Mentale Erschöpfung ist beruflicher Alltagsschmerz

Fast jeder zweite Beschäftigte fühlt sich an seinem Arbeitsplatz dauerhaft mental belastet.
Mentale Erschöpfung ist für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland ein ständiger beruflicher Begleiter. Das zeigt der aktuelle voiio Resilienz Report, für den 570 Beschäftigte zu Belastungsfaktoren im Job sowie zu deren Symptomen und Ursachen befragt wurden [1]. Die Ergebnisse der Umfrage sprechen eine klare Sprache: 46 % der Befragten fühlen sich in ihrem Beruf regelmäßig mental erschöpft. Weitere 38 % berichten zumindest von gelegentlicher Ermattung am Arbeitsplatz. Gerade mal ein Prozent der Teilnehmenden gibt in der Befragung an, nie von mentaler Müdigkeit betroffen zu sein. Die stärksten mentalen Energieräuber im beruflichen Alltag haben dabei weniger mit individueller Belastbarkeit oder Leistungsdruck zu tun, sondern sind vor allem struktureller Natur. Im Detail: 22 % der Befragten nennen zu viele gleichzeitige Aufgaben oder ständige Aufgabenwechsel als Grund für ihren Erschöpfungszustand. Fast ebenso viele (21 %) berichten von unklaren Prioritäten oder fehlender Planung. Weiteren 13 % macht mangelnde Wertschätzung von Führungskräften zu schaffen. Ständige Erreichbarkeit und eine zu hohe Informationsflut nennen 11 % als Ursache.
Mentale Kraftlosigkeit führt zu körperlichen Symptomen
Die Belastung im Job äußert sich bei den Betroffenen sowohl durch körperliche als auch durch emotionale Symptome. So klagen fast ein Viertel der Betroffenen (24 %) über körperliche Stressanzeichen wie Schlafstörungen oder Kopfschmerzen. 16 % registrieren, dass sie immer weniger belastbar werden. Fast ebenso viele (15 %) berichten von Schwierigkeiten, nach Feierabend abzuschalten, beschreiben sich als zunehmend gereizt und ungeduldig und haben mit Konzentrationsschwierigkeiten zu kämpfen. Gerade einmal 4 % erkennen in der Selbstdiagnose kaum oder gar keine Symptome.
Wirtschaftliche Unsicherheit und gesellschaftliche Polarisierung als zusätzlicher Stressfaktor
Interessant: Neben klassischen beruflichen Ursachen wirken auch externe Einflussfaktoren maßgeblich auf die mentale Leistungsfähigkeit von Beschäftigten. Allen voran: die wirtschaftliche Unsicherheit im Land. Diese nennen 35 % der Befragten als einflussreichen Faktor für ihre mentale Leistungsfähigkeit im Beruf. Gleich danach folgt die als solche wahrgenommene Polarisierung der Gesellschaft, die mehr als ein Viertel (26 %) emotional im Job belastet und eigenen Angaben zufolge ebenfalls auf die Leistungsfähigkeit drückt. Die anhaltende Diskussion um den Einsatz von künstlicher Intelligenz am Arbeitsplatz belastet 19 % der befragten mental. »Die Ursachen für mentale Erschöpfung im Job sind auch, aber nicht immer nur im direkten Arbeitsumfeld zu finden. Unsere Umfrage zeigt, dass externe gesellschaftliche oder wirtschaftliche Einflüsse zu einer emotionalen Überlastung von Mitarbeitenden führen kann. Das sollten Arbeitgeber unbedingt im Blick behalten und mit entsprechenden Arbeitgeberleistungen gegensteuern«, sagt Björn Wind, Geschäftsführer von voiio zu den Ergebnissen. Dazu passt: 26 % der Beschäftigten berichten davon, dass ihr Arbeitgeber regelmäßige Gesundheits- oder Sportangebote für sie schafft. 22,9 % der Unternehmen bieten zudem spezifische Programme zur Stressprävention an
[1] Der voiio Resilienz Report basiert auf einer Online-Befragung von 570 Beschäftigten in Deutschland. Er untersucht Häufigkeit und Symptome mentaler Erschöpfung, wesentliche Belastungsfaktoren im Berufsalltag sowie die Auswirkungen gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Entwicklungen auf Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit. Den kompletten Resilienz-Report ist hier kostenfrei erhältlich: https://voiio.de/materialien/voiio-resilienz-report-2025
voiio ist eine deutsche Plattform für die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben der Mitarbeitenden. voiio bündelt über 3.000 qualitätsgeprüfte Angebote aus den Bereichen Gesundheit, Familie und Arbeit – personalisiert und passgenau auf die individuelle Lebenslage der Mitarbeitenden abgestimmt. Gegründet 2018 in Berlin, vertrauen heute mehr als 1.000 Unternehmen deutschlandweit auf voiio als Partner für Mitarbeitendenwohl und Unternehmenserfolg.
