Whitepaper: Generative KI für Daten jenseits von Text und Bild

Neues Fraunhofer-Whitepaper zum Einsatz von KI in komplexen Datenwelten: Praxisnahe Einblicke und Anwendungsbeispiele [1].
Von Matrizen über Zeitreihen bis hin zur Verarbeitung multimodaler Daten in der Robotik: Im neuen Whitepaper »Jenseits von Text und Bild – Generative KI für vielfältige Datenwelten« geben Institute der Fraunhofer-Allianz Big Data und künstliche Intelligenz einen Überblick über neue Ansätze zur Erschließung komplexer Unternehmensdaten mithilfe von »GenAI«. Anwendungsbeispiele veranschaulichen Einsatzmöglichkeiten und Potenziale für unterschiedliche Datenstrukturen und Bereiche oder Branchen. Auf dem »AI & Data Summit« des Bitkom, vom 16. bis 17. September 2025, stellen Fraunhofer-Expertinnen und -Experten die Publikation vor.
Binnen kürzester Zeit hat sich generative künstliche Intelligenz (engl.: »Generative Artificial Intelligence«, kurz: »GenAI«) zu einer Schlüsseltechnologie in der digitalen Welt entwickelt. Von der privaten Nutzung bis hin zum Einsatz in Unternehmen, die Möglichkeiten sind vielfältig – und noch lange nicht ausgeschöpft. Zunächst durch Text- und Bildgenerierung bekannt geworden, entstehen nun immer mehr multimodale oder auf komplexere Unternehmensdaten spezialisierte GenAI-Modelle. Ob Messdatenreihen in der Produktion, Molekülstrukturdaten in Pharmazie und Chemie oder Tabellen im Finanzsektor, mithilfe von Generativer KI können Unternehmen zunehmend auch komplexere Datenformate erschließen. Das neue Whitepaper der Fraunhofer-Allianz Big Data AI zeigt anhand konkreter Use Cases, wie diese Daten zur Optimierung und Automatisierung von Prozessen beitragen können. Die Publikation ist ab sofort kostenfrei zum Download verfügbar.
»Beim Einsatz von künstlicher Intelligenz haben wir in den vergangenen Jahren eine spektakuläre Entwicklung in der Verarbeitung von Bildern und Texten erlebt. Doch auch für weitere Datentypen und deren Kombination ergeben sich im Unternehmenskontext spannende Anwendungsgebiete, die Effizienzsteigerungen und Innovationen fördern. Mit diesem Whitepaper wollen wir Unternehmen inspirieren und den Einsatz von KI in Deutschland weiter fördern«, sagt Prof. Dr. Dirk Hecker, Geschäftsführer der Fraunhofer-Allianz Big Data AI. Die Allianz bündelt das Know-how aus mehr als 30 Fraunhofer-Instituten, um KI in die Wirtschaft zu bringen; an dieses Ziel knüpfen die Expertinnen und Experten jetzt mit der Veröffentlichung des Whitepapers an.
Prognosen mit wenig manuellem Aufwand und geringen Datenmengen
In fünf Hauptkapiteln inspirieren die Fraunhofer-Fachleute Unternehmen unterschiedlicher Branchen dazu, die Chancen Generativer KI für ihre eigenen, oft sehr speziellen Datenwelten zu erschließen. Neben einem Einblick in die technischen Grundlagen veranschaulicht das Whitepaper den Einsatz von GenAI anhand unterschiedlicher Datenstrukturen, nämlich: tabellarische Daten, Zeitreihendaten, Graphen, Digitale Zwillinge und multimodale GenAI-Modelle in der Robotik.
