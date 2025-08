Netzwerksegmentierung: Wie eine simple Idee auch ausgefuchste Angreifer in Schach halten kann

Die vergangenen Tage haben mehr als einmal erneut gezeigt, wie schwer – wenn nicht gar unmöglich es ist – das Netzwerk beziehungsweise IT-Infrastrukturen von Unternehmen vor unerwünschten Eindringlingen zu schützen. Egal ob eine Zero-Day-Schwachstelle, eine gestohlene Identität oder schlicht menschliches Versagen … für Angreifer öffnen sich immer wieder Türen.

Nun ist Resilienz bei den betroffenen Unternehmen gefragt, und diese sollte nicht erst mit Backup & Recovery starten. Ziel muss es vielmehr sein, die Wirkungskreise der Eindringlinge so gering wie möglich zu halten. Ein auf den ersten Blick simples und wirksames, in der Praxis dann aber meist doch nicht ganz so einfache umzusetzendes Konzept lautet »Netzwerksegmentierung«.

Kay Ernst von Zero Networks, Experte für automatisierte Mikrosegmentierung, erklärt die Grundzüge und praktische Aspekte:

Die Netzwerksegmentierung unterteilt ein Netzwerk in kleinere Subnetze, indem kritische Systeme und Datenflüsse isoliert werden. Ziel ist es, die Sicherheit zu erhöhen, den Zugriff zu kontrollieren, die Leistung zu verbessern, die Verwaltung zu vereinfachen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu erleichtern. Die Kernfunktion der Netzwerksegmentierung besteht darin, laterale Bewegungen zu verhindern.

In einer Zeit, in der 90 Prozent der Unternehmen derzeit mindestens einem Angriffspfad ausgesetzt sind, ist es von entscheidender Bedeutung, flache Netzwerkarchitekturen durch Segmentierung zu adressieren. Während die Netzwerksegmentierung für die Stärkung der Cybersicherheit und die Beschleunigung der Bedrohungsabwehr von entscheidender Bedeutung ist, haben herkömmliche Segmentierungsstrategien Schwierigkeiten, mit der Geschwindigkeit und Raffinesse moderner Cyberbedrohungen Schritt zu halten.

Die Netzwerksegmentierung ist eine grundlegende Cybersicherheitsstrategie, bei der ein größeres Netzwerk in kleinere Teilnetze oder Segmente unterteilt wird. Jedes Segment fungiert als isolierte Einheit mit eigenen Sicherheitskontrollen und -richtlinien, wodurch Grenzen geschaffen werden, die die Fähigkeit von Angreifern einschränken, sich lateral innerhalb des Netzwerks zu bewegen. Zu den gängigen Methoden der Netzwerksegmentierung gehören virtuelle lokale Netzwerke (VLANs), Subnetze, Access Control Lists(ACLs), interne Firewalls und die physische Trennung der Netzwerkinfrastruktur.

Durch die Segmentierung des Netzwerks können Administratoren die Netzwerkleistung verbessern, den Zugriff auf sensible Ressourcen kontrollieren, die Angriffsfläche reduzieren, laterale Bewegungen blockieren und besser vor raffinierten Cyberbedrohungen schützen sowie die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften optimieren. Eine ordnungsgemäße Netzwerksegmentierung erhöht sowohl die Sicherheit als auch die Effizienz der Netzwerkinfrastruktur.

Arten der Netzwerksegmentierung

Gängige Ansätze zur Netzwerksegmentierung lassen sich in drei Kategorien einteilen: logische Segmentierung, physische Segmentierung und perimeterbasierte Segmentierung.

Bei der logischen Segmentierung werden Ansätze wie VLANs, Subnetze oder Software-Defined Networking (SDN) verwendet, um virtuelle Grenzen innerhalb eines einzigen physischen Netzwerks zu schaffen. Auf diese Weise können verschiedene Abteilungen, Teams oder Anwendungen in separaten Segmenten mit eigenen Zugriffskontrollen und Sicherheitsrichtlinien arbeiten, auch wenn sie dieselbe Hardware nutzen. Die logische Segmentierung ist besonders nützlich in Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen, in denen eine physische Trennung nicht praktikabel ist und verschiedenen Cloud-Anbietern eigene virtuelle Segmente zugewiesen werden können.

Bei der physischen Segmentierung wird das Netzwerk mithilfe dedizierter Hardware und Infrastruktur, wie zum Beispiel verschiedenen Switches oder Routern, in separate Segmente unterteilt. Diese Methode bietet den höchsten Grad an Isolation, da jedes Segment physisch von den anderen getrennt ist, wodurch es schwierig ist, dass sich Bedrohungen zwischen den Segmenten ausbreiten. Die physische Segmentierung wird häufig in größeren Netzwerken mit strengen Sicherheitsanforderungen verwendet, zum Beispiel in Netzwerken, in denen sensible Daten oder geistiges Eigentum verarbeitet werden.

Die perimeterbasierte Segmentierung konzentriert sich auf die Definition von Grenzen zwischen vertrauenswürdigen internen Netzwerken und nicht vertrauenswürdigen externen Netzwerken, in der Regel über Firewalls oder ACLs. Während diese Methode traditionell auf den Nord-Süd-Verkehr (in das Netzwerk hinein und aus dem Netzwerk heraus) ausgerichtet war, berücksichtigt die moderne perimeterbasierte Segmentierung auch den Ost-West-Verkehr (laterale Bewegung), indem sie den Datenverkehr zwischen internen Segmenten kontrolliert. Mit zunehmender Komplexität der Netzwerke verliert jedoch die alleinige Verwendung von Perimeter-Abwehrmaßnahmen an Wirksamkeit.

