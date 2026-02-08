Confidence Barometer 2026: Großes Vertrauen in neue Technologien

Ein Paradoxon, das die Spannungen zwischen Technologieakzeptanz, Souveränität und Cybersicherheit in einem fragmentierten geopolitischen Umfeld aufzeigt.
- Mit einem Vertrauenswert von 89 % zeigen Führungskräfte großes Vertrauen in neue Technologien. Zum Vergleich: Für den Zeitraum bis 2025 liegt der Wert bei 87 %.
- 92 % der Führungskräfte bevorzugen bei der Einführung eines neuen technologischen Tools einen Partner derselben Nationalität.
- 88 % der Führungskräfte sind zudem der Meinung, dass sich ihre Wahrnehmung der Rolle neuer Technologien für die Wettbewerbsfähigkeit ihres Unternehmens in den letzten zwölf Monaten verbessert hat.
- 89 % der Führungskräfte vertrauen darauf, dass KI die Entscheidungen ihres Unternehmens lenkt.
- 39 % der Führungskräfte haben bereits Informationen über ihr Unternehmen an ein KI-Tool weitergegeben, dem sie nicht vollends vertrauen.
- Künstliche Intelligenz und Cybersicherheit zeichnen sich durch die Intensität der zukünftigen Investitionen aus: 87 % der Befragten planen, ihre Investitionen zu erhöhen (davon 53 % stark), ebenso 77 % (davon 42 % stark).
VivaTech, Veranstalter des größten Start-up- und Tech-Events Europas, präsentiert die dritte Ausgabe seines von OpinionWay durchgeführten Barometers zum Vertrauen von Führungskräften in die Technologiebranche [1]. Im Fokus stehen Themen wie technologische Souveränität, der Einsatz von KI und Investitionen. Führungskräfte aus sieben Ländern zeigen darin ein ausgeprägtes Vertrauen in neue Technologien und geben Einblicke in ihre Erwartungen und Einschätzungen.
François Bitouzet, General Manager von VivaTech, erklärt: »Dieses Barometer 2026 zeichnet ein neues Bild der Technologiezuversicht: Führungskräfte in den USA und in Großbritannien messen der nationalen Zugehörigkeit ihres Technologieanbieters eine zentrale Bedeutung bei und betrachten sie als unverzichtbar. In Europa hingegen wird die Herkunft überwiegend als Vorteil verstanden, jedoch nicht als zwingende Voraussetzung. Diese Differenz ist keineswegs marginal: Sie verweist auf zwei grundlegend unterschiedliche Auffassungen von Souveränität, eine ›de facto‹ und eine ›kontrahierte‹. Angesichts dessen ist eine echte Beschleunigung Europas in Tech-Fragen zu beobachten, wobei Investitionen in KI und Cybersicherheit Priorität erhalten. Aber Vorsicht vor einem neuen Paradoxon, das wir beobachten: Während 9 von 10 Führungskräften der KI vertrauen, geben 4 von 10 zu, vertrauliche Daten mit Tools geteilt zu haben, denen sie nicht vollständig vertrauen.«
Technologische Souveränität: Eine Kluft zeichnet sich ab
Bei der Einführung eines neuen technologischen Tools würden 92 % der Führungskräfte einen Partner mit derselben Staatsangehörigkeit bevorzugen. Für fast die Hälfte von ihnen (47 %) wäre diese Gemeinsamkeit sogar ein unverzichtbares Kriterium.
Dieser Aspekt wird insbesondere von den befragten angelsächsischen Ländern genannt: 57 % in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich.
Die meisten EU-Mitgliedstaaten sehen dies eher als Vorteil denn als Verpflichtung, mit Ausnahme der Niederlande, die beide Aspekte gleich gewichten.
Darüber hinaus geben 63 % der Führungskräfte an, dass sie sich über den Verlust an Souveränität Sorgen machen, der mit dem technologischen Fortschritt einhergehen kann.
Die Geografie des Vertrauens: Heimatmärkte liegen vorne
Die geografische Herkunft von Technologielösungen hat einen großen Einfluss auf das ihnen entgegengebrachte Vertrauen (86 %). Fast jede zweite Führungskraft (47 %) nennt ihr eigenes Land als eine der Regionen, denen sie am meisten vertraut. Die Grenzen des Vertrauens reichen jedoch weit darüber hinaus.