So befasst sich ein Kapitel mit Zeitreihen: von einfachen Sensormessungen über Bewegungstrajektorien bis hin zu Videodaten und Prozessabläufen. Das Whitepaper beleuchtet, wie kontextbewusste Modellierung und Analyse ein enormes Potenzial bieten. »Ob in der Analyse von Aktienkursen, der Überwachung von Patientenparametern oder Produktionsausfallzeiten, Zeitreihen sind für viele Branchen von essenzieller Bedeutung. Im Gegensatz zu klassischen Analysemethoden leistet Generative KI oftmals eine genauere Prognose«, erklärt Dr. Sonja Holl-Supra, Geschäftsführerin der Fraunhofer-Allianz Big Data AI. »Mit GenAI eröffnen sich zudem ganz neue Möglichkeiten für Zeitreihen. Bei mangelnder Datenqualität oder Quantität kann GenAI Lücken füllen, synthetische Daten erzeugen oder eine Zeitreihe für verschiedene Szenarien fortsetzen. Das Tolle daran: GenAI bietet einen niedrigschwelligen Zugang – unabhängig vom individuellen Analysewissen.«
Multimodale GenAI-Modelle in der Robotik
Ein weiteres Kapitel befasst sich zum Beispiel mit dem Einsatz multimodaler GenAI-Modelle in der Robotik, insbesondere bei der Steuerung von Maschinen und Robotern in dynamischen Umgebungen. Diese Modelle ermöglichen es Robotern, natürliche Sprache mit verschiedenen Datenquellen wie Bildern, Audio und Sensordaten zu verknüpfen, um ihre Umgebung besser zu erfassen und komplexe Aufgaben eigenständig und effizient auszuführen – autonom, ganz ohne aufwendige manuelle Programmierung. Durch ihr kontextbewusstes Verständnis können sie zwischen Objekten unterscheiden und dieses Wissen direkt in ihr Verhalten übertragen. Ein gemeinsamer multimodaler Embedding-Raum sorgt dafür, dass unterschiedliche Datentypen in einer einheitlichen Struktur zusammengeführt, konsistent ausgewertet und in gezielte Aktionen umgesetzt werden.
[1] Download Whitepaper »Jenseits von Text und Bild – Generative KI für vielfältige Datenwelten«: https://www.bigdata-ai.fraunhofer.de/whitepaper-generative-ki-datentypen
Whitepaper erklärt rechtliche Fallstricke beim Einsatz von KI
Whitepaper beleuchtet zentrale juristische Fragestellungen rund um KI im deutschen und europäischen Recht.
Trend Micro, ein Anbieter von Cybersicherheitslösungen, veröffentlichte sein neues Whitepaper »KI in der IT: Ein juristisches Minenfeld« [1]. Dieses behandelt die wichtigsten rechtlichen Anforderungen und juristischen Fragestellungen zum Einsatz von künstlicher Intelligenz in Unternehmen.
Künstliche Intelligenz (KI) verändert die IT-Landschaft rasant: Sie hat das Potenzial, die Produktivität zu steigern, neue Geschäftsmodelle zu schaffen und die Cybersicherheit zu stärken. Gleichzeitig bewegt sich ihr Einsatz in einem rechtlichen Spannungsfeld, das Unternehmen nicht unterschätzen dürfen. Um ihnen dabei Orientierung zu bieten, veröffentlicht Trend Micro heute ein neues Whitepaper. Dieses gibt einen Einblick in zentrale juristische Fragestellungen, die beim Einsatz von KI in Unternehmen nach europäischem sowie deutschem Recht relevant sind.
Ab August 2026 greift die neue KI-Verordnung der Europäischen Union (EU AI Act) mit klaren Vorgaben für Anbieter und Betreiber von KI-Systemen. Doch schon heute stellen sich drängende Fragen:
- Welche Compliance-Pflichten müssen Unternehmen beim Einsatz von KI erfüllen?
- Wie können personenbezogene Daten rechtssicher verarbeitet werden?
- Wem gehören Inhalte, die generative KI erstellt?
- Wer haftet, wenn KI Fehler macht oder Schäden verursacht?
- Und wie lässt sich die KI-Nutzung durch Mitarbeitende sicher und kontrolliert gestalten?
Das Whitepaper gibt Geschäftsführungen, IT-Verantwortlichen und allen Interessierten einen kompakten Überblick über die wichtigsten juristischen Brennpunkte rund um künstliche Intelligenz – praxisnah erklärt und mit Fokus auf aktuelle Entwicklungen in EU- und deutschem Recht. Es zeigt, warum Cybersicherheit und Rechtssicherheit untrennbar zusammengehören, wenn KI verantwortungsvoll eingesetzt werden soll.
