Private 5G: In welchen Anwendungsfällen bietet die Technologie echten Mehrwert? – Keine One-Size-Fits-All-Lösung

Private 5G setzt neue Maßstäbe in der Konnektivität – verständlich, dass immer mehr Unternehmen diese Technologie für sich nutzen wollen. Dabei gilt es, das zu lösende Problem im Vorfeld genau zu identifizieren. Nur auf Basis dessen lässt sich ein Private 5G-Netz passgenau konzipieren. Praxisbeispiele zeigen, wie Unternehmen Private 5G sinnvoll und gewinnbringend einsetzen können.

Geringere Latenzen, die schnelle Übertragung großer Datenmengen sowie eine hohe Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit: Die allseits bekannten Vorteile von Private-5G-Netzen sind verlockend. Unternehmen unterschiedlichster Branchen springen deshalb auf den Private-5G-Zug auf – nicht selten, ohne exakt zu wissen, wo der Einsatz der Technologie im eigenen Unternehmensumfeld die meisten Vorteile bringt. Sprich, welches Problem damit gelöst werden soll, ist nicht immer klar. Unter Umständen sind so Misserfolg und Unzufriedenheit vorprogrammiert.

Der richtige Weg. Bevor Organisationen ein Projekt anstoßen, sollten sie identifizieren, vor welchen Herausforderungen sie genau stehen, und evaluieren, was die beste Lösung ist. Erst dann lässt sich bestimmen, ob Private 5G sinnvoll und geeignet ist und welche speziellen Anforderungen das Netzwerk dafür erfüllen muss. Denn diese Anforderungen variieren je nach Anwendung und machen ganz unterschiedliche Planungen erforderlich: Kommt die Lösung im Innen- oder Außenbereich zum Einsatz? Sollen Warenflüsse überwacht werden oder Fahrzeuge selbstständig Produkte von A nach B transportieren können? Aspekte wie Durchsatz, Fläche und Nutzungsort, aber auch die landesspezifischen rechtlichen Vorgaben müssen Unternehmen in die Planung mit einbeziehen. Ebenso wie die Auswahl geeigneter Key Performance Indicators (KPIs), um den Erfolg der Maßnahme messbar zu machen. Im Anschluss sollten sie die Lösung in einem Proof-of-Concept (PoC) erproben – entweder vor Ort oder in einem 5G-Testlabor wie beispielsweise den weltweit verteilten 5G Labs von Logicalis. Dort sind Test- und Entwicklungsumgebungen verfügbar, in denen sowohl neue Softwareversionen und 5G-Komponenten als auch kundenspezifische Anforderungen getestet werden können.

Erreichbarkeit bei kritischen Arbeiten gewährleisten. Private 5G bietet in nahezu jeder Branche vielfältige Einsatzmöglichkeiten, beispielsweise in der Logistik, der Landwirtschaft oder der industriellen Fertigung. Ein besonders mehrwertträchtiger Bereich hierbei: Mission Critical Communication. Eine zuverlässige Verbindung ist hier entscheidend, ein Kommunikationsausfall besonders folgenträchtig. Schnell drohen Lebensgefahr, großflächige Störungen und/oder erhebliche finanzielle Verluste. Neben kritischen Bereichen wie der öffentlichen Sicherheit oder dem Militär spielen derartige Aspekte auch in der Industrie eine Rolle. Alle sind damit gleichermaßen prädestiniert für eine Private-5G-Lösung. Das folgende Praxisbeispiel zeigt, wie ein Private-5G-Netzwerk Inspektionspersonal aus der Chemieindustrie unterstützen kann.

Mehr Sicherheit auf dem Firmengelände. Ein Unternehmen aus der petrochemischen Industrie nutzte auf dem Gelände seiner Raffinerie vor allem WiFi, um kritische Daten von Chemietanks auszuwerten und den Zustand der Chemikalien zu überwachen. Das konkrete Problem: Einlaufende Schiffe störten die drahtlose Verbindung durch Radar- und eigene starke WiFi-Signale, so dass die Mitarbeiter die Daten nicht lückenlos auswerten konnten – ein Sicherheitsrisiko. Um einen interferenzfreien, zuverlässigen und sicheren Datentransfer zu gewährleisten, entschied sich das Unternehmen für eine Private-5G-Lösung. Logicalis richtete das Netzwerk mit dem Cisco Packet Core als zentrale Kommunikationsplattform ein. Für eine robuste Kommunikation optimierte Logicalis zudem die eingesetzten 5G Radio Units, die in den Türmen rund um die Chemietanks platziert wurden. So kann das Unternehmen Systemzustände lückenlos monitoren, potenzielle Gefahren minimieren und den Betrieb kontinuierlich aufrechterhalten.

Darüber hinaus lässt sich das Netzwerk dazu nutzen, Reparatur- und Wartungspersonal zu unterstützen. Benötigen Mitarbeiter bei der Reparatur einer defekten Maschine die Mithilfe eines weiteren Experten, schalten sie diesen häufig online hinzu. Eine zuverlässige Verbindung ist hierbei essenziell; Private 5G gewährleistet hier auch in herausfordernden Umgebungen die nötige Stabilität und Erreichbarkeit.

Grenzen traditioneller Kommunikation überwinden. Auch bei der Kommunikation über weite Distanzen können Anwender von Private 5G profitieren, insbesondere in Situationen, in denen übliche Kommunikationsmittel wie Funkgeräte an ihre Grenzen stoßen. So können Mitarbeiter zum Beispiel über digitale Push-to-Talk-Plattformen über ein breites Spektrum an Geräten, von Mobiltelefonen und Desktop-Computern bis zu Funkgeräten miteinander kommunizieren. Um unbeteiligtes Personal nicht von ihrer Arbeit abzulenken, lassen sich aufgabenspezifische Kommunikationskanäle einrichten, die nur die relevanten Mitarbeiter einbeziehen. Zusatzfunktionen wie Chat oder Video helfen dabei, sich noch leichter zu verständigen und Probleme effizienter zu lösen.

Mit Expertenhilfe zum Netzwerk der Zukunft. Private 5G öffnet die Tür zu neuen, innovativen Anwendungsfällen und etabliert sich damit als zukunftssicherer Standard. Doch so vielfältig die Einsatzmöglichkeiten sind, so herausfordernd kann es auch sein, die Infrastruktur in Eigenregie zu errichten und zu betreiben. Hier können Managed Services Provider wie -Logicalis, die über umfangreiche 5G-Expertise verfügen, helfen. Als Cisco Global Gold Partner unterstützt Logicalis Kunden dabei, 5G in ihre Unternehmenslandschaft zu integrieren und begleitet dabei den gesamten Prozess – vom Proof-of-Concept über die kundenspezifische Architektur und Implementation bis hin zum Betrieb.

Jürgen Hahnrath verantwortet bei Logicalis als Sales Executive die Themen IoT und Private 5G für EMEA. In dieser Rolle ist er unter anderem für Projekte in den Bereichen Fertigung und erneuerbare Energien zuständig. In der Vergangenheit hat er bei Cisco Systems das Thema IoT verantwortet und war bei System­integratoren sowie Beratungsunternehmen tätig.