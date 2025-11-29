Innovationen, Inspirationen, Interaktionen: Samsung eröffnet neues Business Experience Center

Auf 2 Etagen können Business-Kunden das Zusammenspiel technologischer Lösungen hautnah erleben und testen.

Von Retail über Healthcare bis zu Government – 11 Branchenzonen bilden 20 Anwendungsszenarien ab.

Im Vordergrund steht »One Samsung« – das Ökosystem aus Hardware, Software und Partnerlösungen.

Samsung hat ein neues Business Experience Centre (BEC) in Eschborn eröffnet. In dem »Hub für Innovation« können Business-Kunden aus Deutschland und Europa in 20 realitätsnah dargestellten Szenarien das Zusammenspiel technologischer Lösungen von Samsung live erleben und ausprobieren. Das Spektrum reicht von interaktiven Flipcharts im Unterricht über den Einsatz von Galaxy-Handhelds auf dem Shopfloor bis zu Partnerlösungen für das hybride Arbeiten. Damit macht das BEC die »One Samsung« Vision erlebbar: ein integriertes Technologie-Ökosystem, das Unternehmen ganzheitliche, effiziente und flexibel skalierbare Lösungen aus einer Hand bietet.

»Das Business Experience Centre ist für uns ein wichtiger Baustein unserer »One Samsung«-Strategie«, sagt Dr. Thorsten Böker, Director Business Development bei Samsung Electronics Deutschland. »Unternehmen sind mehr denn je gefordert, ihre digitale Transformation erfolgreich zu gestalten – und das bei steigendem Kostendruck. Mit dem BEC unterstützt Samsung sie dabei, fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen. Denn statt einzelner Geräte stehen integrierten Lösungen in realen Anwendungsszenarien im Vordergrund. Das schärft den Blick für das technologisch Machbare und ermöglicht Inspiration über die eigene Branche hinaus. Der Centre liefert damit konkrete Entscheidungshilfen – für eine partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe.«

BEC für branchenspezifische Demonstrationen

Besucherinnen und Besucher können vor Ort branchenspezifische Lösungen erleben und sie direkt an ihre individuellen Anforderungen anpassen. Dafür werden typische Einsatzbeispiele aus dem Einzelhandel, aus Bildung und Erziehung, dem Gesundheitswesen, Hotellerie, Lagerhaltung und Logistik dargestellt, darunter etwa eine Leitzentrale, wie sie von Feuerwehr oder Polizei genutzt wird. Überall allem steht der »One Samsung«-Gedanke, den das Zusammenspiel von Smartphones, Tablets, Displays, Haushaltsgeräten und anderen Geräten von Samsung und Integrationspartnern, wie Nuki, SMA, Aotec, Schneider Electric oder ABB, charakterisiert. Die Sicherheitsplattform Samsung Knox komplettiert diese nahtlose User-Experience.

20 Szenarien zeigen B2B-Kompetenz von Samsung

Im Bereich Retail etwa schaffen hochauflösende Digital Signage-Geräte, die Content-Management-Software Samsung VXT und Galaxy-Handhelds ein ganzheitlich personalisiertes Einkaufserlebnis. Galaxy Tab Active5 Pro Tablets mit POS-Apps unterstützen das Verkaufspersonal: sie zeigen Lagerbestände oder ermöglichen Zahlungen ohne Weg zur Kasse. Die Zone Corporate zeigt Interessierten aufeinander abgestimmte Lösungen von Samsung und Logitech für hybride Arbeitsszenarien. Das digitale Arztzimmer in der Healthcare-Zone unterstützt Telemedizin mit SonoSync. Damit lassen sich Ultraschalluntersuchungen aus der Ferne in Echtzeit streamen oder ferngesteuert durchführen. In der Education-Zone werden mithilfe von Samsung Neues Lernen digitale Lernerfahrungen möglich. Im eindrucksvollen Control Room wird durch ein Ökosysstem aus Displays, Knox Admin Portal und intelligenten Cloudlösungen von Userful und Exoscale demonstriert, wie visuelle Steuerung, Analyse und operative Kontrolle sicher und effizient in einer zentralen Leitstelle gebündelt werden können – sei es im öffentlichen Sektor, in der Industrie oder bei kritischen Infrastrukturen. Und der Hospitality-Bereich zeigt, wie sich Komfort und Effizienz im Hotelbetrieb verbinden lassen. Displays, Licht und Klimasysteme können zentral über SmartThings Pro gesteuert und automatisch an Tageszeit oder Zimmerbelegung angepasst werden. Dank SmartThings Pro können Gäste Beleuchtung oder Heizung im Zimmer über ihr Smartphone auch von unterwegs aus steuern.

Intelligentes Gebäudemanagement mit SmartThings Pro

SmartThings Pro ist die B2B-Version der SmartThings-Plattform von Samsung und ermöglicht es Unternehmen, Integratoren und Gebäudebetreiber, IoT-fähige Geräte, Sensoren und Systeme standortübergreifend zu vernetzen, zu steuern und zu automatisieren. Die Plattform unterstützt dabei ein zentralisiertes, effizientes Management gewerblicher Gebäude und bietet ein einheitliches, intuitiv anpassbares Dashboard. SmartThings Pro basiert auf dem Samsung Ökosystem und ist offen für Drittanbieter-Integrationen, um betriebliche Abläufe flexibel zu erweitern.

Im BEC kann die Funktionsweise der Plattform praxisnah getestet werden: Besucher erhalten über alle Zonen hinweg Einblicke in skalierbare API- und Cloud-Services, professionelle Integrations-Tools und Automationsfunktionen. Zudem werden konkrete Einsatzszenarien sichtbar, etwa Energieeinsparungen durch optimiertes Gerätemanagement, automatisierte Klimaeinstellungen oder individualisierbare Display-Inhalte.

BEC als Zentrum für Austausch und Innovation

Doch das BEC ist nicht nur ein Erlebnisraum für Businesslösungen, sondern auch ein lebendiger Ort für Austausch und Entwicklung. Dafür stehen Räume für Workshops zur Verfügung. Die dort mit Partnern entwickelten Lösungen und Szenarien lassen sich in realitätsnahen Umgebungen testen. Auch individuelle Prototypen können schneller entstehen, da umfangreiche Praxistests im BEC möglich sind.

»Der Erfolg von Samsung beruht auf der engen Zusammenarbeit mit unseren Kundinnen, Kunden und Partnern. Unser BEC als zentrale Plattform für Austausch, Tests und Co-Creation versetzt uns in die Lage, realitätsgetreue, einsatzfähige Anwendungsszenarien unmittelbar erlebbar zu machen und sie so zu passgenauen Branchenlösungen weiterzuentwickeln, die einen spürbaren Mehrwert für die Betriebs- und Prozessabläufe unserer Kunden schaffen«, sagt Dr. Thorsten Böker.