»Die aktuellen Entwicklungen auf dem Feld der künstlichen Intelligenz haben in der Branche eine regelrechte Goldgräberstimmung erzeugt. Bei aller Euphorie ist es jedoch wichtig, auch diese Technologie immer compliant und sicher einzusetzen. Mit unserem neuen Whitepaper möchten wir Unternehmen dabei unterstützen. Es soll ihnen Orientierung geben und gleichzeitig deutlich machen: Cybersicherheit muss von Anfang an Teil jeder Diskussion rund um KI sein”, erklärt Richard Werner, Cybersecurity Platform Lead Europe bei Trend Micro.
[1] Das Whitepaper KI in der IT: Ein juristisches Minenfeld steht unter folgendem Link kostenlos zum Download zur Verfügung: https://resources.trendmicro.com/TM-Whitepaper-KI-in-der-IT-Ein-juristisches-Minenfeld-DE.html
1633 Artikel zu „generative KI“
News | Business | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Generative KI: Jetzt wird skaliert
Nach ersten erfolgreichen Pilotprojekten stehen viele Unternehmen jetzt an der Schwelle zu einem breiten Roll-out von generativer KI. Doch ohne eine durchdachte Strategie laufen sie dabei Gefahr, das enorme Potenzial dieser Technologie zu verschenken. Worauf kommt es jetzt an? GenAI verspricht Unternehmen Wettbewerbsvorteile, neue Geschäftsmodelle und mehr Effizienz. Dieses Potenzial können sie aber nur…
News | Trends Kommunikation | Digitale Transformation | Trends Services | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Services
Wie generative KI das Kundenerlebnis transformiert
Der neue CX AI-Report von Publicis Sapient untersucht die transformative Rolle der generativen KI für das Kundenerlebnis [1]. In einer Zeit, in der Kundeninteraktionen neu definiert werden, zeigt der Bericht auf, wie Unternehmen die Erwartungen ihrer Kunden übertreffen können – ein Muss in einer von wachsendem Wettbewerb geprägten Geschäftswelt. Die globale Erhebung, für die 1.000…
Trends 2025 | News | Business Process Management | Digitalisierung | Trends Services | Künstliche Intelligenz | Services
Future Skills: Wie generative KI das Projektmanagement verändert
Welche Auswirkungen hat generative KI (GenAI) auf den Projektberuf und welche Strategien müssen Fachkräfte und Organisationen anwenden, um das volle Potenzial von GenAI im Projektmanagement auszuschöpfen? Der neueste Report »The Project Professional’s GenAI Journey« von Project Management Institute (PMI) zeigt, dass die meisten Projektfachleute und Organisationen durch den Einsatz von generativer KI bereits deutliche…
Trends 2025 | News | Business Process Management | Trends Services | Künstliche Intelligenz
Generative KI könnte Produktivität in der Softwareentwicklung um bis zu 74 Prozent steigern
Fehlende Priorisierung von Tests und mangelnde Integration generativer KI-Tools sorgen für Bedenken, vor allem wegen des zunehmenden Drucks durch KI-Agenten. Über die Hälfte der Software-Profis ist überzeugt, dass Gen-AI-Tools ihre Produktivität deutlich steigern. Dennoch geben 23 Prozent an, dass ihre Entwicklungsumgebung (IDE) keine integrierten Gen AI-Tools enthält. Fast zwei Drittel der Nutzer, die 2025 generative…
News | Business | Effizienz | Strategien | Ausgabe 1-2-2025
ROI-Problem für generative KI – Notwendig: ein pragmatischer Ansatz für generative KI
Das Potenzial von KI lässt sich durch eine ingenieurwissenschaftliche Denkweise erschließen. Dazu muss die bestehende fachliche Expertise mit KI-Wissen kombinieren werden. Erst dann lässt sich eine Roadmap für einen konkreten, langfristigen Nutzen erstellen.
