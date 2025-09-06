Enterprise Data Cloud vs. traditionelle Speicherkonzepte

Konventionelle Speicherlösungen und Enterprise Data- Cloud-Plattformen im Vergleich: Warum das Speichern von Daten nicht dasselbe ist wie deren optimale Nutzung.
Die Unterschiede zwischen dem Konzept von Enterprise Data Clouds (EDCs) und herkömmlichem Speicher gehen weit über technische Details hinaus. Bei Speicherumgebungen geht es nicht nur darum, wo Daten gespeichert werden, sondern auch darum, wie sie organisiert, abgerufen, geschützt und genutzt werden. Kurz gesagt: Die Speicherstrategie wirkt sich direkt auf die Fähigkeit aus, Daten gut zu verwalten. Für Unternehmen, die KI skalieren, ihre Prozesse modernisieren und anpassungsfähig bleiben möchten, kann ein effektives Datenmanagement die gesamte Ausrichtung des Unternehmens prägen. Sowohl EDCs als auch herkömmliche Speicherlösungen zielen darauf ab, wachsende Datenanforderungen zu unterstützen, verfolgen jedoch sehr unterschiedliche Ansätze. Das Verständnis dieser Unterschiede ist entscheidend für die Auswahl der richtigen Grundlage für Ihre Infrastruktur.
Markus Grau, Enterprise Architect im Office of the CTO bei Pure Storage, vergleicht traditionelle Speicherlösungen mit dem Enterprise Data Cloud-Konzept:
Was herkömmliche Speicherlösungen gut können – und wo sie Schwächen haben
Herkömmliche Speicherlösungen wurden für andere Zeiten entwickelt. Sie funktionierten gut, als die Workloads vorhersehbar waren, die Infrastruktur statisch war und jede Anwendung über ein eigenes System verfügte. In der schnelllebigen, datengesteuerten Welt von heute ist dieses Modell jedoch nicht mehr zeitgemäß.
Herkömmliche Speicherlösungen weisen aus heutiger Sicht einige Schwächen auf:
- Datenfragmentierung und Silos:
Daten befinden sich oft in verschiedenen Systemen – On-Prem, in der Cloud oder in verschiedenen Abteilungen. Dies erschwert die Verwaltung und den Überblick. Infolgedessen benötigen Teams länger, um Entscheidungen zu treffen, und verpassen Chancen, Wert aus ihren Daten zu schöpfen.
- Manuelle Vorgänge:
IT-Teams verbringen zu viel Zeit mit Aufgaben wie dem Verschieben, Kopieren und Vorbereiten von Daten. Dies hält sie von stärker wertschöpfenden Tätigkeiten ab und erhöht die Fehlerwahrscheinlichkeit. In schnelllebigen Märkten können kleine Fehler zu großen Problemen wie Ausfallzeiten, Datenverlusten oder Compliance-Problemen führen.
- Unkontrollierte Datenflut:
Mit wachsenden Datenmengen steigt auch die Anzahl der Kopien, die zur Unterstützung verschiedener Systeme und Teams erstellt werden. Dies erhöht Kosten, Komplexität und Risiken, insbesondere in Bezug auf Sicherheit und Governance.
- Reaktives Management:
Bei herkömmlichen Systemen muss die IT-Abteilung oft ständig hinterherhinken und auf Kapazitätsprobleme, Leistungsengpässe und Ausfälle reagieren. Das erschwert die Vorausplanung und die Unterstützung von Innovationen.
Legacy-Storage ist wie ein altes Auto, das zwar noch fährt, aber auf der Autobahn nur noch mühsam mithalten kann. Es funktioniert, aber es kann die heutigen Anforderungen wie KI, Hybrid-Cloud und datenorientierte Strategien nicht erfüllen. Die gute Nachricht ist, dass Cloud-Computing bereits viele der Herausforderungen gelöst hat, denen Unternehmen im Bereich Storage gegenüberstehen.
