Solar TAP hat sich in kurzer Zeit als Erfolgsmodell für Technologietransfer bewährt und wird nun dauerhaft fortgeführt [1]. Die Helmholtz-Plattform beschleunigt Innovationen für gedruckte, flexible Photovoltaik und eröffnet Unternehmen einen schnellen Zugang zu High-End-Forschungsinfrastrukturen.

Foto: Gemeinsam mit dem Industriepartner SCIPRIOS im Rahmen von Solar TAP weiterentwickelte Materialscreening-Plattform. Copyright:Solar TAP/Kurt Fuchs

Die Helmholtz-Gemeinschaft verstetigt die Innovationsplattform Solar TAP, die vom Helmholtz-Institut Erlangen-Nürnberg (HI ERN) koordiniert wird [2]. Die drei beteiligten Helmholtz-Zentren – Forschungszentrum Jülich, Helmholtz-Zentrum Berlin und KIT – bündeln darin ihre Anlagen und Kompetenzen zu einem europaweit einzigartigen Innovationsökosystem.

Seit 2023 hat sich Solar TAP zu einem zentralen Knotenpunkt für Kooperationen zwischen Forschung und Industrie entwickelt. Nach einer herausragenden Evaluierung wird das Programm nun dauerhaft fortgeführt. Damit wird ein Modell weitergeführt, das gezeigt hat, wie moderne Forschungsinfrastrukturen Innovationen beschleunigen und neue Technologien schnell zur Marktreife führen können. Für Unternehmen bedeutet dies einen schnelleren Zugang zur Forschung, verlässliche Daten und kürzere Entwicklungswege.

Ob Rolle-zu-Rolle-Pilotanlagen, High-End-Drucktechnologien oder Digitale Zwillinge – Solar TAP öffnet Firmen den Zugang zu Infrastrukturen, die sonst nur großen Forschungseinrichtungen vorbehalten sind. Dort lassen sich Prototypen, Materialien oder ganze Fertigungsschritte unter realistischen Bedingungen testen. Im Fokus stehen gedruckte, ultraleichte und flexible Solarmodule, die sich frei formen und in Landwirtschaft, Gebäudehüllen oder mobile Systeme integrieren lassen.

Gefragte Plattform für Start-ups und Industrie

Heute gehören bereits mehr als 50 Unternehmen zum Netzwerk, von Start-ups bis zu globalen Marktführern – darunter praktisch alle wichtigen Hersteller neuartiger »Emerging«-Solarzellen. In Forschungsprojekten kooperieren inzwischen über 60 Firmen mit der Plattform. Gleichzeitig stiegen die industriellen Beiträge von rund 2 Millionen Euro (2023) auf fast 5 Millionen Euro (2025) – ein deutliches Zeichen für den Wert, den Unternehmen im offenen Zugang zur Helmholtz-Forschung sehen.

Schnell starten statt lange verhandeln

Ein Kernelement der Plattform sind die »Exploratory Innovation Activities« (EIA), die innerhalb weniger Tage bis Wochen starten können. Lange Vertragsroutinen werden hier durch ein gemeinsames Regelsystem der drei Helmholtz-Zentren abgekürzt. EIAs ermöglichen frühe Machbarkeitstests, minimieren Risiken und bilden häufig den Auftakt zu größeren Kooperationen oder führten bereits zu öffentlich geförderten Verbundvorhaben.

Exemplarische Projekte

AgriPV: Solarenergie und Landwirtschaft vereint!

In NRW und Portugal testet Solar TAP gemeinsam mit Unternehmen wie Bestema und Lusomorango semitransparente, organische PV-Module über Beerenkulturen. Die Feldversuche zeigen, wie Photovoltaik Pflanzen schützen und zugleich Strom erzeugen kann.

Gebäudetechnologien: PV als Teil der Architektur

Für die Erlanger Stadtwerke untersucht Solar TAP eine großflächige Fassadeninstallation flexibler Module des Herstellers Heliatek. Die Betriebsdaten fließen direkt zurück in die Produktentwicklung und verkürzen Innovationszyklen deutlich.

Produktionstechnologien: Vom Labor in die industrielle Fertigung

Mit Partnern wie Notion Systems und FOM Technologies entstanden neue Beschichtungs- und Druckprozesse für Perowskit-Solarzellen, die für industrielle Produktionslinien entscheidend sind. Gemeinsam mit Firmen wie LayTec und Solaveni wurden zudem verbesserte Messsysteme und ungiftige Vorläuferlösungen entwickelt.