News | Business | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Services
Generative KI ist der neue Turbo der Customer Experience
Die Anwendungsszenarien der generativen KI sind vielfältig und etliche Unternehmen evaluieren derzeit die Möglichkeiten. Ein konkretes Beispiel dafür ist die Verbesserung der Customer Experience. Wie können generative KI-Anwendungen den Kundenservice nachhaltig optimieren? In der digitalen Welt von heute steigen die Kundenanforderungen kontinuierlich. Ohne hohe Kundenorientierung mit einem optimalen Service können Unternehmen im Wettbewerb schnell…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Generative KI sicher nutzen: maximaler Schutz auf allen Ebenen des KI-Stacks
Generative KI revolutioniert die Geschäftswelt, stellt aber die IT-Sicherheit vor neue Herausforderungen. Mit zunehmender Integration von KI in kritische Prozesse gewinnen umfassende Sicherheitskonzepte an Bedeutung. Diese sollten alle Ebenen des KI-Stacks berücksichtigen. Indem Unternehmen potenzielle Bedrohungen auf jeder Ebene gezielt adressieren, können sie ihre KI-Anwendungen effektiv schützen.
Trends 2025 | News | Trends Security | IT-Security
So nutzen Hacker Googles generative KI für ihre Zwecke
Die Google Threat Intelligence Group (GTIG) hat den Bericht »Adversarial Misuse of Generative AI« veröffentlicht, in dem die Sicherheitsexperten darüber aufklären, wie Bedrohungsakteure derzeit generative KI wie Gemini für ihre Angriffe nutzen. Die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst: Die Bedrohungsakteure experimentieren mit Gemini, um ihre Operationen zu unterstützen und werden dadurch produktiver, entwickeln aber noch keine neuen…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Ausgabe 9-10-2024 | Security Spezial 9-10-2024
Generative KI für Sicherheitsteams – Innovative Entwicklungen verantwortungsvoll nutzen
Generative KI hat das Potenzial, die Leistung von Sicherheitsteams zu maximieren – es müssen aber auch die damit verbundenen Herausforderungen gemeistert werden. Es gilt Risiken und potenziellen Missbrauch zu minimieren. Was ist bei der Einführung generativer KI-Technologie zu beachten?
News | Trends 2024 | Business | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
7 von 10 Unternehmen wollen generative KI für Sicherheit und IT-Business-Alignment einsetzen
Tenable Studie: 71 Prozent der deutschen Unternehmen planen Einsatz von generativer KI, um Sicherheitsmaßnahmen zu verbessern und IT-Ziele und Business in Einklang zu bringen. In puncto Implementierung sind allerdings nur 17 Prozent zuversichtlich. Laut einer Studie von Tenable, dem Unternehmen für Exposure-Management, planen 71 Prozent der deutschen Unternehmen in den nächsten 12 Monaten den…
News | Digitalisierung | Effizienz | Künstliche Intelligenz | Strategien | Whitepaper
In zwei Jahren werden 85 Prozent der Softwareentwickler generative KI nutzen
Drei von fünf Unternehmen international erachten die Unterstützung innovativer Arbeit als größten Benefit von generativer KI für die Softwareentwicklung. Softwareentwickler erwarten sich vom Einsatz generativer KI eine effektivere Kommunikation mit den Fachabteilungen. Generative künstliche Intelligenz (generative KI / Gen AI) wird Softwareentwickler in zwei Jahren bei voraussichtlich mehr als 25 Prozent ihrer Arbeit in…
News | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz
Generative KI plus RAG: Warum sie Kontext braucht und woher sie ihn bekommt
Mit generativer künstlicher Intelligenz (KI) sollen menschliche Fähigkeiten erreicht oder gar übertroffen werden. Dafür braucht sie Kontext – wie wir Menschen auch. Warum das so ist und wie generative KI an Kontext gelangt, erläutert der Datenbankhersteller Aerospike. Die menschliche Kommunikation ist komplex: Wir drücken uns über Wort, Tonfall und Körpersprache aus. Doch das ist noch…
News | Business Process Management | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Strategien
Ohne guten Daten keine gute KI: Wie Daten für generative KI optimiert werden
