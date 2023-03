Uniklinikum Dresden mit integriertem Managementsystem – »Erstaunlich wenig Widerstand«

Vor mehr als zehn Jahren wurde in Dresden der große Neubau des Städtischen Uniklinikums errichtet. Anlass genug, die Betriebsorganisation neu zu entwickeln. Das geschah nach einer Softwareevaluierung mit der BPM Suite Aeneis, einer führenden Software für Prozessmanagement.

Aufgabe im Zentralbereich Qualitäts- und Medizinisches Risikomanagement war es, die Ist-Prozesse zu identifizieren und daraus die Soll-Prozesse abzuleiten. Maria Eberlein-Gonska leitete und moderierte diesen Vorgang und befragte das medizinische Personal, Pflegekräfte und Ärztinnen und Ärzte zu ihrer Betriebsorganisation. Am Uniklinikum Freiburg, wo sie sich zur KTQ-Zertifizierung (Kooperation für Transparenz und Qualität) aufhielt, war sie mit 120 verschiedenen Handbüchern konfrontiert, zum Teil im Papierformat, alle unterschiedlich und in der Sache so ähnlich, wie sie es von Dresden her schon kannte. Sie fragte den dortigen Leiter, einen bekannten Hygieniker, ob er bestätigen könne, dass überall in diesen Handbüchern der gleiche Hygienestandard definiert sei. Der verneinte. Sie fuhr heim und kam zu der Überzeugung, dass das so in Dresden nicht sein dürfte. »Wir brauchen«, so berichtete sie ihrem Team, »ein digitales Organisationshandbuch mit Verfahrensbeschreibungen und mit geltenden Unterlagen, die eindeutig für alle gelten, ohne doppelte Aussagen und ohne Widersprüche in den Verfahren.« Ein integriertes Managementsystem wurde eingeführt, und zwar mit der BPM-Suite Aeneis vom Stuttgarter Lösungsanbieter intellior AG. Dort sind alle Führungs-, Kern- und Unterstützungsprozesse angelegt und werden übergreifend verantwortet. Das hat den Vorteil, dass die einzelnen angeschlossenen Kliniken auf dieselben Standards zurückgreifen können. Zum Arbeitsschutz und Datenschutz etwa schreibt nicht jeder seine eigene Verfahrensanweisung, sondern es gibt einen Standard, der überall seine Gültigkeit hat. Übergreifende Regelungen sind einmal vorhanden, nachdem sie von der Betriebsleitung gemeinsam mit dem Vorstand beschlossen und freigegeben wurden. Die einzelnen Kliniken haben heute Gestaltungsmöglichkeiten bei den eigenen Kernprozessen und nutzen da auch die Prozessmodellierungssoftware ambitioniert und eigenständig.

Integriertes Managementsystem Aeneis. Dieser Weg führte zur Abschaffung der alten, etwas chaotischen und widersprüchlichen Handbücher. Inzwischen ist ein lebendiges IMS (Integriertes Managementsystem) etabliert. Im Jahr 2007 startete man mit einem Brückenprojekt für die onkologische Kinderversorgung, das dann ausgerollt wurde. Seit dieser Zeit ist die Prozessmodellierungssoftware mehr als ein bloßes Managementhandbuch, es ist die Grundlage für die Arbeitsprozesse der Mitarbeiter. Was mit einem überbrückenden Projekt begann, ist nun allgemein eingeführt und flächendeckend umgesetzt.

Grundlagen für Mitarbeitergespräche. Alles geschieht mit Aeneis als Grundlage. Auch für die Durchführung von Mitarbeitergesprächen gibt es konkrete Vorgaben. Das sind in allen Kliniken dieselben. Zuvor hatte der Geschäftsbereich Personal entsprechende Vorlagen erarbeitet und auch Durchführungsregeln festgelegt. Also, wann werden solche Gespräche etwa bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter geführt, wann werden sie mit welchen Fragestellungen und Informationen wiederholt? Welche Feedbacks gibt es nach der Einarbeitungszeit von acht Wochen? Diese Regeln gelten für alle. Oder das Beispiel Unfallchirurgie. Dort sind in den Kernprozessbeschreibungen die Krankheitsbilder gegliedert hinterlegt und wie die Belegschaft ihre Patienten behandelt, und zwar als SOPs (Standard Operating Procedures). Die jeweilige Klinik bildet dort generell ihre Wertschöpfung ab, auch die Krankheitsbilder, den Notfallbereich, die Abläufe in der Chirurgie. Die Individualisierung dagegen findet in den Kernprozessen statt. »Das war für uns«, erläutert Eberlein-Gonska, »die Geburtsstunde der digitalen Handbücher. Mein Prinzip war und ist: Sie müssen schlank sein, müssen nutzen und dürfen keinen überbordenden Formalismus darstellen.«