- Die Vereinigten Staaten: Die Amerikaner vertrauen ihrem Land (51 %), schätzen den nordamerikanischen Kontinent insgesamt aber noch mehr (62 %)
- In Kontinentaleuropa gibt es einen klaren Trend: 43 % der europäischen Führungskräfte bevorzugen Lösungen aus ihrem eigenen Kontinent. In Deutschland vertrauen 61 % am meisten auf europäische Lösungen.
- Das Vereinigte Königreich liegt zwischen zwei Welten: Mit einem Wert von 56 % ist es besonders zuversichtlich in Bezug auf die eigenen Fähigkeiten, stellt aber Europa (53 %) als gleichwertig dar, was seine doppelte Identität als angelsächsisches und europäisches Land offenbart.
Für Führungskräfte steht Vertrauen in erster Linie im Zusammenhang mit Sicherheitsfragen (57 %). An zweiter Stelle stehen qualitative Innovationsfragen (50 %) sowie positivere Leistungsaspekte (49 %).
Das Paradox der KI: Maximales Vertrauen, riskante Praktiken
89 % der Führungskräfte sind von der Seriosität künstlicher Intelligenz überzeugt. Sie vertrauen ihr bei der Ausrichtung der Entscheidungen ihres Unternehmens, unabhängig vom Tätigkeitsbereich. Sie weckt ihr Vertrauen in technologischer, entscheidungsbezogener Hinsicht sowie hinsichtlich der Erhaltung von Arbeitsplätzen in den nächsten 12 Monaten, obwohl sich die Nutzung mitunter schwer kontrollieren lässt.
- Somit vertrauen 83 % der Führungskräfte auf eine nachhaltige und kontrollierte Entwicklung der finanziellen Investitionen in künstliche Intelligenz.
- Nur 17 % befürchten eine Spekulationsblase. Die Deutschen sind mit einem Wert von 20 % etwas pessimistischer.
- Die Integration von KI zielt nicht darauf ab, Mitarbeitende des Unternehmens kurzfristig zu entlassen. 92 % der Befragten sind zuversichtlich, dass sie das Beschäftigungsniveau in den nächsten 12 Monaten aufrechterhalten können, davon sind 48 % sogar sehr zuversichtlich.
- Vier von zehn Führungskräften haben bereits Informationen über ihr Unternehmen an ein KI-Tool weitergegeben, dem sie nicht ganz vertrauten.
Dieser Anteil ist unabhängig vom Land, der Gehaltshöhe oder der Branche unverändert hoch. KI hat in Unternehmen breite Akzeptanz gefunden. Die Festlegung von Rahmenbedingungen für deren Nutzung und die Sensibilisierung der Mitarbeitenden nehmen jedoch mehr Zeit in Anspruch. So könnte KI potenziell Probleme hinsichtlich der Datensicherheit und des Datenschutzes verursachen.
Investitionen: Rekorde dank KI und Cybersicherheit
Bei den Investitionen in Technologie liegt Cybersicherheit mit 82 % an der Spitze. Es folgen Investitionen in künstliche Intelligenz (76 %), 5G (73 %), Cloud Computing (72 %) und mit etwas Abstand das Internet der Dinge (IoT) (54 %).
In Deutschland sieht die Rangfolge ähnlich aus: 76 % der Führungskräfte haben in Cybersicherheit investiert, 69 % in künstliche Intelligenz, 60 % in 5G, 65 % in Cloud Computing und 51 % in das Internet der Dinge.
Unter diesen Technologien zeichnen sich künstliche Intelligenz und Cybersicherheit auch durch die Höhe der künftigen Investitionen aus: 87 % der Befragten geben an, ihre Investitionen in KI in den nächsten 12 Monaten erhöhen zu wollen (davon 53 % stark), und 77 % wollen mehr in Cybersicherheit investieren (davon 42 % stark). In Deutschland ist diese Dynamik ebenfalls deutlich zu spüren: 87 % der Führungskräfte planen, ihre Investitionen in KI zu erhöhen, und 76 % wollen mehr in Cybersicherheit investieren.
Bei den derzeitigen Investitionen sind zwei weitere Technologien besonders beliebt: die robotergestützte Prozessautomatisierung (80 %, davon 36 % in hohem Maße) und das Quantencomputing (76 %, davon 45 % in hohem Maße), um die KI-Ambitionen zu unterstützen.
