Private-5G vs. WiFi 6/7: Wahl der passenden drahtlosen Netzwerktechnologie ist von zentraler Bedeutung

Im Zuge der digitalen Transformation ist die Entscheidung für die Netzwerktechnologie wesentlich. Spezialisierte Partner stehen Unternehmen bei der Planung und Umsetzung einer passgenauen Netzwerkstrategie zur Seite, zugeschnitten auf die individuellen Bedürfnisse.
»Die digitale Transformation eröffnet attraktive Wachstumschancen – stellt Unternehmen aber auch vor anspruchsvolle Herausforderungen. Die Entscheidung für oder gegen eine Wireless-Netzwerktechnologie ist ein ganz konkretes Beispiel dafür«, so Jens Müller, Teamleiter Business Development Network Solutions bei Controlware. »IT-Teams und Netzwerkverantwortlichen fehlt es häufig an Ressourcen und an Erfahrungen mit Private-5G oder dem neuesten WiFi-Standard 7. Daher sind sie nicht selten mit der Frage überfordert, welche Technologie ihren spezifischen Anforderungen an Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit am ehesten gerecht wird.«
Der Unterschied zwischen Private-5G und WiFi 6/7
Grundsätzlich stehen Enterprises und KMUs beim Aufbau einer geeigneten Wireless-Umgebung vor der wichtigen Weichenstellung zwischen Private-5G-Infrastrukturen und den WiFi-Standards 6 und 7. Diese Entscheidung ist von hoher strategischer Tragweite, da sie sich unmittelbar auf die Entwicklung und Umsetzung der digitalen Geschäftsmodelle auswirkt.
Beide drahtlosen Netzwerktechnologien zeichnen sich durch unterschiedliche Stärken und Anwendungsbereiche aus:
- Private-5G-Netze
Private 5G ermöglicht es, dedizierte Mobilfunknetze auf dem eigenen Betriebsgelände aufzubauen, zu betreiben und individuell zu konfigurieren. Für Einrichtungen der kritischen Infrastrukturen, die strengen regulatorischen Anforderungen unterliegen und eine Vielzahl sensibler Daten umfassend schützen müssen, spielt dieser Faktor eine wesentliche Rolle. Darüber hinaus bieten Private-5G-Netze hohe Geschwindigkeit, hohe Ausfallsicherheit und niedrige Latenzen, was schnellere Reaktionszeiten begünstigt, und sind daher gerade für diejenigen Umgebungen geeignet, in denen beispielsweise autonomes Fahren und Robotik in die Arbeitsabläufe integriert werden. Die Übertragung großer Datenmengen in Echtzeit – eine der größten Stärken von Private-5G – erlaubt zudem die reibungslose Steuerung und Überwachung von Maschinen in Smart Factories. Damit überzeugt Private-5G unter anderem in den Bereichen Industrie 4.0, autonome Systeme und kritische IoT-Infrastrukturen. Ein wichtiger Vorteil ist auch, dass sich Private-5G-Netzwerke sehr granular kontrollieren und konfigurieren lassen, um spezifische Anforderungen an Sicherheit und Datenschutz zu erfüllen. Für regulierte Branchen wie das Gesundheitswesen, die Finanzindustrie oder die Automobilindustrie ist dies ein wichtiges Kriterium. Darüber hinaus ermöglicht das mit 5G mögliche Network-Slicing die Schaffung virtueller Netzwerke in physischen Infrastrukturen, sodass Anwendungen mit unterschiedlichen Anforderungen simultan betrieben werden können. Allerdings geht der Aufbau einer Private-5G-Infrastruktur mit vergleichsweise hohen Kosten einher, und die anspruchsvolle Wartung kann gerade für mittelständische Betriebe eine Herausforderung darstellen.
