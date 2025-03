Composable Enterprise – Business Agility wird Voraussetzung für den Unternehmenserfolg

2025 steht Agilität ganz klar im Fokus: Die Fähigkeit, schnell auf Veränderungen zu reagieren, ist angesichts makroökonomischer Ereignisse und technologischer Fortschritte heute wichtiger denn je. Ein Weg dorthin ist der Ansatz des Composable Enterprise.

Die Boston Consulting Group hat 2023 festgestellt, dass agile Unternehmen eine 2,7-mal höhere Wahrscheinlichkeit aufweisen, ein Top Performer zu werden, sowohl in finanzieller als auch in operativer Hinsicht. Der Dreh- und Angelpunkt dafür sind Unternehmensdaten: Effizientes Management und eine gezielte Bereitstellung von Informationen versetzen Organisationen in die Lage, Abläufe zu optimieren und zeitnah datengestützte Entscheidungen zu treffen.

Composable statt monolithisch. In der Vergangenheit bildeten monolithische Systeme, die sämtliche Geschäftsprozesse zusammenführen, das technologische Fundament. Heutzutage sind jedoch Ansätze gefordert, die eine Anpassung der eingesetzten Technologie an die spezifischen Bedürfnisse eines Unternehmens erlauben.

Das Modell des Composable Enterprise, als Begriff erstmals geprägt von Gartner, setzt auf Modularität. Technologie und Businessfunktionalitäten sind in kleinere, spezialisierte Komponenten zerlegt. Ein Vorteil dieses Ansatzes besteht darin, dass er es erlaubt, Module schnell zu kombinieren, anzupassen und neu zusammenzustellen, ohne dass das gesamte System überarbeitet werden muss. Diese Flexibilität dient der Produktivität, denn Unternehmen sind durch die Kombination vorgefertigter Bausteine bereit, schneller neue Produkte und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen. Und nicht zuletzt fördert das Composable-Enterprise-Modell Innovation, insofern als sich neue Module oder Technologien sofort testen lassen, was das Experimentieren vereinfacht.

Von Anfang an Transparenz schaffen. Ein Composable Enterprise bringt allerdings aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Geschäftsapplikationen und -systeme eine hohe Komplexität mit sich, die insbesondere die IT-Abteilung fordert. Umso wichtiger ist es, sich zunächst einen Überblick über die eigene Technologielandschaft zu verschaffen. Das umfasst ein Verständnis dafür, was wie miteinander verknüpft ist, welche Schnittstellen es gibt und wie Datenströme verlaufen. Ebenso sind Wartungs- und Release-Zyklen zu berücksichtigen.

Hinzu kommt: Die Frequenz von Ereignissen, an die sich Unternehmen zeitnah anpassen müssen, darunter neue Regulierungen, sozioökonomischer Wandel und nicht zuletzt die immer dringlicher werdende Modernisierung der SAP-Systeme, nimmt zu. Diese Entwicklung bringt die Notwendigkeit mit sich, häufiger Prozesse zu überarbeiten oder Geschäftsbereiche zu restrukturieren. Das gelingt jedoch nur, wenn ein vollständiges Bild der aktuellen Datenlandschaft vorliegt.

Fazit. Business Agility und das Konzept des Composable Enterprise bieten erhebliche Vorteile in Bezug auf Flexibilität, -Effizienz und Innovationsfähigkeit – entscheidende Erfolgs-faktoren in einer zunehmend dynamischen und wettbewerbsorientierten Geschäftswelt. Insbesondere Unternehmen, die 2025 auf RISE with SAP umstellen, schaffen damit beste Voraussetzungen für die angestrebte Business Agility, denn der rationalisierte Ansatz sorgt für eine effektive Migration und verbessert das Management von Unternehmensdaten in der Cloud.

Wie Unternehmen agil werden und bekannte Marken sich bereits erfolgreich transformiert haben, zeigt die Konferenz SNP Transformation World, die dieses Jahr am 25. und 26. Juni im Heidelberger SNPdome stattfindet. https://transformationworld.snpgroup.com/de

Jörg Petzhold,

Vice President Global Marketing &

Communication (CMO),

SNP

