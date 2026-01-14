IT-Sicherheit: Incident Management in einem Lean-Dev-Team

Wie durchdachte Prozesse Tagesabläufe für Sicherheitsteams erleichtern.
In modernen IT-Betrieben sind ruhige Tage selten. Für schlanke Entwicklungs- und Sicherheitsteams zählt jeder Moment. Sie müssen oft gleichzeitig entwickeln, verteidigen und reagieren.
Andy Grolnick, CEO beim SIEM-Anbieter Graylog, zeigt detailliert, wie kleine, leistungsstarke Teams mit ständigen Unterbrechungen umgehen, Alarmmüdigkeit reduzieren und sich auf wirklich wichtige Vorfälle konzentrieren.
- Ein Tag im Lean-Dev-Team
Ein typischer Tag beginnt mit geplanten Arbeiten wie der Entwicklung von Funktionen, Backlog-Elementen und Sicherheitsüberprüfungen. Aber Unterbrechungen sind unvermeidlich.
»Wenn ein Vorfall der Schwereklasse 1 oder mit hoher Priorität auftritt, ändert sich alles«, erklärte Grolnick. »Eine Unterbrechung kann einen Entwickler bis zu einer Stunde Zeit kosten, um sich wieder zu konzentrieren.«
Um damit umzugehen, folgt das Team einem definierten Prozess zur Reaktion auf Vorfälle. Das Ziel ist nicht, Störungen zu beseitigen, sondern präzise zu reagieren und Ausfallzeiten zu minimieren. Klare Verfahren, schnelle Zusammenarbeit und vertrauenswürdige Daten machen dies möglich.
- Priorisierung kritischer Warnmeldungen
Für schlanke Teams ist die Triage gleichbedeutend mit Ressourcenmanagement. Jede Warnmeldung konkurriert um begrenzte Aufmerksamkeit.
»Priorisierung ist alles«, sagte Grolnick. »Teams betrachten Kapazität, Fachwissen und den potenziellen Wirkungsbereich. Eine Warnmeldung, die vierzig Hosts betrifft, ist kein normales Rauschen. Es handelt sich um ein koordiniertes Problem, das volle Aufmerksamkeit erfordert.«
Das Team fasst verwandte Warnmeldungen zusammen, um Umfang und Dringlichkeit zu verstehen, bevor es Maßnahmen ergreift, und stellt so sicher, dass der Aufwand den tatsächlichen Auswirkungen auf das Unternehmen entspricht.
- Bekämpfung von Warnmüdigkeit
Warnmüdigkeit schwächt die Reaktionsfähigkeit. Übermäßige Belastung durch Störsignale führt dazu, dass kritische Ereignisse übersehen werden.
Graylog reduziert diese Ermüdung, indem es jeder Warnmeldung einen Kontext hinzufügt. Die Erkennungskette gruppiert verwandte Warnmeldungen und zeigt so den gesamten Hergang des Vorfalls auf. Analysten können innerhalb einer einzigen Ansicht direkt von der Erkennung zur Untersuchung übergehen, wodurch Beweise gesichert und die Reaktion beschleunigt werden.
Diese Veränderung ist enorm: Analysten reagieren nicht mehr auf endlose Ping-Signale, sondern untersuchen Vorfälle mit vollständiger Situationserkennung.
- Konzentriert und fokussiert bleiben
Starke Teams reagieren nicht nur, sondern sind stets bereit. Die Reduzierung von Störfaktoren ist nur der Anfang.
Analysten bleiben konzentriert, wenn sie ihre Umgebung verstehen und wissen, was »normal« ist. Diese Grundlage ermöglicht es ihnen, Abweichungen zu erkennen, die andere möglicherweise übersehen würden. Kontinuierliche Datenaufmerksamkeit fördert die proaktive Suche nach Bedrohungen und sorgt für Klarheit über die Situation.
Wissen, Konsistenz und ein klarer Kontext sind die Grundlagen für anhaltende Konzentration.
- Unverzichtbare Tools und Automatisierungen
In einer schlanken Umgebung schont die Automatisierung die menschliche Aufmerksamkeit. Die wertvollste Funktion ist das intelligente Routing.
Moderne Lösungen ermöglichen es Teams, automatisch detaillierte Benachrichtigungen per E-Mail, Slack und MS Teams zu versenden, Skripte auszuführen oder benutzerdefinierte Webhooks an Systeme wie Ticketing-Systeme zu senden.
Diese Automatisierung verkürzt die Reaktionszeit und stellt sicher, dass Fachwissen dort eingesetzt wird, wo es am wichtigsten ist.
