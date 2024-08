Fusion Teams: Die Zukunft der Softwareentwicklung – Herzstück der strategischen Bewältigung

Die weit verbreitete Verwendung von Low-Code manifestiert sich schon heute in Unternehmen aller Größenordnungen. In Zeiten eines sich weiter verschärfenden Fachkräftemangels sollten Unternehmensentscheider daher geeignete Strukturen schaffen, um ihre Innovationsfähigkeit zu sichern und im Wettbewerb bestehen zu können.

Gartner prognostizierte, dass bis 2025 70 Prozent aller neuen Enterprise-Software mit Low-Code entwickelt wird [1]. Die Zukunft der Softwareentwicklung wird somit massiv von Low-Code geprägt sein. Dies hat erheblichen Einfluss darauf, wie und von wem Unternehmenssoftware künftig entwickelt wird.

Organisationen stehen branchenweit unter enormen Druck. Die Gründe dafür sind zwar nicht neu, aber deshalb nicht weniger drängend: die fortschreitende Digitalisierung, die rasante Entwicklungen bei künstlicher Intelligenz, der Fachkräftemangel sowie sich häufende klimatische und geopolitische Ereignisse, die zu instabilen Lieferketten geführt haben oder bisherige Produktionsstandorte in Frage stellen. Jede Organisation arbeitet an der Bewältigung ihres eigenen Damoklesschwertes, das aus einer Kombination der genannten Problematiken geschmiedet wurde.

Unternehmensentscheider stehen daher vor komplexen Herausforderungen, wenn sie nicht nur die gängigen Hindernisse aus dem Weg schaffen, sondern auch die Ziele ihres Unternehmens vorantreiben wollen. Software wird dabei das Herzstück in der strategischen Bewältigung dieser Schwierigkeiten sein und künftig eine noch entscheidendere Rolle spielen.

Anwendungsentwicklung als Dreh- und Angelpunkt der Digitalen Transformation. Vielen Entscheidern ist mittlerweile bewusst, dass die Anwendungsentwicklung durch die Adern einer ganzen Organisation fließt und die Lösungen, die entwickelt und implementiert werden der Treibstoff für alles ist – HR, Finanzen, Marketing und Vertrieb sowie Produktion. Sie ist entscheidend für den Unternehmenserfolg, da sie Effizienzsteigerung und Innovationsfähigkeit fördert.

Prozessoptimierende Applikationen erhöhen die betriebliche Effizienz erheblich: Wenn einfache, repetitive Aufgaben automatisiert werden, können sich Arbeitskräfte auf höherwertige Aufgaben und Projekte konzentrieren. Dadurch bleibt mehr Zeit für die Entwicklung innovativer Produkte oder Dienstleistungen – was zu einem deutlichen Wettbewerbsvorteil führt.

Software spielt aber auch eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung von Kundenerlebnissen: Durch die Entwicklung nutzerfreundlicher und mehrwertstiftender Anwendungen können Unternehmen die Kundenzufriedenheit steigern, die Kundenbindung intensivieren und langfristige Kundenbeziehungen aufbauen. Kunden erwarten von B2B-Anwendungen vergleichbare intuitive Funktionalitäten und umfangreiche, moderne Schnittstellen, die sie bereits von B2C-Apps kennen.

Um eine möglichst nahtlose Customer Journey zu gestalten und eine optimale Customer Experience zu gewährleisten, müssen Customer Touchpoints und das Kundenverhalten ausgewertet werden. Software wird auch hier eingesetzt, um die im Unternehmen vorhandenen Daten und Erkenntnisse an einem zentralen Ort zu sammeln, zu analysieren und zu demokratisieren. Wenn diese Daten für alle Beteiligten leicht zugänglich und auswertbar sind, lässt sich der größte Nutzen aus ihnen ziehen.

Das Rückgrat eines erfolgreichen Softwareentwicklungszyklus ist eine durchdachte Datenstrategie. Gut verwaltete Daten führen zu Erkenntnissen über Kunden und Endnutzer, mit denen bestehende Produkte und Services umgestaltet sowie neue definiert werden können. Der zunehmende Einsatz von KI in der Unternehmensentwicklung erfordert auch eine organisierte Datenlandschaft.

