Das Ende traditioneller Managementstrukturen

Die Erkenntnisse von zehn globalen Leadership Experten: Flachere Hierarchien, eine integrative Führung, KI-gestützte Entscheidungsfindung und kontinuierliche Talenttransformation bilden die Grundpfeiler für die dauerhafte Anpassungsfähigkeit von Unternehmen.

Tata Consultancy Services (TCS), Anbieter von IT-Dienstleistungen, Beratung und Geschäftslösungen, und die Peter Drucker Society Europe haben ihren gemeinsamen Bericht »New Leadership for the Perpetually Adaptive Enterprise« veröffentlicht [1]. Grundlage sind Interviews mit zehn von der Peter Drucker Society Europe nominierten globalen Führungsexperten. Ihr klares Fazit: Traditionelle Managementstrukturen haben ausgedient. Um zukunftsfähig zu sein, müssen Unternehmen ihre Strukturen, ihre Führungskultur und ihren Technologieansatz grundlegend überdenken.

Gleichzeitig bietet der Bericht Führungskräften strategische Leitlinien und konkrete Empfehlungen, um inmitten geopolitischer Umbrüche, sich wandelnder Energiesysteme und dynamischer Kundenerwartungen erfolgreich zu agieren.

Wichtige Erkenntnisse des Berichts für Unternehmen:

Starre Hierarchien abbauen, um die Entscheidungsfindung zu dezentralisieren, Mitarbeiter näher am Kunden zu stärken – und somit eine Echtzeit-Reaktion auf Marktveränderungen zu ermöglichen.

Eine adaptive und inklusive Führungskultur etablieren, in der Führungskräfte als »Orchestratoren« agieren, die Netzwerke statt Hierarchien dirigieren und eigenverantwortliche Teams befähigen.

Technologie und KI als kraftvolle Instrumente einsetzen, um neue Geschäftsmodelle zu ermöglichen, die Entscheidungsfindung zu unterstützen und die Zusammenarbeit zu verbessern, wobei die die Befähigung der Mitarbeiter (»Human first, tech enabled«) stets im Mittelpunkt steht.

Disruption als Chance begreifen und aktiv gestalten, indem sich Unternehmen nicht auf den konventionellen Weg der Systemanpassung beschränken, sondern auf strukturierte Innovation setzen und so Disruption kontrolliert zum eigenen Vorteil nutzen.

»Freedom to fail« – eine neue Kultur des Lernens etablieren, die psychologische Sicherheit fördert, Experimente belohnt und Misserfolge als Teil des Fortschritts anerkennt, um kontinuierliches Lernen als tägliche Praxis zu verankern – und Talente durch sinnstiftende Arbeit, Flexibilität und Wachstumschancen zu binden.

Sapthagiri Chapalapalli, Head of Europe bei TCS, sagt: »In einem Geschäftsumfeld, das kontinuierlich im Wandel begriffen ist, begegnen Unternehmen beispiellosen Herausforderungen. Dieses dynamische Umfeld verlangt von Führungskräften eine grundlegend neue Denkweise. Unternehmen, die Agilität und Innovation annehmen, können das globale Geschäftsumfeld souverän steuern, Chancen ergreifen und Erfolg neu definieren. Diese Organisationen halten nicht nur Schritt mit dem Wandel, sondern sind auch prädestiniert, zukünftige Herausforderungen in Chancen zu verwandeln.«

Dr. Johan Roos, Executive Director, Vienna Center for Management Innovation, Peter Drucker Society Europe, erklärt: »Was geschieht, wenn die einst definierenden Qualitäten guten Managements – Urteilsvermögen, Kreativität und Zusammenarbeit – stillschweigend an Algorithmen delegiert werden? Die Antwort darauf wird nicht nur die Zukunft von Organisationen, sondern die Zukunft des Managements selbst prägen. Dieser gemeinsame Bericht von TCS und der Peter Drucker Society Europe verkörpert denselben Forschungsgeist, der die Drucker Forum Community antreibt: nicht nur zu fragen, wie man Wandel managt, sondern wie man das Management selbst erneuert.«

Der vollständige Bericht »New Leadership for the Perpetually Adaptive Enterprise« ist auf der Website von TCS verfügbar.

Download PDF: tcs-drucker-report-digital

6539 Artikel zu „Management Führung“

News | Business | IT-Security | Produktmeldung Sitzungsmanagement in Führungsgremien: Vertraulichkeit braucht Struktur Wer in Führungsgremien sitzt, trifft Entscheidungen mit Tragweite – für Unternehmen, öffentliche Institutionen oder ganze Gesellschaftsbereiche. Die dazugehörigen Protokolle, Sitzungsunterlagen und Beschlussvorlagen enthalten oftmals vertrauliche und haftungsrelevante Informationen. Dennoch fehlt es in der Praxis häufig an klar geregelten, sicheren Abläufen: Dokumente kursieren per E-Mail, Versionen werden verwechselt, Zugriffsrechte sind unklar. Das birgt nicht nur enorme… Weiterlesen →

News | Business | Geschäftsprozesse | Whitepaper Warum jede Führungskraft einen Risikomanagementplan haben sollte Geschäftsrisiken sind ein wichtiges Thema für Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter – vor allem, weil es sich um Fehler handelt, die sie Zeit und Geld kosten. Betriebsleiter jonglieren täglich mit unterschiedlichen Risiken. Es ist ihre Aufgabe, bestehende Risiken zu bewerten und abzuschwächen sowie Strategien zur Vermeidung künftiger Risiken zu entwickeln. Dabei steht viel auf dem Spiel:… Weiterlesen →