Rosige Zeiten für SAP-Serviceanbieter in Deutschland

Neue ISG-Studie: Teilweise sehr hohe Wachstumszahlen in den kommenden Jahren erwartet.

In den S/4HANA-Markt kommt zunehmend Bewegung, die Zeichen stehen für SAP-Serviceanbieter auf Wachstum. Das berichtet die neue Studie »ISG Provider Lens SAP Ecosystem Germany 2023«, die das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Information Services Group veröffentlicht hat. Der Studie zufolge wird Deutschland in den kommenden Jahren zum Hauptschauplatz für große SAP-Vorhaben. Ein Grund dafür sei der steigende Druck wegen der 2027 anstehenden Abkündigung der Standardwartung der SAP S/4HANA-Vorgänger.

»Während deutsche Unternehmen in den vergangenen Jahren eher abwartend auf S/4HANA reagierten, kommt jetzt gezwungenermaßen immer mehr Bewegung in den Markt«, sagt Heiko Henkes, Director und Principal Analyst bei ISG. »Aussitzen lässt sich dieses Thema schließlich nicht.« Die Serviceanbieter seien dabei gut auf die kommenden Bedarfe vorbereitet. »Wir beobachten übergreifend, dass die von uns untersuchten Service-Provider Lücken in ihren Portfolios schließen und sich die Leistungsumfänge der Servicekataloge der Anbieter inhaltlich immer weiter angleichen«, so Henkes weiter.

Ausbau branchenspezifischer Lösungspakete

Zudem bauen laut Studie viele Anbieter ihre Partnerschaften zu SAP wie auch im Infrastrukturumfeld zu den großen Cloud-Anbietern teilweise deutlich aus. Auch dies führe zu einer Angleichung der Portfolios. Die Anbieter müssten deshalb vor allem in der Lage sein, die eigenen Kompetenzen hinsichtlich branchenspezifischer und regionaler Herausforderungen deutlich zu machen. Zu diesem Zweck würden Anbieter zunehmend auf den Auf- und Ausbau branchenspezifischer Templates und Funktionspakete setzen. Auf diese Weise würden anbieterseitig zudem Ressourcen für andere, nicht automatisierte Aktivitäten frei.

SAP-Serviceanbieter bauen derzeit ihr Portfolio außerdem weiter aus, um die wachsende Marktnachfrage nach Cloud-Angeboten für SAP bedienen zu können, so die Studie weiter. Die Anwenderunternehmen würden dabei gerade im SAP-Umfeld nach wie vor Private-Cloud-Angeboten Vorrang einräumen. Das in diesem Umfeld von SAP gestartete Programm »RISE with SAP« wird den ISG-Analysten zufolge jedoch eher zögerlich angenommen. Unabhängig davon hätten aber nahezu alle Anbieter ihr Serviceangebot für RISE erweitert.

Im Zusammenhang mit RISE, aber auch unabhängig davon, beobachtet die ISG-Studie, dass im SAP-Umfeld die Anzahl sowie der Umfang an Managed-Cloud- und Managed-Platform-Projekten zunimmt. Dies wird sich den Analysten zufolge sogar noch deutlich verstärken, da sich Unternehmen zunehmend auf ihre eigene Wertschöpfung fokussieren und deshalb den Plattformbetrieb abgeben wollen. Die in der Studie untersuchten Anbieter erweitern dementsprechend auch alle ihre Kapazitäten für Managed Cloud/ Platform Services. Dies erfolge sowohl funktional in ihren Portfolios als auch durch den Aufbau zusätzlicher Personalkapazitäten und durch automatisierte oder autonome Werkzeuge.

Lokale Anbieterpräsenz weiter sehr wichtig

Auf dem deutschen SAP-Markt weiterhin sehr wichtig sei die lokale Präsenz der Serviceanbieter. »Viele der internationalen Anbieter haben ihre in Deutschland ansässige Workforce deshalb deutlich verstärkt und unterstützen diese durch international aufgestellte Funktionen«, sagt ISG-Analyst Henkes.

Ein relativ neues Thema im SAP-Umfeld verzeichnet der Anbietervergleich mit Blick auf Nachhaltigkeit. Viele Anbieter führten dieses Schlagwort bereits auf ihrer Agenda und hätten entsprechende Programme innerhalb ihrer Organisation gestartet. Wenn es jedoch um die konkrete Unterstützung solcher Initiativen bei Kunden geht, würden viele Anbieter den Nachweis erfolgreicher Implementierungen mit messbaren Ergebnissen noch schuldig bleiben.

Abbildung 1: Im »Leader«-Quadranten des Marktsegments »Managed Application Services for SAP ERP« konnten sich zehn Anbieter positionieren.

Die Studie »ISG Provider Lens SAP Ecosystem Germany 2023« bewertet die Fähigkeiten von insgesamt 46 Anbietern in vier Marktsegmenten (Quadranten): »SAP S/4HANA System Transformation – Large Accounts”, »SAP S/4HANA System Transformation – Midmarket«, »Managed Application Services for SAP ERP« sowie »Managed Platform and Cloud Services for SAP ERP«.

