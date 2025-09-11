Weiterbildung ist der Schlüssel für die digitale Zukunft

Jeder beziehungsweise jede zweite Berufstätige nutzt bereits KI, um sich neues Wissen anzueignen. Bitkom Akademie und HRpepper präsentieren aktuelle Studie wie KI und Digitalisierung das Lernen verändern.
Weiterbildung wird als entscheidender Hebel für langfristigen Unternehmenserfolg erkannt. Das zeigt die Weiterbildungsstudie 2025, die von der Bitkom Akademie gemeinsam mit HRpepper durchgeführt wurde. Im Fokus der diesjährigen Erhebung stehen die Rolle von KI und Technologie in der Weiterbildung sowie die Einbindung gezielten Lernens in die Unternehmensstrategie.
KI ergänzt, ersetzt aber nicht
Künstliche Intelligenz hat sich zu einem festen Bestandteil der Lernreise von Arbeitnehmenden entwickelt. Im Rahmen der Weiterbildungsstudie 2025 geben 54 Prozent der Befragten an, schon einmal KI genutzt zu haben, um sich neues berufliches Wissen anzueignen. Trotz dieses beachtlich hohen Anteils wird die Technologie jedoch weiterhin als ergänzendes Werkzeug, nicht aber als Ersatz für menschliche Expertise verstanden.
»Die Ergebnisse unterstreichen, dass moderne Technologien wie KI enorme Potenziale für die persönliche Lernentwicklung eröffnen, jedoch nicht die menschliche Komponente ersetzen können. Erfahrene Weiterbildungsexpertinnen und -experten bleiben unverzichtbar, um nachhaltige Lernerfolge zu erzielen«, sagt Anja Olsok, Geschäftsführerin der Bitkom Servicegesellschaft mbH.
Zwischen Erwartung und Realität
Dabei wird das Thema Weiterbildung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer immer wichtiger: 74 Prozent betrachten gezielte Weiterbildung als Schlüsselfaktor für unternehmerischen Erfolg, 78 Prozent sehen sie als entscheidend für die eigene berufliche Entwicklung. 86 Prozent von Ihnen verstehen Weiterbildung schon heute als festen Bestandteil ihres Berufsalltags, nicht als Belohnung durch den Arbeitgeber.
In vielen Unternehmen haben Weiterbildung und Lernen nach Wahrnehmung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aber noch Luft nach oben: Nur 56 Prozent sehen, dass ihr Arbeitgeber Weiterbildungen nutzt, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Gerade einmal 49 Prozent erkennen in ihrem Unternehmen eine klare Weiterbildungsstrategie.
»Beschäftigte haben erkannt, wie wichtig Weiterbildung für den Unternehmenserfolg ist, jetzt müssen Unternehmen konsequent handeln. Wer langfristig wettbewerbsfähig bleiben will, muss Weiterbildung gezielt in die Unternehmensstrategie integrieren«, betont Anja Olsok, Geschäftsführerin der Bitkom Servicegesellschaft mbH.
Informationen zum Weiterbildungsangebot der Bitkom Akademie gibt es unter: www.bitkom-akademie.de
[1] Hinweis zur Methodik: Grundlage der Angaben ist eine Umfrage, die Bitkom Research im Auftrag der Bitkom Akademie und von HRpepper durchgeführt hat. Dabei wurden 1.057 Berufstätige in Deutschland online befragt, darunter 917 Arbeitnehmende. Die Befragung fand im Zeitraum von KW 20 bis KW 24 2025 statt. Die Umfrage ist nicht repräsentativ, gibt aber ein aussagekräftiges Stimmungsbild für Berufstätige und Arbeitnehmende in Deutschland.
