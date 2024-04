Gesundes Business im Wandel – Gesundheit und Stabilität für das Unternehmen Mensch?

Wie wir durch KI und Co. unseren Verstand vergessen oder gar verlieren … Während die Technik an Fahrt aufnimmt, entwickelt sich der Mensch eher rückläufig. Ein Schelm, der hier jetzt Böses denkt.

Sind unsere Unternehmen wirklich so gesund oder stehen sie näher am Abgrund, als sie es sich eingestehen wollen? Ich höre und lese immer wieder von großartigen Philosophien in Betrieben, selbstredend von hervorragenden Vorgesetzten, die alles im Griff haben, ihre Teams fördern, und, mit feinsäuberlicher Raffinesse Frust in der Belegschaft, Fluktuation und exorbitant hohe Krankenstände totschweigen.

Dabei setzt sich Erfolg heute aus der Verbindung von mentalpsychologischen und physischen Eigenschaften des Menschen und seiner Handlungs- und Veränderungsbereitschaft zusammen. Nicht aber aus KI-funktionalem Mindset oder gehorsamer Unterdrückung. Unternehmenserfolg und persönliche Gesundheit setzen das Verständnis eines vielschichtigen Themenkomplexes voraus. Führung übernehmen und etwas verändern wollen viele. Vielleicht sogar zu viele. Im digitalen Zeitalter müssen Unternehmen zugleich vernetzt, mobil, schnell und erfolgreich agieren.

Dazu wäre es von Vorteil, bereits heute dem Zeitalter voraus zu denken und die Arbeitswelt von Morgen zu konkretisieren. Alles Schwadronieren um Nichts, nützt auch nichts. Denn unsere Digital Natives haben die Arbeitswelt längst erobert, in ihren zahlreichen alternativen Ansätzen; sie nehmen erheblichen Einfluss auf das Unternehmen der Zukunft. Aufstieg und Fall stehen heute in unmittelbarem Zusammenhang mit der täglichen Bereitschaft, sich allen Herausforderungen zu stellen. Rosinenpicken hat mit moderner Philosophie und Wertegeschwafel in Betrieben nichts zu tun. Die Hürde, die wir alle nehmen müssen, ist eine neue Denkweise zu entwickeln, mit neuen Inhalten und Perspektiven, die frei ist von den »Giften« der Vergangenheit. Antiquierte Programmierungen unseres Geistes, mit der Unternehmen auch heute noch vielfach geführt werden, müssen wir ablegen, um eine saubere neue Zukunft zu erschaffen, die echte Perspektiven schafft.

Genau hier entsteht in zahlreichen Zweigen unserer Gesellschaft schon ein Konflikt. Der kritische Blick hinter die eigentliche Sache, ist kein einfacher. Während Sie mich, liebe Leserin, lieber Leser, nach der Uhrzeit fragen, stelle ich mir die Frage, was Zeit eigentlich ist; während Ihr Vorgesetzter Ihnen unterstellen wird, dass Sie früher Feierabend machen wollen und Sie eigentlich nur wissen wollten, wie spät es tatsächlich gerade ist. Vielleicht fragen Sie das nächste Mal besser die KI.

Was ich in Betrieben, Gesellschaft und Politik zunehmend wahrnehme, ist eine überhitzte Kommunikation, die Gemüter weder besänftigt noch irgendeinen Nutzen hervorbringt. Ich persönlich halte die zunehmende scharfe Form von Gesprächen für kritisch. Das Bedürfnis nach Werten in der Gesellschaft ist erstaunlicherweise groß. Man könnte sagen, die Nachfrage nach philosophischen Ansätzen boomt. Philosophie als Solches aber braucht Zeit. Zeit zum Nachdenken. Zeit, sich eine Meinung zu bilden. Eine Meinung haben ist gut. Meinungen existieren viele. Eine fundierte Meinung aber heißt, sich eine begründete Meinung zu bilden, das braucht ein umfangreiches Wissen, analytische Fähigkeiten, Gesprächsbereitschaft und Erfahrung, die Komplexität unterschiedlicher Wahrnehmungen und Bedürfnisse auf den Punkt zu bringen.

Die aktuellen Themen, die unsere Existenz auf den Kopf zu stellen scheinen, überlagen und überfordern bisweilen. Woran liegt das? In unsicheren Zeiten suchen wir Halt, einen stabilen Arbeitsplatz, Nähe, finanzielle Stabilität, und stellen doch fest, wie unterschiedlich Menschen, auch in ihren Absichten, tatsächlich sind. Anspannungen, die sich auf verschiedenen Wegen Ausdruck verleihen, sind die Folge. Kaum einer nimmt sich die Zeit, für echten Dialog oder fürs Zuhören.

