Schnellere Time-to-Markets mit Digital Thread und Digital Twin

Fünf Vorteile, die Digital Thread und Digital Twin auf Basis eines Product Lifecycle Management Systems bieten.

Mit der Implementierung von Digital Thread und Digital Twin wird Unternehmen die Möglichkeit eröffnet, die interne Effizienz zu revolutionieren und vorhandene Daten effizienter zu nutzen. Als Basis dafür dient eine Product-Lifecycle-Management-Software, (PLM) denn sie ermöglicht die Verknüpfung produktrelevanter Daten und Dokumente. Dadurch schafft sie einen digitalen Informationszusammenhang zwischen allen Komponenten – unabhängig von ihrem Ursprungsbereich. Wie eine solche innovative digitale Struktur die Vernetzung von Abteilungen verbessert und schnellere Produkteinführungen schafft, erklärt das global agierende Softwareunternehmen Revalize.

Als Digital Thread – auch bekannt als digitaler roter Faden – wird eine datengesteuerte Architektur bezeichnet, die Informationen aus dem gesamten Produktlebenszyklus miteinander verknüpft. Innerhalb dieses Konstrukts werden Datenflüsse verbunden und eine ganzheitliche Sicht auf die Produktdaten während des gesamten Lebenszyklus ermöglicht. Vom Konfigurieren eines Produkts, über die Herstellung, bis hin zum Service.

Dieser Digital Thread ist die entscheidende Grundlage, um einen Digital Twin (digitalen Zwilling) zu erschaffen. Dabei handelt es sich um die digitale, beziehungsweise virtuelle Kopie eines realen Projekts, an dem sich Simulationen vornehmen lassen, ohne reale Ressourcen zu verbrauchen. Das Ergebnis: potenzielle Fehler werden frühzeitig erkannt und vermieden, noch bevor sie tatsächlich auftreten und unnötige Kosten verursachen.

Anwenderfreundliches Konzept sorgt für Ordnung im Datendickicht

Werden Daten aus unterschiedlichen, unzusammenhängenden Quellen bezogen, spricht man dabei von sogenannten Datensilos. Sie behindern die Kommunikation oder den fehlerfreien Datenaustausch zwischen den Fachabteilungen – ein Hindernis, das den Blick auf den Zusammenhang zwischen Wirkung und Ursache verstellt. Hier setzen die Konzepte Digital Thread und Digital Twin an, indem sie Datenflüsse miteinander verbinden, eine klare Struktur schaffen und letztlich ein schnelleres Time-to-Market ermöglichen.

Fünf entscheidende Vorteile für Unternehmen im Überblick:

Transparenz:

Der Digital Thread sorgt wie ein roter Faden für eine bessere Übersichtlichkeit und Nachvollziehbarkeit von Daten und Informationen. Mit einem Product Data Backbone eines bestehenden PLM-Systems als Quelle, schafft er projektübergreifende Zusammenhänge für alle betroffenen Abteilungen. Dadurch werden die Zusammenarbeit zwischen Abteilungen erleichtert und langfristig Fehlerquellen minimiert. Effizienzsteigerung:

Durch den digitalen Informationszusammenhang können Prozesse optimiert und Zeit gespart werden. In vielen Unternehmen ist es noch Realität, dass Verantwortliche via Mail oder persönlich aus allen Fachabteilung Wissen sammeln müssen, um beispielweise ein Angebot zu erstellen. Wer auf eine PLM-Lösung setzt, spart sich aufwendige Recherchen und kann wichtige Abläufe automatisieren. Zum Beispiel können erstellte Produktkonfigurationen direkt in ein verbundenes CAD-System überführt werden. Ein zeitintensives Erstellen von Plänen ist nicht mehr nötig. Mitarbeitende können sich so auf die Aufgaben konzentrieren, die Mehrwert für Ihr Unternehmen schaffen. Kundenzufriedenheit:

Durch eine schnelle Reaktionszeit auf Kundenanfragen und -bedürfnisse kann das Unternehmen einen besseren Service bieten – die Grundlage für höhere Zufriedenheit und langfristige Kundenbindung. Allerdings ergänzt das im Service gesammelte Feedback auch die Produktentwicklung. So können neue Produktgenerationen angepasst werden, um die Marktentwicklung besser zu bedienen. Digitale Zwillinge erlauben, das Produkt bereits vor der Fertigung intensiv zu testen und anzupassen. Personalisierung:

Individuelle Fertigung ist einer der größten Umsatz- aber auch Kostentreiber für Fertigungsunternehmen. Der digitale rote Faden ermöglicht es Unternehmen, in diesem Markt ihren internen Aufwand zu reduzieren. In das PLM-System integrierte Konfiguratoren erlauben Kunden selbst, die Produkte nach ihren Vorstellungen anzupassen. Da alle Abteilungen dann auf die Konfiguration zugreifen können, entfallen weitere interne Schleifen, Abstimmungen oder das aufwändige Erstellen von CAD-Plänen – die Effizienz steigert sich und der Umsatz mit. Standortübergreifende Zusammenarbeit:

Mithilfe des digitalen roten Fadens können Mitarbeiter an verschiedenen Standorten und aus verschiedenen Abteilungen nahtlos zusammenarbeiten. Im Ergebnis steigt die Effizienz innerbetrieblicher Prozesse.

Revalize zieht das Fazit, dass Unternehmen, die den digitalen roten Faden oder digitale Zwillinge implementieren, sich selbst in die Lage versetzen, ihre internen Abläufe zu optimieren und somit ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Beides sind Schlüsselfaktoren, um sich langfristig am Markt zu behaupten.

