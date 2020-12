Digitales Vorbild im hohen Norden – Hamburgs IT-Projekte prägen die Stadt

Anzeige

Rechenzentrumsbetreiber bieten – als Teil der digitalen Infrastruktur einer Stadt – neutrale Plattformen, die Zugang zu branchenspezifischen Ökosystemen aus weltweiten Partnern, Clouds, Internetknotenpunkten und Netzwerken schaffen.

Hamburg spielt als digitale Stadt in Deutschland in vielen Bereichen eine Vorreiterrolle. In der Smart-City-Umfrage des Digitalverbandes Bitkom belegt Hamburg mit deutlichem Abstand den ersten Platz und sticht vor allem im Bereich Mobilität als Innovator hervor [1]. Nicht zuletzt durch die große Bedeutung Hamburgs in der Schifffahrt und im Logistikbereich wird die Digitalisierung konstant vorangetrieben.

Hamburger Unternehmen nehmen in der digitalen Transformation eine zentrale Rolle ein. In der Metropolregion erhoffen sich rund 50 Prozent der Unternehmen durch digitale Transformation eine Vereinfachung von Tätigkeiten, während fast 40 Prozent eine höhere Arbeitseffizienz erwarten [2]. Mit der städtischen Digitalstrategie, die besonders das öffentliche Leben vereinfachen soll, hat es sich Hamburg zur Aufgabe gemacht, auch langfristig den Status als deutsche Digitalhauptstadt zu halten [3].

Intelligente Lösungen in vielen Bereichen. Auch der Hammerbrooklyn Digital Campus hat sich mit dem Ziel, innovative Digitalprojekte in Hamburg zu fördern, darauf spezialisiert, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und andere Akteure zu vernetzen und diesen eine Anlaufstelle mit Austauschmöglichkeiten zu digitalen Themen, Trends und Projekten zu bieten [4].

Ein Herzstück der norddeutschen Metropole und Treiber digitaler Innovationen ist zudem der Hamburger Hafen. Dieser wird mit dem smartPort-Projekt in vielerlei Hinsicht digital: Es wird mit Steuerungssystemen gearbeitet, die Sensortechnik, Analyse-, Prognose- und Informationssysteme intelligent vernetzen und die Effizienz des Hafens verbessern. Viele digitale Innovationen des smartPort leisten zudem einen Umweltbeitrag. So optimiert ein cloudbasiertes System die Verschiebung leerer Container und liefert dem Packbetrieb Informationen, wodurch umweltbelastende Leerfahrten mit Lkw entfallen. Ein intelligentes Sensorsystem an den Hafenbahnweichen sorgt mit der Übermittlung von Echtzeitdaten für Aufklärung über den Wartungszustand betriebsnotwendiger Systeme.

Hiermit kann Reparaturbedarf vorausschauend erkannt werden und der reibungslose Ablauf durch Vermeidung von Ausfällen signifikant verbessert werden [5]. Diese Mechanismen finden sich auch in Industrie-4.0-Betrieben, die ihre Maschinen miteinander vernetzen, um Abläufe zu optimieren und Wartungsbedarf zu erkennen.

Die Liste an digitalen Projekten in Hamburg ist umfangreich, doch alle benötigen für ihren funktionierenden Einsatz eine adäquate IT-Infrastruktur für eine erfolgsbringende Umsetzung.

Rechenzentren und Interconnection als Fundament digitaler Innovationen. Das Fundament einer erfolgreichen digitalen Wirtschaft bilden effektive IT-Infrastrukturen, über die Unternehmen und die Stadt Daten übertragen und miteinander austauschen. Ambitionierte Digitalisierungsprojekte erfordern dabei meist private, direkte und physische Verbindungen, sogenannte Interconnections, die schneller und zuverlässiger als Verbindungen über das öffentliche Internet sind. Während der Austausch innerhalb eines Unternehmens noch in einem geschlossenen Ökosystem stattfinden kann, erfordert die Kommunikation zwischen verschiedenen Akteuren und Ökosystemen eine offene Infrastruktur. Möchten im Hafen etwa Logistikunternehmen, städtische Infrastruktur und IoT-Anbieter Daten sicher und schnell austauschen, ist direkte Interconnection entscheidend.

Hier kommen Rechenzentrumsbetreiber ins Spiel: Als wichtiger Teil der digitalen Infrastruktur fungieren diese als neutrale Plattform, die Kunden Zugang zu branchenspezifischen Ökosystemen aus weltweiten Partnern, Clouds, Internetknotenpunkten und Netzwerken bietet.

Equinix als globales Unternehmen für digitale Infrastruktur betreibt beispielsweise seit diesem Jahr das sogenannte International Business Exchange (IBX) Rechenzentrum HH1 in der Stadt. Die dortigen Anbindungsmöglichkeiten helfen Hamburger Unternehmen, die digitale Transformation zu navigieren und bieten Konnektivität nah an der Digital Edge.

Interconnection ist also ein zentrales Element einer erfolgreichen Digitalstrategie, weshalb sich private Konnektivität rasant wachsender Beliebtheit erfreut. So prognostiziert eine neue Marktstudie von Equinix, die 4. Ausgabe des Global Interconnection Index, für den europäischen Raum bis 2023 beispielsweise eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 45 Prozent. Dies bedeutet einen Anstieg von 852 TBIT/s in 2019 auf 3.782 in 2023. Im Fertigungsbereich wird eine weltweite Steigerung von 36 Prozent prognostiziert [6]. Diese Daten zeigen den deutlichen Trend, der sich weltweit manifestiert. Durch Interconnection können Unternehmen unter anderem große Datenmengen, wie sie bei der Datenübermittlung in Echtzeit entstehen, bei geringen Latenzzeiten mit Partnern austauschen.

Hamburg als Smart City. Sowohl Unternehmen als auch die Politik bemühen sich weiter um digitale Innovationen in Hamburg. Diese Entwicklungen implizieren einen wachsenden Bedarf an Rechenleistung und Interconnection, ohne die weitere Innovationen nur schwerlich möglich sind. Durch branchenübergreifende Projekte wird eine private, sichere und schnelle Vernetzung untereinander immer wichtiger. Gerade auch die gesteigerten Möglichkeiten mit 5G werden die Datenmengen exponentiell anheben und den Bedarf zunehmend beschleunigen. 5G wird dabei als künftige Basis der sogenannten Smart Cities, zu denen Hamburg sich ebenfalls zählen möchte, gesehen [7]. Es zeigt sich also, dass Hamburg mit seinen Innovationen eine Vorreiterrolle einnimmt, die künftig jedoch nicht nur von kreativen Lösungen, sondern auch von der Verfügbarkeit einer leistungsstarken IT-Infrastruktur und privater Konnektivität abhängt.

Jens-Peter Feidner,

Managing Director,

Deutschland,

Equinix