Wettbewerbsfähigkeit: Europa holt auf, die Angelsachsen dominieren
87 % der Führungskräfte sind der Meinung, dass die Unternehmen ihres Landes in technologischen Bereichen international wettbewerbsfähig sind (bei mittelständischen Unternehmen sind es sogar 94 %). Während die Vereinigten Staaten mit 92 % weiterhin am enthusiastischsten sind – davon immer noch 61 % »voll und ganz«, das heißt, ein Anstieg um 19 Punkte gegenüber 2024 – verzeichnen die europäischen Länder im Untersuchungszeitraum einen deutlichen Anstieg des Vertrauens und verringern damit den Abstand zum Spitzenreiter.
- Mit einem Wert von 90 % kann das Vereinigte Königreich mit seinem transatlantischen Cousin mithalten
- In Frankreich sind es 81 % (d. h. +12 Punkte gegenüber 2024) und in Spanien 80 % (d. h. +11 Punkte gegenüber 2025)
- In Italien sind es 75 % (d. h. +11 Punkte gegenüber 2025)
- Nur Deutschland bleibt mit knapp unter 80 % auf seinem Niveau.
Gesellschaftliche Herausforderungen: Technologie als Lösung, aber für welche Probleme?
Führungskräfte vertrauen stark auf das Potenzial technologischer Innovationen, einen Beitrag zur Bewältigung der großen Herausforderungen unserer Zeit zu leisten: 94 % teilen diese Überzeugung, davon 50 % ohne Vorbehalte.
Gleichzeitig bleiben Werte wie Vielfalt, Inklusion und Umweltschutz im nationalen Tech-Ökosystem fest verankert. 85 % der Führungskräfte bekennen sich weiterhin klar zu diesen Prinzipien. Dennoch zeigt sich ein ausgeprägter Pragmatismus: Die Anfang 2025 vorgenommene Neugewichtung der Prioritäten einiger globaler Tech-Konzerne wird von nahezu der Hälfte der Befragten (48 %) positiv aufgenommen, während ein Viertel diese Entwicklung kritisch bewertet.
Ein Blick nach Spanien unterstreicht diese Tendenz: Dort ist eine deutlichere »Business-First«-Ausrichtung erkennbar, mit einem geringeren Anteil Gleichgültiger und einem hohen Zustimmungswert von 60 %.
[1] Methodik OpinionWay
Diese Umfrage wurde zwischen November 2025 und Dezember 2025 unter 1524 Führungskräften durchgeführt, die repräsentativ für Privatunternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern oder Start-ups, Unicorns oder Scale-ups sind, deren Unternehmen Tech-Lösungen anbieten oder die ein Interesse an Tech-Themen haben. Die geografische Verteilung der Stichprobe erfolgte wie folgt: 301 Befragte in Frankreich, 204 in Deutschland, 204 in Spanien, 200 in Italien, 208 im Vereinigten Königreich, 205 in den Vereinigten Staaten und 202 in den Niederlanden.
Die repräsentative Stichprobe wurde nach der Quotenmethode gebildet und unter Berücksichtigung der Kriterien der Gehaltshöhe, der Branche und des geografischen Standorts gewichtet.
Über VivaTech
VivaTech ist ein Innovationsbeschleuniger, der Start-ups, Technologieführer, große Unternehmen und Investoren zusammenbringt, um sich gemeinsam den größten Herausforderungen unserer Welt zu stellen.
Jedes Jahr organisiert VivaTech die größte Start-up- und Tech-Veranstaltung Europas. Vier Tage lang versammeln wir in Paris die gesamte Tech-Szene, um die disruptivsten Themen des Ökosystems und Innovationen, die weltweit erstmals vorgestellt werden, zu diskutieren. Damit ist VivaTech ein einzigartiger Ort, an dem Business und Innovation aufeinandertreffen. Die zehnte Ausgabe von VivaTech findet vom 17. bis 20. Juni 2026 statt.
4044 Artikel zu „Vertrauen Technologie“
News | Infrastruktur | IT-Security | Strategien | Ausgabe 9-10-2024
Datensouveränität – Ein Spagat zwischen Technologie und Vertrauen
Ein Gespräch mit Miki Mitric, Senior Director Business Development DACH bei NorthC Datacenters, über Datensicherheit im Spannungsfeld zwischen Technologie, Vertrauen, Ökonomie und Ökologie.
