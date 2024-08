Orientierungshilfe: Vom Old Economy-Player zum Software-Unternehmen

Unternehmen aus traditionellen Industrien stehen zunehmend vor der Herausforderung, sich als Software-Unternehmen neu zu erfinden. Diese Transformation ist besonders relevant in einer Zeit, in der Software oft der entscheidende Wettbewerbsfaktor ist. Dies gilt in vielen Branchen: Egal ob Automotive, Logistik oder Robotik – die Leistungsfähigkeit der jeweiligen Software entscheidet vermehrt über den Erfolg der Produkte und Dienstleistungen.

Um diesen Wandel erfolgreich zu gestalten, ist die Einführung von Container- und Kubernetes-Technologien (beziehungsweise Cloud-native Technologien) entscheidend. Diese Technologien ermöglichen eine effiziente Softwareentwicklung, -verwaltung und -betrieb. Welches Potenzial haben diese Technologien und welche wichtigen Aspekte bei ihrer Einführung gilt es zu beachten? In der Folge erläutert Kubermatic wichtige Aspekte und Faktoren. Zugleich lädt der Hamburger Experte für Kubernetes-Plattformen zu den Container Days 2024 im September ein [1]. Dort können sich Einsteiger und Profis von internationalen Experten in die Welt von Kubernetes, Containern und Co. Einführen lassen.

Die Bedeutung von Cloud-native Technologien

Cloud-native Technologien kombinieren moderne Softwareentwicklungspraktiken und -tools, um Anwendungen schneller, sicherer und skalierbarer zu entwickeln und bereitzustellen. Unternehmen, die diese Technologien erfolgreich implementieren, sind oft agiler und innovativer als ihre Konkurrenz. Die wesentlichen Vorteile von Cloud-native Ansätzen umfassen:

Schnellere Markteinführung:

Anwendungen können schneller entwickelt und bereitgestellt werden. Verbesserte Zuverlässigkeit:

Anwendungen sind robuster und weniger anfällig für Ausfälle. Gesteigerte Produktivität:

Entwicklerteams können effizienter arbeiten. Maximale Skalierbarkeit:

Anwendungen können flexibel skaliert werden, um wechselnden Anforderungen gerecht zu werden.

Die Rolle von Containern und Kubernetes

Container sind leichtgewichtige, portable und konsistente Umgebungen, die die Bereitstellung und Skalierung von Anwendungen erleichtern. Kubernetes ist das führende Orchestrierungssystem für Container und wird von 91 Prozent der Organisationen genutzt, die Container betreiben. Kubernetes bietet leistungsstarke Funktionen zur Verwaltung und Skalierung von Container-Anwendungen, was es zum De-facto-Standard für Cloud-native Umgebungen macht.

Herausforderungen bei der Einführung von Kubernetes

Trotz der vielen Vorteile ist die Einführung von Kubernetes nicht ohne Herausforderungen. Unternehmen stehen vor technischen und organisatorischen Hürden, darunter:

Integration von Daten und Prozessen:

Die Zusammenführung bestehender Systeme und Daten kann komplex sein.

Sicherheitsisolation:

Die Trennung und Sicherung von Anwendungen und Daten ist essenziell.

Kultureller Wandel:

Eine erfolgreiche Einführung erfordert oft einen signifikanten Wandel in der Unternehmenskultur.

Die richtige Strategie und Unterstützung durch das Management sind entscheidend, um diese Herausforderungen zu meistern und Kubernetes erfolgreich zu implementieren. Laut einer Studie von Kubermatic sind 78 Prozent der Entwickler und Architekten der Meinung, dass Kubernetes-Add-ons erhebliche Komplexität hinzufügen, was darauf hinweist, dass Managementunterstützung und strategische Planung unerlässlich sind [2].

Strategische Implementierung von Kubernetes

Für eine erfolgreiche Einführung von Kubernetes sollten Unternehmen folgende Schritte beachten:

Langfristige Vision entwickeln:

Die Einführung von Kubernetes sollte als Teil der übergeordneten Unternehmensstrategie betrachtet werden. Dies umfasst die Definition klarer messbarer Ziele und regelmäßige Überprüfungen. Laut Kubermatic ist es wichtig, eine langfristige Perspektive für digitale Abläufe und Wachstum zu haben, um im digitalen Zeitalter erfolgreich zu sein. Langfristige Ziele priorisieren:

Unternehmen müssen verstehen, wie Kubernetes ihre Ziele in den nächsten fünf Jahren unterstützen kann. Dazu gehört auch die Umschulung und Weiterqualifizierung von Teams. Eine klare Priorisierung der Ziele ist essenziell. Vorbereitung auf Planänderungen:

Unternehmen sollten sich auf unvorhergesehene Ereignisse und Marktveränderungen vorbereiten und strategische Partner einbeziehen, die über umfassende Kenntnisse zu Tools und Prozessen verfügen und Erkenntnisse liefern, die auf die langfristige Vision und die Ziele des Unternehmens zugeschnitten sind. Kulturellen Wandel vorantreiben:

Der Erfolg von Kubernetes hängt stark von einer Kultur ab, die Experimentieren und kontinuierliche Verbesserung fördert. Teams sollten ermutigt werden, Risiken einzugehen und aus Fehlern zu lernen. Ein Beispiel: Vonage hat durch die Nutzung von Kubernetes eine verbesserte Sicherheitsbasis und eine effizientere Verwaltung im großen Maßstab erreicht.

Auswahl des richtigen strategischen Partners

Ein strategischer Partner kann den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg bei der Einführung von Kubernetes ausmachen. Ein idealer Partner sollte folgende Eigenschaften mitbringen:

Verständnis der organisatorischen Anforderungen:

Der Partner sollte die spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen des Unternehmens kennen und berücksichtigen.

Vernetzte Prozesse und Technologien einrichten:

Der Partner sollte Tools und Infrastruktur bereitstellen, die nahtlos in die bestehende Technologielandschaft integriert werden können. Nach der Einrichtung ist es wichtig, die Produktionsbereitschaft zu prüfen und einen Serviceplan für das Unternehmen bereitzustellen.

Unterstützung bei Tag-2- und Tag-3-Betrieb:

Der Partner sollte ein vollständiges Lebenszyklusmanagement sowie automatisierte Bereitstellungen und Upgrades bieten. Laut Kubermatic ist es entscheidend, eine solide Strategie für die Betriebsphasen zu haben, um langfristigen Erfolg zu gewährleisten.

Die Transformation zum Software-Unternehmen ist für viele Old Economy-Unternehmen eine notwendige und lohnende Herausforderung. Durch die strategische Implementierung von Cloud-native Technologien wie Container und Kubernetes können Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern, die Markteinführungszeit verkürzen und ihre Innovationsfähigkeit verbessern. Ein klarer Plan, die richtige Strategie und die Unterstützung durch einen erfahrenen Partner sind dabei unerlässlich. Unternehmen, die diesen Weg erfolgreich gehen, stellen sicher, dass sie im digitalen Zeitalter an der Spitze bleiben und ihre langfristigen Geschäftsziele erreichen.

Sebastian Scheele, Gründer und CEO von Kubermatic

Vom 03- 04. September 2024 finden die diesjährigen Container Days in Hamburg statt. Dabei treffen sich Experten u.a. von Red Hat, Deutsche Bahn, Swisscom, Microsoft, NVIDIA, Hermes, Finanzinformatik und Adobe um über die verschiedenen Anwendungsbereiche von Containern und Kubernetes zu sprechen.

