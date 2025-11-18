Planon verstärkt deutsches Managementteam

Mehr Expertise in Customer Success und Smart Facility Management: Nancy Hartmann und Dr.-Ing. Liss Christine Werner stehen deutschen Planon Kunden bei komplexen Projekten zur Seite.

Planon, Anbieter von intelligenter, nachhaltiger Gebäudemanagement-Software, baut das Führungsteam in Deutschland weiter aus: Nancy Hartmann als Customer Success Manager und

Dr.-Ing. Liss Christine Werner als Business Consultant stehen den Planon Kunden künftig bei der Umsetzung innovativer Facility Management-Projekte zur Seite.

Dr. Christopher Brennan, Geschäftsführer Facilities Central Europe bei Planon, kommentiert die doppelte Verstärkung wie folgt: »Mit Nancy Hartmann und Dr. Liss Christine Werner stellen wir die Weichen für die Zukunft und schaffen alle Voraussetzungen, um unsere Kunden künftig noch besser zu beraten und noch intensiver zu betreuen. Beide bringen tiefes Know-how und wertvolle, neue Perspektiven ein, um Kunden optimal bei der Entwicklung zeitgemäßer, zukunftssicherer Facility Management-Modelle zu begleiten«

Nancy Hartmann koordiniert das Customer Success Management

Nancy Hartmann bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Real Estate- und Facility Management-Branche mit. Vor ihrem Wechsel zu Planon war sie in leitenden Positionen bei einer Reihe international tätiger Unternehmen, darunter Johnson Controls, SPIE und Dussmann. Zuletzt war sie bei BuildingMinds tätig, wo sie den Bereich Customer Success Management aktiv mit aufbaute.

»Planon bietet nicht nur eine leistungsstarke Plattform, sondern lebt auch echte Partnerschaft mit seinen Kunden. Nach vielen Jahren in der Branche freue ich mich sehr darauf, meine Erfahrung in die Betreuung unserer Kunden einzubringen. Mein Ziel ist es ihnen aufzuzeigen, wie sie den Mehrwert der Planon Lösung optimal erschließen – sei es durch effizientere Prozesse, transparente Daten oder nachhaltige Ergebnisse. Auf diese Weise möchte ich die digitale Transformation des Facility Managements gemeinsam mit den Anwenderunternehmen Schritt für Schritt vorantreiben – und ihnen so langfristigen Erfolg sichern.«

Dr.-Ing. Liss Christine Werner berät bei datengestützten Smart Building-Modellen

Dr.-Ing. Liss Christine Werner verfügt als Architektin über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Immobilien- und Bausektor. In dieser Zeit war sie unter anderem als Dozentin und Professorin an der TU Berlin sowie an der Carnegie Mellon University tätig, hatte Führungsrollen bei der AIS Management GmbH inne, wo sie den Bereich Smart Building Consultancy leitete, und berät seit 2018 die Europäische Kommission als Gutachterin im Bereich digitale und nachhaltige Innovationen.

»Planon unterstützt Eigentümer, Betreiber und Facility Manager dabei, ihre Immobilien effizient, nachhaltig und zukunftssicher zu managen. Unsere Kunden profitieren von innovativen Tools, die Transparenz über Kosten, Nutzung und Zustand ihrer Gebäude schaffen. Hier setze ich an. Mein Ziel ist es, strategisches Know-how mit technologischem Verständnis zu verbinden, operative Prozesse zu digitalisieren und so den Lebenszyklus von Immobilien zu optimieren. Ich freue mich darauf, für unsere Kunden konkrete Ansatzpunkte zu identifizieren, um intelligente und nutzerfreundliche, datenbasierte Entscheidungen zu treffen – portfolioweit und über alle Assetklassen hinweg.«

Mit den beiden Neuzugängen positioniert sich Planon noch klarer als Partner für Unternehmen, die ihre Immobilien- und Facility Management-Prozesse nachhaltig, innovativ und zukunftsorientiert gestalten wollen. Weiterführende Informationen zu Planon erhalten interessierte Leser unter http://www.planonsoftware.com/de