Was zeichnet einen guten Dialog aus? Ich persönlich habe festgestellt, dass es manchmal wichtig ist, weniger Termine zu haben, um viel Zeit, mit Menschen verbringen zu können, die man liebt oder die für einen arbeiten. Das wiederum bedeutet, sich kritisch selbst zu hinterfragen und sich aktiv mit sich und seinem Wesen auseinanderzusetzen.

Sich selbst infrage stellen zu können, ist die Grundvoraussetzung für innovatives und wertschätzendes Miteinander, sowie ein gesundes Betriebsklima. Insofern können wertebasierte oder philosophische Ansätze das Leben komplizierter und leichter zugleich machen.

Liebe Unternehmerinnen, Liebe Unternehmer, Philosophie stellt viele Fragen, trifft Unterscheidungen, ohne zu moralisieren. Philosophie macht das Leben bunter und reicher. Geisteswissenschaftlich ergründet die Philosophie neue Themenfelder, die Menschen ethisch führen, sie leiten. Der moralische Zeigefinger auf die Belegschaft, wird Ihnen keinen Nährboden für gesundes Wachstum bringen. Großartige Teams entstehen nur durch großartige Chefs. Das Wissen für die Lösungen von Herausforderungen sitzt dabei direkt vor Ihrer Nase: Ihre Mitarbeitenden. Wer sonst sollte Ihnen unvergleichbare Insiderperspektiven bieten, seinen eigenen Erfahrungsschatz gepaart mit unverzichtbarem Praxiswissen einbringen. Ihre Mitarbeitenden kennen die Problemfelder und Störmechanismen, die mit vereinten Kräften effizient behoben werden könn(t)en. Nutzen Sie die Kreativität und das Potenzial Ihrer eigenen Leute und sparen Sie ganz nebenbei Unsummen von Beraterhonoraren oder Ausgaben für künstliche Intelligenzen an der falschen Stelle. Das Einbeziehen Ihrer eigenen Leute in Entscheidungs- und Entwicklungsprozesse, schätzt deren Meinung. Ich stelle mir oft die Frage, warum viele Betriebe dieses grenzenlose Potenzial nicht nutzen. Vielleicht, weil es mit Introspektion der Führungskraft zu tun hat. Sie müssen selbst in der Lage sein, die Weichen zu stellen, für eine offene, das heißt ehrliche und vorurteilsfreie Problem- und Konfliktlösungskultur zu sorgen. Vielleicht ist es auch bequemer, unbequemes der künstlichen Intelligenz zu übertragen, schließlich widerspricht sie nicht, zeigt keine Emotionen, bleibt sachlich nüchtern, solange wir ihr keine Hassbotschaften implizieren. Und dennoch führen die künstlichen Systeme, die wir geschaffen haben zur Verknappung und Verrohung unseres Miteinanders. Piktogramme zum Beispiel sind Wegweiser, die helfen, sich in der internationalen Welt zurecht zu finden. Die Kurzdarstellung von Sachverhalten, ob in Bildern oder Kurztexten, wie auf Social-Media-Kanälen, oder das Schweigen von Führungskräften, bergen hingegen die Gefahr von Missverständnissen durch Unklarheit und zu viel Interpretationsspielraum.

Wir müssen uns in der Komplexität unserer Zeit, wieder Zeit nehmen. Zeit für Introspektion kann helfen, an sich zu arbeiten im herkömmlichen Sinne. Selbstoptimierung richtig verstanden, als Person, die Luft und Spannung noch oben hat, ist etwas Wunderbares. Selbstoptimierung, wie sie heute – auch in Unternehmen zur Persönlichkeitsentwicklung – verstanden und praktiziert wird, gleicht der Selbstzerstörung.

Wichtig sind gute Gespräche; Gespräche nicht einfach nur zu führen, sondern sie zu entwickeln. Neugierig und offen in ein Gespräch einzusteigen, ist die hohe Kunst des Dialogs; in die Tiefe gehen, nicht ausfransen, nicht von Thema zu Thema hüpfen. Im Gespräch und Thema vorankommen ist das Gebot eines wertvollen Gesprächs und eines stabilen Fundaments für Wachstum. Am Ende muss bei allen Gesprächspartnern immens viel an Mehr an Wissen, Erkenntnissen, Ideen und Lösungen herauskommen.