Die Studie stuft Eviden/Atos in vier Quadranten sowie Accenture, All for One Group, Capgemini und T-Systems in drei Quadranten als »Leader« ein. Cognizant, Infosys, NTT DATA, TCS und Wipro werden in jeweils zwei Quadranten als »Leader« bezeichnet. Arvato Systems, CANCOM, DATAGROUP, Devoteam, Fujitsu, Innovabee, Kyndryl und Syntax Systems sind »Leader” in je einem Marktsegment.

Zudem wird DXC Technology in zwei Segmenten als »Rising Star« bezeichnet. Nach Definition von ISG handelt es sich dabei um Unternehmen mit vielversprechendem Portfolio und hohem Zukunftspotenzial. HCLTech, Infosys und LTIMindtree erhielten diese Auszeichnung in je einem Quadranten.

Eine bearbeitete Version der Studie steht bei T-Systems zum Download zur Verfügung.

Die Studie »ISG Provider Lens SAP Ecosystem Germany 2023« ist für Abonnenten und Einzelkäufer auf dieser Website erhältlich.

SAP-Serviceanbieter in Deutschland

SAP ist eines der führenden Softwareunternehmen der Welt, das Lösungen für verschiedene Branchen und Geschäftsbereiche anbietet. SAP steht für Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung. Um die Vorteile von SAP zu nutzen, benötigen Unternehmen oft die Unterstützung von spezialisierten Dienstleistern, die ihnen bei der Implementierung, Anpassung, Wartung und Optimierung von SAP-Systemen helfen können.

In Deutschland gibt es viele SAP-Serviceanbieter, die unterschiedliche Leistungen und Erfahrungen haben. Die Auswahl des richtigen Partners kann eine Herausforderung sein, da es viele Faktoren zu berücksichtigen gibt, wie zum Beispiel:

Die Größe und das Profil des Serviceanbieters: Einige Anbieter sind große multinationale Unternehmen mit einem breiten Portfolio an SAP-Dienstleistungen, während andere kleinere oder lokale Anbieter sind, die sich auf bestimmte Branchen oder Lösungen spezialisiert haben.

Die Zertifizierungen und Qualifikationen des Serviceanbieters: SAP vergibt verschiedene Zertifikate an seine Partner, die ihre Kompetenz und Qualität in bestimmten Bereichen nachweisen. Zum Beispiel gibt es das SAP Recognized Expertise-Zertifikat, das an Partner vergeben wird, die nachweislich über umfangreiche Erfahrung und Referenzen in einer bestimmten Branche oder Lösung verfügen.

Die Kosten und der Nutzen des Serviceanbieters: Die Preise für SAP-Dienstleistungen können je nach Anbieter, Projektumfang und Komplexität stark variieren. Es ist wichtig, einen transparenten und fairen Preis zu erhalten, der dem Wert entspricht, den der Serviceanbieter liefert. Dabei sollte man nicht nur die direkten Kosten, sondern auch die indirekten Kosten wie Zeit, Risiko und Qualität berücksichtigen.

Die Kundenzufriedenheit und der Ruf des Serviceanbieters: Eine gute Möglichkeit, die Leistung und Zuverlässigkeit eines Serviceanbieters zu beurteilen, ist es, die Meinungen und Erfahrungen seiner bisherigen Kunden zu hören. Dazu kann man Referenzen anfordern, Bewertungen lesen oder Empfehlungen einholen. Außerdem sollte man auf den Ruf des Serviceanbieters in der Branche achten, ob er einen guten Ruf hat oder nicht.

Um Ihnen bei der Suche nach dem besten SAP-Serviceanbieter in Deutschland zu helfen, haben wir eine Liste von einigen der beliebtesten und renommiertesten Anbieter zusammengestellt. Diese Liste basiert auf unserer eigenen Recherche und ist nicht vollständig oder endgültig. Sie sollten immer Ihre eigenen Nachforschungen anstellen und mehrere Optionen vergleichen, bevor Sie eine endgültige Entscheidung treffen.

Hier sind einige der SAP-Serviceanbieter in Deutschland, die Sie in Betracht ziehen können:

Accenture: Accenture ist ein weltweit tätiger Anbieter von professionellen Dienstleistungen in den Bereichen Strategie, Consulting, Digitalisierung, Technologie und Betrieb. Accenture ist ein langjähriger SAP-Partner mit mehr als 50.000 SAP-Beratern weltweit. Accenture bietet umfassende SAP-Dienstleistungen an, von der Beratung über die Implementierung bis hin zum Betrieb und zur Innovation. Accenture hat mehrere Auszeichnungen von SAP erhalten, wie zum Beispiel den SAP Pinnacle Award 2020 als Partner des Jahres.