- WiFi 6 und WiFi 7
Sowohl WiFi 6 als auch WiFi 7 wurden als leistungsfähige, drahtlose Netzwerktechnologien für den Einsatz in der Unternehmens-IT entwickelt. WiFi 6 bietet im Vergleich zu seinen Vorgängern eine deutlich verbesserte Leistung, besonders in Umgebungen mit hoher Gerätedichte. Es unterstützt Geschwindigkeiten von bis zu 9,6 Gbps und nutzt Technologien wie MU-MIMO (Multi-User, Multi-Input und Multi-Output) und OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access), um die Effizienz des Netzwerks zu erhöhen und die Latenzen zu reduzieren. WiFi 7 übertrifft diese Leistung nochmals: Geschwindigkeiten bis zu 30 Gbps und eine höhere Brandbreite durch die Nutzung des 6-GHz-Bandes unterstützen selbst anspruchsvollste Anwendungen wie hochauflösendes Streaming, Augmented und Virtual Reality (AR, VR) sowie die Vernetzung einer großen Anzahl von IoT-Geräten. Die Implementierung der WiFi-Standards 6 und 7 ist besonders kosteneffizient, da sie mit bestehenden Netzwerkstrukturen und Geräten kompatibel sind. So können die neuen Standards sukzessive eingeführt und die Betriebskosten gesenkt werden. Zudem erfordern WiFi-Netzwerke – anders als Private 5G-Netze – keine speziellen Frequenzlizenzen. Auch Wartung und Instandhaltung sind aufgrund der geringeren Komplexität kostengünstiger.
Branchenspezifische Anforderungen an eine Netzwerk-Strategie
Die Entscheidung zwischen Private-5G und WiFi 6/7 hängt primär von den spezifischen Anforderungen eines Unternehmens ab: So profitieren etwa Einrichtungen im Gesundheitswesen, Logistikzentren und der industriellen Fertigung mit Private-5G von hoher Zuverlässigkeit, niedriger Latenz und umfangreicher Sicherheit. In weniger kritischen Branchen, die den Fokus auf Kosteneffizienz und einfache Implementierung legen, sind die WiFi-Standards oft von Vorteil – beispielsweise in Bürogebäuden.
Auswirkungen auf digitale Geschäftsmodelle
Die Wahl der Netzwerktechnologie wirkt sich unmittelbar auf die Entwicklung und Umsetzung digitaler Geschäftsmodelle aus: Datengetriebene Modelle wie Predictive Maintenance, Echtzeitanalysen oder personalisierte Kundeninteraktionen profitieren von den hohen Bandbreiten und geringen Latenzen eines 5G-Netzwerks, da sich die Daten in Echtzeit erfassen und verarbeiten lassen, was für digitale Geschäftsmodelle entscheidend ist. Unternehmen, die ihren Mitarbeitenden mobiles Arbeiten ermöglichen, sind hingegen langfristig besser mit der Flexibilität der WiFi-Standards 6 und 7 bedient. Aufgrund der einfachen Skalierbarkeit und breiten Verfügbarkeit lassen sich digitale Geschäftsmodelle schnell und agil erweitern.
Controlware unterstützt bei Planung und Umsetzung von Netzwerk-Strategien
»Die Entscheidung zwischen Private-5G und WiFi 6/7 ist keine einfache ›Entweder-Oder‹-Wahl, sondern hängt von den individuellen Anforderungen und Zielen eines Unternehmens ab«, erklärt Jens Müller. »Netzwerkverantwortliche müssen im ersten Schritt ihre langfristige digitale Strategie definieren und die bestehende Infrastruktur detailliert analysieren. Bevor kostspielige Investitionen für den Aufbau eines Private-5G-Netzwerks erfolgen, sollte die spezifische Umgebung im Zusammenspiel mit der Technologie auf den Prüfstand gestellt werden. In vielen Fällen zeigt sich dann, dass ein hybrider Ansatz die beste Lösung ist. Unternehmen aller Branchen und Größen sind in jedem Fall gut beraten, einen erfahrenen Technologie-Experten mit an Bord zu holen.«
96 Artikel zu „5G WiFi“
News | Kommunikation | Strategien | Ausgabe 11-12-2024
Quo-Vadis Mobile-Networking – Private-5G vs. WiFi 6/7
Die Wahl zwischen Private-5G und WiFi 6/7 hängt stark von den spezifischen Anforderungen und Anwendungsfällen ab. Private-5G ist ideal für große Unternehmen, industrielle Anwendungen und Umgebungen, die eine hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit erfordern. WiFi 6/7 eignet sich besser für KMUs, Büros und öffentliche Orte, wo hohe Geschwindigkeiten und einfache Implementierung wichtig sind. Es sind aber auch hybride Strukturen denkbar.
