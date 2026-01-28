Unternehmen prüfen Blockchain-Technologien für sichere Zahlungs- und Identitätsprozesse

Blockchain hat ihren Platz im Unternehmensdiskurs verändert. Was lange als experimentell galt, wird 2026 zunehmend als verlässlicher Technologiebaustein bewertet. IT-Entscheider schauen weniger auf kurzfristige Trends, sondern auf konkrete Anwendungsfälle mit messbarem Nutzen.

Im Mittelpunkt stehen nachvollziehbare Transaktionen, robuste Identitätsprüfungen und Prozesse, die auch in regulierten Umgebungen Bestand haben. Gerade dort, wo Compliance, Transparenz und Sicherheit zusammenkommen, gewinnt die Technologie an Relevanz.

Der reale Mehrwert zeigt sich nicht in abstrakten Versprechen, sondern in der Integration in bestehende Abläufe. Genau hier setzen viele Unternehmen an, wenn sie Blockchain als Infrastrukturkomponente prüfen.

Blockchain jenseits von Kryptowährungen

In vielen Organisationen hat sich der Blick auf Blockchain gelöst von der reinen Kryptowährungsdebatte. Stattdessen rücken verteilte Register, unveränderliche Transaktionsprotokolle und programmierbare Regeln in den Fokus. Diese Eigenschaften lassen sich in Zahlungs- und Abrechnungsprozessen ebenso nutzen wie in Lieferketten oder beim Identitätsmanagement.

Digitale Plattformen zeigen, wie wichtig transparente Zahlungswege geworden sind. Das gilt nicht nur für klassische E‑Commerce-Szenarien, sondern auch für streng regulierte Online-Angebote, bei denen Nachvollziehbarkeit entscheidend ist. Wer sich mit solchen Modellen beschäftigt, stößt zwangsläufig auf konkrete Beispiele, wie sich Blockchain-basierte Zahlungen einsetzen lassen, etwa wenn Nutzer Bitcoin bei Casino Spielen einsetzen, um Transaktionen effizient und überprüfbar abzuwickeln. Der technologische Kern dahinter ist für Unternehmen interessant, weil er zeigt, wie Vertrauen ohne zentrale Instanz hergestellt werden kann.

Dass diese Perspektive ankommt, belegen Zahlen: Laut einer Erhebung des ifo Instituts setzen bereits 7,2 % der deutschen Unternehmen Blockchain-Technologien ein oder planen deren Nutzung, wie die ifo-Zahlen zur Blockchain-Adoption zeigen. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr deutet auf eine zunehmende Normalisierung hin.

Sicherheits- und Compliance-Aspekte

Ein zentraler Treiber für das wachsende Interesse ist das Thema Sicherheit. Blockchain speichert Daten dezentral und manipulationsresistent, was die Integrität von Transaktionen erhöht. Für Unternehmen in regulierten Märkten bedeutet das eine zusätzliche Ebene der Absicherung.

Besonders relevant ist der Ansatz der Self-Sovereign Identity. Dabei behalten Nutzer die Kontrolle über ihre digitalen Identitäten, während Unternehmen verifizierbare Nachweise erhalten. Die Bundesnetzagentur beschreibt, wie Blockchain zur Umsetzung solcher selbstsouveränen Identitäten beitragen kann und damit Datenschutz und Nachvollziehbarkeit verbindet, wie im Self-Sovereign-Identity-Konzept erläutert wird.

Für CISOs und Compliance-Verantwortliche ist das ein spannender Ansatz. Identitätsprüfungen lassen sich revisionssicher dokumentieren, ohne mehr Daten zu speichern als notwendig. Das reduziert Risiken und unterstützt die Einhaltung regulatorischer Vorgaben.

Integration in bestehende IT-Landschaften

So überzeugend die Technologie ist, sie entfaltet ihren Nutzen nur, wenn sie sich integrieren lässt. Unternehmen prüfen daher genau, wie Blockchain mit ERP-Systemen, Cloud-Infrastrukturen und bestehenden Sicherheitsarchitekturen zusammenspielt. Insellösungen haben hier wenig Chancen.

Praktisch bedeutet das oft hybride Ansätze. Öffentliche oder konsortiale Blockchains werden über Schnittstellen angebunden, während sensible Logik weiterhin in internen Systemen verbleibt. Dieser Pragmatismus trägt dazu bei, dass Projekte nicht an Komplexität scheitern.

Auch wirtschaftlich wird Blockchain zunehmend als Infrastruktur verstanden. Der globale Markt wird für 2026 auf rund 13,7 Milliarden US‑Dollar geschätzt, wie ein globaler Marktbericht zeigt. Diese Größenordnung macht deutlich, dass es nicht mehr um Pilotprojekte allein geht, sondern um skalierbare Lösungen.

Relevanz für regulierte digitale Plattformen

Besonders deutlich wird der Mehrwert in regulierten digitalen Ökosystemen. Zahlungsdienste, Identitätsanbieter und Plattformbetreiber müssen Transparenz und Effizienz miteinander verbinden. Blockchain kann hier als verbindendes Element dienen.

