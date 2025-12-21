Wenn die Lizenzkosten das Budget sprengen – und wie CIOs 2026 trotzdem Spielräume gewinnen: Die strategische Stellschraube

2025 hat IT-Verantwortliche vor harte Entscheidungen gestellt: Wieviel Budget geht in die Cloud, in KI-Implementierungen und Cybersicherheit? Wieviel in die Modernisierung der IT? Microsoft kündigte gleich mehrere Produktschwergewichte ab. Auch das geht ins Geld. Glücklich, wer einen Partner zur Seite hat, der ausnahmsweise mal für Einsparungen im IT-Budget sorgt!

Wenn die Frage nicht mehr lautet, ob, sondern wo sich Kosten senken lassen, hat Valentino Taskhiri, Account Manager bei MRM Distribution, eine Antwort parat: »Bei Microsoft!« Das glauben ihm CIOs nicht immer gleich. Wer am Cloudkosten-Tropf hängt und wen die vielen Supportenden in diesem Jahr unter Zugzwang setzen, sieht nur die Budgets explodieren. Das weiß der Lizenzexperte – und macht in seinen Angeboten deutlich, welche M365-Pläne den Kundenanforderungen Genüge tun. Die kombiniert er mit wiederverwendbaren Lizenzen: Office, Visio, Project, Windows, SQL oder Exchange Server und deren CAL als günstige Gebrauchtsoftware. »Diese passgenauen hybriden Szenarien sind auditsicher dokumentiert, bei uns in hoher Stückzahl verfügbar und absolut zukunftsfähig«, erklärt er. Vor allem aber sind sie wirtschaftlich! Seine Erfahrung: »Eine von uns optimierte Microsoft-Strategie entlastet IT-Budgets gegenüber Cloud-only um bis zu 40 Prozent.«

Valentino Taskhiri

begleitet CIOs dabei, ihre

IT-Umgebungwirtschaftlich und sicher

zu gestalten –von Microsoft über

Virtualisierungslösungen

bis zu KI.

Sparhebel VMware: Über den typischen Nutzungszeitraum von fünf Jahren rechnet sich wiederverwendbare Software – und schafft finanzielle Mittel für andere Digitalprojekte. Damit auch die nicht überteuert eingekauft werden, bietet der Distributor zu wichtigen Anwendungen günstige Alternativen: VMware, Adobe, Hyperautomation, KI.

»Die Übernahme von VMware durch Broadcom hat viele Betriebe vor Probleme gestellt«, erzählt Taskhiri. »Die Preise gingen ziemlich durch die Decke – teilweise wurde gar nicht mehr geliefert. Man hört da viel Erstaunliches!« Eine verlässliche Virtualisierungs-Software und echte Alternative hat MRM in dem Anbieter Sangfor HCI aufgetan: einfach in der Lizenzierung, leistungsfähig, mittelstandstauglich – und sehr viel günstiger!

Sparhebel Automatisierung: Mit Quickwork setzt MRM -Distribution auf eine moderne Hyperautomation-Plattform, die Geschäftsprozesse durchgängig und KI-gestützt auto-matisiert. Quickwork bietet über 1.800 vorgefertigte Konnektoren und eine Drag-&-Drop-Oberfläche, erlaubt das Verwandeln von Workflows in APIs und funktioniert On-Premises, in der Cloud oder hybrid. Damit können Unternehmen wiederkehrende Aufgaben effizienter abwickeln, Fehlerquellen reduzieren und IT-Ressourcen freisetzen — ein wesentlicher Hebel zur Kosten- und Effizienzentlastung.

Sparhebel Pragatix Private AI: Mit der Plattform Pragatix liefert MRM eine hochsichere Private-AI-Lösung, die auf den Wissensdatenbanken eines Unternehmens aufsetzt — ergänzt durch die AI Firewall, die unerlaubte Schatten-KI-Nutzung oder Datenabflüsse verhindert. Auch diese Lösung ist als SaaS oder vollständig on-prem einsetzbar, erfüllt Datenschutz- und Compliance-Anforderungen (zum Beispiel nach EU AI Act) und ermöglicht einen sicheren Einsatz von Kollaborations-Tools wie Microsoft Teams. MRM-Kunden erhalten Pragatix zu Lizenzpreisen unter vergleichbaren KI-Tools.

Sparhebel Adobe-Alternativen: Nicht jedes Unternehmen braucht ein teures Creative-Cloud-Abo, um effizient mit PDF-Dokumenten zu arbeiten. MRM hat deshalb FlexiPDF von SoftMaker im Portfolio – eine starke, kaufbasierte Alternative zum Bearbeiten, Kommentieren und Konvertieren von PDFs. Mit vertrauter Office-ähnlicher Oberfläche und klaren Lizenzbestimmungen ohne Abo- oder Online-Zwang.

Auch 2026 noch investieren können. Damit Unternehmen auch 2026 noch investieren können, ist der Distributor mit seinen günstigen Alternativ-Werkzeugen der optimale Partner. Größter Hebel ist die Microsoft-Lizenzierung. Das bestätigen IT-Leiter von Unternehmensseite genauso wie Systemhäuser, mit denen MRM partnerschaftlich zusammenarbeitet. »Mit MRM können wir die besseren Lizenzoptionen bewerten – und unsere Budgets sinnvoll planen«, sagt beispielsweise der IT-Lizenzmanager eines mittelständischen Produktionsbetriebs.

Auch Jaqueline Rupp von JACOB Elektronik, einem der größten B2B-Onlineshops für IT in Deutschland, ist hochzufrieden: »Bei MRM haben alle Ahnung – und das auf allen Ebenen. Die Angebote sind sauber, die Dokumentationen verlässlich, die Preise top.«

MRM Distribution: Partnerschaft, die CIOs entlastet. Mit seinem ganzheitlichen Ansatz wird MRM zum Partner für CIOs, die ihre IT modernisieren müssen, ohne neue Kostenfallen zu öffnen.

Mehr dazu unter www.mrm-distribution.com