News | Infrastruktur | Kommunikation
Innovation dank Kombination von 5G und WiFi 6
5G oder WiFi 6? So lautet eine gängige Frage, wenn es um den Einsatz von aktuellen Funktechnologien zur Vernetzung geht. Beide Technologien sollten aber nicht alternativ, sondern komplementär genutzt werden. Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung von Mobilfunk- und anderen drahtlosen Netzwerktechnologien sind immer mehr mögliche Anwendungsszenarien denkbar. So ist schon in diesem Jahr der Durchbruch…
News | Digitale Transformation | Infrastruktur | Kommunikation | Ausgabe 3-4-2021
Evolution der Funktechnik – 5G-Mobilfunk versus WiFi-6-WLAN
Der öffentliche 5G-Mobilfunk ist jetzt auch in Deutschland angekommen. Per Anfang 2021 kann im Prinzip mehr als die Hälfte aller deutschen Bundesbürger im schnellsten Mobil-Netz aller Zeiten surfen, mailen, chatten und streamen. Die dazu nötigen 5G-Handys und 5G-WLAN-Router sind ebenfalls verfügbar. Sogar die jüngsten iPhone-12-Modelle haben jetzt 5G an Bord. Für die Produktivität der deutschen Wirtschaft noch viel wichtiger sind aber die privaten 5G-Campus-Netze in den Firmen. Damit kann man bewegliche Produktionshelfer vom Gabelstapler bis zum Roboter flexibler steuern als je zuvor. Derweil hat auch die bewährte Firmenvernetzung mittels WLAN den Sprung in die sechste Generation geschafft. Das neue WiFi-6 steht teils in harter Konkurrenz zu 5G, teils ist es eine willkommene Ergänzung. 2021 kommt mit WiFi-6E der nächste Schub: Dann wird neben den bekannten 2,4- und 5-GHz-Bändern auch das 6-GHz-Band für WLAN frei gegeben.
News | Cloud Computing | Digitale Transformation | Infrastruktur | Kommunikation
Smarte Vernetzung mit Private 5G – Der Schlüssel zur digitalen Transformation
Die digitale Transformation und der stetig wachsende Bedarf an leistungsfähigen IT-Infrastrukturen fordern Unternehmen in nahezu allen Geschäftsbereichen heraus. Die zunehmende Vernetzung von Produktions- und Logistikprozessen, der verstärkte Einsatz von Cloud-Diensten sowie die Verlagerung von Arbeitsprozessen ins Homeoffice verlangen nach Netzwerklösungen, die nicht nur schnell und sicher, sondern auch flexibel und zukunftsweisend sind.
News | Digitalisierung | Infrastruktur | Kommentar | Kommunikation | Services
Campusnetze: Deutschland – Pionier, aber auch Vorreiter bei P5G?
Erst ruckelt es, dann bricht die Verbindung ganz ab: Die zahlreichen Funklöcher waren in Deutschland lange Zeit ein großes Ärgernis. Inzwischen sind 99 Prozent der Fläche mit LTE und immerhin 92 Prozent mit 5G abgedeckt. Störungsfreies Surfen ist damit weitgehend keine Glückssache mehr. Gerade der neueste Mobilfunkstandard steht für deutlich bessere Verfügbarkeiten und kürzere Latenzzeiten:…
Kommunikation | Lösungen | Ausgabe 11-12-2023
Private 5G: In welchen Anwendungsfällen bietet die Technologie echten Mehrwert? – Keine One-Size-Fits-All-Lösung
Private 5G setzt neue Maßstäbe in der Konnektivität – verständlich, dass immer mehr Unternehmen diese Technologie für sich nutzen wollen. Dabei gilt es, das zu lösende Problem im Vorfeld genau zu identifizieren. Nur auf Basis dessen lässt sich ein Private 5G-Netz passgenau konzipieren. Praxisbeispiele zeigen, wie Unternehmen Private 5G sinnvoll und gewinnbringend einsetzen können.