Für IT-Entscheider bedeutet das vor allem eines: eine neue Option im Werkzeugkasten. Nicht jede Anwendung braucht eine Blockchain, aber dort, wo Vertrauen, Nachvollziehbarkeit und Dezentralität gefragt sind, lohnt sich die Prüfung. Die Technologie ist 2026 kein Allheilmittel, aber ein ernstzunehmender Baustein für sichere und zukunftsfähige digitale Prozesse.

1430 Artikel zu „Blockchain“

News | Blockchain | IT-Security | Strategien | Tipps Blockchain-Sicherheit: Lehren aus Krypto-Katastrophen Der exponentielle Aufstieg der Blockchain-Technologie und der Kryptowährungen hat das Finanzwesen und die digitalen Transaktionen neu definiert. Doch mit dem großen Potenzial gehen auch große Risiken einher. Laut einem Bericht von CNBC wurden im Jahr 2021 Kryptowährungen im Wert von über 13 Milliarden Euro von Hackern gestohlen. Diese alarmierende Statistik unterstreicht die dringende Notwendigkeit, die… Weiterlesen →

News | Blockchain Blockchain – Die Zukunft des Finanzwesens? Bidnachweis: canva.com Das erste Mal tauchte der Begriff Blockchain vor etwa zehn Jahren im Zusammenhang mit Bitcoin auf. Schon damals wurde für Experten deutlich, welches Potenzial die Technologie hat. Die Blockchain bietet eine dezentrale Alternative zur klassischen, zentralisierten Datenbank und wird das Finanzwesen komplett verändern! Für Banken und Unternehmen ist ein System notwendig, mit… Weiterlesen →

News | Digitalisierung | Trends 2021 Was bitte ist Blockchain? Viele Schlagworte der Digitalisierung sind der Bevölkerung noch unbekannt. Nur knapp 50 Prozent können die Begriffe Kryptowährungen, Big Data und Virtual Reality erklären. Bundesweiter Aktionstag am 18. Juni soll Digitalisierung verständlich machen – mit mehr als 700 angemeldeten Veranstaltungen. Latenz, Blockchain und Quantencomputer: Wer bei technischen Neuerungen mitreden möchte, muss sein Wörterbuch stetig erweitern.… Weiterlesen →

News | Blockchain | Business Wie Fußballvereine Blockchain nutzen: NFTs NFT ist das Kürzel der Stunde auf dem Finanzmarkt. Die so genannten Non-Fungibel-Tokens sind eine Art Währungseinheit, die durch die Blockchain einzigartig und nicht kopier- oder vermehrbar sind. Im Zuge des großen Bitcoin-Hypes sind die NFTs zu wichtigen fiktiven Handelsobjekten geworden. Inzwischen werden täglich NFTs im Wert von mehr als einer halben Millionen US-Dollar gehandelt.… Weiterlesen →

News | Blockchain | Produktmeldung Blockchain-Technologie zur Optimierung des P2P-Energiehandels Für flexiblere Handelsbedingungen und eine erweiterte Nutzung von Stromüberschüssen aus erneuerbaren Energien. Die deutsche Niederlassung der Mitsubishi Electric Europe B.V. gibt bekannt, dass ihre Muttergesellschaft Mitsubishi Electric Corporation in Tokio gemeinsam mit dem Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) eine originäre Blockchain [1] –Technologie entwickelt hat, die den Peer-to-Peer (P2P) Energiehandel [2] optimieren… Weiterlesen →

News | Blockchain | IT-Security Blockchain: Vorteile versus Cybersicherheitsrisiken Wenn es eine neue Technologie gibt, die in den letzten zehn Jahren mehr Menschen begeistert hat als alles andere, dann ist es Blockchain. Allein die Tatsache, dass Blockchain Sicherheit für sämtliche Transaktionen verspricht, war Grund genug, sie mit offenen Armen zu empfangen. Blockchain hat selbst Branchen wie den E-Commerce neu definiert, weil die Technologie schnelle,… Weiterlesen →

News | Blockchain | Whitepaper Wie die Blockchain ein dezentrales Finanzsystem ermöglicht Dezentrales, transparentes und vertrauenswürdiges Finanzsystem. Bitkom veröffentlicht Infopapier »Decentralized Finance – A new Fintech Revolution?«. Per E-Mail kann man heute weltweit jeder Person eine Nachricht zukommen lassen – warum kann man nicht genauso einfach dieser Person Geld senden? Oder einen Kredit gewähren? Diese Frage steht im Mittelpunkt der Debatte um Decentralized Finance (DeFi). Dabei handelt… Weiterlesen →

News | Blockchain | Digitalisierung Die verschiedenen Ebenen der Blockchain Eines der größten Merkmale der Blockchain ist die Transparenz unter den teilnehmenden Mitgliedern, es handelt sich hier um ein genehmigungsfreies Modell. Bei der Idee der Blockchain geht es um das vertrauensvolle Teilen, das über die Wahl des Konsensverfahrens hinausgeht. Bei Blockchain muss es nicht nur um den Austausch von Kryptowährung gehen, sondern auch um… Weiterlesen →