Capgemini: Capgemini ist ein globaler Anbieter für Consulting-, Technologie- und Outsourcing-Dienstleistungen. Capgemini ist ein führender SAP-Partner mit mehr als 20.000 SAP-Beratern weltweit. Capgemini bietet ein breites Spektrum an SAP-Dienstleistungen an, von der Strategie über die Transformation bis hin zur Optimierung. Capgemini hat mehrere Anerkennungen von SAP erhalten, wie zum Beispiel das SAP Recognized Expertise-Zertifikat in verschiedenen Bereichen.

Deloitte: Deloitte ist eines der größten Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen der Welt. Deloitte ist ein strategischer SAP-Partner mit mehr als 23.000 SAP-Beratern weltweit. Deloitte bietet integrierte SAP-Dienstleistungen an, die Geschäftsprozesse, Technologien und Branchenkenntnisse verbinden. Deloitte hat mehrere Auszeichnungen von SAP erhalten, wie zum Beispiel den SAP Pinnacle Award 2020 als Partner des Jahres für intelligente Unternehmen.

IBM: IBM ist ein weltweit tätiges Technologie- und Innovationsunternehmen. IBM ist ein langjähriger SAP-Partner mit mehr als 40.000 SAP-Beratern weltweit. IBM bietet end-to-end SAP-Dienstleistungen an, von der Beratung über die Implementierung bis hin zur Wartung und Weiterentwicklung. IBM hat mehrere Auszeichnungen von SAP erhalten, wie zum Beispiel den SAP Pinnacle Award 2020 als Partner des Jahres für Cloud-Delivery.

T-Systems: T-Systems ist ein Tochterunternehmen der Deutschen Telekom und ein Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT). T-Systems ist ein erfahrener SAP-Partner mit mehr als 7.000 SAP-Beratern weltweit. T-Systems bietet maßgeschneiderte SAP-Dienstleistungen an, von der Planung über die Umsetzung bis hin zum Betrieb und zur Modernisierung. T-Systems hat mehrere Zertifikate von SAP erhalten, wie zum Beispiel das SAP Certified Provider of Cloud and Infrastructure Services-Zertifikat.

In Deutschland gibt es zudem eine Vielzahl von nationalen SAP-Serviceanbietern, die sich auf unterschiedliche Bereiche spezialisiert haben. Einige Beispiele sind:

All for One Group: Die All for One Group ist einer der größten SAP-Partner in Deutschland und bietet ein umfassendes Portfolio an SAP-Dienstleistungen an, von der Beratung über die Implementierung bis hin zum Betrieb. Die All for One Group fokussiert sich vor allem auf mittelständische Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbe, dem Handel und dem Dienstleistungssektor.

Cpro Industry Projects & Solutions: Die Cpro Industry Projects & Solutions ist ein SAP-Partner, der sich auf die Branchen Maschinenbau, Anlagenbau, Automotive und High-Tech konzentriert. Die Cpro Industry Projects & Solutions bietet neben der klassischen SAP-Beratung auch Lösungen für das Projektmanagement, das Qualitätsmanagement und das Risikomanagement an.

FIS Informationssysteme und Consulting: Die FIS Informationssysteme und Consulting ist ein SAP-Partner, der sich auf die Optimierung von Geschäftsprozessen im Bereich Logistik spezialisiert hat. Die FIS Informationssysteme und Consulting bietet neben der SAP-Beratung auch eigene Softwarelösungen an, die auf den SAP-Standard aufbauen oder ihn ergänzen.

IBsolution: Die IBsolution ist ein SAP-Partner, der sich auf die Themen Business Intelligence, Cloud Computing und Digitalisierung fokussiert. Die IBsolution bietet neben der SAP-Beratung auch eigene Softwarelösungen an, die auf den neuesten SAP-Technologien basieren oder diese erweitern.

Itelligence: Die Itelligence ist einer der größten SAP-Partner weltweit und bietet ein breites Spektrum an SAP-Dienstleistungen an, von der Strategie über die Implementierung bis hin zum Support. Die Itelligence deckt alle Branchen und Unternehmensgrößen ab und verfügt über eine hohe Expertise in den Bereichen Cloud Computing, Internet of Things und Künstliche Intelligenz.

Dies sind nur einige Beispiele für internationale und nationale SAP-Serviceanbieter in Deutschland. Es gibt noch viele weitere, die je nach Bedarf und Anforderung ausgewählt werden können. Um den passenden SAP-Partner zu finden, sollte man sich über die folgenden Punkte Gedanken machen:

Welche Ziele verfolgt man mit der Einführung oder Optimierung von SAP-Lösungen?

Welche Branchen- und Fachkompetenz benötigt man?

Welche technologischen Trends und Innovationen möchte man nutzen?

Welche Referenzen und Zertifizierungen hat der potenzielle SAP-Partner?

Welche Kosten und Nutzen erwartet man von der Zusammenarbeit mit dem SAP-Partner?

Mit diesen Fragen kann man sich einen Überblick über den Markt der nationalen SAP-Serviceanbieter in Deutschland verschaffen und eine fundierte Entscheidung treffen.