News | Digitalisierung | IT-Security
Cybersecurity Trends 2023 von Zscaler: 5G, KI und Zero Trust
»manage it« im Gespräch mit Nathan Howe, VP Emerging Technologies bei Zscaler auf der Zenith Live in Berlin vom 28. bis 29. Juni 2023. Deutschland zählt bei der Digitalisierung jetzt nicht unbedingt zu den Innovationstreibern, wo müssten Unternehmen ihrer Meinung nach ansetzen, um diesen Eindruck zu ändern? In Europa gibt es eine Menge WiFi.…
News | Kommunikation | Trends 2023 | Ausgabe 1-2-2023
Die Weiterentwicklung von frühen 5G-Missverständnissen zur echten 5G-Zukunft – Das kann 5G wirklich
Der Hype um 5G war riesig – die Ernüchterung danach ebenfalls. Zu viele vollmundige Versprechen wurden nicht eingehalten. Dennoch hat 5G das Potenzial zum Grundstein der Wirtschaft zu werden.
News | Infrastruktur | Kommunikation | Strategien | Ausgabe 11-12-2022
Private 5G-Campusnetze für Unternehmen – Wireless First
Laut IDC zeigen zwei Drittel der deutschen Unternehmen starke Ambitionen, ihre Netzwerke kabelloser zu gestalten. Das ist ein Ergebnis der von Controlware gesponserten Studie »Enterprise Netzwerke 2022, Connectivity-driven Business in Deutschland«, die im August 2022 veröffentlicht wurde. Gleichzeitig wird 5G als der Top-Investitionsbereich für die nächsten 12 Monate identifiziert, wobei Use Cases mit hohen Mobilitätsanforderungen und die Flexibilität kabelloser Vernetzung eine zügige 5G-Adoption treiben.
News | Industrie 4.0 | Infrastruktur | Internet der Dinge | Kommunikation
Fünf neue Innovationen für Industrie und Produktion durch 5G
5G in der Industrie ist in Deutschland eng mit den Campusnetz-Projekten der großen Autobauer verbunden. Diese können zurecht als Pioniere auf dem Gebiet gelten, doch auch anderswo gibt es in Industrie und Produktion spannende Anwendungsszenarien für die Technologie. Dr. Thomas King, CTO bei DE-CIX, stellt fünf davon vor: Digitale Zwillinge Bei einem digitalen Zwilling…
News | Infrastruktur | Kommunikation
Wie die Distribution den Channel beim 5G-Geschäft unterstützen kann
Führende 5G-Hersteller suchen derzeit engagierte Channelpartner für den Auf- und Ausbau des Enterprise-Geschäfts. Hannah Broadhurst, Director 5G and Private Networks, Westcon, erklärt, welche Rolle in diesem Umfeld der Distribution zukommt. Private Wireless Networks der nächsten Generation eröffnen Enterprise-Kunden ganz neue Möglichkeiten: Die 5G-Technologie kann die Einführung innovativer Lösungen wie KI, IoT, Cloud und Edge…
News | Infrastruktur | Kommunikation
Was bei der Einführung von Private 5G zu beachten ist
Campusnetze sind kein klassisches Rollout-Projekt. 5G-Campusnetze sind in der Einführung, Umsetzung und im Betrieb einem komplexen IT-System recht ähnlich. NTT Ltd., ein weltweit tätiges IT-Dienstleistungsunternehmen, zeigt auf, was Unternehmen beachten müssen und wo Fallstricke lauern. Ein 5G-Netz kann Unternehmen dank deutlich höherer Geschwindigkeiten und geringer Latenzen in vielen Anwendungsbereichen Vorteile verschaffen. Die Einsatzgebiete reichen von…
News | Trends Infrastruktur | Internet der Dinge | Trends 2021 | Whitepaper
Das Internet der Dinge, 5G und Edge Computing treiben die industrielle Innovation voran
Auch wenn die Zahl der vernetzten IoT-Geräte im Konsumgütersektor derzeit die Zahl der Geräte im Industriesektor übersteigt, verzeichnen die Investitionen in das industrielle IoT ein starkes Wachstum – insbesondere im Hinblick auf branchenübergreifende Lösungen sowie auf konkrete Bedürfnisse zugeschnittenen Geräte. Der Report von Reply »Industrial IoT: A Reality Check« untersucht zwei Schlüsselbereiche, die das Wachstum…
News | Digitale Transformation | Infrastruktur | Kommunikation | Ausgabe 3-4-2021
5G und Wireless WAN: Unternehmen müssen heute agil sein – ihr WAN auch
Wireless-Edge-Lösungen entfesseln die volle Leistung von LTE- und 5G-Mobilfunknetzen, damit das WAN die Reichweite, unterbrechungsfreie Zuverlässigkeit und Echtzeit-Agilität bekommt die Unternehmen heute brauchen. Wir sprachen mit Jan Willeke, Area Director Central Europe bei Cradlepoint über die Evolution des Wireless WAN.