Wie Enterprise Data Clouds eine Lösung bieten – bis zu einem gewissen Punkt
Mit Self-Service, APIs und globalem Zugriff hat Cloud-Computing den Standard für moderne IT gesetzt. Diese Ideen bildeten die Grundlage für die Enterprise Data Cloud (EDC).
Eine EDC bietet On-Premises-Systemen Cloud-ähnliche Flexibilität durch:
- Sicheren Zugriff über Umgebungen hinweg, wodurch die Einhaltung von Vorschriften durch zentralisierte Richtlinien und klare Transparenz vereinfacht wird.
- Automatisierung manueller, zeitaufwändiger Aufgaben wie Bereitstellung, Backups und Kapazitätsplanung – wodurch Risiken reduziert werden und Teams sich auf wichtigere Aufgaben konzentrieren können.
- Reduzierung von Datensilos durch die Schaffung einer einheitlichen Zugriffs- und Steuerungsebene, sodass Teams Daten ohne Kopieren oder Isolieren nutzen können, was Entscheidungen beschleunigt und die Governance vereinfacht.
Wenn alles wie vorgesehen funktioniert, stellt eine EDC die Daten dort bereit, wo sie benötigt werden. Sie unterstützt zudem mühelos schnellere Entscheidungen, selbst bei komplexen Workloads wie KI.
Wo bei EDCs noch Handlungsbedarf besteht
EDCs wurden entwickelt, um die Vorteile der Cloud in lokale Umgebungen zu bringen, mit einer einheitlichen Datenebene, intelligenter Automatisierung und einer serviceähnlichen Erfahrung. Viele frühe Versionen gingen jedoch nicht weit genug. Anstatt neue Systeme zu entwickeln, fügten die meisten Anbieter EDC-Funktionen zu älteren Systemen hinzu. Dies erschwert die Skalierung und Leistung bei steigender Nachfrage. Engpässe blieben bestehen, die Systeme blieben kompliziert, und viele Unternehmen hatten immer noch keinen klaren Überblick über alle ihre Daten.
Was passiert also, wenn Unternehmen moderne Workloads auf Systemen ausführen, die nie dafür ausgelegt waren? Die Daten bleiben stecken. Eine SnapLogic-Umfrage ergab, dass 22 Prozent der IT-Führungskräfte Daten in Systemen gespeichert haben, die sie nicht verschieben können [1]. Weitere 79 Prozent sind auf undokumentierte Datenpipelines angewiesen, an die sie sich nicht heranwagen.
Die Infrastrukturlücke schließen
Um eine wirklich integrierte Datenumgebung zu schaffen, gilt es, diese von Grund auf aufzubauen. Nur wenige Anbieter verfolgen diesen Ansatz, noch weniger setzen ihn richtig um. Eine von Grund auf zeitgemäß entwickelte EDC erfüllt die Versprechen dieses Modells, darunter eine einheitliche Datenebene, integrierte Automatisierung und nahtlose Skalierbarkeit. So kann sich die Dateninfrastruktur eines Unternehmens gemeinsam mit den sich wandelnden Geschäftsanforderungen weiterentwickeln.
Ein Abonnement für kontinuierliche Innovation und Upgrades ist eine Möglichkeit, dieses Modell umzusetzen. Es bietet Storage as a Service (STaaS) für Unternehmen, die Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Effizienz benötigen. Was die Energieeffizienz betrifft, verbraucht eine entsprechende All-Flash-Speicherinfrastruktur bis zu 85 Prozent weniger Strom und 77 Prozent weniger Platz als herkömmliche Systeme [2].
Das bedeutet, dass Unternehmen endlich über die Datenspeicherung und -verwaltung verfügen, die sie benötigen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, ohne Umstellungen und Unterbrechungen. Dies leistet eine moderne Speicherlösung, die auf einer Grundlage aufgebaut ist, die für alles bereit ist, was die Zukunft bringt. Letztendlich besteht der wahre Vorteil von Daten nicht darin, mehr davon zu haben, sondern sie vollständig nutzen zu können.
