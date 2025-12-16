Das Ende traditioneller Managementstrukturen

Die Erkenntnisse von zehn globalen Leadership Experten: Flachere Hierarchien, eine integrative Führung, KI-gestützte Entscheidungsfindung und kontinuierliche Talenttransformation bilden die Grundpfeiler für die dauerhafte Anpassungsfähigkeit von Unternehmen.
Tata Consultancy Services (TCS), Anbieter von IT-Dienstleistungen, Beratung und Geschäftslösungen, und die Peter Drucker Society Europe haben ihren gemeinsamen Bericht »New Leadership for the Perpetually Adaptive Enterprise« veröffentlicht [1]. Grundlage sind Interviews mit zehn von der Peter Drucker Society Europe nominierten globalen Führungsexperten. Ihr klares Fazit: Traditionelle Managementstrukturen haben ausgedient. Um zukunftsfähig zu sein, müssen Unternehmen ihre Strukturen, ihre Führungskultur und ihren Technologieansatz grundlegend überdenken.
Gleichzeitig bietet der Bericht Führungskräften strategische Leitlinien und konkrete Empfehlungen, um inmitten geopolitischer Umbrüche, sich wandelnder Energiesysteme und dynamischer Kundenerwartungen erfolgreich zu agieren.
Wichtige Erkenntnisse des Berichts für Unternehmen:
- Starre Hierarchien abbauen, um die Entscheidungsfindung zu dezentralisieren, Mitarbeiter näher am Kunden zu stärken – und somit eine Echtzeit-Reaktion auf Marktveränderungen zu ermöglichen.
- Eine adaptive und inklusive Führungskultur etablieren, in der Führungskräfte als »Orchestratoren« agieren, die Netzwerke statt Hierarchien dirigieren und eigenverantwortliche Teams befähigen.
- Technologie und KI als kraftvolle Instrumente einsetzen, um neue Geschäftsmodelle zu ermöglichen, die Entscheidungsfindung zu unterstützen und die Zusammenarbeit zu verbessern, wobei die die Befähigung der Mitarbeiter (»Human first, tech enabled«) stets im Mittelpunkt steht.
- Disruption als Chance begreifen und aktiv gestalten, indem sich Unternehmen nicht auf den konventionellen Weg der Systemanpassung beschränken, sondern auf strukturierte Innovation setzen und so Disruption kontrolliert zum eigenen Vorteil nutzen.
- »Freedom to fail« – eine neue Kultur des Lernens etablieren, die psychologische Sicherheit fördert, Experimente belohnt und Misserfolge als Teil des Fortschritts anerkennt, um kontinuierliches Lernen als tägliche Praxis zu verankern – und Talente durch sinnstiftende Arbeit, Flexibilität und Wachstumschancen zu binden.
Sapthagiri Chapalapalli, Head of Europe bei TCS, sagt: »In einem Geschäftsumfeld, das kontinuierlich im Wandel begriffen ist, begegnen Unternehmen beispiellosen Herausforderungen. Dieses dynamische Umfeld verlangt von Führungskräften eine grundlegend neue Denkweise. Unternehmen, die Agilität und Innovation annehmen, können das globale Geschäftsumfeld souverän steuern, Chancen ergreifen und Erfolg neu definieren. Diese Organisationen halten nicht nur Schritt mit dem Wandel, sondern sind auch prädestiniert, zukünftige Herausforderungen in Chancen zu verwandeln.«
Dr. Johan Roos, Executive Director, Vienna Center for Management Innovation, Peter Drucker Society Europe, erklärt: »Was geschieht, wenn die einst definierenden Qualitäten guten Managements – Urteilsvermögen, Kreativität und Zusammenarbeit – stillschweigend an Algorithmen delegiert werden? Die Antwort darauf wird nicht nur die Zukunft von Organisationen, sondern die Zukunft des Managements selbst prägen. Dieser gemeinsame Bericht von TCS und der Peter Drucker Society Europe verkörpert denselben Forschungsgeist, der die Drucker Forum Community antreibt: nicht nur zu fragen, wie man Wandel managt, sondern wie man das Management selbst erneuert.«
Der vollständige Bericht »New Leadership for the Perpetually Adaptive Enterprise« ist auf der Website von TCS verfügbar.