Es braucht nicht viel dazu, und doch alles:

Klare Vision

Ein guter Leader hat eine klare Vision, lädt dazu ein, dieser zu folgen und kommuniziert sie ehrlich, leidenschaftlich und kompetent.

Ein guter Leader hat eine klare Vision, lädt dazu ein, dieser zu folgen und kommuniziert sie ehrlich, leidenschaftlich und kompetent. Empathie

Wertschätzung und Einfühlungsvermögen gegenüber allen Teammitgliedern fördern Vertrauen, Zusammenarbeit und Zusammenhalt.

Wertschätzung und Einfühlungsvermögen gegenüber allen Teammitgliedern fördern Vertrauen, Zusammenarbeit und Zusammenhalt. Kommunikation

Effektive Kommunikation ist unabdingbar, um Missverständnisse zu vermeiden und den Teamspirit zu vertiefen; ohne versteckte und subtile Fallstricke.

Effektive Kommunikation ist unabdingbar, um Missverständnisse zu vermeiden und den Teamspirit zu vertiefen; ohne versteckte und subtile Fallstricke. Vorbild

Leader gehen mit gutem Beispiel voran und predigen Werte nicht nur, sondern sie selbst verkörpern diese aktiv. Bleiben moderne Ansätze inhaltslose Phrasen oder dienen lediglich als schöne Schmuckstücke auf der Homepage, werden Zwietracht und Konkurrenz im Team gefördert.

Leader gehen mit gutem Beispiel voran und predigen Werte nicht nur, sondern sie selbst verkörpern diese aktiv. Bleiben moderne Ansätze inhaltslose Phrasen oder dienen lediglich als schöne Schmuckstücke auf der Homepage, werden Zwietracht und Konkurrenz im Team gefördert. Feedback

Nur durch konstruktives Feedback kann sich jeder weiterentwickeln. Ständiges Draufhauen oder Schleifen an der Persönlichkeit, haben mit konstruktivem Feedback nichts zu tun und treiben Mitarbeitende in die Flucht.

Verantwortung

»Verantwortung ist kein Wanderpokal« (Zitat: Carsten Maschmeyer). Der Leader trägt die Verantwortung für alle Erfolge und Misserfolge. Nicht der Mitarbeitende.

»Verantwortung ist kein Wanderpokal« (Zitat: Carsten Maschmeyer). Der Leader trägt die Verantwortung für alle Erfolge und Misserfolge. Nicht der Mitarbeitende. Entscheidungen

Echte Leader treffen auch in schwierigen Situationen Entscheidungen und übertragen sie nicht auf ihre Mannschaft.

Echte Leader treffen auch in schwierigen Situationen Entscheidungen und übertragen sie nicht auf ihre Mannschaft. Professionalität

Der gute Leader ist Menschenkenner und setzt seine Leute entsprechend ihren Stärken ein und fördert diese. Wer Potenzial an den Schwächen misst, hat in der Führungsriege nichts zu suchen.

Der gute Leader ist Menschenkenner und setzt seine Leute entsprechend ihren Stärken ein und fördert diese. Wer Potenzial an den Schwächen misst, hat in der Führungsriege nichts zu suchen. Zuhören

Gute Leader hören zu. Zuhören, ohne zu interpretieren, ist und bleibt die Königsdisziplin der Kommunikation. Das müssen viele wieder lernen. Wer ganz bei sich ist, ist immer näher beim anderen.

Mehr Macht, mehr Besitz, mehr Umsatz, weiter wie bisher, ist die alt einhergebrachte, von Gier getriebene Lebensmaxime, die keine Zukunftsfragen beantworten werden wird. Der Preis, den die Menschheit weltweit dafür zu zahlen haben wird, ist jetzt schon sehr hoch.

Neues Denken und neues Handeln sind erforderlich, um künftig krisensicher, erfolgreich und gesund am Markt bestehen zu können. Handeln statt Behandeln ist hier das Gebot. Das menschliche Ökosystem sowie das Ökosystem eines Unternehmens beeinflussen unser Gehirn, und damit neuronale Fähigkeiten, unser Verhalten, unsere Gesundheit, Motivation und Leistungsfähigkeit. Die Komplexität von Zusammenhängen und Wirkrichtungen emotionaler, psychologischer und neurologischer Bewegungen in Körpersystemen sowie politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen nehmen erheblichen Einfluss auf unseren Erfolg und unser aller Zukunft. Geben wir der menschlichen Intelligenz wieder mehr Raum.

Gabi Claudia Stratmann,

Business-Philosophin,

Gesellschaftstheoretikerin,

Autorin