Wie beugt man mentaler Erschöpfung am Arbeitsplatz vor?
Unternehmen sollten mentale Erschöpfung systematisch vorbeugen, Führung und Arbeitsgestaltung anpassen sowie niedrigschwellige Unterstützungs‑ und Monitoring‑Strukturen einführen. Diese Maßnahmen reduzieren Fehlzeiten, erhalten Produktivität und sichern langfristig Fachkräfte.
Überblick
Mentale Belastungen bleiben oft lange unsichtbar, schwächen Kreativität und Produktivität und führen zu erhöhten Fehlzeiten und Fluktuation. Viele Beschäftigte berichten von Erschöpfung und Burn‑out‑Symptomen; das hat messbare wirtschaftliche Folgen für Unternehmen.
Präventive Arbeitsgestaltung (Organisatorisch)
- Arbeitslast reduzieren und priorisieren: Aufgaben klar priorisieren; Überstunden begrenzen; realistische Deadlines setzen.
- Autonomie stärken: Mehr Entscheidungsspielraum bei Arbeitszeit, Reihenfolge und Methoden erhöht Motivation und senkt Stress.
- Flexible Arbeitsmodelle: Hybrid‑ und Gleitzeitmodelle zur besseren Vereinbarkeit von Arbeit und Erholung.
Führung, Kultur und Kommunikation
- Führungskräfte schulen: Früherkennung, Gesprächsführung bei Belastung und angemessene Reaktionen sind Pflicht.
- Psychologische Sicherheit fördern: Fehlerkultur, offene Kommunikation und Vorbildverhalten der Führung reduzieren Scham und Verstecken von Problemen.
- Psychische Gesundheit entstigmatisieren: Führungskräfte sollten psychische Auszeiten normalisieren (z. B. psychische Gesundheitstage) und selbst vorangehen.
Konkrete Unterstützungsangebote
- Niedrigschwellige Angebote: EAPs (Employee Assistance Programs), anonyme Beratungs‑Hotlines, Coaching und Kurzinterventionen.
- Strukturelle Hilfen: Regelmäßige Pausenräume, begrenzte Erreichbarkeitszeiten, klare Regeln zu E‑Mail‑Nutzung außerhalb der Arbeitszeit.
- Förderung von Resilienz: Trainings zu Stressmanagement, Schlafhygiene und Erholungstechniken; Teamworkshops zur Arbeitsorganisation.
Monitoring, Evaluation und rechtliche Aspekte
- Frühes Monitoring: Regelmäßige Puls‑Umfragen, Belastungs‑Checks und anonymisierte Gesundheitsdaten (DSGVO‑konform) zur Frü
- Klare Verantwortlichkeiten: Zuständigkeiten für Prävention, Krisenmanagement und Rückkehr‑Begleitung definieren.
- Stufenweiser Rollout: Pilotprojekte mit klaren Erfolgskriterien, anschließende Skalierung und Anpassung an Feedback.
Priorisierung für die Umsetzung
- Kurzfristig (0–3 Monate): Führungsschulungen, Regeln zur Erreichbarkeit, Pilot für psychische Gesundheitstage.
- Mittelfristig (3–12 Monate): EAP einführen, Monitoring‑Routine etablieren, Arbeitsprozesse anpassen.