5165 Artikel zu „Forschung“

News | IT-Security | Künstliche Intelligenz Wie generative KI die Sicherheitsforschung verändert Die Cybersicherheitsexperten des Tenable Research-Teams beobachten kontinuierlich die Bedrohungslandschaft und untersuchen die Veränderungen der von Angreifern eingesetzten Technologien und Techniken. Bei dieser Arbeit werden enorme Datenmengen analysiert, um den Unternehmen, die Tenable-Produkte einsetzen, kontextrelevante Hinweise zu geben. In den letzten Monaten haben die Sicherheitsbehörden weltweit ihre Besorgnis über den Einsatz von KI-Technologien wie ChatGPT… Weiterlesen →

News | Künstliche Intelligenz USU entwickelt im Forschungsprojekt AutoQML KI-Modelle für hochkomplexe Anwendungsfälle Quantencomputing ermöglicht maschinelles Lernen der nächsten Generation. Erlaubt Quantencomputing auch im Bereich KI einen Quantensprung? Das zumindest ist eines der Ziele des Forschungsprojektes AutoQML. Das Verbundprojekt mit acht Partnern aus Forschung und Industrie wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert und soll Lösungsansätze entwickeln, die Quantencomputing und maschinelles Lernen (ML) verknüpfen. USU wird… Weiterlesen →

News | Trends Wirtschaft | Business | Trends 2020 Zukunftsforschung: Wir brauchen mehr Innovation Die aktuelle Corona-Situation zeigt mit besonderer Klarheit den Innovationsbedarf unserer Gesellschaft, die sich auf dem Prinzip der Sozialen Marktwirtschaft gründet. Wenn die digitale Revolution in Amerika ihren Ursprung hatte, dann fand sie glühende Verfechter und Vorreiter in China. In Europa schauen wir mit einer Mischung aus Bewunderung und Befremden in den Fernen Osten. Die Geschwindigkeit,… Weiterlesen →

News | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz Autonomes Fahren: Forschungsprojekt PEGASUS abgeschlossen Noch sind gänzlich autonom fahrende Autos eine Zukunftsvision. Doch Forschung und Entwicklung in diesem Bereich machen große Fortschritte. Mitte Mai 2019 präsentierten die 17 am sogenannten PEGASUS-Projekt beteiligten Partner aus der deutschen Wirtschaft und Wissenschaft die Ergebnisse ihrer dreieinhalbjährigen Forschung. An dem vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) geförderten Projekt waren abgesehen von großen… Weiterlesen →

CeBIT 2016 Die CeBIT-Highlights aus dem »Forschungslabor« in Halle 6, Teil 1 Wohin führt uns der digitale Wandel? Woran tüfteln die Wissenschaftler führender Forschungsinstitute? Die CeBIT gewährt vom 14. bis 18. März einen Blick hinter die Kulissen der Labore und zeigt, was heute technisch machbar ist und morgen Realität sein kann. Die Bandbreite der Exponate in Halle 6 reicht vom Touchdisplay mit 3-D-Inhalten über mobile Konstruktionsroboter bis… Weiterlesen →

News | IT-Security | Tipps | Whitepaper BSI identifiziert Verbesserungsbedarf bei Passwortmanagern Passwörter begleiten den Alltag von Verbraucherinnen und Verbrauchern – sie sind für die Nutzung zahlreicher Onlinedienste, wie Onlineshopping, Social Media oder E-Maildienste, erforderlich. Passwortmanager stellen eine Möglichkeit zur Passwortverwaltung dar und leisten somit einen signifikanten Beitrag zur Absicherung von Onlineaccounts. Aufgrund der Sensibilität der in Passwortmanagern gespeicherten Daten bestehen hohe Anforderungen an deren IT-Sicherheit.… Weiterlesen →

News | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Produktmeldung Prozessoptimierung für die Öffentliche Hand Celonis investiert in Angebote für den Public Sector Celonis, globaler Marktführer im Bereich Process Intelligence, der Organisationen den erfolgreichen Einsatz von KI ermöglicht, verstärkt sein Engagement im Public Sector [1]. Damit schafft das Unternehmen die Basis für die digitale Transformation und nachhaltige Modernisierung der öffentlichen Verwaltung. Der Fokus liegt auf Prozessverbesserung und transparenter, ethischer KI-Nutzung… Weiterlesen →