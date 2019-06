Third Party Maintenance: Warum ein unabhängiger 360-Grad-Blick auf das Rechenzentrum immer wichtiger wird

Studie »Make IT Work« zeigt größte IT-Herausforderungen auf. Das richtige Equipment hilft, Sicherheitslücken zu vermeiden. Entsprechende Mitarbeiterschulungen sind essenziell. CIOs in Unternehmen sind heutzutage mit einer IT-Landschaft konfrontiert, die sich permanent weiterentwickelt. Die ständigen digitalen Neuerungen können Fluch und Segen zugleich sein. Die Toshiba Europe GmbH hat in der Studie »Make IT Work« [1] unter…

Weiterlesen →