entscheidungen, simulationsgestützte Szenarien und vorausschauende Steuerung.
Der Weg dorthin ist anspruchsvoll. Drei Hürden dominieren: fehlende Governance, technische Fragmentierung und Silos zwischen IT, Betrieb und Strategie. Ohne klare Zuständigkeiten, interoperable Systeme und gemeinsame Sprache bleibt der Digital Twin oft ein Spezialwerkzeug – wertvoll im Tagesgeschäft, aber isoliert von der Unternehmensführung.
Gerade hier liegt das strategische Potenzial. Erst die Verknüpfung verteilter Teilmodelle schafft einen digitalen Entscheidungsraum, in dem Szenarien berechnet, Zielkonflikte sichtbar und Handlungsoptionen in Echtzeit durchgespielt werden. Der Digital Twin wird zur Blaupause für Unternehmensstrategie – nicht rückblickend, sondern vorausschauend und quantifizierbar.
Ein virtuelles Unternehmensmodell, das denkt, plant und reagiert, war lange Zukunftsvision. Heute ist es realisierbar – vorausgesetzt, Organisation und Technologie wachsen zusammen.
Florian Richter, Market Leader Solutions & Services Group DACH, Lenovo
https://techtoday.lenovo.com/de/de/solutions/digital-twins
179 Artikel zu „Digital Twin“
News | Business Process Management | Digitale Transformation | Industrie 4.0 | Infrastruktur
Schnellere Time-to-Markets mit Digital Thread und Digital Twin
Fünf Vorteile, die Digital Thread und Digital Twin auf Basis eines Product Lifecycle Management Systems bieten. Mit der Implementierung von Digital Thread und Digital Twin wird Unternehmen die Möglichkeit eröffnet, die interne Effizienz zu revolutionieren und vorhandene Daten effizienter zu nutzen. Als Basis dafür dient eine Product-Lifecycle-Management-Software, (PLM) denn sie ermöglicht die Verknüpfung produktrelevanter…
News | Lösungen | Services | Ausgabe 1-2-2024
Simulationsprojekte erfolgreich umsetzen – Digital Twin & Co für KMU
Mithilfe von Simulationstechnologien Produktions- und Fertigungsabläufe optimieren – für kleine und mittlere Unternehmen ein oft (zu) steiniger Weg. Warum lohnt es sich, diesen zu überwinden? Und wie gelingt es am besten?
News | Digitalisierung | Effizienz | Infrastruktur
Wohnen, Energie und Mobilität: Digital Twins bilden die Grundlage für Smart-City-Konzepte
Städte nachhaltiger und resilienter zu machen, steht auf der Agenda vieler Planungsbehörden ganz oben. Die Grundlage für solche Smart-City-Konzepte liefern Digital Twins, also virtuelle Abbilder von kompletten Stadtquartieren. NTT erklärt, wie sich mit Hilfe von digitalen Zwillingen Infrastrukturen und Prozesse steuern, analysieren und kontinuierlich verbessern lassen. Ursprünglich wurden digitale Zwillinge entwickelt, um Fertigungsabläufe mithilfe von…
News | Business Intelligence | Business Process Management | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Industrie 4.0 | Infrastruktur | Internet der Dinge | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Services | Strategien
Digital Twins: Wie der Kundenservice vom digitalen Zwilling profitiert
Ein Interview mit Manuel Grenacher, CEO der Coresystems FSM AG, über die Potenziale der Digitalisierung im Service. Bitte erklären Sie kurz, was ein »Digitaler Zwilling« beziehungsweise »Digital Twin« ist. Kurz gesagt bilden »digitale Zwillinge« eine Anlage im Computer nach. Im Idealfall werden dazu Daten aus der Engineering-Phase – von 3D-Modellen bis zu Detailinformationen verbauter Komponenten…
News | Business | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Lösungen | Nachhaltigkeit | Services | Tipps | Whitepaper
Twin Transition Tool: Nachhaltigkeit und Digitalisierung im Mittelstand gemeinsam denken
Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind entscheidende Faktoren für die Erhaltung und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Gerade kleine und mittlere Unternehmen (KMU) stehen dabei vor der Herausforderung, beide Themen wirksam miteinander zu verbinden. Mit dem neuen Twin Transition Tool bietet das RKW Kompetenzzentrum ab sofort eine praxisnahe und kostenfreie Unterstützung. Das kostenfreie digitale Twin Transition…
News | Business | Digitale Transformation | Digitalisierung | Strategien | Ausgabe 7-8-2023
Digitalisierung und Nachhaltigkeit: Wie weit ist Deutschland und welche Ansätze existieren? – Twin Transformation
Digitale Technologien können einen wichtigen Beitrag zur globalen nachhaltigen Transformation leisten. Dabei wird zur Zeit oftmals zwischen nachhaltiger Transformation und digitaler Transformation unterschieden und die beiden Prozesse getrennt voneinander betrachtet – aber wieso?
News | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Kommunikation | Services | Tipps | Whitepaper
Sicherheit für Kinder und Jugendliche: Couragiert im digitalen Raum
TU-Projekt erforscht Risiken der Online-Interaktion bei Jugendlichen und entwickelt das Bildungsprogramm »FairNetzt« gegen Cybermobbing, Hatespeech und andere Gefahren im Netz. Kinder und Jugendliche wachsen in einer digitalen Welt auf, die neben Chancen auch erhebliche Risiken birgt, deren Folgen weit über kurzfristige negative Emotionen hinausreichen können. Das abgeschlossene Teilforschungsprojekt »Sicherheit für Kinder in der digitalen Welt«…
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion
Der Koalitionsvertrag setzt verstärkt auf Digitalisierung
Digitalministerium kommt, konkrete Zuständigkeiten fehlen aber. Positiv: zahlreiche digitale Vorhaben für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Finanzierung muss jetzt schnell geklärt werden. Der Digitalverband Bitkom begrüßt ausdrücklich die Schaffung eines eigenständigen Digitalministeriums durch die künftige Bundesregierung sowie die vielen digitalpolitischen Vorhaben der Regierungsparteien, mahnt aber eine schnelle Konkretisierung der Vorhaben und eine Klärung der Finanzierung…
Trends 2025 | News | Digitalisierung | Trends Services | Geschäftsprozesse | Services | Whitepaper
Digital Finance: So wird heute gezahlt, gespart und versichert
Bitkom veröffentlicht Chartbericht »Digital Finance 2024« Welche Ansprüche haben die Deutschen an eine moderne Bank? Welche Rolle spielen digitale Services bei einem Wechsel? Wer erledigt seine Bankgeschäfte ausschließlich online, wer geht noch in die Filiale? Ist das Bezahlen mit dem Smartphone inzwischen Alltag? Welche Rolle spielt das Bargeld noch? Wer schließt Versicherungen online ab?…
Trends 2025 | News | Trends 2024 | Trends Wirtschaft | Trends Infrastruktur | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Lösungen
Smart City Index: Großstädte setzen bei Mobilität voll auf Digitalisierung
Mehrheit nutzt inzwischen intelligente Ampeln, und Verkehrs-Apps, Sharing-Angebote legen deutlich zu. Bitkom veröffentlicht »Smart City Index 2024 Studienbericht« [1]. Die deutschen Großstädte haben bei Bus und Bahn, Auto und Rad in den vergangenen Jahren den Schalter umgelegt und setzen in der großen Mehrheit breit auf digitale Technologien. So gab es im vergangenen Jahr…
Trends 2025 | News | Digitale Transformation | Digitalisierung | Industrie 4.0
Innovationen in der Fertigungsindustrie: Digital Tech Trendradar 2025
Welche digitalen Trends beschäftigen in den kommenden Monaten die deutsche Fertigungsindustrie? DIW Digital Industries World, ein globales Netzwerk für digitale industrielle Transformation, kennt die Antwort. Denn Innovationsmanager aus ausgewählten DIW-Mitgliedsunternehmen der Fertigungsindustrie haben insgesamt 24 digitale Technologietrends unter die Lupe genommen und deren Einfluss auf ihre Unternehmen bewertet. Dabei wurden die Megatrends Automation & Robotics,…
News | Business | Digitale Transformation | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Strategien
Digitalisierung, KI & Automatisierung – Deutschland darf diese Zeitenwende nicht verschlafen
Deutschlands Wirtschaft steht an einem kritischen Wendepunkt. Jahrzehntelang hat das Land von einer wirtschaftlichen Struktur profitiert, die auf kostengünstiger Energie aus Russland basierte, um energieintensive Industrien zu betreiben. Mit den geopolitischen Verschiebungen und der Erosion dieser Energiequellen ist dieses Modell nicht länger tragbar. In einer Zeit, in der sich traditionelle Pfeiler der Wirtschaftlichkeit als zunehmend…
News | Industrie 4.0 | Infrastruktur | Strategien | Ausgabe 5-6-2024
ASS: Standards als Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatz digitaler Zwillinge – Die digitale Verwaltungsschale
Der digitale Zwilling gilt als zentrales Werkzeug für die Industrie 4.0: Eine Fülle möglicher Anwendungsszenarien bietet Fertigungsbetrieben nicht nur Lösungsansätze für Verbesserungen im Produktionsbetrieb, sondern ebnet auch den Weg für neue, digitale Wertschöpfung. Die Asset Administration Shell – kurz AAS oder deutsch digitale Verwaltungsschale – stellt das technische Fundament für ein standardisiertes Datenmanagement im industriellen Einsatz bereit.