Die vollständigen Ergebnisse der Weiterbildungsstudie 2025 stehen hier zum kostenfreien Download bereit. https://bitkom-akademie.de/weiterbildungsstudie-2025#msdynmkt_trackingcontext=88a42b1e-bc4d-492b-bf36-e5a1c7c30100
1257 Artikel zu „Weiterbildung KI“
News | Business | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | New Work | Services | Strategien | Tipps
KI-Kompetenz aufbauen – Weiterbildung als Schlüssel zur Zukunftsfähigkeit
Künstliche Intelligenz verändert die Arbeitswelt – und mit ihr die Anforderungen an Mitarbeitende. Wer den technologischen Wandel aktiv gestalten will, muss jetzt in Qualifizierung investieren. Experten für smarte Dokumentenverarbeitung erklären, warum Weiterbildung allein nicht genügt – und was es braucht, um Technologie und Menschen wirksam zu verbinden. Der Einsatz von KI prägt die Art…
News | Trends 2023 | Künstliche Intelligenz
KI-Schere: KI ist zukunftsprägend, Interesse an Weiterbildung jedoch gering
Deutsche schätzen ihre KI-Kompetenzen im Durchschnitt mittelmäßig ein. Nur 5 Prozent halten KI noch für einen Hype. Weiterbildung streben vor allem die Gruppen an, die ihr KI-Wissen bereits für relativ gut halten. Die Angaben unterscheiden sich stark zwischen Generationen und Geschlechtern. Auf einer Skala von 1 bis 10 schätzen die Deutschen ihr KI-Wissen bei…
News | Trends Wirtschaft | Business | Trends Kommunikation | Digitalisierung | Trends Services | Trends 2018 | Kommunikation | Lösungen | Services | Strategien
Weiterbildung: Soft Skills und IT-Kenntnisse gefragt
Alle fünf Jahre erhebt das Statistische Bundesamt, wie es um die Weiterbildung in deutschen Unternehmen steht. Am meisten wurden Veranstaltungen angeboten zu technischen, praktischen oder arbeitsplatzspezifischen Fertigkeiten mit 64 % der Lehrzeit, gefolgt von Kundenorientierung mit 27 Prozent. Für allgemeine IT-Kenntnisse wurden 20 Prozent der Fortbildungszeit verwendet, wie die Grafik von Statista zeigt. Gefragt nach…
News | Business | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
»KI ist weit mehr als ChatGPT und Copilot«
Report nennt Schritte zur planvollen KI-Einführung Manager-Umfrage: Zwei Drittel sehen Kundenkommunikation als besten Ansatz für KI-Einstieg Die wichtigsten ersten Schritte bei der KI-Einführung in Unternehmen sind die Festlegung einer Zielsetzung und die Identifizierung geeigneter Anwendungsfälle. Dies geht aus dem »United Interim Wirtschaftsreport 2025« hervor. Der Bericht basiert auf einer Umfrage unter 550 Führungskräften auf Zeit…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services | Tipps
Cybersicherheit mit KI: Hybride SOC-Modelle gegen Cyberbedrohungen
Künstliche Intelligenz (KI) birgt großes Potenzial für die Cybersicherheit in Unternehmen. Insbesondere im Security Operation Center (SOC) kann KI Prozesse optimieren, Analysten entlasten und Bedrohungen frühzeitig erkennen. Das gelingt jedoch nur in Synergie mit menschlichem Know-how und umfassender Cybersecurity-Erfahrung. KI zeigt sich in der Cybersicherheit als echtes Janusgesicht. Einerseits steigt durch Deepfakes, KI-gestütztes Phishing…
Trends 2025 | News | Trends Infrastruktur | Industrie 4.0 | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
Zunehmende Cyberrisiken in der Fertigung: 61 Prozent der Cybersicherheitsexperten planen Einführung von KI
Laut des Berichts zum Stand der intelligenten Fertigung zählt Cybersicherheit mittlerweile nach der Wirtschaftslage zu den größten externen Bedenken. Rockwell Automation hat die Ergebnisse des zehnten Jahresberichts zum Stand der intelligenten Fertigung bekannt gegeben. Der Bericht basiert auf Erkenntnissen von über 1500 Führungskräften in der Fertigung aus 17 der wichtigsten Industrieländer und zeigt: Cybersicherheit…
News | Künstliche Intelligenz | Produktmeldung | Services
KI zwischen Potenzial und Praxis: Warum Unternehmen kompetente IT-Partner brauchen
Vor allem kleine und mittelständische Unternehmen tun sich schwer, KI strukturiert auszurollen und wertschöpfend einzusetzen. Als vertrauenswürdige Berater können Systemhäuser und Reseller den erfolgreichen Einstieg in die KI-Welt erleichtern und sich so neue Geschäftsfelder erschließen. Deutsche Unternehmen wollen KI einsetzen, das zeigt eine aktuelle Studie von KPMG [1]. Demnach planen 72 Prozent eine Erhöhung…