- Langfristig: Kulturwandel, kontinuierliche Evaluation und Integration in HR‑
Albert Absmeier & KI
392 Artikel zu „Gesundheit mental“
Trends 2025 | News | Business | Trends Services | Lösungen | New Work | Tipps
Mentale (Un)Gesundheit: Stress, Depressionen und Ängste sind ein Massenphänomen
32 Prozent der für die Statista Consumer Insights in Deutschland befragten Menschen geben an, dass sie in den letzten zwölf Monaten vor der Umfrage psychische Probleme hatten. Darunter versteht die Erhebung ein breites Spektrum von Symptomen wie Stress, Depressionen und Ängste. Über die tatsächliche Verbreitung sagen die Ergebnisse indes nur bedingt etwas aus. Dass der…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Healthcare IT | Kommunikation | New Work | Strategien | Tipps
Mentale Gesundheit: Wie viele leiden unter Stress, Depressionen und Ängste?
32 Prozent der für die Statista Consumer Insights in Deutschland befragten Menschen geben an, dass sie in den letzten zwölf Monaten vor der Umfrage psychische Probleme hatten. Darunter versteht die Erhebung ein breites Spektrum von Symptomen wie Stress, Depressionen und Ängste. Über die tatsächliche Verbreitung sagen die Ergebnisse indes nur bedingt etwas aus. Dass der…
Trends 2025 | News | Business | Trends Services | Nachhaltigkeit | New Work | Services | Whitepaper
Mentale Gesundheit: Immer mehr Fehltage wegen psychischer Erkrankungen
50 Prozent mehr Arbeitsausfall durch Depressionen als im Vorjahr. Insgesamt 342 Fehltage je 100 Beschäftigte durch psychische Erkrankungen. Beschäftigte in der Kinderbetreuung und der Altenpflege am stärksten betroffen. Depressionen haben im vergangenen Jahr 50 Prozent mehr Fehltage verursacht als 2023. Während sich beim Krankenstand in Deutschland insgesamt eine leichte Entlastung abzeichnet, nimmt der Arbeitsausfall…
News | Business | Strategien | Ausgabe 11-12-2022
Diversität, Inklusion, mentale Gesundheit – Unternehmenskultur ist kein Schlagwort mehr
Diversität, Inklusion (D&I) und Wohlbefinden am Arbeitsplatz bekommen aktuell für Unternehmen eine ganz neue Bedeutung. Führungskräfte sehen sich nicht nur in den USA, sondern auch hierzulande mit der sogenannten »Great Resignation« konfrontiert – das Phänomen, dass bei Arbeitnehmenden seit der Pandemie in vielen Branchen Jobunzufriedenheit und eine hohe Wechselbereitschaft herrscht.
News | Business | Favoriten der Redaktion | Services
Mentale Gesundheit: Mitarbeitende brauchen mehr als nur Lippenbekenntnisse
Unternehmen, die den Bedarf erkannt haben, reagieren und starten Initiativen für mentale Gesundheit. Die Corona-Pandemie, aber auch die anderen aktuellen Krisen, haben zu starken psychischen Belastungen geführt. Bemerkbar macht sich das auch bei den Krankenständen in den Unternehmen. Durchschnittlich drei Tage pro Jahr ist jeder Angestellte in Deutschland aufgrund von psychischen Problemen krank [1].…
News | Trends 2020
Mentale Gesundheit: So verbreitet sind psychische Probleme
Am 10. Oktober ist Welttag der seelischen Gesundheit (World Mental Health Day). Dass psychische Probleme etwas völlig Normales sind, zeigt auch eine Erhebung des Statista Global Consumer Survey. 24 Prozent der etwas mehr als 2.000 Befragten gaben an, in den letzten zwölf Monaten eine depressive Phase erlebt zu haben, 14 Prozent litten in diesem Zeitraum…
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business | Favoriten der Redaktion | Healthcare IT | Kommunikation | Lösungen | New Work | Services
Psychisches Wohlbefinden: Besonders die Jungen fühlen sich mental belastet