- Zeitersparnis bei manuellen Untersuchungen
Manuelle Untersuchungen und Berichterstellungen sind sehr zeitaufwändig. Analysten müssen den zeitlichen Ablauf von Angriffen nachverfolgen und jeden Schritt dokumentieren.
Die kommenden KI-gesteuerten Funktionen zielen darauf ab, diesen Prozess zu rationalisieren. Durch die Überprüfung von Ereignisketten, die Zusammenfassung von Ergebnissen und die Empfehlung von Abhilfemaßnahmen wird die KI-Unterstützung die Zeit bis zur Eindämmung verkürzen und den Analysten Zeit für höherwertige Analysen verschaffen.
- Ratschläge für Analysten unter Druck
Die Reaktion auf Vorfälle kann unerbittlich sein. Burnout ist real.
Grolnicks Ratschlag: »Tauchen Sie in die Umgebung ein und verstehen Sie, wie sich Ihre Systeme verhalten. Der Kontext ist Ihr Vorteil – er hilft Ihnen, Störfaktoren herauszufiltern und echte Risiken hervorzuheben.«
Er betont auch die Bedeutung von Ausgewogenheit. Pausen, die Nutzung von Urlaubstagen und die Unterstützung von Teamkollegen sorgen dafür, dass Analysten einen klaren Kopf behalten und effektiv arbeiten können. Ein fokussiertes Team ist ein stärkeres Team.
Fazit
Schlanke Sicherheitsteams können sich nicht auf Größe verlassen, sondern auf Klarheit. Jede Sekunde, die durch Automatisierung, Kontext und Zusammenarbeit eingespart wird, stärkt die Widerstandsfähigkeit.
Ein moderne Ansatz ermöglicht Analysten, schneller zu handeln, konzentriert zu bleiben und auf wirklich wichtige Vorfälle zu reagieren.
563 Artikel zu „Incident Management „
News | Business Process Management | Services
Incident Response Management: Service-basierter vs. Team-basierter Ansatz
Was ist besser im digitalen Zeitalter? Service-basierter vs. Team-basierter Ansatz? Täglich werden neue Meldungen über IT-Incidents publik, die die Vertraulichkeit und Integrität von Kundendaten sowie die generelle Verfügbarkeit von Daten und Anwendungen beeinträchtigen oder gar negative Auswirkungen auf den Ruf einer Marke oder die Bilanz eines Unternehmens haben. Dabei ist der finanzielle Schaden dieser…
News | Künstliche Intelligenz | Lösungen | Services | Ausgabe 11-12-2025
Warum KI im IT Service Management gerade jetzt relevant ist – Potenziale erkennen, Stolpersteine vermeiden
Die Anforderungen an IT-Teams steigen rasant: hybride Infrastrukturen werden komplexer, Multi-Cloud-Umgebungen dynamischer und die Erwartungen an Geschwindigkeit und Flexibilität wachsen stetig. Gleichzeitig fehlen Fachkräfte und Budgets. Künstliche Intelligenz (KI) verspricht hier Entlastung – und verändert das IT Service Management (ITSM) grundlegend.
News | Digitalisierung | Infrastruktur | Rechenzentrum | Services | Whitepaper
Netzwerkinfrastrukturmanagement: Fünf Best Practices, um operative Exzellenz im Netzbetrieb zu erreichen
Das effektive Management ihrer Netzwerkinfrastruktur ist für lokale sowie globale Telekommunikationsanbieter oder Data-Center-Betreiber zu einem kritischen Business-Faktor geworden. Besonders nach vielen Akquisitionen oder vor dem Hintergrund ambitionierter Wachstumspläne sind sie gefordert, ihre Strategien neu zu bewerten, um ihre meist (zu) komplex gewordene Infrastruktur effektiv steuern, skalieren und zukunftssicher aufstellen zu können. Mit den richtigen Ansätzen…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
KI ohne wirksames Risikomanagement ist verantwortungslos
