»Die Weiterentwicklung und der Einsatz künstlicher Intelligenz wird 2026 die Agenda des UCC-Markts bestimmen«

Florian Buzin gibt einen Ausblick auf 2026 / Künstliche Intelligenz und Cloud als Treiber künftiger Entwicklungen.

Für die zur Gamma-Gruppe gehörenden Unternehmen STARFACE, estos und Gamma Deutschland markiert das Jahr 2026 einen wichtigen Meilenstein. Im Fokus stehen neben voranschreitender Integration der Firmen vor allem technologische Weiterentwicklungen. Hier sind vor allem die Cloud-Adaption und die KI-Integration maßgebliche Treiber. Florian Buzin, STARFACE CEO und Managing Director bei Gamma Communications, fasst die aus seiner Sicht wichtigsten Trends und Entwicklungen zusammen, die den UCC-Markt in den kommenden Monaten prägen werden.

»Nach der Übernahme der STARFACE Gruppe durch Gamma stand für uns 2025 die Integration im Fokus«, erläutert Florian Buzin. »Das Fundament für die Zusammenführung wurde erfolgreich gelegt, und nun gilt es, die weitere Konsolidierung voranzutreiben und umfassende Synergiepotenziale zwischen den Schwesterunternehmen zu heben. Unabhängig davon wird uns 2026 natürlich auch die Weiterentwicklung unserer Produkte beschäftigen – allen voran der Ausbau der KI-Funktionalitäten.«

Evolution der KI Use Cases

»Die künstliche Intelligenz wird die Agenda des UCC-Markts weiterhin bestimmen und sich gleichzeitig in mehreren Dimensionen weiterentwickeln. Einerseits werden standardisierte KI-Lösungen zunehmend in die Geschäftsprozesse kleiner und mittlerer Unternehmen integriert, etwa Bots zur Terminvereinbarung in Hotels oder Arztpraxen. Andererseits werden hochspezialisierte Modelle in Form von maßgeschneiderten Helpdesks den Support bei Unternehmen aus der Enterprise-Klasse unterstützen.«

Beschleunigung der Cloud-Adaption

»Die Nachfrage nach KI wird einen Strukturwandel anstoßen und den UCC-Markt in zwei Lager teilen: Auf der einen Seite stehen Anbieter, die noch auf alte Technologien aus der ISDN-Welt fokussieren. Für diese wird der Sprung ins KI-Zeitalter mit enormen Herausforderungen verbunden sein. Die neue Generation der Hersteller, die auf Cloud-native UCC-Lösungen setzen, können deren volles Potenzial entfalten und KI viel einfacher einsetzen. Der Trend in Richtung Cloud wird sich also nochmals beschleunigen.«

STARFACE Spirit soll bleiben

»Neben der Bündelung der Vertriebsorganisationen von STARFACE, estos und Gamma in der neugegründeten Gamma Sales treiben wir die Konsolidierung 2026 auch in weiteren Organisationsteilen voran – etwa im Produktmanagement und im Marketing«, so Florian Buzin. Für 2026 hat er einen Wunsch: »Ich wünsche mir, dass wir diese Konsolidierung hinbekommen, ohne unsere DNA und unseren Firmen-Spirit zu verlieren. Unsere Mitarbeitenden sollen auch weiterhin Spaß an ihrer Arbeit haben. Dann bleiben wir ein Unternehmen, das auch weiterhin vom Markt als zuverlässiger, fairer Partner wahrgenommen wird, mit dem man gerne zusammenarbeitet.«

Foto: (c) STARFACE

610 Artikel zu „UCC“

News | Kommunikation | New Work Mobiles Arbeiten: Der blinde Fleck in UCC-Konzepten In vielen Unternehmen und Branchen ist mobiles Arbeiten nicht mehr wegzudenken. Gerade bei Frontline Workern – sei es im Außendienst, an Kraftwerken und Anlagen, im Einzelhandel oder auf der Baustelle – gehören mobile Endgeräte daher mittlerweile zur Standardausstattung. Dass hier Konzepte wie Unified Communication and Collaboration (UCC) erforderlich sind, um eine reibungslose standortunabhängige Kommunikation zu… Weiterlesen →

News | Business | Strategien Weiterqualifizierung mit SAP: SuccessFactors Learning oder Litmos Training? Die digitale Transformation führt zu einem enormen Umbruch am Arbeitsmarkt: Während vor allem immer mehr Routineaufgaben von IT übernommen werden und damit Jobs wegfallen, fehlt für neue Aufgaben qualifiziertes Personal. Um der sich wandelnden Situation gerecht zu werden, können Unternehmen auch auf die Weiterqualifizierung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen. Mit SAP SuccessFactors Learning und SAP… Weiterlesen →

News | IT-Security | Strategien | Tipps Prävention statt Reaktion: KI-gestützt Angriffsflächen minimieren Sicherheitsverantwortliche müssen zunehmend komplexe und volatile Angriffsflächen verteidigen und Risiko- und Compliance-Management oft mit zu knappen Ressourcen und Budgets abbilden. Dem gegenüber steht eine steigende Angriffsflut, die durch den Missbrauch von Tools auf Basis künstlicher Intelligenz in ihrer Frequenz und Qualität noch an Gefahr gewinnt. Es benötigt daher neue Ansätze, die Angriffsflächen deutlich minimieren und… Weiterlesen →

News | Business | IT-Security | Services | Strategien IT-Security-Strategie für komplexe Landschaften entwickeln »Eine IT-Security-Strategie für komplexe Landschaften zu entwickeln, sollte zu Jahresbeginn ganz oben auf der Agenda stehen.« Die meisten Cyberangriffen in der EU finden in Deutschland statt, und die Schwachstellen in den IT-Infrastrukturen nehmen täglich zu. Viele Unternehmen stehen daher vor der Frage, wie sie ihre IT-Sicherheit strategisch neu ausrichten können. Im Interview stellen Stefan Rothmeier… Weiterlesen →