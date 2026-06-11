Vertiv stellt eine hochleistungsfähige Rack-Plattform für KI- und IT-Anwendungen mit hoher Dichte vor

Vertiv Rack Extreme unterstützt dank erhöhter Tragfähigkeit, flexibler Konfigurationen und integriertem Kabelmanagement schwerere und tiefere IT-Geräte.

Vertiv, ein weltweiter Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, stellt mit dem Vertiv Rack Extreme ein Rack der nächsten Generation vor, das für die steigenden Anforderungen von Hochleistungsrechner- und KI-Anwendungen entwickelt wurde. Diese zukunftsfähige Rack-Plattform unterstützt tiefe und schwere IT-Geräte, die für Bereitstellungen der nächsten Generation erforderlich sind.

Angesichts der zunehmenden Rechendichte müssen Betreiber von Rechenzentren IT-Geräte unterbringen und gleichzeitig Luftstrom, Kabelorganisation und Flexibilität bei der Installation gewährleisten. Das Vertiv Rack Extreme wurde entwickelt, um diese sich wandelnden Anforderungen mit höheren Belastungswerten, tieferen Konfigurationen, integriertem Kabelmanagement und Kompatibilität mit den in Rechenzentrumsumgebungen verwendeten Stromversorgungs- und Wärmemanagementsystemen zu erfüllen.

»Das Vertiv Rack Extreme spiegelt unsere erweiterten Fähigkeiten im Bereich Rack- und Gehäusedesign für hochdichte und KI-gesteuerte Bereitstellungen wider«, sagte Giuseppe Leto, Senior Director, IT Systems bei Vertiv. »Die Plattform stützt sich zudem auf Vertivs langjährige Fachkompetenz im Rack-Engineering, einschließlich der historisch unter der Marke Knürr entwickelten Lösungen, um eine skalierbare IT-Infrastruktur der nächsten Generation zu unterstützen.«

Das Vertiv Rack Extreme bietet zahlreiche Größen- und Konfigurationsoptionen, sodass Unternehmen ihre Infrastruktur an spezifische Anwendungsanforderungen anpassen können. Das für eine schnelle Bereitstellung konzipierte Gehäuse wird komplett montiert geliefert und lässt sich nahtlos in ein breites Ökosystem kompatibler Zubehörteile integrieren, darunter Lösungen für das Kabelmanagement über Kopf und die Luftströmungsoptimierung, was eine vereinfachte Erweiterung bei wachsenden Infrastrukturanforderungen ermöglicht.

Mit statischen und dynamischen Tragfähigkeiten von bis zu 4.500 lbs. (2.045 kg) unterstützt das Vertiv Rack Extreme Bereitstellungen mit höherer Dichte als herkömmliche Racks, die in der Regel im rollenden Zustand geringere Belastungsgrenzen aufweisen als im stationären Zustand. Durch die Beibehaltung der gleichen Tragfähigkeit unter beiden Bedingungen bietet es im Vergleich zu herkömmlichen Konstruktionen eine bis zu 2-mal höhere dynamische Tragfähigkeit und eine bis zu 1,3-mal höhere statische Tragfähigkeit und ermöglicht operative Flexibilität durch uneingeschränkte Mobilität. Seine vollständig verschweißte Konstruktion, das integrierte Luftstrom- und Kabelmanagement – einschließlich einer Gittertür mit hoher Durchlässigkeit und flexibler Schienensysteme – sowie Standardmerkmale wie vertikale Kabelstangen und rPDU-Montagestangen an den Ecken optimieren die Installation und die laufende Verwaltung. Speziell entwickelte Transportlösungen, darunter stoßdämpfende Paletten und Mehrzweckrampen, tragen zum Schutz der Geräte bei und ermöglichen eine reibungslosere Bereitstellung vor Ort.

Die Plattform ist zudem für die nahtlose Integration in das breitere Portfolio von Vertiv ausgelegt und unterstützt eine Vielzahl von Rack-Lösungen, darunter Vertiv-Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme (USV), Vertiv Rack-PDUs, Vertiv-Wärmemanagementlösungen wie Vertiv CoolLoop RDHx-Rückwand-Wärmetauscher (rDHX) und Vertiv CoolChip CDU-Kühlmittelverteilungseinheiten mit Liquid-to-Chip-Verteilern sowie Vertiv Avocent KVM- und serielle Konsolenlösungen – und ermöglicht so eine vollständig integrierte End-to-End-Infrastruktur.

Weitere Informationen zum Vertiv Rack Extreme oder zum gesamten Portfolio an Rack-, Stromversorgungs- und Wärmemanagementlösungen von Vertiv finden Sie unter Vertiv.com. https://www.vertiv.com/en-emea/