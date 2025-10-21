Interview mit Abdelghani Faiz – Mit Integration die Wettbewerbsfähigkeit steigern

Künstliche Intelligenz (KI) ist heute in aller Munde. Und dieser Hype ist nachvollziehbar, denn nach Ansicht zahlreicher Marktforscher können Unternehmen durch das große Potenzial von KI ihre Wettbewerbsfähigkeit sichern oder sogar steigern. Die kalte Praxis jedoch zeigt, dass viele Unternehmen bereits Probleme haben, einen reibungslosen Ablauf im Tagesgeschäft zu gewährleisten. Wie dies mithilfe von Integrationsplattformen gelingen kann, erläutert Abdelghani Faiz, Geschäftsführer der Integration Matters GmbH, in einem Interview und zeigt dabei auch Wege auf, um das Potenzial von KI vollständig auszuschöpfen.
Herr Faiz, wo liegen für Unternehmen die größten Herausforderungen im Tagesgeschäft?
Unternehmen verfügen in der Regel über eine historisch gewachsene IT-Landschaft. Sie haben im Laufe der Zeit unterschiedlichste Softwarelösungen eingeführt, um die Digitalisierung voranzutreiben und ihre Prozesse zu automatisieren. Mit internationaler Expansion kamen länderspezifische Systeme hinzu. Das Ergebnis ist häufig ein Flickenteppich aus Legacy- und Neusystemen mit entsprechenden Datensilos. Dies trifft vor allem auf mittelständische Unternehmen zu, etwa aus dem Maschinenbau. Sie betreiben oft Werke in verschiedenen Ländern, die Produkte nach den jeweiligen Marktanforderungen herstellen. Zur Verwaltung von Produktdaten, aber auch Aufträgen, Bestellungen etc. nutzen die Niederlassungen eigene ERP-Systeme. Eine systemübergreifende, konsolidierte Sicht auf sämtliche relevanten Unternehmensinformationen ist so unmöglich.
Wie können Unternehmen ihr versprengtes Produktportfolio dennoch effizient verwalten?
Die kurze Antwort lautet: durch Integration. Diese Aufgabe ist aber komplex, denn es geht um weit mehr als nur die technische Verknüpfung von Softwarelösungen. Eine gut durchdachte Integration muss dafür sorgen, dass die ERP-Systeme Daten trotz deren unterschiedlicher Struktur reibungslos austauschen können. Unterschiede etwa bei Zeichensätzen, Feldbezeichnungen und Formatierungen sind zu harmonisieren. Eine KI-Lösung hilft da kaum weiter. Gefragt ist solides IT-Handwerk, das vor dem Hintergrund der richtigen Integrationsstrategie die immensen Herausforderungen meistern kann.
Welche Strategie ist denn die richtige?
Das hängt von den jeweiligen Anforderungen und dem vorhandenen Budget ab. Grundsätzlich haben Unternehmen zwei Möglichkeiten: die einzelnen Systeme punktuell über APIs miteinander zu verbinden oder aber eine Middleware als integrierende Plattform einzuführen.
Welche Vor- und Nachteile sind damit jeweils verbunden?
Bei einer API-basierten Integration werden ERP-Systeme über Konnektoren direkt miteinander verknüpft. Der Vorteil ist die schnelle Umsetzung – der Nachteil, dass die Anbindung bei Versionswechseln neu erstellt werden muss und die Integrationsarchitektur nur begrenzt skalierbar ist. Sollen weitere Systeme angedockt werden, sind zusätzliche Anbindungen zu programmieren. Dies führt zu hohen Kosten und einer unübersichtlichen Integrationslandschaft mit immensem Wartungsbedarf.
Der Einsatz einer Middleware als Integrationsplattform erfordert hingegen weniger Programmierkenntnisse und erleichtert die Anbindung weiterer Anwendungen – Stichwort: höhere Skalierbarkeit. Allerdings ist der Aufwand für die Einführung höher und es entstehen Lizenzkosten, sofern keine Open-Source-Lösung eingesetzt wird.
Können Sie das an einem Praxisbeispiel verdeutlichen?
Gern! Nehmen wir einen international aufgestellten Maschinenbaukonzern, der einen globalen E-Commerce-Shop aufbauen möchte. Dieser soll alle Produktdaten, Lieferzeiten und Preise in Echtzeit bereitstellen und zugleich den Bestellprozess einfach und nachvollziehbar abbilden. Verfügt das Unternehmen nur über ein ERP-System mit allen Produktdaten, lässt sich diese Aufgabe mit einer API-basierten Integration vergleichsweise schnell und budgetschonend umsetzen. Bieten die Landesgesellschaften aber spezielle Produkte für ihre jeweiligen Märkte an und verwalten diese in eigenen ERP-Systemen, steigt die Komplexität deutlich.
Unter einem API-basierten Ansatz müsste jedes ERP-System einzeln an den Webshop angebunden werden. Je mehr Landesgesellschaften es gibt, desto größer ist die Zahl der hierfür zu erstellenden Skripte. Der Aufwand steigt also linear mit der Zahl der Landesgesellschaften, zudem wird die Architektur unübersichtlich. Vor allem aber zwingen diese Point-to-Point-Verbindungen die Organisation in ein starres Korsett, das die Flexibilität massiv einschränkt.
Die Einführung einer Middleware vereinfacht das Projekt, da der Webshop und die ERP-Systeme mit jeweils nur einem Konnektor an die Plattform angebunden werden. Diese ist flexibel und erfordert nur wenig Wartung. Ändert sich später der Webshop, etwa in seiner Datenbankstruktur, oder wird er durch eine neue Lösung ersetzt, muss lediglich der Konnektor zur Plattform angepasst werden. Bei einer API-Integration wären hingegen sämtliche Skripte neu zu programmieren. Der Aufbau und die Pflege eines globalen E-Commerce-Shops sind bei einer heterogenen IT-Infrastruktur also mit hohen Integrationsanforderungen verbunden, die nur durch den Einsatz einer Middleware effizient zu bewältigen sind.
Wie lautet Ihre abschließende Empfehlung?
Unternehmen sollten ihre IT-Infrastruktur zunächst mit einer robusten Integrationsarchitektur aufbauen, um die täglichen Geschäftsprozesse zu automatisieren. Dies bildet das Fundament für eine Steigerung von Rentabilität und Wachstum und erhöht die Anpassungsfähigkeit an sich schnell verändernde Marktbedingungen. Erst im Anschluss sollten KI-Projekte in Angriff genommen werden, etwa um Mitarbeitende von monotonen Tätigkeiten zu entlasten oder datengetriebene Analysen zu ermöglichen. Mit einer voreiligen Implementierung von KI-Lösungen würden Unternehmen kaum von deren Potenzial profitieren, da der hierfür notwendige nahtlose Austausch aktueller, konsistenter Daten zwischen den Systemen nicht zu gewährleisten wäre. Last, but not least können KI-Lösungen nur dann zuverlässig und effizient arbeiten, wenn sie selbst sorgfältig in die IT-Landschaft eingebunden sind.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Faiz
Der neue Gemini im KI-Browser Chrome für Mobilgeräte sammelt die meisten Nutzerdaten unter den von Surfshark analysierten KI-Browsern. Er sammelt Daten wie Namen, präzise Standortdaten und den Browserverlauf der Nutzer. Ein Cybersicherheitsexperte weist auf eine noch wichtigere Tatsache hin: Wir könnten mit einer neuen Form der Überwachung konfrontiert werden, wenn KI-Browser alles sehen, nachverfolgen und…