News | Trends Wirtschaft | Digitalisierung | Trends 2023
Digitalkompetenz: Deutschland hat enormes Aufholpotenzial
Digitale Grundkompetenz ist unabdingbar für den digitalen Wandel. Jedoch zeigen aktuelle Erhebungen: Im europäischen Vergleich hinkt Deutschland weiterhin spürbar hinterher. Um langfristigen ökonomischen Schaden zu vermeiden, braucht unser Land eine digitalpolitische Kehrtwende, meint das Münchner PR-COM Research Lab. Der Anteil der 16- bis 74-Jährigen, die mindestens über grundlegende digitale Kompetenzen verfügen, lag in Deutschland…
News | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | Industrie 4.0 | Infrastruktur
Asset Administration Shell (AAS): Standards als Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatz digitaler Zwillinge
Der digitale Zwilling gilt als zentrales Werkzeug für die Industrie 4.0: Eine Fülle möglicher Anwendungsszenarien bietet Fertigungsbetrieben nicht nur Lösungsansätze für Verbesserungen im Produktionsbetrieb, sondern ebnet auch den Weg für neue, digitale Wertschöpfung. Die Asset Administration Shell – kurz AAS oder deutsch digitale Verwaltungsschale – stellt das technische Fundament für ein standardisiertes Datenmanagement im industriellen…
News | IT-Security | Ausgabe 1-2-2024 | Security Spezial 1-2-2024
Identity Governance – Digitale Identitäten im Angesicht des Metaverse
Identitätsverwaltung ist kein einfaches Unterfangen mehr: Im Zeitalter der hochvernetzten Welt und KI ist es schwierig geworden, im digitalen Raum sicherzugehen, wen man gerade wirklich vor sich hat und welchen vermeintlichen Identitäten man bestimmte (Zugriffs-) Rechte gewähren kann. Gleichzeitig wird es aber immer wichtiger, digitale Identitäten sicher zu verwalten, um online zuverlässig agieren zu können. Martin Kuhlmann, VP Global Presales bei Omada, kennt die Herausforderungen der modernen Identitätsverwaltung wie kein anderer. Mit ihm haben wir diskutiert, welche Entwicklungen im Bereich des Metaversums eine Auswirkung auf den Umgang mit digitalen Identitäten haben und wie man diesen begegnen kann.
News | Trends 2024 | Trends Wirtschaft | Digitalisierung | Effizienz | Trends 2030 | Nachhaltigkeit
Digitale Technologien können rund 24 Prozent zum Klimaziel 2030 beitragen
Digitalisierung kann 2030 mehr als 70 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Größte Hebel liegen im Energie- und Gebäudesektor. Bitkom legt neue Studie zu den Klimaeffekten der Digitalisierung vor. Windräder, die mithilfe von Sensoren ihre Rotorblätter optimal an die Windstärke anpassen, Felder, die auf Basis von Satellitendaten sparsamer gedüngt werden, Fabriken, die dank KI hocheffizient produzieren…
News | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Nachhaltigkeit
Digitale Zwillinge und effektive Zusammenarbeit für nachhaltige und widerstandsfähige Infrastruktur
Es liegt in unserer Verantwortung, die Infrastruktur zukünftig nachhaltiger und umweltfreundlicher zu planen, zu bauen und zu betreiben. Planer, Bauherren, Eigentümer und Betreiber von Infrastrukturen müssen sich deshalb an die Spitze setzen beim Übergang zu kohlenstoffarmen Lösungen, Abfallreduzierung und Energieeinsparung, um den Klimawandel positiv zu beeinflussen. Wie das gelingt, erklärt Rodrigo Fernandes, Director of ES(D)G…
News | Infrastruktur | Internet der Dinge | Strategien | Ausgabe 11-12-2023
Digitale Zwillinge für eine nachhaltige Infrastruktur – Vereinigung der physischen und virtuellen Welt
Es gibt Verbindungen zwischen dem Metaversum und der digitalen Zwillingstechnologie. Digitale Zwillinge, in Kombination mit 3D-Modellierung, dem Metaversum und dem Internet der Dinge ermöglichen zukünftige technische Fortschritte. Unternehmen wie Siemens, Bentley und Nvidia arbeiten daran, ein industrielles Metaversum zu schaffen.
News | Digitale Transformation | Industrie 4.0
Digitaler Zwilling in der Fertigung: Von den technologischen Grundlagen bis zum Einsatz in der Industrie 4.0
Was ist bei der Implementierung von Digital Twins in Industrieunternehmen zu beachten? Digitale Zwillinge liegen überall dort im Trend, wo einfache Datenabrufe bis hin zu Simulationen und Fehlervorhersagen (Predictive Maintenence) messbaren Mehrwert bringen. Sie leisten eine digitale Repräsentation eines Produkts oder sogar ganzer Anlagen. Diese werden dabei mit ausgewählten Merkmalen, Eigenschaften, Zuständen und Verhaltensweisen…