Innerhalb dieser übergeordneten Kategorien setzen die meisten Unternehmen nach wie vor auf grundlegende Ansätze zur Netzwerksegmentierung: 43 Prozent der Sicherheitsverantwortlichen gaben an, dass sie ihre Netzwerke mit Firewalls segmentieren, und 30 Prozent nutzen VLANs. Bemerkenswert ist, dass nur fünf Prozent der Unternehmen bestätigten, ihre Netzwerke derzeit mikrosegmentiert zu haben, obwohl die Implementierung einer umfassenden, granularen Netzwerksegmentierung heute einfacher denn je ist.

Vorteile der Netzwerksegmentierung: Sicherheit, Compliance und Leistung

Die Netzwerksegmentierung bietet folgende Vorteile:

Sicherheit: Durch die Aufteilung eines Netzwerks in kleinere Segmente begrenzt die Netzwerksegmentierung den Umfang unbefugter Zugriffe, reduziert laterale Bewegungen, beschleunigt die Eindämmung von Bedrohungen und stärkt die allgemeine Sicherheitslage.

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Die Netzwerksegmentierung trägt zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bei, indem sie Grenzen für sensible Daten schafft und die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen für jedes Segment implementiert. Durch den Aufbau einer widerstandsfähigen, anpassungsfähigen Architektur macht die Netzwerksegmentierung Compliance-Initiativen zukunftssicher und erleichtert die Einhaltung gesetzlicher Änderungen.

Netzwerkleistung: Da die Netzwerksegmentierung Überlastungen reduziert und den Datenverkehr optimiert, verbessert sie die Leistung und erhöht die Benutzerfreundlichkeit.

Fehlerbehebung und Wartung: Mit der Netzwerksegmentierung können Administratoren Probleme in bestimmten Segmenten isolieren und beheben, ohne das gesamte Netzwerk zu beeinträchtigen.

Netzwerksegmentierung vs. Mikrosegmentierung

Im Gegensatz zur herkömmlichen Netzwerksegmentierung, bei der ein großes Netzwerk in kleinere Subnetze oder Segmente unterteilt wird, ist die Mikrosegmentierung ein viel feingliedrigerer und robusterer Prozess, bei dem alle Clients, Workloads, Anwendungen, virtuellen Maschinen und Betriebssysteme in isolierte Segmente mit einzigartigen Sicherheitsperimetern isoliert werden.

Mikrosegmentierung gilt seit langem als die effektivste Methode, um laterale Bewegungen zu verhindern, vor Ransomware zu schützen und Bedrohungen in Echtzeit einzudämmen, da sie die Angriffsfläche auf praktisch null reduziert. Allerdings weisen ältere Mikrosegmentierungslösungen viele der gleichen Herausforderungen auf wie herkömmliche Segmentierungsansätze – sie sind komplex, arbeitsintensiv und zeitaufwändig. Glücklicherweise beseitigen moderne Mikrosegmentierungsfunktionen wie Automatisierung und MFA auf Netzwerkebene diese traditionellen Hindernisse.

Netzwerksegmentierung der nächsten Generation: Granularer, automatisierter Schutz

Die automatisierte Mikrosegmentierungslösung von Zero Networks passt sich der Umgebung an und hält nur die notwendigen Verbindungen zwischen den Maschinen offen. Durch die Nutzung von MFA auf Netzwerkebene gewährleistet Zero eine normale, unterbrechungsfreie Nutzung für Nicht-Administratoren und gewährt nur nach einer Just-in-Time-MFA-Überprüfung vorübergehenden Administratorzugriff.

Dank automatisierter, agentenloser Mikrosegmentierung können Sicherheitsverantwortliche mit einem einzigen Klick alles (bis hinunter zur einzelnen Maschine) isolieren und laterale Bewegungen stoppen, ohne den normalen Netzwerkverkehr zu unterbrechen. Sie können die Sicherheit parallel zu Netzwerkänderungen skalieren – ohne Agenten oder manuelle Eingriffe – und so den Betrieb optimieren sowie die Kosten für NACs, interne Firewalls, IPS und manuelle, ACL-basierte Mikrosegmentierung senken. Nicht zuletzt bleiben Unternehmen dadurch mit Cyber-Versicherungspolicen und Vorschriften konform.

216 Artikel zu „Netzwerk Segmentierung“

News | Infrastruktur | IT-Security | Strategien | Tipps | Whitepaper Fünf Gründe, warum Mikrosegmentierungsprojekte scheitern Mikrosegmentierung ist mittlerweile unerlässlich, aber komplex – ein alternativer Ansatz löst die typischen Herausforderungen. Die Mikrosegmentierung ist zu einem Eckpfeiler von Zero-Trust-Architekturen geworden, da sie eine granulare Kontrolle des Netzwerkverkehrs verspricht und die Angriffsfläche erheblich reduziert. Entsprechende Lösungen erweisen sich jedoch oft als komplex. Trotz des Potenzials der Mikrosegmentierung und des Engagements der Projektverantwortlichen… Weiterlesen →