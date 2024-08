USU im Report Knowledge Management Solutions Landscape gelistet

Das US-Analystenhaus Forrester hat den Report »The Knowledge Management Solutions Landscape Q3 2024« veröffentlicht, in dem USU als einer der anerkannten Anbieter gelistet ist. Der Bericht bietet eine umfassende Analyse des aktuellen Marktes für Wissensmanagement-Lösungen. USU ist als einer von 20 namhaften Anbietern von KM-Lösungen und als einziger deutscher Hersteller genannt. Die erwähnten Anbieter bieten unterschiedliche Funktionen an, die auf spezifische Anwendungsfälle abzielen, z. B. die agile Wissensaufnahme und -organisation, Wissensoptimierung und Feedback, Wissensabruf und -suche sowie Wissensberichte, Analysen und Erkenntnisse.

Forrester definiert Wissensmanagement-Lösungen als »intelligente Systeme, die (strukturierte und unstrukturierte) Wissensartefakte erfassen, organisieren, gemeinsam nutzen, analysieren und verbessern sowie fortschrittliche Funktionen wie KI, maschinelles Lernen (ML), Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP), kognitive Suche und generative KI nutzen, um den Wissenstransfer im gesamten Unternehmen zu optimieren.«

Im Bericht wird vor allem der disruptive Charakter generativer KI betont: Entsprechende Funktionen »revolutionieren die Art und Weise, wie wir Informationen handhaben und nutzen … Mit den generativen Erweiterungen können Wissensarbeiter zum ersten Mal in der Geschichte des Wissensmanagements durch Technologie bei der Erstellung strukturierter Inhalte unterstützt werden.«

»Mit der zunehmenden Verlagerung zu Remote-Arbeit und verteilten Teams wächst der Bedarf an Systemen, die einen reibungslosen Wissensaustausch ermöglichen. Wir sehen, dass auch der Forrester Report 2024 die Entwicklung bestätigt. Unsere Knowledge Management-Lösung adressiert diese Anforderungen durch fortschrittliche Such- und Analysetechnologien, die den Zugang, die Organisation und Nutzung relevanter Informationen erleichtern. Außerdem haben wir GenAI in Form eines virtuellen Assistenten integriert. Das neue Modul KAI liefert qualitätsgesicherte Auskünfte, basierend auf unserer Wissensdatenbank, und optimiert den Inhalt so, dass GenAI Service-Teams, Redakteure, Qualitätsverantwortliche, Entwickler und das Management wirkungsvoll unterstützen kann«, erläutert Harald Huber, CTO und Managing Director von USU.

News | Services Berlin Recycling stärkt Unternehmenswissen mit USU Knowledge Management Um die Nutzung des organisationsweiten Wissens weiter zu optimieren, hat sich die BR Berlin Recycling GmbH für den Einsatz von USU Knowledge Management entschieden. Geplant ist der Aufbau einer Wissensdatenbank, die als »single source of truth« den zentralen Zugang zu qualitätsgesicherten Inhalten sicherstellen soll. Entlang der Prozesse soll dieses Wissen sukzessive unterschiedlichen Service-Bereichen aus dem… Weiterlesen →

News | Produktmeldung USU vereint Aspera und LeuTek unter gemeinsamer USU-Dachmarke Weltweit führende Position als Software & Service-Anbieter für IT & Customer Service-Lösungen angestrebt. Über 2 Millionen Anwender rund um den Globus setzen täglich auf Lösungen der USU-Gruppe, wenn es um digitale IT & Kundenservices geht. Mehrere hundert Millionen End-Kunden profitieren davon. Auf dem Weg zur internationalen Marktführerschaft macht USU nun den nächsten Schritt – und… Weiterlesen →

News | Business | Künstliche Intelligenz | Services | Whitepaper Datensicherheit und Datenschutz in Edge-Umgebungen In der heutigen, sich rasch entwickelnden technologischen Landschaft hat sich Edge Computing als zentrale Strategie für Unternehmen herauskristallisiert, die ihre betriebliche Effizienz und Reaktionsfähigkeit verbessern möchten. Weil Daten näher an der Datenquelle verarbeitet werden, reduziert Edge Computing die Latenz, verbessert die Entscheidungsfindung in Echtzeit und minimiert die Belastung zentralisierter Rechenzentren. Wie bei jedem technologischen Fortschritt… Weiterlesen →

News | IT-Security | Services | Strategien | Veranstaltungen »Cybersecurity ist jetzt endgültig Chefsache« Die Gesetzgeber in Deutschland und Europa rücken die Cybersecurity aktuell in den Fokus einer Reihe neuer Gesetzesinitiativen. Dr. Justus Gaden – Rechtsanwalt bei der Berliner Kanzlei »Büsing Müffelmann und Theye« und Mitautor des Standardwerks »Rechtshandbuch Cybersecurity« fasst im Interview die wichtigsten Neuerungen zusammen und erläutert, worauf Unternehmen in den kommenden Monaten besonders achten sollten. … Weiterlesen →

News | Business Intelligence | Kommunikation Mit natürlicher Sprache zu tiefergehenden Erkenntnissen Daten sind für Unternehmen ein wichtiger Erfolgsfaktor, denn sie stellen einen Vermögenswert dar, der den Geschäftserfolg maßgeblich mitbestimmt. Das alleinige Horten von Daten bringt aber noch keinen Mehrwert. Von wahrem Nutzen sind diese erst, wenn die darin verborgenen Informationen aufbereitet und jederzeit verfügbar sind. Nur dann lassen sich Fragen beantworten wie: »Was wissen wir alles… Weiterlesen →