Martin Seipt vom Zentralbereich Qualitäts- und Medizinisches Risikomanagement sieht es genauso: »Früher hatte jede unserer Struktureinheiten die Möglichkeit, ein eigenes Handbuch zu erstellen, das ergab 37 verschiedene Handbücher. 37 Struktureinheiten nutzten eigene Handbücher in je 37 eigenen Einheiten.«

Heute sind es formal dieselben Schritte, die die Patienten in der Organisation durchlaufen. Die Kliniken haben aber die Möglichkeit, die Standardprozesse an die Gegebenheiten vor Ort anzupassen. Natürlich sind das nicht Prozesse, die inhaltlich von Aeneis vorgegeben wurden, sondern das sind »die Standardschritte«, so Seipt, »die aus der praktischen Erfahrung stammen und nun in Aeneis als Prozesse eingebettet sind.«

Schleppende Einführungsphase. Vor 16 Jahren lief das noch sehr zurückhaltend. Auf Seiten des Klinikums war eine einzige Person beauftragt, ab 2017 waren es zwei Beschäftigte. Inzwischen hat sich das Konzept gewandelt, weil immer mehr Kliniken darauf zugreifen. Sie mussten auch zugreifen, weil sie auf den Zugang zu den Standardprozessen angewiesen sind. Informationen zum Datenschutz oder zu den Einarbeitungsprozessen fand und findet man zwingend in Aeneis. Dort kann sich der Mitarbeiter den entsprechenden Prozess anschauen.

Die konkrete Umstellung hat vier Jahre gedauert. »Am Anfang wollte niemand so richtig einsteigen«, so Annedore Eichler, im Zentralbereich Qualitäts- und Medizinisches Risikomanagement, heute besonders für die Datenbanken zuständig. »Da sind wir im eigenen Haus Klinken putzen gegangen.« Ein neues System, also noch ein weiteres elektronisches System, so lauteten die Bedenken. Es gab Bereiche, die hatten noch gar keine Prozesse verschriftlicht. Es musste Grundlegendes geklärt werden, wie sieht denn etwa unser Standard-OP-Ablauf aus? »Am Anfang waren wir die Bittsteller«, erinnert sie sich, »die Kollegen waren skeptisch, Prozesse zu beschreiben.« Sie hatten bislang noch gar keine Prozesse definiert. »Wir hatten keine Erfahrungen mit Prozessen, wir hatten keine Prozesse.« Nun wurden aber Arbeits- und Organisationsabläufe immer mehr als Prozesse verstanden. Es war der internationale Standard, dass man Prozesse aufschreibt und organisiert. Sobald aber die Prozesse da waren, war es auch kein Problem mehr, sie mit Aeneis zu nutzen.

Beinahe-Fehlermelde-System. Es geht bis in scheinbare Kleinigkeiten: Krankenhäuser müssen Gefahrstoffverzeichnisse führen, welche Giftstoffe sind vorhanden? Das pflegen die dafür verantwortlichen Mitarbeiter in Aeneis. Eine andere »Kleinigkeit« ist das Beinahe-Fehlermelde-System im Informationssicherheitssystem. Alle Kollegen sind verpflichtet, alles, was beinahe schiefgegangen wäre, zu melden. Beinahe hätte die Krankenschwester eine Tablette verwechselt. »Dieses Konzept haben wir selber gebaut«, so Eichler. »Wir versuchen dem auf den Grund zu gehen und überlegen, ob wir etwas im Prozess ändern sollten.«

Prozesse modellieren und zertifizieren. Die Notwendigkeit, Zertifizierungen durchzuführen und Abläufe als Prozesse zu definieren, veränderte wohl auch am Dresdener Klinikum die Welt. Die Zertifizierung setzte eine zuvorlaufende Verschriftlichung der Prozesse voraus. Ein zertifiziertes Endoprothetik-Zentrum, was bedeutet das in der Praxis? Es heißt, dass man nachweislich bestimmte Standards verfolgt. »Diese Aufgabe war für uns ein großer Anreiz«, resümiert Eichler.

Ungeliebte Audits jetzt problemlos. Die Städtische Uniklinik Dresden gehört zu einem Verbund von 40 Kliniken, die jedes Jahr 40 Audits durchführen. Das Modul Auditmanagement ist seit 2022 neu im Einsatz. Das hat den Vorteil, dass man einfach in die Bereiche gehen und nachsehen kann, welche Prozesse sind drin und auf welchem Level sind sie gepflegt.

Das läuft digital, ohne Word und ohne Excel. »Für die Auditierten ist es ein wenig nervig wie immer. Dennoch hatten wir, die internen Auditoren, so wenig Kontra wie noch nie. Es gab erstaunlich wenig Widerstand.« So beurteilt Eichler ihre gegenwärtige Arbeit.

Dr. Klaus Neugebauer