News | Kommunikation
The-State-of-5G-Studie: Anzahl städtischer 5G-Netze 2020 mehr als verdreifacht
Neuer Mobilfunkstandard nun in 1.336 Städten und 61 Ländern weltweit verfügbar. Die Zahl städtischer 5G-Netze hat sich 2020 mehr als verdreifacht. Das ist das Ergebnis der fünften »The State of 5G«-Studie des Netzwerkspezialisten VIAVI Solutions [1]. Weltweit ist der neue Mobilfunkstandard damit nun in 1.336 Städten verfügbar. Die Zahl der Länder mit kommerziellen 5G-Netzen…
News | Trends Kommunikation | Trends 2021 | Kommunikation
5G und Intelligent Edge – was erwartet uns 2021?
Illustration: Absmeier, Autonome Fahrzeuge, Drohnen, Telemedizin und Industrie 4.0 – die Welt bewegt sich am intelligenten Netzwerkrand. Anwendungen erfordern den Umgang mit riesigen Datenmengen für fundierte Entscheidungen und immer mehr Aktivitäten müssen autonom und in Echtzeit stattfinden. Funktionen, die künstliche Intelligenz und Machine Learning nutzen, sind unabdingbar für die Realisierung solcher Anwendungen. Gleichzeitig bilden…
News | Kommunikation | Produktmeldung
Cambridge Wireless und Huawei bauen gemeinsam das erste private 5G-Pilotprojekt im Cambridge Science Park
Cambridge Wireless (CW), eine internationale Interessengemeinschaft von Unternehmen, die in der Forschung, Entwicklung und Anwendung drahtloser Technologien tätig sind, schließt sich mit dem globalen Technologieführer Huawei zusammen, um das erste private 5G-Mobilfunknetz innerhalb des Wissenschaftsparks Cambridge aufzubauen. Die Kooperation ermöglicht es dem weltbekanntem Technologiestandort Cambridge, digitale Grundlagenforschung und Anwendungen in Schlüsselbereichen wie autonomes Fahren, saubere…
News | Infrastruktur | Kommunikation
5G: Fünf wesentliche Technologien für den ökonomischen Einsatz
Seit Covid-19 im Februar auf Europa getroffen ist, haben sich viele Bereiche des Lebens stark verändert – privat wie auch beruflich. Wir nutzen deutlich mehr digitale Applikationen, beispielsweise um die geographische Trennung virtuell zu überbrücken. Eine stabile, sichere und zuverlässige Internetverbindung ist dabei unerlässlich. Mehr denn je ist unsere Gesellschaft durch die beschleunigte Digitalisierung auf…
News | Infrastruktur | Kommunikation | Services
5G-Netze werden lebensverändernde Anwendungen ermöglichen
Die signifikanten Verbesserungen der 5G-Netze bezüglich der Übertragungsgeschwindigkeit und der Reduktion der Latenz, weiterhin ergänzt durch Edge Computing, werden die Art und Weise wie wir leben, arbeiten, spielen, uns erholen, Neues schaffen, Gesund bleiben und mit der Welt interagieren in einem ungeahnten Ausmaß verändern. 5G und Wi-Fi 6: Zahlen zur Digitalisierung in…
News | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | Kommunikation | Online-Artikel | Services
DevOps als Enabler für 5G-Anwendungen
Top-Trend 2020 für Communication Service Provider in DACH. Stellschrauben für mehr Wertschöpfung sind: Netzwerktopologie, Use Cases für neue Services, agile Prozesse und Automatisierung. In nahezu allen Branchen laufen die Entwicklungen von 5G-Anwendungen auf Hochtouren. Das Problem: Die Communication Service Provider (CSP) sind noch nicht auf 5G vorbereitet – sowohl was die technologische Ausstattung als…