Die Markteinführung von OpenAI ChatGPT hat eine wahre Welle der Begeisterung für generative künstliche Intelligenz (KI), insbesondere für Large Language Models (LLMs) ausgelöst – und ein Ende ist nicht abzusehen. Fast täglich entstehen neue Produkte, Unternehmen und Angebote im Bereich der generativen KI. Auch Unternehmen setzen zunehmend auf LLMs, um sich wettbewerbs- und zukunftsfähig aufzustellen.…
News | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Marketing
Generative KI: Digitalstrategie zukunftssicher aufstellen
Wie Unternehmen sich an die veränderten digitalen Bedürfnisse der Verbraucher anpassen (müssen). Von der Suche zum Dialog: Der Wandel hin zur generativen Suche stellt bewährte digitale Strategien auf den Kopf, sei es bei der Platzierung von Werbung, bei der Suchmaschinenoptimierung oder in vielen weiteren Marketing-Domänen. Selbst die gute alte Unternehmenswebseite steht auf dem Prüfstand.…
News | Trends Services | Künstliche Intelligenz | Services
Wie generative KI das IT-Service-Management neu definiert
Der jährliche Freshservice IT Service Management Benchmark Report 2024 von Freshworks zeigt, wie generative KI und branchenspezifische Trends die Performance-Standards im IT-Service-Management verändern [1]. Sie helfen Führungskräften bei der Auswahl von geeigneten Tools und Funktionen. Dadurch können sie die Wertschöpfung maximieren und greifbare, KI-gesteuerte Ergebnisse zu erzielen. Der diesjährige Bericht stützt sich auf anonymisierte Kundendaten…
News | Effizienz | ERP | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Strategien
Generative KI für zukunftsorientierte Unternehmen: IBM und SAP erweitern Partnerschaft
Neue Partnerschaft »Value Generation« soll Kunden eine höhere Produktivität ermöglichen und Innovationen mit neuen Funktionen für generative KI und branchenspezifischen Cloudlösungen bieten. IBM und SAP haben heute ihre Vision für den Ausbau ihrer Partnerschaft angekündigt. In deren Rahmen sollen neue Funktionen für generative KI und branchenspezifische Lösungen entwickelt werden, damit Kunden zusätzlichen Mehrwert erschließen…
News | Business | Künstliche Intelligenz | Strategien | Ausgabe 3-4-2024
ChatGPT & Co. – Was bedeutet generative KI für das Software Testing?
Generative KI verändert nicht nur die Softwareentwicklung, sondern erfordert auch eine neue Testing-Strategie. Für Entwicklungsunternehmen birgt die Technologie sowohl große Chancen als auch Herausforderungen. Wie profitieren sie von ChatGPT & Co. und worauf sollten sie achten?
Trends 2025 | News | Trends 2024 | Trends Wirtschaft | Trends 2030 | Künstliche Intelligenz
Deutscher Markt für generative KI wächst jährlich um 20 Prozent
https://de.statista.com/infografik/32056/volumen-des-marktes-fuer-generative-kuenstliche-intelligenz/ Die Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI) zur Erstellung von Texten, Bildern, Videos und Musik ist in vielen Arbeitsbereichen längst zum Alltag geworden. Allein in Deutschland ist der Markt für die sogenannte »Generative KI« in den letzten Jahren auf mehr als 2,5 Milliarden Euro angewachsen. Das Wachstumspotenzial der jungen Technologie ist allerdings noch bei weitem…
News | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz | Services
Microsoft Copilot: Wie Partner vom Hype um generative KI profitieren können
Mit dem »Copilot« integriert Microsoft generative KI in alle Tools und Produkte von Microsoft 365. Die Leistungsfähigkeit und Vorteile des intelligenten Assistenten sind beeindruckend, dennoch ist der Vertrieb für Partner kein Selbstläufer. Seit der kostenlosen Verfügbarkeit von ChatGPT ist die Begeisterung für generative KI ungebrochen. Einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Gartner aus November 2023 zufolge…
News | Trends 2024 | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Strategien | Whitepaper
Unternehmen sind (noch) nicht bereit, um generative KI erfolgreich einzuführen
Datensilos und Datenqualität sind (überwindbare) Herausforderungen, wenn IT-Teams weltweit ihre Data Stacks auf generative KI vorbereiten. Eine neue Studie von Alteryx, der AI Platform for Enterprise Analytics, zeigt, dass Unternehmen aufgrund ihrer Daten noch nicht bereit sind, das Potenzial generativer künstlicher Intelligenz (KI) auszuschöpfen [1]. Die Ergebnisse der Studie »Data Stack Evolution: Legacy Challenges…