https://www.tcs.com/content/dam/global-tcs/en/pdfs/who-we-are/worldwide/tcs-drucker-report-digital.pdf
Download PDF: tcs-drucker-report-digital
6539 Artikel zu „Management Führung“
News | Digitalisierung | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Die Bedeutung des Change Managements bei der Einführung von künstlicher Intelligenz
Die Einführung von künstlicher Intelligenz (KI) in Unternehmen ist eine transformative Veränderung, die mit zahlreichen Herausforderungen und Chancen einhergeht. Während die Technologie enormes Potenzial zur Effizienzsteigerung, Automatisierung und Innovation bietet, kann ihre Implementierung auf Widerstand stoßen, wenn sie nicht angemessen begleitet wird. Hier kommt das Change Management ins Spiel – ein entscheidender Erfolgsfaktor für die…
News | Business | IT-Security | Produktmeldung
Sitzungsmanagement in Führungsgremien: Vertraulichkeit braucht Struktur
Wer in Führungsgremien sitzt, trifft Entscheidungen mit Tragweite – für Unternehmen, öffentliche Institutionen oder ganze Gesellschaftsbereiche. Die dazugehörigen Protokolle, Sitzungsunterlagen und Beschlussvorlagen enthalten oftmals vertrauliche und haftungsrelevante Informationen. Dennoch fehlt es in der Praxis häufig an klar geregelten, sicheren Abläufen: Dokumente kursieren per E-Mail, Versionen werden verwechselt, Zugriffsrechte sind unklar. Das birgt nicht nur enorme…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Kommunikation | New Work | Strategien | Tipps
Das Potenzial von Führungskräften im mittleren Management entfachen
»Der wahre Erfolg eines Unternehmens zeigt sich darin, wie gut es seine Führungskräfte im mittleren Management unterstützt und entwickelt. Diese Ebene ist das Herzstück, das die Vision in die Tat umsetzt«, so Thomas Hoffmann, Senior Director North bei Robert Walters. Führungskräfte im mittleren Management nehmen eine zentrale Rolle in jedem Unternehmen ein. Sie fungieren als…
News | Business | Geschäftsprozesse | Whitepaper
Warum jede Führungskraft einen Risikomanagementplan haben sollte
Geschäftsrisiken sind ein wichtiges Thema für Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter – vor allem, weil es sich um Fehler handelt, die sie Zeit und Geld kosten. Betriebsleiter jonglieren täglich mit unterschiedlichen Risiken. Es ist ihre Aufgabe, bestehende Risiken zu bewerten und abzuschwächen sowie Strategien zur Vermeidung künftiger Risiken zu entwickeln. Dabei steht viel auf dem Spiel:…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Strategien
Inkompetentes Management? Welche Führungskompetenzen benötigen Unternehmen heute?
7 Kriterien, die Führungsanforderungen im digitalen Zeitalter beeinflussen Der heutige Status der Führungskräfte-Entwicklung ist ernüchternd. Laut einer McKinsey-Studie mit über 500 CEOs sind nur 11 Prozent von ihnen davon überzeugt, dass ihre Initiativen zur Entwicklung von Führungskräften die gewünschten Ergebnisse bringen (i). Die Studie »Revamping Leadership Development« von Skillsoft und HR.com bestätigt dieses Ergebnis. Nur…
News | Business | Business Process Management | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Online-Artikel
Projektmanagement für Führungskräfte: Positive Rahmenbedingungen für erfolgreiche Projekte schaffen
Der Erfolg von Projekten hängt wesentlich von Umgang und Stil der Führungskräfte ab – oft mehr als von den Projektleitern. Häufig besteht jedoch Handlungsbedarf, um das volle Potenzial dieser Wirkung auf das Projektmanagement ausschöpfen zu können. Eingefahrene Verhaltensmuster müssen aufgelöst, Menge und Themen der Projekte eingegrenzt und eine Unternehmenskultur geschaffen werden, die Mitarbeiter unabhängig jeglicher…
News | Services | Whitepaper
Praxisleitfaden zur erfolgreichen Einführung einer Configuration Management Database (CMDB)
Das Wissen über vorhandene IT-Infrastrukturen und deren Beziehungen zum Business wird immer wichtiger für viele unternehmensrelevante Entscheidungen und Investitionen. Die Configuration Management Database (CMDB) gilt deshalb bereits seit vielen Jahren als zentrales Fundament der IT-Servicemanagement-(ITSM)-Prozesse und als das prozessunterstützende Querschnittstool. Aber in der Praxis erreichen viele Configuration-Management-Projekte ihr Ziel nicht. Das neue White Paper der…
News | Business Intelligence | Business Process Management | Digitalisierung | Effizienz | Services | Ausgabe 11-12-2016
Benz Werkzeugsysteme: Digitales Shop-Floor-Management mit Qlik Sense – Aktive Führung am Ort der Wertschöpfung
Bei Benz wurde das Shop-Floor-Management durch mobile, dynamische Dashboards optimiert, mit denen Produktivitätskennzahlen und Auswertungen jeder Maschine vor Ort auf dem Tablet-PC abbildbar sind.
News | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Lösungen | Strategien | Tipps
Die 7 Todsünden bei der Auswahl und Einführung einer Mobile-Workforce-Management-Lösung
Spezialisten [1] für Workforce Management haben eine Liste mit sieben Todsünden erstellt, die Unternehmen bei der Auswahl und Einführung von Mobile-Workforce-Management-Lösungen auf jeden Fall vermeiden sollten. Kennen Unternehmen die typischen Fallstricke eines solchen Projekts vorab, können sie sich viel Zeit, Nerven und Ressourcen sparen. Die Lösung statt der Anforderungen beschreiben Bereits vor der Entscheidung…
News | Digitalisierung | Kommentar | Kommunikation | Lösungen | Strategien
Digitale Führungskompetenz des Managements wird immer wichtiger
Aktuelle Themen wie Big Data, Cloud Computing, Industrie 4.0 und Digitalisierung treiben die Globalisierung der Weltwirtschaft in einem bislang noch nie dagewesenen Tempo voran. Die stark zunehmende Vernetzung von Unternehmen und der Unternehmensprozesse führt zu neuen Herausforderungen für das Management in den Unternehmen, da Führung neu definiert werden muss und Führungsprozesse zunehmend digitalisiert werden. Die…
News | Business | Effizienz | Kommunikation | Lösungen | Strategien | Tipps
Management by Sinn: Oder woran Führung in der Praxis oft scheitert
Menschen (und dazu gehören auch Unternehmer und Manager) möchten einfache Tools oder Techniken an die Hand bekommen, um ein Problem schnell und effizient zu lösen. Für das »Problem« der Führung – ob eines Unternehmens oder der beteiligten Mitarbeiter – gibt es deshalb verschiedene »Management by«-Ansätze. Jeder, der schon einmal in einem Management- oder Business-Training saß,…
News | Business | Business Process Management | Trends Kommunikation | Effizienz | Geschäftsprozesse | Kommunikation | Strategien
Erfolgsfaktor im Change Management: Führungsebene als Mittler zwischen Strategie und Umsetzung
Change-Projekte erfolgreicher Veränderer basieren auf drei wesentlichen Schlüsselfaktoren: hohe Reaktionsgeschwindigkeit, veränderungsfreundliche Unternehmenskultur und proaktive Change-Kommunikation. Vor einem Change-Projekt gilt es für ein Unternehmen zunächst, den Veränderungsbedarf überhaupt zu erkennen. Dabei kann sich ein sinnvolles Frühwarnsystem als Überlebensfaktor herausstellen. Ist die Change-Notwendigkeit schließlich erkannt, verstärkt eine veränderungsfreundliche Kultur sowohl Stabilität als auch Orientierung im Wandel. Zudem…
News | Business Process Management | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Robustes Datenmanagement für KI-Anwendungen
Der Erfolg vom KI-Projekten steht und fällt mit den Daten, denn selbst die besten KI-Modelle können mit schlecht aufbereiteten Informationen keine guten Ergebnisse liefern. Doch die Verwaltung, Prüfung, Aufbereitung und Bereitstellung großer Informationsmengen im Unternehmen ist keine einfache Aufgabe und erfordert ein robustes Datenmanagement, das neben der Technik auch die Prozesse berücksichtigt. Dell Technologies liefert…
News | Digitalisierung | Infrastruktur | Rechenzentrum | Services | Whitepaper
Netzwerkinfrastrukturmanagement: Fünf Best Practices, um operative Exzellenz im Netzbetrieb zu erreichen
Das effektive Management ihrer Netzwerkinfrastruktur ist für lokale sowie globale Telekommunikationsanbieter oder Data-Center-Betreiber zu einem kritischen Business-Faktor geworden. Besonders nach vielen Akquisitionen oder vor dem Hintergrund ambitionierter Wachstumspläne sind sie gefordert, ihre Strategien neu zu bewerten, um ihre meist (zu) komplex gewordene Infrastruktur effektiv steuern, skalieren und zukunftssicher aufstellen zu können. Mit den richtigen Ansätzen…