News | Favoriten der Redaktion | Kommunikation | Künstliche Intelligenz
KI und die Vertrauensfrage: Wie transparent muss Technologie sein?
Bei wichtigen Entscheidungen ist eine zweite Meinung oft hilfreich. Doch was, wenn diese zweite Meinung von einer künstlichen Intelligenz (KI) statt von einem Menschen stammt? Können wir Maschinen vertrauen? Bei einer KI-basierten Produktempfehlung im Online-Shop eines Händlers mag die Antwort darauf noch egal sein. Versicherungen oder Banken hingegen sollten Erklärungen liefern, wenn ein Algorithmus…
News | Industrie 4.0 | Infrastruktur | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Online-Artikel | Strategien
Künstliche Intelligenz in der OT-Sicherheit: Vertrauen statt Verunsicherung
Die Entwicklung künstlicher Intelligenz (KI) hat inzwischen auch den Bereich der OT-Sicherheit (Operational Technology) erreicht. Allerdings unterscheiden sich die Ansätze deutlich. Während viele Anbieter KI-Funktionen hastig in ihre Produkte integrieren, setzen andere zunehmend auf einen Ansatz, der Datenschutz, industrielle Anforderungen und menschliche Expertise in den Mittelpunkt stellt. Je weiter sich KI-Anwendungen entwickeln, desto stärker…
News | Trends 2026 | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien
Vertrauen, Kontrolle und Menschlichkeit: Diese Werte sind 2026 wichtig, wenn es um KI geht
Wenn heute über künstliche Intelligenz gesprochen wird, dann meist im Takt der Technologiezyklen: neue Modelle, neue Benchmarks, neue Superlative. 2026 rückt jedoch ein Aspekt stärker in den Vordergrund, der sich nicht in FLOPS, GPU-Generationen oder Parameterzahlen messen lässt – nämlich die Verantwortung, die Unternehmen gegenüber Mitarbeitenden, Kunden, Partnern und letztlich der Gesellschaft tragen. Gregor von…
News | Blockchain | IT-Security
Unternehmen prüfen Blockchain-Technologien für sichere Zahlungs- und Identitätsprozesse
Blockchain hat ihren Platz im Unternehmensdiskurs verändert. Was lange als experimentell galt, wird 2026 zunehmend als verlässlicher Technologiebaustein bewertet. IT-Entscheider schauen weniger auf kurzfristige Trends, sondern auf konkrete Anwendungsfälle mit messbarem Nutzen. Im Mittelpunkt stehen nachvollziehbare Transaktionen, robuste Identitätsprüfungen und Prozesse, die auch in regulierten Umgebungen Bestand haben. Gerade dort, wo Compliance, Transparenz und Sicherheit…
News | IT-Security
4 Sicherheitsrisiken, die CIOs bei der Nutzung von Krypto-Technologien oft unterschätzen
Krypto-Technologien haben sich vom Nischenexperiment zu einem strategischen Thema entwickelt. Für viele Unternehmen geht es dabei weniger um Spekulation, sondern um Infrastrukturfragen: digitale Identitäten, tokenisierte Prozesse oder neue Zahlungswege. Genau hier entstehen Risiken, die im Managementalltag leicht untergehen. 2026 stehen CIOs und CISOs vor einer paradoxen Situation. Einerseits wächst der Druck, sich mit Krypto-Technologien auseinanderzusetzen.…
News | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien
Lebensbereiche, die mit Technologie besser funktionieren
Von künstlicher Intelligenz über Robotik bis hin zu Quantencomputing – an neue Technologien knüpfen sich große Erwartungen. Zu Recht, denn der digitale Fortschritt bringt spürbare Verbesserungen für den Menschen. Das reicht von der medizinischen Versorgung über lebenswertere Städte bis hin zu einer inklusiveren Bildung. Dell Technologies zeigt, wie und wo die IT dabei hilft. …
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Kommentar | Künstliche Intelligenz
Agentische KI skaliert schneller als Vertrauen, Verantwortung und Verbraucherbewusstsein
