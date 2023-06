So soll der Mittelstand in die S/4HANA-Public Cloud wechseln

Kleine und mittelständische Unternehmen werden Public-Cloud-Modellen gegenüber aufgeschlossener – genau dies bezweckt SAP mit dem neuen Programm »GROW with SAP«. Im Zuge dessen rückt die SAP Business Technology Platform in den Mittelpunkt des Interesses. Darüber lassen sich Erweiterungen und Add-ons an SAP S/4HANA Cloud anbinden, zum Beispiel Eingangsrechnungsworkflows oder ein Lieferantenportal. Die Ahrensburger xSuite Group stellt hierfür Lösungen bereit.

Consultants für ein aufwändiges SAP-S/4HANA-Migrationsprojekt dürften in den kommenden Jahren immer schwerer zu finden sein. Entzerren lässt sich der (unvermeidliche) Umstieg auf die neue Produktgeneration, wenn man sich einzelne Teilprojekte herausnimmt. Anwendungen wie beispielsweise ein vorhandener Rechnungsworkflow können schon jetzt unabhängig von SAP S/4HANA auf Fiori umgestellt werden. Entlastung schafft ferner eine gute Vorbereitung. Zu ihr gehört, so viele Anwendungen wie möglich in einen einfach zu migrierenden und damit zukunftssicheren Software-Standard zu überführen.

Verschiedene Betriebsarten für S/4HANA

Ein weiterer Schlüssel zur erfolgreichen S/4HANA-Transformation liegt in der genannten Public Cloud. Dafür bietet SAP verschiedene Möglichkeiten, wie S/4HANA betrieben werden kann:

Hosting im externen Rechenzentrum ist ein klassisches Infrastructure-as-a-Service (IaaS)-Modell. Das S/4HANA-System läuft dabei im Rechenzentrum eines externen Anbieters. Das SAP S/4HANA-System läuft in der HANA Enterprise Cloud (HEC), deren Verwaltung SAP übernimmt. Es handelt sich um eine Private Cloud. Die Bereitstellungsform ähnelt sehr stark der unter 1. genannten. Auch hierbei handelt es sich um ein IaaS-Modell. Die S/4HANA Cloud Private Edition ist ein Angebot, das SAP im Zuge der Einführung von »RISE with SAP« 2021 neu herausgebracht hat – ein abgewandeltes Software-as-a-Service (SaaS)-Modell, bei dem in der S/4HANA Cloud ein fertiges S/4HANA-System zur Verfügung gestellt wird, künftige Updates muss der Kunde selbst durchführen. Die Private Edition ist die bevorzugte Alternative für den Wechsel von Bestandskunden auf SAP S/4HANA.

SAP möchte die Akzeptanz der Public Cloud steigern und hat dazu »GROW with SAP« aufgelegt: Das Programm richtet sich an Neukunden und mittelständische Unternehmen und bezieht sich ausschließlich auf die öffentliche Cloud (in Abgrenzung zu »RISE with SAP« mit der Zielgruppe Bestandskunden, die in erster Linie in die Private Cloud gehen).

Ein fertiges S/4HANA-System in der Public Cloud

»GROW with SAP« soll Kunden nun zu der 4. Betriebsart führen, die bereits bekannt ist als S/4HANA Cloud Public Edition. Hierbei stellt SAP ein fertiges S/4HANA-System zur Verfügung – nicht nur einem einzelnen Unternehmen, sondern für eine Vielzahl von Kunden, die jeweils nur Zugriff auf einen zugeordneten Mandanten des Systems erhalten. Die S/4HANA Cloud Public Edition ist ein typisches SaaS-Angebot und wird insbesondere für mittelständische Unternehmen und Neukunden empfohlen.

Add-ons auf der SAP Business Technology Platform

Hauptaugenmerk der SAP liegt seit geraumer Zeit darauf, Cloud-first als Betriebsmodell der Zukunft zu etablieren. Den gleichen Kurs fährt die xSuite Group, Softwarehersteller und Spezialist für dokumentenbasierte Prozesse im P2P-Umfeld. Sie hat bereits ihr Lieferantenportal sowie die automatisierte Rechnungsverarbeitung in die Cloud, respektive auf die SAP Business Technology Platform verlagert. Dank durchgehender SAP-Zertifizierungen werden dabei auch bisherige On-Premises-Kunden nicht vernachlässigt. Diesen lässt xSuite die Wahl, welches Bereitstellungsmodell sie bevorzugen wollen und bietet ihre Software für alle Deployment-Modelle der SAP an.

Dina Haack,

Head of Marketing,

xSuite Group GmbH

xSuite ist Softwarehersteller von Anwendungen für dokumentenbasierte Prozesse und stellt weltweit standardisierte, digitale Lösungen bereit, die ein einfaches, sicheres und schnelles Arbeiten ermöglichen. Die Automatisierung wichtiger Arbeitsprozesse in Verbindung mit einem durchgängigen Dokumentenmanagement stehen im Mittelpunkt. Kernkompetenz ist die Eingangsrechnungsverarbeitung innerhalb von SAP für den Mittelstand, Konzerne und öffentliche Auftraggeber. Ergänzt wird dies durch Anwendungen für Einkaufs- und Auftragsprozesse sowie Archivierung. Die Software wird in der Cloud, on-premises oder hybrid betrieben. xSuite liefert alles aus einer Hand (Softwarekomponenten und Dienstleistungen). Regelmäßige SAP-Zertifizierungen bestätigen den hohen Qualitätsstandard. Sie gelten für verschiedene Lösungen und Einsatzumgebungen von SAP. Mit xSuite werden pro Jahr mehr als 80 Millionen Dokumente verarbeitet. Über 300.000 User nutzen die Software.