Der Digital Thread: Ein roter Faden durch die digitale Transformation

In der Welt der digitalen Transformation ist der Begriff „Digital Thread“ zu einem Schlüsselkonzept geworden. Doch was genau verbirgt sich hinter diesem Ausdruck? Der Digital Thread, oder auf Deutsch der digitale rote Faden, ist ein Rahmenwerk, das sich durch das gesamte Labyrinth der Daten eines Unternehmens zieht und diese miteinander verknüpft. Es ist ein mächtiges Werkzeug, das es ermöglicht, verstreute Daten zu erfassen, zu verbinden und daraus wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen.

Ein Digital Thread folgt dem Lebenszyklus eines Produktes von der Idee über das Design und die Herstellung bis hin zum Kundenservice und darüber hinaus. Er ermöglicht es Unternehmen, effektiv zu kommunizieren und Vorhersagen zu treffen, indem er eine durchgängige und zugängliche Sicht auf die Daten bietet. Dieser digitale rote Faden schafft Homogenität und ermöglicht einen einfachen, universellen Zugriff auf Daten, die sonst in Silos verstreut wären.

Die Bedeutung des Digital Thread liegt in seiner Fähigkeit, Geschwindigkeit, Agilität und Effizienz in der Produktentwicklung und den Betriebsprozessen zu steigern. Er hilft dabei, Engpässe zu beseitigen und Transparenz entlang der Wertschöpfungskette zu erhöhen. In einer Zeit, in der Daten exponentiell wachsen, ist der Digital Thread entscheidend für die Optimierung von Prozessen und die Unterstützung von Entscheidungsfindungen.

Unternehmen, die den Digital Thread implementieren, können von einer verbesserten Zusammenarbeit profitieren, da verschiedene Funktionen auf einen konsistenten Datensatz ausgerichtet werden. Dies führt zu einer verbesserten Entscheidungsfindung und letztlich zu einer gesteigerten Wettbewerbsfähigkeit. Der Digital Thread ist nicht nur ein Konzept, sondern eine praktische Anwendung, die es ermöglicht, die wachsende Digitalisierung entlang der Wertschöpfungskette zu nutzen und zu steuern.

In der Praxis bedeutet dies, dass Mitarbeiter weniger Zeit mit der Suche nach korrekten Daten verbringen müssen und dass Informationslücken, die zu verpassten Zielen und Geschäftseinbußen führen können, minimiert werden. Der Digital Thread ist somit ein entscheidender Faktor für den Erfolg in der modernen Geschäftswelt, in der Daten das neue Gold sind.

Insgesamt ist der Digital Thread ein Konzept, das die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten und Wert schaffen, revolutioniert. Es ist ein wesentlicher Bestandteil der digitalen Transformation, der es ermöglicht, die Herausforderungen der heutigen datengetriebenen Welt zu meistern und die Zukunft der Industrie zu gestalten.

Genki Absmeier

Digital Thread und Digital Twin

Die Beschleunigung der Time-to-Market ist ein entscheidender Wettbewerbsvorteil in der heutigen schnelllebigen Geschäftswelt. Unternehmen, die ihre Produkte schneller auf den Markt bringen, können Markttrends nutzen, Kundenbedürfnisse effektiver befriedigen und letztendlich ihre Marktposition stärken. Eine Schlüsseltechnologie, die dies ermöglicht, ist der Digital Thread.

Der Digital Thread ist eine digitale Architektur, die Daten aus dem gesamten Produktlebenszyklus miteinander verknüpft. Diese Architektur ermöglicht es, einen konsistenten Datenfluss und eine ganzheitliche Sicht auf die Produktdaten während des gesamten Lebenszyklus zu gewährleisten – von der Konzeption über die Herstellung bis hin zum Service. Der Digital Thread dient als Grundlage für die Erstellung eines Digital Twin, einer virtuellen Kopie eines realen Produkts, an dem Simulationen durchgeführt werden können, um potenzielle Fehler frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden.

Ein weiterer Vorteil des Digital Thread ist die Überwindung von Datensilos, die oft die Kommunikation und den fehlerfreien Datenaustausch zwischen den Fachabteilungen behindern. Durch die Verbindung von Datenflüssen und die Schaffung einer klaren Struktur können Unternehmen ihre internen Prozesse optimieren und so die Time-to-Market verkürzen.

Die Implementierung von Digital Thread und Digital Twin bietet Unternehmen entscheidende Vorteile:

Transparenz: Eine bessere Übersichtlichkeit und Nachvollziehbarkeit von Daten und Informationen wird erreicht, was die Zusammenarbeit zwischen Abteilungen erleichtert und langfristig Fehlerquellen minimiert. Effizienzsteigerung: Prozesse können optimiert und Zeit gespart werden, da aufwendige Recherchen entfallen und wichtige Abläufe automatisiert werden können. Fehlervermeidung: Potenzielle Fehler werden durch Simulationen am Digital Twin frühzeitig erkannt und vermieden. Kosteneinsparungen: Durch die frühzeitige Fehlererkennung können unnötige Kosten vermieden werden. Verbesserte Produktqualität: Die kontinuierliche Überwachung und Optimierung des Produktlebenszyklus führt zu einer verbesserten Produktqualität.

Unternehmen, die diese digitalen Konzepte nutzen, können nicht nur ihre Time-to-Market beschleunigen, sondern auch ihre Innovationsfähigkeit und Kundenorientierung steigern. In einer Welt, in der digitale Transformation die Norm ist, ist der Digital Thread kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit für den Geschäftserfolg.

Genki Absmeier