News | Business | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Produktmeldung | Services
Horizonte erweitern – mit KI im Unternehmen
Visualisierung zeigt, wie Unternehmen künstliche Intelligenz strategisch verankern können. Kaum ein Thema bewegt Unternehmen aktuell so stark wie künstliche Intelligenz. Doch wie gelingt es, das abstrakte und komplexe Feld der KI verständlich zu machen – für Führungskräfte, Mitarbeitende und Stakeholder gleichermaßen? Die Antwort von Big Pictury und CPC: ein visuelles Gesamtbild, das Strategie, Maßnahmen und…
News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Cybervorfälle sind das größte Geschäftsrisiko – KI in diesem Zusammenhang Fluch und Segen zugleich
Cyberangriffe sind in Deutschland das größte Geschäftsrisiko – noch vor Naturkatastrophen, politischen Risiken oder regulatorischen Herausforderungen. Das zeigt die aktuelle Umfrage Allianz Risk Barometer 2025. Jüngste Vorfälle zeigen: Bedrohung ist real Allein im Juli 2025 sorgten zahlreiche Bedrohungen für Schlagzeilen. Darunter sogenannte DDoS-Attacken auf kommunale Websites von Stadtverwaltungen, S-Bahnen und Landratsämtern. Solche Angriffe verfolgen das…
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz
KI-Nutzung durch Berufseinsteiger durch eigene Initiative mit hohen Zuwachsraten
Analysen zufolge wird KI von 65 % der Angestellten auf der Einstiegsebene genutzt – die meisten sind autodidaktische Power-User. Die meisten Nutzer erkennen klare Vorteile: Fast alle KI-Nutzer berichten, dass sie ihre Arbeitsleistung verbessert und ihre Arbeitszufriedenheit erhöht. Eine neue globale Umfrage von Generation, der gemeinnützigen Gesellschaft für Beschäftigung, die Menschen ausbildet und in…
Trends 2025 | News | Business | Trends 2030 | Künstliche Intelligenz
CFOs sehen KI-Agenten als klaren Wettbewerbsvorteil
CFOs vertrauen auch bei Strategie und Risikobewertung auf KI-Agenten. In Sachen KI wechseln Finanzvorstände den Kurs, das belegt eine aktuelle Studie von Salesforce: Sie investieren strategisch in die Technologie und sehen in ihr nicht nur eine Kostenersparnis durch gesteigerte Effizienz und Produktivität, sondern auch einen Motor für nachhaltiges Wachstum und neue Geschäftsmodelle [1]. Transformation im…
News | Business | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Tipps
Die Schattenkosten von KI-Investitionen und wie man sie sichtbar macht
In den vergangenen Jahren hat der Hype um künstliche Intelligenz zu Milliarden-Investitionen und großen Erwartungen geführt. Organisationen hoffen auf spürbare Effizienz- und Produktivitätssteigerungen sowie eine grundlegende Verbesserung ihrer Abläufe. In Deutschland erwarten laut der Bitkom-Studie »Künstliche Intelligenz in der deutschen Wirtschaft« 73 Prozent der Unternehmen eine Stärkung ihrer Wettbewerbsfähigkeit, 64 Prozent sinkende Kosten und 68…
News | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Services | Tipps
KI im Dialog: Wie interaktive Prompts Unternehmen klüger machen
KI ist mehr als ein Tool – sie ist Sparringspartner, Perspektivwechsel und Übungsfeld. Interaktive Prompts eröffnen neue Wege im Projektmanagement, Vertrieb, Training und Coaching. Wer sie klug nutzt, denkt weiter – und handelt präziser. Mit interaktiven Prompts gelingt der Einstieg in eine neue Arbeitsweise: dialogisch, kreativ und praxisnah. Die neue Intelligenz am Tisch…
Trends 2025 | News | Business | Künstliche Intelligenz
KI-Einsatz: Nachholbedarf bei Governance-Strukturen
Studie zeigt wachsende Akzeptanz der Technologie sowie neue Erwartungen an junge Talente. Der flächendeckende Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) schreitet in Deutschland voran. Dabei gibt es große Lücken in Governance-Strukturen sowie einen Wandel für Berufseinsteigende. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des HR-Plattformanbieters HiBob unter 2.000 Befragten, darunter 1.100 Fachkräfte [1]. Besonders auffällig: Während alle…
News | Künstliche Intelligenz | Strategien | Whitepaper
Künstliche Intelligenz: Was erwarten Unternehmen vom KI-Einsatz?
