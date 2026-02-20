Chance statt Risiko: Wie künstliche Intelligenz verantwortungsvoll eingesetzt wird

Künstliche Intelligenz entscheidet zunehmend darüber, ob Unternehmen in komplexen, dynamischen oder kritischen Situationen handlungsfähig bleiben und richtige Entscheidungen treffen. Das aktuelle Allianz Risk Barometer 2026 [1] zeigt: Über ein Viertel der deutschen Unternehmen sieht den KI-Einsatz inzwischen als Risiko – insbesondere bei Haftungsfragen. Die rasante Verbreitung von GenAI-Systemen in Verbindung mit ihrer zunehmenden Nutzung in der Praxis hat das Bewusstsein dafür geschärft, wie stark Unternehmen diesen Risiken ausgesetzt sind.

Die Frage ist daher nicht mehr, ob Unternehmen KI einsetzen, sondern wie. Denn es drohen operative Unsicherheiten, falsche Ergebnisse, rechtliche Grauzonen und Reputationsrisiken. Unternehmen sollten KI nicht »irgendwie« einsetzen, sondern klare Strategien und Ziele formulieren, mit robusten Systemen und klaren Anwendungsbereichen. Der messbare Erfolg von KI-Anwendungen korreliert mit ihrer Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit – nicht ausschließlich mit der technologischen Leistungsfähigkeit.

Unternehmen benötigen daher leistungsfähige KI-Lösungen, deren Einsatz Ergebnisse produziert, die transparent, nachvollziehbar und vertrauenswürdig sind: Trustworthy AI. Diese basiert auf mehreren Kernelementen.

Nachvollziehbarkeit und Transparenz

Nachvollziehbare Datenherkunft, dokumentierte Entscheidungspfade und zitierfähige Ergebnisse ermöglichen faktenbasierte Entscheidungen. Diese Transparenz bildet die Grundlage für die Skalierung von KI-Lösungen über Pilotprojekte hinaus. Eng damit verbunden ist die Zuverlässigkeit und Genauigkeit des Systems, das konsistente und reproduzierbare Ergebnisse liefert und auf validierten sowie verifizierten Informationsquellen basiert.

Governance und Compliance

Mit KI Governance fängt alles an, damit Unternehmen von Anfang an auf der sicheren Seite sind und sich nicht auf Trial-and-Error verlassen müssen. Eine umfassende Governance, Zertifizierungen sowie ein strukturiertes Rollen- und Rechtemanagement schaffen die regulatorische Sicherheit, die autonome Systeme und Agent-zu-Agent-Kommunikation erst produktiv nutzbar macht.

Compliance bildet das regulatorische Rückgrat von Trustworthy AI. Das beinhaltet die Einhaltung regulatorischer Vorgaben wie dem EU AI Act, klare Verantwortlichkeiten und Kontrollmechanismen, strukturiertes Rollen- und Rechtemanagement sowie umfassende Dokumentation und Auditierbarkeit.

Qualitätskontrolle und Human-in-the-Loop

Zugriffskontrolle ist kein Add-on: Die Agent-zu-Agent-Kommunikation verlangt nach einem durchdachten Rollen- und Rechtemanagement. Einfach eine (Gen)AI-Lösung live zu schalten, geht schnell nach hinten los – besonders wenn autonome Systeme untereinander Entscheidungen treffen.

Die menschliche Kontrolle, das sogenannte Human-in-the-Loop-Prinzip, ist essenziell. Es ermöglicht menschliche Intervention, bewahrt die finale Entscheidungshoheit bei kritischen Prozessen und gewährleistet Qualitätssicherung durch Experten. KI-basiertes Wissensmanagement befähigt Nutzer, komplexe Aufgaben und Prozesse produktiver zu bewältigen – bei gleichzeitiger Kontrolle durch menschliche Expertise. Kreative Strategie, Storytelling und die finale Qualitätsprüfung bleiben menschliche Kernaufgaben. Technologie ist ein Beschleuniger, kein Ersatz für kritisches Denken.

In der praktischen Bedeutung unterscheidet sich Trustworthy AI von reiner KI-Performance dadurch, dass sie nicht nur fragt »Wie gut funktioniert die KI?«, sondern auch »Kann man sich auf die KI verlassen und erfüllt der Einsatz rechtliche Standards?«.

Trustworthy AI in der Praxis

Trustworthy AI bewährt sich bereits heute in konkreten Anwendungsszenarien. Anbieter wie Empolis kombinieren innovative Ansätze wie Retrieval Augmented Generation (RAG) mit Knowledge Graphen und fortschrittlichen semantischen Suchverfahren, um eine fundierte und nachvollziehbare Informationsbereitstellung zu gewährleisten.

Das Kernprinzip liegt in der systematischen Verbindung gesicherter Unternehmensquellen mit intelligenten Verarbeitungsmechanismen. KI-basierte Assistenten greifen dabei ausschließlich auf verifiziertes und kuratiertes Unternehmenswissen zurück. Der Prozess folgt einem zweistufigen Ansatz: Zunächst werden die relevantesten Informationen aus den gesicherten Quellen mithilfe von Knowledge Graphen identifiziert und selektiert. Anschließend nutzt der Assistent diese Informationen, um präzise, kontextbezogene Antworten zu formulieren.

Ein entscheidender Vorteil dieser Architektur ist die durchgängige Transparenz – jede generierte Antwort wird mit konkreten Quellenangaben versehen, sodass Anwender die Herkunft der Informationen jederzeit nachvollziehen können.

Ein wesentlicher Erfolg moderner Trustworthy-AI-Lösungen liegt zudem in ihrer unmittelbaren Einsatzbereitschaft. Die Systeme funktionieren out-of-the-box innerhalb weniger Minuten mit dem vorhandenen Wissen, ohne langwierige Implementierungsphasen. Im Service beispielsweise kann der Assistent bei der Beantwortung von Kundenanfragen auf gesicherte Informationen zurückgreifen und maßgeschneiderte Antworten formulieren.

Durch die Kombination von Transparenz, Nachvollziehbarkeit und gesichertem Unternehmenswissen entsteht eine KI-Lösung, die nicht nur leistungsfähig, sondern vor allem vertrauenswürdig ist – eine Grundvoraussetzung für den erfolgreichen Einsatz von KI in unternehmenskritischen Prozessen.

Empolis, KI-Spezialist und Teil der Proalpha Group

