2024: Zunahme von Cyberkrieg, Unterbrechungen der Lieferkette und Auswirkungen von KI

Globale Risiken analysieren, um Kontext und Klarheit für das kommende Jahr zu schaffen.

Crisis24, ein Unternehmen von GardaWorld und in den Bereichen integriertes Risikomanagement, Krisenreaktion, Beratung und globale Schutzlösungen tätig, hat seinen jährlichen Global Risk Forecast vorgestellt, der Expertenwissen und Analysen zu einer Vielzahl von Risiken enthält, denen Unternehmen und Organisationen im Jahr 2024 ausgesetzt sein könnten.

Der Global Risk Forecast 2024 ist ein handlungsorientierter Risikobericht, der Unternehmensführern dabei hilft, strategische Entscheidungen zu treffen, um ihre Mitarbeiter und Betriebe weltweit durch eine gründliche Analyse und Bewertung der wichtigsten globalen Ereignisse und Risiken bestmöglich zu schützen. Der Bericht wurde von mehr als 180 Experten aus sechs Kontinenten erstellt und deckt verschiedene Risikokategorien ab, wobei der Schwerpunkt auf kategorischen und regionalen Risiken liegt.

»Als Unternehmen im Bereich des integrierten Risikomanagements bieten wir unseren Kunden erstklassige Ressourcen und Einblicke, um sie und ihre Unternehmen auf das vorzubereiten, was in einem zunehmend komplexen globalen Umfeld auf sie zukommt«, sagt Michael Susong, Senior Vice President of Global Intelligence bei Crisis24. »Der Global Risk Forecast ist ein unschätzbares Instrument für Führungskräfte aus Wirtschaft und Sicherheit, um ihre Unternehmen darauf vorzubereiten, die wichtigsten Risiken für ihr Geschäft zu antizipieren und zu managen.«

Der Bericht beleuchtet die wichtigsten globalen Trends in den Bereichen Luftfahrt, Cyberspace, Umwelt, Gesundheit, Schifffahrt und anderen Sektoren mit einer spezifischen Analyse nach geografischen Regionen: Amerika, Europa, Naher Osten und Nordafrika, Asien und Afrika.

Zu den wichtigsten Themen, die in der Prognose analysiert werden, gehören:

Der Einfluss von Cyberkrieg und Desinformationskampagnen auf die Geopolitik,

die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz (KI) auf alle Wirtschaftszweige,

steigende Temperaturen und die zunehmende Häufigkeit und Intensität extremer Wetterereignisse,

anhaltende Konflikte – wie in der Ukraine und im Nahen Osten – und ihre globalen Auswirkungen,

Ransomware als sich entwickelnde Ressource für böswillige Akteure,

der Druck, Lieferketten zu sichern und ihre Cybersicherheit zu erhöhen, und

die Fähigkeit von KI, Fehlinformationen und Desinformationen in bisher ungekanntem Ausmaß und Tempo zu produzieren und zu verbreiten.

Erfahren Sie mehr über den Global Risk Forecast von Crisis24 (nur auf Englisch): https://crisis24.garda.com/global-risk-forecast-2024