Wie stark ist Deutschland mental belastet? Einen Annäherung auf die Antwort zu dieser Frage erlauben Daten des Robert Koch-Instituts. Dabei zeigen sich große Unterschiede zwischen den einzelnen Altersgruppen. So ist der Anteil der Erwachsenen mit niedrigem psychischem Wohlbefinden unter den Jüngeren mit rund 38 Prozent vergleichsweise hoch. Besonders stark betroffen sind Frauen, wie der Blick…
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business | Healthcare IT
Gesundheit: Milliardenmarkt Digital Health
Digitale Technologie trägt zunehmen dazu bei, unsere Gesundheit und die Gesundheitsversorgung insgesamt zu verbessern. Entsprechend steigen die Umsätze im so genannten »Digital Health«-Segment in Deutschland. Dazu zählen unter anderem Smartphones-Apps, Bio-Sensoren oder Online-Sprechstunden mit Ärzten, die über Webseiten oder Apps durchgeführt werden. Nach Schätzungen der Experten der Statista Market Insights werden die Umsätze im laufenden…
News | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | IT-Security | Strategien
Cybersicherheit im Gesundheitswesen: Zwischen regulatorischem Aufbruch und technischer Stagnation
Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen sind aufgrund sensibler Patientendaten, wertvoller Forschungsergebnisse und ihrer kritischen Dienstleistungen ein attraktives Ziel für Cyberkriminelle. Jüngste Analysen zur Cybersicherheitslage im Gesundheitswesen, etwa die Studie des Hasso-Plattner-Instituts »Alarmsignal Cybersicherheit«, zeichnen ein Bild einer sich zuspitzenden Bedrohungslage. Zwar befindet sich das Gesundheitswesen hinsichtlich seiner Gefährdungslage in »guter Gesellschaft« – man denke an die vielfach…
Trends 2025 | News | Digitalisierung | Trends Services | Favoriten der Redaktion | Kommunikation | Nachhaltigkeit | Services
Gesundheitskompetenz: 75 Prozent der Erwachsenen verstehen Gesundheitsinformationen nicht
Eine Mehrheit der Menschen in Deutschland hat Probleme im Umgang mit Gesundheitsinformationen. Das zeigt eine repräsentative Studie der Technischen Universität München (TUM). Die Daten zeigen eine Verschlechterung um mehr als 20 Prozent im Vergleich zu 2014. Die Defizite zeigten sich besonders bei Jüngeren. Bildung, Einkommen und Migrationsgeschichte hatten dagegen keinen Einfluss auf die Gesundheitskompetenz. …
News | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Kommunikation | Lösungen | New Work | Services | Strategien
Für mehr Gesundheit braucht es mehr Beteiligung junger Menschen
Anlässlich des World Health Summit in Berlin hat der WHO Youth Council seine Vision für gesündere Gesellschaften präsentiert. Der Jugendrat der Weltgesundheitsorganisation fordert die Politik auf, die Potenziale junger Menschen viel mehr zu nutzen und ihre Perspektiven einzubinden, um gesellschaftlichen Fortschritt zu erreichen. Die Bertelsmann Stiftung sowie bedeutende Jugendorganisationen unterstützen die Initiative. Eine bessere…
News | Digitalisierung | Services
Digitale Gesundheitsberatung: Wie Online-Plattformen die Pharmazie revolutionieren
Die Pharmazie steht am Beginn einer digitalen Revolution, die das Potenzial hat, sowohl die Art und Weise, wie wir Medikamente erhalten, als auch die Beratung durch Fachpersonal grundlegend zu verändern. Digitale Gesundheitsberatungen, unterstützt durch fortschrittliche Online-Plattformen, bieten beispiellose Möglichkeiten für Patienten und medizinisches Fachpersonal. Sie verbessern nicht nur den Zugang zu wichtigen medizinischen Informationen und…
News | Favoriten der Redaktion | Kommentar | Künstliche Intelligenz | Ausgabe 3-4-2024
Gesundes Business im Wandel – Gesundheit und Stabilität für das Unternehmen Mensch?
Wie wir durch KI und Co. unseren Verstand vergessen oder gar verlieren … Während die Technik an Fahrt aufnimmt, entwickelt sich der Mensch eher rückläufig. Ein Schelm, der hier jetzt Böses denkt.
