Schwieriges Klima in der Wirtschaft hat Folgen für IT-Entscheidungen: Investitionen, Nachhaltigkeit und KI im Mittelpunkt

Das angespannte wirtschaftliche Klima, das in 2023 spürbar wurde, setzt sich in 2024 fort. Klar sichtbare Zeichen dafür sind die Proteste und Streiks verschiedener Berufsgruppen schon in den ersten Wochen des neuen Jahres. Wie sich das schwierige wirtschaftliche Klima auf IT-Entscheidungen von Unternehmen auswirken wird, skizziert Markus Grau, Principal Technologist bei Pure Storage.

Die größte Hürde für Unternehmen in den nächsten 12 bis 18 Monaten wird darin bestehen, ihr Geld mit Bedacht auszugeben und gleichzeitig zu berücksichtigen, dass kurzfristige Kostensenkungen nicht auf Kosten des Wettbewerbsvorteils gehen.

Der Ausgleich zwischen Budgetdruck und dem unstillbaren Bedarf an mehr Datenspeicherung wird die Nachfrage nach abonnement-basierten Modellen vorantreiben. Hierfür gibt es mehrere kosten- und zielorientierte Gründe:

Einsparungen bei den Gesamtbetriebskosten (TCO): Durch die Umstellung von Besitz (CapEx) auf Nutzung beziehungsweise Abonnements (OpEx) können Unternehmen langfristig erhebliche TCO-Einsparungen über die Lebensdauer eines Technologieprodukts erzielen.

Dienstleistungen steigern die Nachfrage: Kunden erkennen, dass SLAs den Wert von Abonnement-Modellen ausmachen und sollten von den Anbietern erwarten, dass sie belastbare Garantien bieten, die sicherstellen, dass sie den maximalen Nutzen aus ihren Abonnements ziehen.

Abwälzung des Risikos von Überversorgung: Bei einem nutzungsabhängigen Modell müssen Unternehmen nicht befürchten, dass sie zu viele Abonnements abschließen und für mehr bezahlen, als sie benötigen.

Mehr Geld auf der Bank für andere Investitionen: In der heutigen anspruchsvollen Geschäftswelt ist es entscheidend, die Konkurrenz zu übertrumpfen, um an der Spitze zu bleiben. Das Auslagern von Technologie-Assets aus der Bilanz setzt Barmittel frei und eröffnet Möglichkeiten für Investitionen und Kreativität.

Nachhaltigkeitsziele vorantreiben: Abonnement-Modelle ermöglichen es Unternehmen, nur den Speicher zu nutzen, den sie benötigen. Dadurch werden unnötiger Stromverbrauch und Kühlung in Rechenzentren vermieden und der CO 2 -Fußabdruck von Daten deutlich verringert.

Die Technologie hinter den Abonnement-Modellen ist ebenso wichtig wie eine einfache Nutzung. Dies bedeutet den Zugriff auf neueste Innovationen, wie etwa Flash-Speicher, der von einigen Anbietern weiterentwickelt wird, um die zur Bewältigung des enormen Datenwachstums erforderliche Leistung zu liefern. Die Kostenvorteile und die Benutzerfreundlichkeit werden Abonnement-Modelle in den kommenden Jahren zu einem attraktiven Angebot machen.

Zielvorgaben für die Nachhaltigkeit haben sich erneut verschoben

Obwohl die kritische Klimakrise kein Geheimnis ist, gibt es innerhalb der Unternehmen immer noch eine große Diskrepanz, wenn es um ESG geht. Die Unternehmen versäumen es, greifbare Anreize für den Kauf nachhaltiger Lösungen zu setzen, und dieser Mangel an Orientierung und Verantwortlichkeit führt dazu, dass kaum Fortschritte erzielt werden.

Nachhaltigkeit und Stromverbrauch gehen Hand in Hand. Es gibt bereits einen Trend zur Messung der Kosten pro Watt und zur Berücksichtigung dieser Kosten bei der Entscheidungsfindung. Tatsächlich entfallen 80 Prozent des CO 2 -Fußabdrucks eines Rechenzentrums auf den täglichen Betrieb, und dennoch wird dies beim Einkauf nicht berücksichtigt. Dies lässt sich durch Anpassungen in der Verantwortung von Prozessen ändern, darunter:

Anwendung von Kosteneinsparungen im Bereich der Nachhaltigkeit auf die Ziele und Belohnungen von Entscheidungsträgern.

Unternehmensweiter Nachhaltigkeitsfortschritt, der an die Leistung mit KPIs zum Stromverbrauch gebunden ist.

Mitarbeitergespräche und -ziele mit dem Ziel, sinnvolle Veränderungen herbeizuführen.

Im Jahr 2024 wird jedes Unternehmen gezwungen sein, ESG-Aspekte in allen Geschäftsbereichen zu berücksichtigen und für seine Handlungen verantwortlich zu sein. Unternehmen müssen nachhaltiger werden und Kosten sparen, indem sie ihre Infrastruktur flexibler gestalten. Dazu gehören die Umstrukturierung ihrer Teams, die Bewertung von Zulieferern, das Überdenken der Kosten von Technologie, die Minimierung von Elektroschrott und die Verwendung nur des tatsächlich benötigten Speichers.

Der Regierung kommt dabei eine Schlüsselrolle zu, indem sie Mittel und Wege für einen sinnvollen nachhaltigen Wandel aufzeigt, z. B. Investitionen in Technologien zur Senkung des Stromverbrauchs anstelle von CO 2 -Kompensationsmaßnahmen. Darüber hinaus ist auch die Festlegung von Standards erforderlich, an denen sich die Unternehmen orientieren können. Andernfalls werden Unternehmen weiterhin unnötige Abfälle erzeugen, was nicht im Sinne der Nachhaltigkeit ist.

Hype-Thema »KI« wird auch in 2024 Unternehmen umtreiben

Analysten haben prognostiziert, dass die weltweiten Ausgaben für künstliche Intelligenz (KI) im Jahr 2023 154 Milliarden US-Dollar erreichen werden. Während der Hype um KI und generative KI allgegenwärtig ist, gibt es immer noch Hindernisse zu überwinden, wenn es um die Implementierung wirkungsvoller KI geht.

Im neuen Jahr werden Unternehmen Unterstützung bei der Umsetzung von KI-Projekten benötigen, die den Eifer durchbrechen und geschäftliche Auswirkungen haben. Veraltete Prozesse und Technologien hindern Unternehmen daran, Wachstum und Innovation mit KI wirklich voranzutreiben, und Kunden werden nicht bereit sein, Zeit damit zu verschwenden, sich damit zu befassen. Sie wollen schnell testen, lernen und weitermachen, um umgehend Verständnis und Mehrwert zu gewinnen.

Technologie-Anbieter müssen ihre Kunden unterstützen, um betriebliche Effizienz zu gewährleisten. AIOps ist hier ein Freund und sollte implementiert werden, um Teams dabei zu helfen, effektivere und arbeitsintensivere und manuelle Prozesse zu ermöglichen. Dies gibt den Menschen die Möglichkeit, sich auf höherwertige Aufgaben zu konzentrieren. Die Beseitigung umständlicher und verschwenderischer Prozesse ist der Sauerstoff für das Gedeihen von Innovationen

Während KI und generative KI die neuesten Trends in der Technologie sind, wird der wahre Wert von denen erkannt, die sowohl über die Technologie als Wegbereiter als auch über das Geschäftsmodell und die Kultur verfügen, um wirklich positive Veränderungen herbeizuführen und den Erfolg sicherzustellen.