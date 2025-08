IFS geht Partnerschaft mit Climatiq für Emissionsmanagement in der IFS Cloud ein

Neues Whitepaper untersucht, wie integrierte Nachhaltigkeit Betriebsdaten in umsetzbare Erkenntnisse zu Emissionen verwandelt.

IFS, ein Anbieter von Cloud-Enterprise-Software und industriellen KI-Anwendungen, hat eine strategische Partnerschaft mit Climatiq, der Plattform für CO 2 -Intelligenz, bekannt gegeben. Parallel dazu wird ein neues Modul für das Emissionsmanagement in IFS Cloud eingeführt.

Die Einführung des neuen Moduls ist Teil der Strategie von IFS, Nachhaltigkeit direkt in die Geschäftsabläufe zu integrieren. Kunden können so fundierte, CO 2 -bewusste Entscheidungen auf der Grundlage ihrer eigenen Daten treffen. Die Partnerschaft mit Climatiq wird durch die gemeinsame Veröffentlichung eines Whitepapers mit dem Titel »IFS Cloud: Carbon Emissions Scope 3 Overview and Statement of Direction« untermauert [1].

Die Zusammenarbeit zwischen IFS und Climatiq kombiniert industrielle KI mit CO 2 -Intelligenz, um die Art und Weise zu verändern, wie Unternehmen Nachhaltigkeit managen – und das zu einer Zeit, in der dies wichtiger ist denn je. Die Partnerschaft ermöglicht es anlageintensiven Branchen, ihren CO 2 -Fußabdruck aktiv zu verwalten und zu reduzieren, ohne Abstriche bei den hohen Betriebs- und Effizienzstandards. IFS Cloud integriert den CO 2 -Kalkulator von Climatiq, inklusive einer umfangreichen Datenbank mit wissenschaftlich geprüften Emissionsfaktoren. CO 2 -Berechnungen können so automatisch aus den Systemen für das Kerngeschäft heraus durchgeführt werden. Das Emissionsmanagement nutzt die bestehende Asset-Hierarchie in IFS Cloud, um Emissionsquellen schnell und genau zu erfassen und gleichzeitig Konsistenz sowie ein schnelles Setup zu gewährleisten.

Das neue Emissionsmanagement-Modul ermöglicht es Unternehmen, die Emissionsberechnung zu automatisieren und Nachhaltigkeit so in ihre täglichen Abläufe zu integrieren. Mithilfe von Vorlagen, Standardmethoden und Anleitungen in IFS Cloud können Unternehmen genaue und umfangreiche Einblicke in ihre CO 2 -Bilanz gewinnen.

Zur Unterstützung dieser Initiative haben IFS und Climatiq gemeinsam ein neues Whitepaper verfasst. Darin wird erläutert, wie die integrierten Nachhaltigkeitsfunktionen von IFS aus Geschäftsdaten umsetzbare Erkenntnisse über Emissionen gewinnen. Unternehmen können so ihre Berichtsprozesse optimieren, um globale Standards wie die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zu erfüllen und intelligentere, umweltfreundlichere Entscheidungen zu treffen.

»Die Nachhaltigkeitsvorgaben unterliegen ständigen Änderungen und Überprüfungen. Unsere Kunden stehen daher unter zunehmendem Druck, diese weiterentwickelten Verpflichtungen zu erfüllen und sich daran anzupassen«, erklärt Caitlin Keam, VP of Sustainability Applications bei IFS. »Durch die Integration der verifizierten Emissionsfaktordatenbank von Climatiq in das Emission Management innerhalb von IFS Cloud ermöglichen wir es Unternehmen, Nachhaltigkeit in ihre täglichen Abläufe zu integrieren. So können sie sich schnell anpassen, klare Erkenntnisse gewinnen und bessere Entscheidungen direkt in ihrem Kernsystem treffen.«

»Diese Partnerschaft vereint die umfassende Branchenexpertise von IFS mit der CO 2 -Intelligenz von Climatiq, um klimatische Effekte in den Mittelpunkt von Geschäftsentscheidungen zu rücken«, ergänzt Hessam Lavi, CEO und Mitbegründer von Climatiq. »Durch die Einbettung von Emissionsdaten direkt in die Arbeitsabläufe von Unternehmen und die Veröffentlichung eines gemeinsamen Whitepapers, das den Weg für die Scope-3-Berichterstattung aufzeigt, unterstützen wir unsere Kunden dabei, den ökologischen Wandel durch praktische, datengestützte Lösungen und gemeinsame Forschung voranzutreiben.«

Das Engagement von IFS für Nachhaltigkeit wurde durch die jüngste Investition von Generation Investment Management, einem wegweisenden Unternehmen für nachhaltige Investitionen, weiter gestärkt. Diese Unterstützung ist eine eindrucksvolle Bestätigung für das langfristige Engagement von IFS für Nachhaltigkeit. Die Zusammenarbeit mit Climatiq ist ein Beispiel dafür, wie IFS aktiv Innovationen für eine grünere Zukunft vorantreibt und seine Strategie an den Werten eines der weltweit angesehensten Investoren mit Fokus auf Nachhaltigkeit ausrichtet.

[1] Download Whitepaper

