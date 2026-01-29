»Die Weiterentwicklung und der Einsatz künstlicher Intelligenz wird 2026 die Agenda des UCC-Markts bestimmen«

Florian Buzin gibt einen Ausblick auf 2026 / Künstliche Intelligenz und Cloud als Treiber künftiger Entwicklungen.
Für die zur Gamma-Gruppe gehörenden Unternehmen STARFACE, estos und Gamma Deutschland markiert das Jahr 2026 einen wichtigen Meilenstein. Im Fokus stehen neben voranschreitender Integration der Firmen vor allem technologische Weiterentwicklungen. Hier sind vor allem die Cloud-Adaption und die KI-Integration maßgebliche Treiber. Florian Buzin, STARFACE CEO und Managing Director bei Gamma Communications, fasst die aus seiner Sicht wichtigsten Trends und Entwicklungen zusammen, die den UCC-Markt in den kommenden Monaten prägen werden.
»Nach der Übernahme der STARFACE Gruppe durch Gamma stand für uns 2025 die Integration im Fokus«, erläutert Florian Buzin. »Das Fundament für die Zusammenführung wurde erfolgreich gelegt, und nun gilt es, die weitere Konsolidierung voranzutreiben und umfassende Synergiepotenziale zwischen den Schwesterunternehmen zu heben. Unabhängig davon wird uns 2026 natürlich auch die Weiterentwicklung unserer Produkte beschäftigen – allen voran der Ausbau der KI-Funktionalitäten.«
Evolution der KI Use Cases
»Die künstliche Intelligenz wird die Agenda des UCC-Markts weiterhin bestimmen und sich gleichzeitig in mehreren Dimensionen weiterentwickeln. Einerseits werden standardisierte KI-Lösungen zunehmend in die Geschäftsprozesse kleiner und mittlerer Unternehmen integriert, etwa Bots zur Terminvereinbarung in Hotels oder Arztpraxen. Andererseits werden hochspezialisierte Modelle in Form von maßgeschneiderten Helpdesks den Support bei Unternehmen aus der Enterprise-Klasse unterstützen.«
Beschleunigung der Cloud-Adaption
»Die Nachfrage nach KI wird einen Strukturwandel anstoßen und den UCC-Markt in zwei Lager teilen: Auf der einen Seite stehen Anbieter, die noch auf alte Technologien aus der ISDN-Welt fokussieren. Für diese wird der Sprung ins KI-Zeitalter mit enormen Herausforderungen verbunden sein. Die neue Generation der Hersteller, die auf Cloud-native UCC-Lösungen setzen, können deren volles Potenzial entfalten und KI viel einfacher einsetzen. Der Trend in Richtung Cloud wird sich also nochmals beschleunigen.«
STARFACE Spirit soll bleiben
»Neben der Bündelung der Vertriebsorganisationen von STARFACE, estos und Gamma in der neugegründeten Gamma Sales treiben wir die Konsolidierung 2026 auch in weiteren Organisationsteilen voran – etwa im Produktmanagement und im Marketing«, so Florian Buzin. Für 2026 hat er einen Wunsch: »Ich wünsche mir, dass wir diese Konsolidierung hinbekommen, ohne unsere DNA und unseren Firmen-Spirit zu verlieren. Unsere Mitarbeitenden sollen auch weiterhin Spaß an ihrer Arbeit haben. Dann bleiben wir ein Unternehmen, das auch weiterhin vom Markt als zuverlässiger, fairer Partner wahrgenommen wird, mit dem man gerne zusammenarbeitet.«
Foto: (c) STARFACE