Globale Technologien und lokale Gesetze erfordern verantwortungsvollen Umgang mit KI. Die Entwicklung von künstlicher Intelligenz schreitet weiter voran, doch weltweit fehlt es an einheitlichen Vorgaben. Während die EU mit dem AI Act und der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zwei rechtlich verbindliche Regelwerke geschaffen hat, gibt es international viele Lücken. Für global tätige Unternehmen bedeutet das vor…
News | IT-Security | Kommentar
Attack Surface Management: Online-Angriffsflächen erkennen, bewerten und minimieren
Ein falsch konfigurierter Cloud-Speicher, eine vergessene Subdomain, ein veralteter Webserver oder eine unentdeckte Drittanbieter-Anwendung – manchmal genügt ein einziges übersehenes System, das zum Einfallstor für Angreifer in die IT-Infrastruktur von Unternehmen, Behörden oder öffentlichen Einrichtungen werden kann. Oftmals fehlt jedoch der vollständige Überblick über alle Internet-Assets, Geschäftsprozesse oder Dienstleistungen. Solche blinden Flecken in der eigenen…
News | IT-Security | Services | Tipps
Vulnerability Management – Tools um Softwareschwachstellen zu detektieren
Neue Schwachstellen schnellstmöglich zu schließen, ist eine zentrale Aufgabe für IT-Sicherheitsverantwortliche. Professionelle Hacker sind schnell über Lücken informiert und führen oft innerhalb von 24 Stunden Angriffe aus, um über diese neuen Einfallstore ins Unternehmensnetzwerk zu gelangen. Dabei stehen Unternehmen aller Größen und Branchen im Visier, denn Cyberkriminelle suchen überall nach einer günstigen Gelegenheit, Schaden anzurichten…
News | Trends 2024 | Trends Security | IT-Security | Whitepaper
Die durchschnittliche Behebungszeit eines Incidents beträgt fast drei Stunden
90 % der IT-Leiter berichteten, dass Ausfälle oder Unterbrechungen das Vertrauen der Kunden in ihr Unternehmen verringert haben. Jeder IT-Vorfall kostet fast 800.000 US-Dollar. PagerDuty hat die Ergebnisse einer Umfrage unter 500 IT-Führungskräften und Entscheidungsträgern aus Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern in den USA, Großbritannien und Australien veröffentlicht. Die Studie zeigt, dass kundenbezogene…
News | Business Process Management | Lösungen | Services | Ausgabe 11-12-2023
Alnatura führt mit Matrix42 unternehmensweites IT-Service-Management ein – Echte strategische Plattform
Mit Self-Service-Tools erhöht Alnatura die Benutzerzufriedenheit und verbessert die Effizienz von Abteilungen. Durch autonome Arbeitsabläufe werden komplexe, manuelle Prozesse obsolet.
News | Trends Security | IT-Security | Trends 2023
Incident-Response-Pläne: Nur in jedem fünften Unternehmen vorhanden
2 von 10 Unternehmen haben Incident-Response-Pläne zur Hand. Ein Drittel führen präventive Audits durch. Das Thema Incident Response beziehungsweise Vorbereitung auf Cyberangriffe scheint in Unternehmen in Deutschland noch ausbaufähig zu sein, wie die aktuelle Kaspersky-Studie »Incident Response zur Prävention – Warum Unternehmen in Deutschland schlecht auf Cyberangriffe vorbereitet sind und wie sie dank Incident-Response-Methoden…
News | Business | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Lösungen | Ausgabe 1-2-2023
Uniklinikum Dresden mit integriertem Managementsystem
Vor mehr als zehn Jahren wurde in Dresden der große Neubau des Städtischen Uniklinikums errichtet. Anlass genug, die Betriebsorganisation neu zu entwickeln. Das geschah nach einer Softwareevaluierung mit der BPM Suite Aeneis, einer führenden Software für Prozessmanagement.