Trends 2025 | News | Trends Services | Healthcare IT | Künstliche Intelligenz
Gesundheitswesen leidet unter Fachkräftemangel bei der Einführung von GenAI
Viele fahren Projekte zurück, einige geben KI vollständig auf. Neue Forschungsergebnisse zeigen große Herausforderungen bei der Einführung generativer KI (GenAI) bei Gesundheitsorganisationen. Fast ein Viertel (22 Prozent) hat den Einsatz von KI-Tools vollständig eingestellt. Fast ein Drittel (31 Prozent) fährt die Nutzung zurück. Alle Unternehmen, die an der Technologie festgehalten und die Implementierung…
News | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Services
USU in Analystenbewertung zu Enterprise Service Management Platforms, Q4 2025 ausgezeichnet
USU wurde in den aktuellen Report »The Forrester Wave: Enterprise Service Management Platforms, Q4 2025« aufgenommen, welcher die 15 bedeutendsten Anbieter auf dem Markt bewertet. Das unabhängige Forschungs- und Beratungsunternehmen Forrester Research, Inc. analysierte und bewertete jeden Anbieter anhand seines aktuellen Angebots, seiner Strategie und seines Kundenfeedbacks, um Unternehmen bei der Auswahl der passenden Lösung…
News | Business | Infrastruktur | Produktmeldung | Services
Planon verstärkt deutsches Managementteam
Mehr Expertise in Customer Success und Smart Facility Management: Nancy Hartmann und Dr.-Ing. Liss Christine Werner stehen deutschen Planon Kunden bei komplexen Projekten zur Seite. Planon, Anbieter von intelligenter, nachhaltiger Gebäudemanagement-Software, baut das Führungsteam in Deutschland weiter aus: Nancy Hartmann als Customer Success Manager und Dr.-Ing. Liss Christine Werner als Business Consultant stehen den…
Trends 2026 | News | Trends Wirtschaft | Digitale Transformation | Strategien | Whitepaper
2026: Weckruf für radikale Transformation und mutige Führung
Der Bericht »Guide to Next 2026« von Publicis Sapient bietet eine umfassende Analyse zu den kritischen Business-Transformationen des kommenden Jahres [1]. Er beleuchtet die Herausforderungen, denen Führungskräfte in einer Ära immer intelligenterer Systeme und zunehmender Gleichförmigkeit gegenüberstehen. Zu den Schlüsselthemen gehören die Notwendigkeit von Governance bei Agentic AI, die Entscheidung zwischen Entwickeln oder Kaufen…
News | Business | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Services
KI im Kundenservice: Wenn Automatisierung zur Managementdisziplin wird
Künstliche Intelligenz verändert die Art, wie Unternehmen Kundenservice verstehen, führen und gestalten. Erfolgreich sind diejenigen, die Technologie, Prozesse und Menschen in ein neues Gleichgewicht bringen. Die Esker-Trendstudie 2025 zeigt: Der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Customer Service hat sich innerhalb von zwei Jahren verdoppelt [1]. Wer diesen Wandel gestalten will, muss ihn als Führungsaufgabe…
News | Business | Business Process Management | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Services
Effizientes Auditmanagement: mehr Transparenz, weniger Aufwand
Modernes Auditmanagement kann durch Digitalisierung und Standardisierung die Effizienz und Transparenz von Audits erhöhen. Unternehmen können durch den Einsatz softwarebasierter Lösungen und zentraler Datenhaltung den Aufwand reduzieren und die Qualität der Audits verbessern. Ein systematisches Auditmanagement ermöglicht es, Risiken proaktiv zu managen und Audits als strategisches Instrument zur Organisationsentwicklung zu nutzen. Ob interne Kontrollen,…