Mit Fusion Teams und Low-Code schneller digitalisieren. Was tun, wenn einerseits ständig neue Applikationen für Bereiche wie Customer Experience oder Datenmanagement entwickelt werden müssen? Und wenn andererseits die IT-Abteilung personell nicht ihrer wachsenden Aufgaben aufgestockt werden kann? – Der IT-Backlog wächst und bremst Unternehmen in ihren Digitalisierungsbestrebungen aus. Gerade im Hinblick auf den anhaltenden Mangel an Fachkräften, der bis 2040 laut Bitkom zu bis zu 663.000 unbesetzten Stellen in der IT führen soll. Unternehmensentscheider müssen sich also darauf einstellen, dass eine Entspannung auf dem Arbeitsmarkt nicht in Sicht ist und der »War for (IT) Talents« weitergehen wird.

Unternehmen, die nun hoffen, dass die Lösung des Problems im Einsatz von handelsüblichen Standardlösungen (COTS – Commercial Off-The-Shelf) liegt, werden schnell feststellen, dass diese Vorgehensweise kontraproduktiv ist. Der Erwerb von Einzellösungen schafft weitere Datensilos, die eine Skalierung erschweren. Die Verlockung der »Out-of-the-Box«-Funktionalität von COTS ist daher mehr ein Wunschtraum als ein Versprechen. Die Entwicklung von Unternehmensanwendungen erfordert einen ganzheitlichen Ansatz mit Zielen, die auf das Unternehmen und seine spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind.

Stehen Unternehmensentscheider somit vor einem unlösbaren Problem? Mitnichten. Denn Low-Code-Anwendungsentwicklung bietet einen Ausweg aus diesem Dilemma und ist damit für viele Organisationen der entscheidende Schritt den personellen und zeitlichen Limitierungen der Softwareentwicklung mit High-Code zu begegnen.

Low-Code-Entwicklung ermöglicht durch ihren visuellen Charakter und Drag-and-Drop-Funktionalitäten auch Personen ohne Entwicklerhintergrund, sich in den Software-Development-Prozess einzubringen. Durch sogenannte Fusion Teams oder BizDevOps-Teams, die sich aus professionellen Entwicklern und technisch affinen Personen aus anderen Abteilungen zusammensetzen, können deutlich mehr Softwareprodukte auf den Weg gebracht werden und auch die Qualität der entwickelten Software steigt. Fusion Teams beschleunigen dabei jede Phase der Entwicklung, indem sie Silos aufbrechen und den Austausch von Wissen und Feedback erleichtern. Der kollaborative Ansatz beseitigt Engpässe und strafft den Entwicklungsprozess.

Dass das Konzept der Fusion Teams nicht nur auf dem Papier gut aussieht, sondern ein echter Trend ist, zeigt eine weltweite Umfrage aus 2023 unter 700 Mendix-Anwendern: 47 Prozent der Entwickler gaben an, bereits in abteilungsübergreifenden Teams zu arbeiten.

Demokratisierung von Softwareentwicklung für mehr Unternehmenserfolg. Es ist daher an der Zeit, Teams oder ganze Abteilungen umzustrukturieren, um den Wandel in der Softwareentwicklung zu beschleunigen und sicherzustellen, dass die Digitalisierung von Unternehmen durch den Einsatz von Fusion Teams Schritt hält. Diese Relevanz muss sich auch in den Köpfen von Entscheidern verankern, die zügig damit beginnen sollten, Talente im Unternehmen ausfindig zu machen, mit konkreten Upskilling-Angeboten zu unterstützen und das Interesse an digitalen Fähigkeiten zu wecken, wie mit Low-Code-Workshops oder Fortbildungen zu KI-Tools.

Die Etablierung von Fusion Teams und erste positive Erfahrungen mit der damit einhergehenden besseren Verteilung und Nutzung vorhandener Ressourcen sowie der Qualitätssteigerung in der Softwareentwicklung, kann aufzeigen, wie lohnend das Konzept ist. Kollaboration nicht nur abteilungsübergreifend, sondern auch auf unterschiedlichen Hierarchiestufen einer Organisation zu etablieren ist daher vielversprechend.

Die kollaborative Natur von Low-Code kann den Anstoß für weitere Veränderungen im Unternehmen geben. Entscheider müssen sich nicht länger von Personalengpässen und aufgestauten IT-Projekten ausbremsen lassen; stattdessen können sie ihre Mitarbeitenden in die Lage versetzen, sich neue Fähigkeiten anzueignen und gemeinschaftlich an Neuem zu arbeiten.

Software, als Motor für Unternehmenstransformation, wird daher nicht mehr nur von einem für alle, sondern vielmehr von allen für die eine – die gesamte Organisation – entwickelt. Das unterstützt den Wandel, mit dem sich viele Unternehmen noch schwertun. Es ist daher an der Zeit anzupacken.

Hans de Visser,

Chief Product Officer

bei der Siemens-Tochter Mendix