Da autonome KI-Agenten in den Handel eintreten, warnt ein Cybersicherheitsexperte die Verbraucher. Laut Miguel Fornes, Information Security Manager bei Surfshark, tritt die beispiellose Beschleunigung der agentischen KI nun in eine neue und potenziell riskante Phase ein: den agentischen Handel, oft als »agentisches Shopping› vermarktet. »Wir erleben den größten technologischen Krieg, den die Menschheit je gesehen…
News | Trends 2026 | E-Commerce | Trends Services | Trends E-Commerce | Künstliche Intelligenz
KI im Einzelhandel wächst, Vertrauen der Verbraucher hinkt hinterher
Eine neue Umfrage unter Handelsunternehmern und Konsumenten im DACH-Raum zeigt, wie stark künstliche Intelligenz sich im stationären Handel verankert und diesen schon jetzt verändert [1]. Die Studie wurde von VoCoVo in Auftrag gegeben und deckt starke Unterschiede in der Wahrnehmung von KI im Einzelhandel auf. Während Handelsunternehmen KI längst als festen Bestandteil ihrer Zukunftsstrategie sehen,…
News | Business | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien | Tipps
Wie Mitarbeitende lernen, KI zu vertrauen
Die meisten Unternehmen stehen KI inzwischen offen gegenüber, aber bei der praktischen Nutzung gibt es noch Nachholbedarf. Wichtig ist, dass Mitarbeitende KI tatsächlich im Arbeitsalltag einsetzen. Nahezu jedes große Unternehmen experimentiert heute in irgendeiner Form mit KI. Trotzdem bleibt es schwierig, die Technologie in den Arbeitsalltag zu integrieren. Was steht dem im Weg? Zweifel…
News | Business | Online-Artikel
Audits zwischen Regulierung, Effizienz und Vertrauen: Warum Prüfungen auch strategisch relevant sind
https://www.pexels.com/de-de/foto/notizbuch-display-bildschirm-geschaft-7948058/ Audits gelten in vielen Organisationen noch immer als Pflichtübung: zeitaufwendig, formalisiert, primär auf Compliance ausgerichtet. Diese Sicht greift jedoch zu kurz. Verschärfte Regulierung, komplexere IT-Landschaften und ein wachsender Bedarf an verlässlichen Informationen haben die Rolle von Audits verändert. Prüfungen sind heute ein zentrales Instrument, um regulatorische Anforderungen umzusetzen, Prozesse effizienter zu steuern und Vertrauen…
News | Trends 2026 | Digitale Transformation
Technologie-Trends 2026 – Wie Unternehmen mit intelligenter Automatisierung und KI die digitale Transformation meistern
Die Geschäftswelt steht vor einem Paradigmenwechsel: Während Unternehmen mit steigenden Erwartungen der Konsumenten, volatilen Märkten und wachsenden Geräteflotten kämpfen, werden manuelle Prozesse verstärkt zu einem Hemmschuh in der Lieferkette. Gleichzeitig eröffnen KI und Automatisierung neue Wege zur Steigerung von Effizienz und Rentabilität. SOTI hat fünf wegweisende Technologie-Trends für 2026 identifiziert, die zeigen, wie Unternehmen diese…
News | Business | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | Lösungen | Services
Erfolgsmodell für Technologietransfer
Solar TAP hat sich in kurzer Zeit als Erfolgsmodell für Technologietransfer bewährt und wird nun dauerhaft fortgeführt [1]. Die Helmholtz-Plattform beschleunigt Innovationen für gedruckte, flexible Photovoltaik und eröffnet Unternehmen einen schnellen Zugang zu High-End-Forschungsinfrastrukturen. Foto: Gemeinsam mit dem Industriepartner SCIPRIOS im Rahmen von Solar TAP weiterentwickelte Materialscreening-Plattform. Copyright:Solar TAP/Kurt Fuchs Die Helmholtz-Gemeinschaft verstetigt…
News | Trends 2025 | Trends Services | Infrastruktur | Lösungen | New Work | Services
Unsichtbare Technologie treibt den Wandel des Arbeitsplatzes voran
Vier von fünf IT-Verantwortlichen geben an, dass ihre Systeme nicht mehr mithalten können und setzen deshalb auf KI-gestützte Automatisierung, um IT reibungslos, vorausschauend und proaktiv zu gestalten. Der nächste Schritt in der Entwicklung des Arbeitsplatzes sind technische Lösungen, die unauffällig im Hintergrund laufen und Unterstützung automatisch bereitstellen. Das zeigt eine globale Umfrage von Lenovo…