News | IT-Security | Tipps
In wenigen Schritten ein Incident Response Playbook entwickeln
Ransomware-Angriffe auf Unternehmen haben quer durch alle Branchen in den letzten Jahren weiter zugenommen. Sie werden immer ausgefeilter und zielen häufig speziell auf Speicher- und Cloud-Infrastruktur ab. Damit soll ein möglichst hoher Schaden verursacht werden, um den Druck für Lösegeldforderungen zu erhöhen. Solche Ransomware-Angriffe nutzen bekannte Schwachstellen in Speichersystemen aus, wodurch die gesamte IT-Umgebung gefährdet…
News | Business Process Management | Digitale Transformation
Assetmanagement und CMDB: Suchen beginnt mit dem Aufräumen
Warum eine CMDB für die Modernisierung und die digitale Transformation unabdingbar ist. Assetmanagement und CMDB als Grundlage für strategische Planungen Hybride IT-Landschaften stellen Verantwortliche vor immer größer werdende Herausforderungen. Cloud, SaaS, Remote Workplace, On-Premesis – was früher in einem Serverschrank eines Rechenzentrums oder an einem festen Arbeitsplatz stand, ist nun verteilter und bewegt sich…
News | Internet der Dinge | IT-Security
Produktsicherheit: Erfolgreiches Product Security Incident Response Team (PSIRT) aufbauen
In den letzten Jahren sind aus gutem Grund immer mehr Gerätehersteller dazu übergegangen, die Produktsicherheit stärker in den Fokus zu rücken. Dazu zählt auch, den Aufbau eines Product Security Incident Response Teams (PSIRT) in die strategische Planung einzubeziehen, um das Risiko eines erfolgreichen Exploits zu senken. Unternehmen, die vernetzte Produkte und IoT-Geräte entwickeln, sind sich…
Digitale Transformation | Ausgabe 5-6-2021 | Vertikal 5-6-2021 | Banking | Finance | Governance
Studie: So prägen smarte Technologien das Finanzmanagement von morgen – Finance-Abteilungen setzen verstärkt auf KI
Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) sind Schlagwörter, die beispielhaft für die digitale Transformation unserer Lebenswelt stehen. Einen besonders sensiblen Bereich bildet dabei seit jeher das Thema Finanzen – sei es in der Finance-Abteilung von Unternehmen oder innerhalb der Banken und Finanzbranche selbst. Dennoch sind smarte Anwendungen immer häufiger dort anzutreffen, wo Vertrauen und Vertraulichkeit zu den Säulen jeder Interaktion gehören. Vor diesem Hintergrund lohnt sich ein Blick auf das Potenzial neuer Technologien für das Finanzmanagement 4.0.
News | Infrastruktur
Perfektes Duo: Kabelmanagement und Geoinformationssystem
Kabel sind die Adern moderner digitaler Netze und Netzwerke. Durch sie fließen rund 2,5 Trillionen Bytes pro Tag – Tendenz stark steigend. Da für quasi alle Unternehmen, Telekommunikationsanbieter, Dienstleister sowie Behörden die stabile und sichere Versorgung mit Daten höchste Priorität hat, sind Kabel systemrelevant. Eine moderne Lösung für das Kabelmanagement in Kombination mit einem…
News | IT-Security | Ausgabe 3-4-2021 | Security Spezial 3-4-2021
Datacenter-Infrastrukturen, IT-Management, Cloud Services und Data-Security – Gezielter mit Security beschäftigen
Gemeinsam mit dem MTI Geschäftsführer Michael Babylon haben wir einige Trends und Perspektiven für das Jahr 2021 und darüber hinaus besprochen. Themen wie Cyber-Security und KI aber auch der schnelle Wandel in der Datacenter-Infrastruktur sind Dauerbrenner, die uns weiterhin begleiten werden.
News | Business | Services | Tipps
Personalmanagement im ERP-System: 7 Bausteine einer integrierten HCM-Lösung
Neue Anforderungen, neue Märkte, neue Standorte – als Konsequenz werden Stellenanforderungen immer individueller, neue Stellen müssen besetzt und Mitarbeiterkompetenzen an die digitale Transformation angepasst werden. Mit all diesen Themen beschäftigt sich das Personalmanagement. Da oft eine erfolgreiche Unternehmensperformance erst durch die »Ressource« Mitarbeiter möglich gemacht wird, bietet dieser Unternehmensbereich hohe Potentiale. So können…
News | Cloud Computing | Infrastruktur | Services | Tipps
Wie entwickeln sich Cloud und Data Management?
Was wird das Jahr 2021 in Bezug auf die Cloud bringen? Pure Storage hat seine Experten befragt und sich bei Top-Analysten umgehört, um die Cloud-Trends im Jahr 2021 zu eruieren. 2020 war das Jahr, in dem die Verlagerung in die Cloud nicht nur ein gutes Geschäft, sondern auch wegen Covid-19 für die Geschäftskontinuität oft…
News | IT-Security | Ausgabe 1-2-2021 | Security Spezial 1-2-2021
Checkliste Cyber Security Incident – Nach dem Angriff ist vor dem Angriff
So sind Unternehmen auf einen Security-Vorfall optimal vorbereitet.
News | IT-Security | Services | Strategien
Unified Endpoint Management und Enterprise Service Management – »Von der Automatisierung zur Hyper-Automatisierung«
Die Anforderungen an Lösungen für das Unified Endpoint Management (UEM) und Enterprise Service Management (ESM) haben sich in einer Weise verändert, die noch ein Jahr zuvor kaum vorstellbar war. Wir haben mit Karl Werner, Area Sales Director DACH bei Ivanti über seine strategischen Ziele gesprochen und worauf es für die IT und IT-Sicherheit nun ankommt.