IT-Qualifizierungen: Die 15 am besten vergüteten IT-Zertifizierungen des Jahres 2022 in Europa

Der heutige »Digital First«-Trend eröffnet Unternehmen zwar neue Chancen, hat jedoch auch einen dringenden Bedarf an neuen Fähigkeiten in den Bereichen Cloud Computing, Cybersicherheit, KI, DevOps und vielen weiteren Technologiebereichen geschaffen. Unternehmen und Arbeitnehmende erkennen zunehmend die wichtige Rolle, die die berufliche Weiterentwicklung bei der Bewältigung von Qualifikationslücken spielt und ergreifen Maßnahmen. Fortbildungs- und Karriereprogramme unterstützen die Mitarbeiterbindung und erhöhen das Engagement des Personals. Fachkräfte erhalten die Chance, neue Zertifizierungen zu erwerben, und freie Stellen im Unternehmen können auch mit internen Kandidaten besetzt werden – eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Neben einem sichereren Arbeitsplatz und besseren Karrierechancen profitieren Mitarbeitende, aufgrund der höheren IT-Zertifizierung, auch von einem gestiegenen Gehalt.

Digital Learning Experte Skillsoft hat genau diesen Zusammenhang zwischen gefragten Schulungen, Karriere-Entwicklungsmöglichkeiten und Vergütung in einer globalen Umfrage untersucht und die IT-Zertifizierungen mit den besten Verdienstchancen ermittelt. Die jährliche Umfrage zu IT-Fähigkeiten und -Gehältern wurde weltweit an IT-Fachleute bei Technologieanbietern und Zertifizierungsstellen sowie an Einzelpersonen verschickt. In der EMEA-Region haben über 2500 IT-Fachleute an der Umfrage teilgenommen. In der untenstehenden Tabelle finden Sie die 15 bestbezahlten IT-Zertifizierungen des Jahres 2022 in Europa. Die Top 3 Zertifizierungen in Europa finden sich im Übrigen auch in den Top 15 Zertifizierungen der weltweiten Befragung wieder, sind also auch global sehr gefragt und gut bezahlt.

Anzeige

»Die diesjährige Liste zeichnet sich vor allem durch die Themen aus, die auch in diesem Jahr hoch im Kurs stehen – allen voran der Bereich Cybersecurity, ergänzt durch einige Schlüsselzertifizierungen in den Bereichen Cloud, IT-Architektur und Daten«, erklärt Michael Yoo, Customer Market Leader – Technology & Developer bei Skillsoft. »Das ist nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass fast jedes Unternehmen – unabhängig von Größe und Branche oder Region – auf Cloud Computing setzt, um seine Technologiestrategie voranzutreiben.«

Während die Daten zeigen, dass die genannten Zertifizierungen in den meisten Fällen mit höheren Gehältern verbunden sind, weist Skillsoft in der Auswertung seiner Umfrage darauf hin, dass die Gehälter von mehreren Faktoren abhängen: u.a. von der Fähigkeit, die zertifizierten Fähigkeiten in der Praxis anzuwenden, von der jeweiligen Position, von der kontinuierlichen beruflichen Entwicklung, von der Länge der Betriebszugehörigkeit sowie von der Qualität und Quantität der geleisteten Arbeit.

Die drei am besten vergüteten IT-Zertifizierungen 2022 in Europa sind:

#1 CISSP-zertifizierter Fachmann für Informationssystemsicherheit

Die CISSP-Zertifizierung wird oft mit einem Master-Abschluss in IT-Sicherheit verglichen, da sie belegt, dass die Inhaber in der Lage sind, ein Cybersicherheitsprogramm effektiv zu entwerfen, umzusetzen und zu verwalten. Diese Zertifizierung rangiert in diesem Jahr an der Spitze der Umfrageliste – mit einem Gehaltsanstieg von fast 5 % im Vergleich zu 2021. Die CISSP-Prüfung basiert auf acht unterschiedlichen Bereichen der Informationssicherheit, und die Kandidaten müssen vor der Zertifizierung mindestens fünf Jahre bezahlte, relevante Berufserfahrung in zwei oder mehr der geforderten CISSP-Bereiche nachweisen.

#2 AWS-zertifizierter Solutions Architect-Professional

Der AWS (Amazon Web Services) Certified Solutions Architect-Professional gehört derzeit ebenfalls zu den am stärksten nachgefragten Berufsbildern. Diese Experten entwerfen, implementieren und unterstützen oft komplexe Cloud-Infrastrukturen, und angesichts des Bedarfs an IT-Fachleuten mit diesen Fähigkeiten ist es nicht überraschend, dass eine Zertifizierung wie diese weit oben auf der Liste steht. AWS empfiehlt vor der Schulung zwei oder mehr Jahre praktischer Erfahrung und Vertrautheit mit einer Skriptsprache, Windows, Linux und vielen AWS-Services. Um diese Zertifizierung zu erhalten, müssen IT-Fachleute die aktuelle Prüfung (SAP-C01) ablegen.

#3 CISM-zertifizierter Manager für Informationssicherheit

Die ISACA-Zertifizierung zum Certified Information Security Manager (CISM) war bereits mehrmals auf den Spitzenpositionen dieser Liste vertreten und klettert aufgrund der von den befragten IT-Fachleuten gemeldeten Gehaltssteigerung von fast 9% auf den dritten Platz der höchstbezahlten IT-Zertifizierungen in Europa. Die CISM-Zertifizierung bestätigt Fachwissen in den Bereichen: Informationssicherheits-Governance, Informationssicherheits-Risikomanagement, Informationssicherheitsprogramm und Incident Management. Um diese Zertifizierung zu erlangen, müssen Fachleute zunächst fünf Jahre Berufserfahrung in den geforderten Bereichen nachweisen, bevor sie die Prüfung ablegen können.

Die 15 bestbezahlten IT-Zertifizierungen 2022 in Europa