News | Trends 2026 | Trends Wirtschaft | Trends Kommunikation | Künstliche Intelligenz
KI-Agenten und Sprachtechnologie als Treiber des Wandels 2026
Im Jahr 2026 werden KI-Agenten laut einer aktuellen Studie von DeepL weltweit als zentrale Treiber für den Wandel in Unternehmen gesehen, wobei die Mehrheit der Führungskräfte einen tiefgreifenden Einfluss auf Geschäftsprozesse erwartet [1]. Besonders die Integration von KI-Sprachtechnologie und Echtzeit-Sprachübersetzung wird als entscheidend für globale Kommunikation und Wachstum betrachtet, wobei Deutschland und Großbritannien bei der…
News | Favoriten der Redaktion | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Informatik und Philosophie: Sechs Kriterien für die Vertrauenswürdigkeit von KI
Sprachmodelle, die auf künstlicher Intelligenz (KI) basieren, antworten auf jede Frage – aber nicht immer mit der richtigen Antwort. Hilfreich wäre es daher für Nutzerinnen und Nutzer zu wissen, wie vertrauenswürdig ein KI-System ist. Ein Team der Ruhr-Universität Bochum und der TU Dortmund schlägt sechs Dimensionen vor, mit denen sich die Vertrauenswürdigkeit eines Systems beschreiben…
News | Business | Strategien | Tipps
Unternehmensnachfolge in Technologie-Unternehmen
Wenn Know-how, Daten und Algorithmen über die Zukunft entscheiden. Die Nachfolge in technologieorientierten Unternehmen ist meistens ein Sonderfall. Sie ist komplexer, sensibler und weitreichender als in klassischen Produktions- oder Dienstleitungsbetrieben, in denen primär Maschinen, Gebäude oder Marken die Wertbasis bilden. In Tech-Unternehmen bestehen Geschäftsmodelle in der Regel aus immateriellen Vermögenswerten: aus Wissen, Daten, Software-…
News | Business | Trends 2025 | Trends Services | Services
Vertrauen statt Hype: Deutsche setzen auf Klarheit, Komfort und Sicherheit im Umgang mit Geld
Consumer Survey 2025 zeigt: Familie wichtiger als Influencer; Buy Now, Pay Later etabliert sich als Komfort-Tool; Banken bleiben zwischen Tradition und digitaler Transformation. Wie denken Verbraucherinnen und Verbraucher über Finanzen, Banking und neue Technologien? Riverty hat gemeinsam mit YouGov in einer repräsentativen Umfrage die Stimmungslage basierend auf dem Zukunftspapier FinTech 2040 erfasst [1]. Die…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security | Services
Vertrauen unter Beschuss: KI und Automatisierung befeuern eine neue Welle zielgerichteter Cyberkriminalität
Was sind die wichtigsten Veränderungen in der globalen Cybersicherheitslandschaft zwischen Juli und September 2025? Neue Erkenntnisse: KI-gestützte Phishing-Fabriken, zunehmende SMS-Kampagnen, Datenlecks und digitales Tracking prägen die Cyberkriminalitätslandschaft im dritten Quartal. Zu den wichtigsten Ergebnissen des Berichts Q3/2025 Gen Threat Report von Gen gehören 140.000 global durch KI generierte Phishing-Websites, einen Anstieg von durch KI…
News | Geschäftsprozesse | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Zwischen Vertrauen und Täuschung: Wie generative KI den Zahlungsverkehr verändert – und wie sich Banken schützen
Der digitale Zahlungsverkehr beschleunigt sich – und mit ihm die Risiken. Echtzeit-Transaktionen, API-basierte Schnittstellen und digitale Wallets sorgen für Geschwindigkeit, Komfort und neue Geschäftsmodelle. Gleichzeitig öffnet dieselbe Technologie Kriminellen neue Türen: Mit Hilfe generativer Künstlicher Intelligenz entstehen gefälschte Identitäten, Dokumente und Stimmen in nie dagewesener Qualität. Der Wettlauf zwischen Innovation und Manipulation hat längst begonnen.