News | Business | Favoriten der Redaktion | Strategien | Tipps
Warum sich Unternehmen stärker um die Gesundheit ihrer Mitarbeiter bemühen sollten
Das Jahr 2021 hat in vielen Branchen einen massiven Umbruch auf dem Arbeitsmarkt bedeutet. In Amerika nannte man das the Great Resignation. Die Menschen kündigten (und kündigen nach wie vor) ihre Jobs. Untersuchungen des Pew Research Centers zeigten, dass die Entwicklung vor allem auf niedrige Bezahlung, begrenzte Karrieremöglichkeiten und Geringschätzung am Arbeitsplatz zurückzuführen ist. Auch…
News | Industrie 4.0 | Infrastruktur | IT-Security
Fünf fundamentale Sicherheitsprobleme für kritische Infrastrukturen
Digitale Bedrohungen für kritische Infrastrukturen nehmen weiter zu. Angreifer haben es zunehmend auf betriebliche (Operational Technology, OT) und industrielle Steuerungssysteme (Industrial Control Systems, ICS) abgesehen. Das zeigt auch der Lagebericht zur IT-Sicherheit vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Die Betreiber der kritischen Infrastrukturen sehen sich allerdings mit großer Mehrheit »gut« (57 Prozent) oder »sehr…
News | Business
Gesundheitsmanagement: Gesunde und leistungsfähige Mitarbeiter trotz Corona-Krise
Um sie bestmöglich vor dem Corona-Virus zu schützen, haben deutsche Unternehmen ihre Angestellten zu großen Teilen ins Homeoffice beordert. Eine ebenso plausible wie umsichtige Maßnahme. Doch auch hier lauern gesundheitliche Gefahren, die sich zunächst nur schleichend bemerkbar machen, Wirtschaft und Staat aber langfristig umso teurer zu stehen kommen können. Mediziner warnen derzeit eindringlich vor umfassenden…
News | Healthcare IT | Rechenzentrum | Ausgabe 3-4-2020
Wie Technologie die Zukunft des Gesundheitswesens rapide ändert – Gesunde Technik
Krankheitserkennung, Behandlung und Heilung haben in den letzten Jahren rasante Fortschritte gemacht und häufig findet die Arbeit dabei nicht mehr physisch im Labor, sondern virtuell im Rechenzentrum statt.
News | Favoriten der Redaktion | Trends 2019 | Services | Tipps
Gesundheits-Vorsätze 2019: Viel Wasser trinken, gut schlafen, weniger Zucker und Stress
Eine Auswertung der Präventions-App YAS von 17.928 Nutzern zeigt: 16 % integrierten neue Gewohnheiten nachhaltig (über 4 Wochen hinweg), 15 % meditierten jeden Monat, (6.073 Minuten insgesamt) und 22 % verbesserten ihre Schlafqualität. 13 % erreichten ihre selbst gewählten Ziele zu 100 % und setzten dabei mehrheitlich auf den niedrigsten Schwierigkeitsgrad. Fazit: »Weniger ist mehr!…
News | Trends Kommunikation | Digitale Transformation | Digitalisierung | Trends Services | Trends 2019
Der Ruf nach mehr Digitalisierung im Gesundheitswesen
In der Studie »Connected Healthcare Consumer Report« gaben 6.000 Privatpersonen aus neun Ländern, davon über 500 aus Deutschland über ihre Meinung zum Versorgungssystem, zu Versicherern sowie Pharma- und Medizintechnikunternehmen Auskunft [1]. Zu den wichtigsten Erkenntnissen zählt, dass die Branche den Erwartungen der Patienten nicht gerecht wird. Die Hälfte (50 %) der Befragten aus Deutschland findet,…
News | Trends Wirtschaft | Business | Trends 2019
Geistige Gesundheit (eigentlich) genauso wichtig wie körperliche
Die meisten Deutschen (84 %) halten die eigene geistige Gesundheit für genauso wichtig wie ihr körperliches Wohlbefinden. Gleichzeitig haben weniger als vier von zehn Bundesbürgern (39 %) den Eindruck, dass das derzeitige Gesundheitssystem psychischen Erkrankungen denselben Stellenwert einräumt wie körperlichen Beschwerden. Das ist das Ergebnis einer globalen Studie des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Ipsos im Auftrag…