Die meisten Unternehmen in Deutschland, die künstliche Intelligenz einsetzen, tun dies mit dem Ziel, ihre Mitarbeitenden von Routinearbeiten zu befreien oder diese zu erleichtern. 84,5 Prozent der im Rahmen einer Erhebung des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (PDF-Download [1]) befragten Unternehmen hat dies angegeben, wie die Statista-Infografik zeigt. Der in öffentlichen Diskussionen oft thematisierte Aspekt…
News | Business | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
EU KI-Gesetz wird scharf gestellt: Was Personalverantwortliche und Arbeitnehmende jetzt wissen müssen
KI-Verstöße ab August 2025 können teuer werden. Das KI-Gesetz der Europäischen Union, die weltweit erste umfassende KI-Verordnung, erreicht am 2. August 2025 einen entscheidenden Meilenstein. Ab diesem Stichtag gelten für Unternehmen, Behörden und KI-Anbieter in der EU zahlreiche zentrale Verpflichtungen, bei deren Nichteinhaltung Strafmaßnahmen eingeleitet und verhängt werden können. SD Worx, europäischer Anbieter von HR-Lösungen,…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Strategien
Agenten statt Prompts: Wie Agentic AI die Spielregeln für KI-Kompetenzen verändert
Während GenAI-Anwendungen wie Chatbots oder Textgeneratoren klassischerweise auf einzelne Nutzeranfragen reagieren, sind Agentic-AI-Systeme darauf ausgelegt, eigenständig Aufgaben zu planen und durchzuführen. Sie zerlegen komplexe Abläufe in Einzelschritte (Planning), greifen auf externe Tools wie Programmierschnittstellen (APIs) zu (Tool Use), kooperieren mit anderen KI-Instanzen (Multi-Agent Collaboration) und bewerten ihre Zwischenergebnisse selbstständig (Reflection). Lerninhalte zu Agentic AI gehen…
Trends 2025 | News | Trends Infrastruktur | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz
KI in deutschen Unternehmen: 19 Prozent hinken bei der Umsetzung hinterher
Während Unternehmen in Deutschland zunehmend in moderne IT-Infrastrukturen und künstliche Intelligenz (KI) investieren, gelingt es vielen nicht, geplante KI-Projekte wie vorgesehen umzusetzen. Laut der aktuellen CIO-Studie von Couchbase berichten 19 Prozent der deutschen Unternehmen, dass sie bei der Einführung von KI-Anwendungen hinterherhinken. Das bleibt nicht immer folgenlos, so können Verzögerungen bei der Implementierung Unternehmen im…
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business | Künstliche Intelligenz | New Work
Maßnahmen zur Abfederung von Stellenabbau durch KI
In Deutschland rechnen 27,1 % der Unternehmen damit, dass künstliche Intelligenz in den kommenden fünf Jahren zum Abbau von Stellen führen wird. Mit gezielten Maßnahmen lassen sich negative Effekte auf Beschäftigung und Wohlstand jedoch deutlich reduzieren. Proaktive Weiterbildung und Umschulung Lebenslanges Lernen fest in Unternehmens- und Weiterbildungskultur verankern Staatliche Förderprogramme wie Qualifizierungsgutscheine oder Bildungsprämien stärker…
News | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Kommentar | Künstliche Intelligenz | Services
»Wer KI nutzt, muss sie verstehen. Punkt.«
Nur 20 Prozent der Beschäftigten in Deutschland haben eine Schulung zur Nutzung von künstlicher Intelligenz erhalten. Bastian Sens, Marketingexperte und Geschäftsführer der Sensational GmbH, erklärt warum dies eine alarmierende Zahl ist und warum mehr dahinter steckt als Rechtssicherheit: »Es handelt sich um eine Zahl, die aufrütteln sollte – wahrscheinlich aber doch wieder nur für Schulterzucken…